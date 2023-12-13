習近平會見「老朋友」越共總書記阮富仲，強調中方始終把越南視為周邊外交的優先方向

（中央社）越共總書記阮富仲今天（12日）在與中共總書記習近平會談時表示，習近平這次到訪將成為推動越中兩國、兩黨關係邁向新台階的歷史新里程碑，這符合兩國人民的願望和共同利益。

中共總書記、中國國家主席習近平今起（12日）到訪越南兩天，傍晚並在越共中央總部與阮富仲（Nguyen Phu Trong）舉行會談，這也是習近平自擔任中共總書記、中國國家主席以來第3次訪問越南，前兩次分別是2015年與2017年。

阮富仲表示，習近平這次到訪適逢越中兩國慶祝建立「全面戰略合作夥伴關係」15週年，也就是自2008年至2023年。兩國關係近年來取得許多重要、深刻、全面的發展。

他認為，這是習近平第3次以中國黨和國家領導人的身分訪問越南，凸顯習近平對越南的特殊感情、支持和遠大願景，符合越中兩國友好傳統、雙方關係當前程度和未來的良好前景。

阮富仲說，相信習近平此行對越南的訪問將圓滿成功，成為推動越中兩國、兩黨關係邁向新台階的歷史新里程碑，符合兩國人民的願望和共同利益，致力於地區與世界的和平、合作與發展。

習近平一開始先暱稱阮富仲「老朋友」、「好朋友」，接著表示這是自己時隔6年再到河內。他說，這些年來，越南政局保持穩定，經濟持續快速發展，人民生活水準不斷改善，綜合國力和國際地位顯著提高。

習近平指出，中方始終把越南視為周邊外交的優先方向。他願與阮富仲一起宣布中越兩黨、兩國關係新定位，在深化「中越全面戰略合作夥伴關係」基礎上，攜手構建具有戰略意義的「中越命運共同體」。

Photo Credit：中央社 中共總書記、中國國家主席習近平12日在越共中央總部與越共總書記阮富仲舉行雙邊會談。

美中競逐越南成國際焦點 民眾只盼能過上好日子

越南近年來成為東西陣營必爭之地，國際能見度日漸提高。面對中國國家主席習近平來訪，當地民眾避諱對政治議題發言，僅盼與各國交往帶來實質好處，讓人民過上好日子。

越南在傳統與意識形態上和中國、俄國交好，吸引外國投資方面又仰賴韓國、日本與台灣，這幾年來出於防禦安全需要，與美國的關係轉而密切。美國總統拜登（Joe Biden）9月來越南、習近平12月跟上，成為國際新聞焦點。

相較外國媒體津津樂道越南在國際舞台上崛起的身影，當地民眾在社會主義國情下，沒有公開暢談時政的習慣。即便越南高層一再強調越中人民「既是同志又是兄弟」，市井小民看待越中關係願意說的話也很有限。

越南媒體為了習近平到訪，一連多天為越中關係宣傳造勢，中央社記者趁此機會前往河內市知名景點還劍湖街訪，兩個多小時下來，一共接觸超過10名民眾，僅有2人願意對著鏡頭稍稍發表看法。

來自檳椥省（Ben Tre）不願具名的旅客表示，看到越南受到各國元首的關心，成為各國元首來訪目的地，特別是世界上的各大國，這是值得驕傲的事情，「我對於身為越南人感到自豪」。

在還劍湖旁踩三輪車的潘文長（Phan Van Truong）說，各國元首來訪，將有助推動越南各領域發展，例如三星（Samsung）在越南設廠就帶來工作機會，特別是鄉下地區發展水準也提高了，年輕人都有工作。

Photo Credit：中央社 中國國家主席習近平12日起訪問越南兩天，當地觀光旅遊業者期盼習近平來訪可以帶動中國旅客赴越旅遊。圖為在河內市觀光的旅遊團。

作為觀光旅遊業的一分子，潘文長還希望各國元首來訪可以進一步推廣越南國家形象，「旅客來越南旅遊後都說越南很美、很愛越南，下次還要再來」，這樣會給越南帶來很多利益。

越南民眾低調以對，當地中國民眾對習近平要來顯得興致高昂。在越中邊界做生意的韓姓中國民眾表示，習近平來肯定會促進兩國之間的友誼，貿易、旅遊都會有進一步的發展，對從事相關產業的人是好消息。

面對如何看待美中競逐越南的提問，韓姓民眾則說，越南的領袖很睿智，在處理國際關係上很巧妙，和美國也有關係，和中國也有關係，但大家可以看看越南會走什麼樣的路線，「它畢竟是個共產主義國家」。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒