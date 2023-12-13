習近平會見「老朋友」越共總書記阮富仲，強調中方始終把越南視為周邊外交的優先方向
我們想讓你知道的是
習近平一開始先暱稱阮富仲「老朋友」、「好朋友」，接著表示這是自己時隔6年再到河內。他說，這些年來，越南政局保持穩定，經濟持續快速發展，人民生活水準不斷改善，綜合國力和國際地位顯著提高。習近平也指出，中方始終把越南視為周邊外交的優先方向。
（中央社）越共總書記阮富仲今天（12日）在與中共總書記習近平會談時表示，習近平這次到訪將成為推動越中兩國、兩黨關係邁向新台階的歷史新里程碑，這符合兩國人民的願望和共同利益。
中共總書記、中國國家主席習近平今起（12日）到訪越南兩天，傍晚並在越共中央總部與阮富仲（Nguyen Phu Trong）舉行會談，這也是習近平自擔任中共總書記、中國國家主席以來第3次訪問越南，前兩次分別是2015年與2017年。
阮富仲表示，習近平這次到訪適逢越中兩國慶祝建立「全面戰略合作夥伴關係」15週年，也就是自2008年至2023年。兩國關係近年來取得許多重要、深刻、全面的發展。
他認為，這是習近平第3次以中國黨和國家領導人的身分訪問越南，凸顯習近平對越南的特殊感情、支持和遠大願景，符合越中兩國友好傳統、雙方關係當前程度和未來的良好前景。
阮富仲說，相信習近平此行對越南的訪問將圓滿成功，成為推動越中兩國、兩黨關係邁向新台階的歷史新里程碑，符合兩國人民的願望和共同利益，致力於地區與世界的和平、合作與發展。
習近平一開始先暱稱阮富仲「老朋友」、「好朋友」，接著表示這是自己時隔6年再到河內。他說，這些年來，越南政局保持穩定，經濟持續快速發展，人民生活水準不斷改善，綜合國力和國際地位顯著提高。
習近平指出，中方始終把越南視為周邊外交的優先方向。他願與阮富仲一起宣布中越兩黨、兩國關係新定位，在深化「中越全面戰略合作夥伴關係」基礎上，攜手構建具有戰略意義的「中越命運共同體」。
美中競逐越南成國際焦點 民眾只盼能過上好日子
越南近年來成為東西陣營必爭之地，國際能見度日漸提高。面對中國國家主席習近平來訪，當地民眾避諱對政治議題發言，僅盼與各國交往帶來實質好處，讓人民過上好日子。
越南在傳統與意識形態上和中國、俄國交好，吸引外國投資方面又仰賴韓國、日本與台灣，這幾年來出於防禦安全需要，與美國的關係轉而密切。美國總統拜登（Joe Biden）9月來越南、習近平12月跟上，成為國際新聞焦點。
相較外國媒體津津樂道越南在國際舞台上崛起的身影，當地民眾在社會主義國情下，沒有公開暢談時政的習慣。即便越南高層一再強調越中人民「既是同志又是兄弟」，市井小民看待越中關係願意說的話也很有限。
越南媒體為了習近平到訪，一連多天為越中關係宣傳造勢，中央社記者趁此機會前往河內市知名景點還劍湖街訪，兩個多小時下來，一共接觸超過10名民眾，僅有2人願意對著鏡頭稍稍發表看法。
來自檳椥省（Ben Tre）不願具名的旅客表示，看到越南受到各國元首的關心，成為各國元首來訪目的地，特別是世界上的各大國，這是值得驕傲的事情，「我對於身為越南人感到自豪」。
在還劍湖旁踩三輪車的潘文長（Phan Van Truong）說，各國元首來訪，將有助推動越南各領域發展，例如三星（Samsung）在越南設廠就帶來工作機會，特別是鄉下地區發展水準也提高了，年輕人都有工作。
作為觀光旅遊業的一分子，潘文長還希望各國元首來訪可以進一步推廣越南國家形象，「旅客來越南旅遊後都說越南很美、很愛越南，下次還要再來」，這樣會給越南帶來很多利益。
越南民眾低調以對，當地中國民眾對習近平要來顯得興致高昂。在越中邊界做生意的韓姓中國民眾表示，習近平來肯定會促進兩國之間的友誼，貿易、旅遊都會有進一步的發展，對從事相關產業的人是好消息。
面對如何看待美中競逐越南的提問，韓姓民眾則說，越南的領袖很睿智，在處理國際關係上很巧妙，和美國也有關係，和中國也有關係，但大家可以看看越南會走什麼樣的路線，「它畢竟是個共產主義國家」。
新聞來源
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
Tags：
好想住桃園！市民最有感的「宜居智慧城市」發展秘辛大公開
我們想讓你知道的是
城市該如何串聯企業、社會及公民組織，創造永續價值？依據關鍵議題研究中心發布的最新市調結果，帶大家一窺國門之都「桃園」，為了宜居智慧城市付出哪些努力。
桃園作為臺灣與世界接軌的第一站，面對永續未來的國際共識也採取了諸多措施，期盼能藉此逐步實踐「宜居智慧城市」的願景。
城市宜居的關鍵是什麼？過半民眾認為「交通運輸」政策影響最有感
這次問卷中，我們以「城市居住的理想藍圖」為題，詢問網路民眾最重視城市發展的哪些面向。結果發現，不分年齡性別，多數民眾對「宜居城市」都有相當類似的想像，最重視的三個方向分別是「大眾運輸與交通便利性」（52.9%）、「經濟發展與就業機會」（38.8%）及「社區安全與治安狀況」（33.7%）。
不論上班通勤、日常生活，還是旅遊觀光，「移動」都是行動的必須過程。一座城市是否宜居便利、能否永續發展，很大程度取決於整體運輸系統的設計規劃、市政措施完善與否。這次市調也發現類似的結果，像是談到近期桃市府讓民眾最有感的施政項目時，有將近四成的民眾選擇了「基北北桃通勤月票都會通」以及「鐵路地下化工程及捷運路網建設」等交通相關的政策。
另外，根據本次調查顯示，16-40歲的族群較為重視「教育資源的質量與分配」、「政府服務的效能」以及「文化節慶與娛樂活動的豐富程度」；41-60歲的桃園民眾則較為重視「醫療服務與設施品質」、「居住環境周邊設有公園綠地」以及「友善高齡者、身心障礙等群體的設施」；而詳加檢視近一年來桃市府所推出的政策或活動，許多也正好對應到前述的需求，例如「國中小營養午餐免費」、結合科技執法的「靜桃專案」、舊城區改造、參觀人次破千萬的「世界客家博覽會」、擴大肺癌篩檢、加速設立市立醫院及特色診所、興建7座旗艦型公園與推動「高齡友善換居社宅專案」等，是桃園民眾除交通類別以外的有感施政措施。
而針對整體都市發展，今年由張善政市長召集成立的「未來城市空間發展會報」，也開始著手短、中、長期的舊城再生規劃，並布局城市大型公共建設，關注人行空間與城市關係的有序發展；搭配桃園現在進行式的鐵路地下化工程，進一步推動車站周邊產業轉型及土地活化，更將效法歐美成功先例，規劃興建長16公里的綠色廊道，打造回歸人本思維的城市空間，提供市民最宜居、舒適的生活藍圖。
傳產轉型、新創支持、文化深耕：城市發展的永續金三角！
不過，僅是安全完善的交通路網還不夠，城市的經濟發展也是攸關市民生活品質的重要指標之一。調查指出，約三成民眾認為「提供傳統產業轉型的資源」（31.7%）、「支持產業創新發展」（31.3%）、「鼓勵農業轉型與特色觀光發展」（27.8%）是城市發展中相當重要的產業元素。
在青創產業的扶持上，桃市府近年設立了許多創育機構，例如專注孕育AI及智慧機器人等物聯網科技團隊的「新明青創基地」，及今年新成立、以整合電商平台資源為目標的「中路電商基地」。而未來更將成立「中路青創加速器基地」及「A8產業加速器」，分別催化能接軌國際的頂尖團隊，與協助傳產數位轉型。此外，桃市府也透過相關計畫提供創業辦公硬體、培訓資源，積極媒合青創團隊，並提供在地市場驗證機會，期待透過青創團隊產品規模化的過程，帶動整個桃園的產業升級。
此外，富有在地特色的人文觀光也是近年桃市府大力投入的領域，像是透過創新形式與傳統禮俗的融合「大溪大禧」，將關聖帝君聖誕遶境打造成跨越當代設計與民俗信仰的城市祭典；今年全新打造的觀光品牌「探索北橫」，推出數條能充分感受山水風光、體驗原民文化的主題遊程。不僅如此，桃市府也積極串聯周遭縣市的觀光資源，聯合推出整合了北北基桃共30處旅遊景點的旅遊套票，藉此導入更多的外部資源，促進桃園觀光產業的蓬勃發展。
二度奪下永續城市特優獎！持續邁向更宜居、更智慧的桃園
針對「永續經營」相關作為的重要性認知，絕大多數民眾認為「大眾運輸路網的長遠規劃與建置」（40.3%）是落實永續的關鍵。桃園作為全台第一個符合聯合國推動「奔向淨零」（Race to Zero）倡議的城市，於今年3月29日率先發表桃園邁向2050淨零碳排路徑圖，除規劃空氣品質淨化區、打造全齡友善的共融式公園綠地、協助企業產業轉型，更積極建置及完善市內捷運路網，全方位實踐淨零的永續目標；其中，桃捷綠線中壢延伸線綜合規劃，交通部同意捷運綠線從G01站延伸至中壢車站（桃捷A23），連結捷運綠線與機場捷運，形成桃園首條環狀捷運路網，而捷運三鶯延伸八德、棕線計畫，均已針對交通部審查意見提出修正，期盼今年底可獲行政院核定。
此外，桃園更再度榮獲今周刊「2023永續城市SDGs大調查」的「永續城市特優獎」及「經濟力特別傑出獎」，展現桃園無論民間企業抑或政府機關，都將永續發展視為重要目標。而明年更將整合研究發展考核委員會及資訊科技局設立「智慧城鄉發展委員會」，期盼藉由組織整改消弭隔閡，讓各單位的目標、任務都更加明確並發揮效益，並優化各項公共服務，為市民打造更為舒適的生活環境，使「智慧桃園」的目標更上層樓。
桃市府在都市景觀、城市機能、產業精進及施政效能等面向的耕耘，短期成效不僅為民眾所有目共睹，長期觀之，更是為桃園往後的蓬勃發展打下關鍵基礎，使宜居智慧城市的願景正實現。
【桃園市政府廣告】