遊走華盛頓與北京之間，不選邊站的新加坡能成為美中的溝通橋樑嗎？

文:林柏宏

新加坡政府官員近期分別前往美國與中國,討論經貿和安全議題。觀察家分析,新加坡持續與華府和北京保持密切關係,並維持不在美中之間選邊站的政策不變,或有可能透過外交調解和經濟合作,降低美中兩國之間的緊張氣氛 。

「永遠不要押注中國衰落,因為中國經濟規模巨大,在先進製造業、綠色經濟等許多領域佔有優勢,最重要的是他們有如此巨大的市場。」

這是新加坡副總理兼財政部長黃循財(Lawrence Wong Shyun Tsai)在12月8日結束訪中行程前,在北京接受新加坡媒體採訪時,被問及國際預期中國經濟增長將放緩,將會如何影響中星雙邊合作時做出的表示。

黃循財是於12月5日開始訪中,為期4日。他在與中國代表在兩國最高層級的年度雙邊合作會議上,達成包含互相實施免簽30天等24項協議。此外,新加坡金融管理局並於稍早宣布,進行兩國間的跨境數位人民幣試點。中國媒體指出,這使得新加坡成全球首個宣布此措施的國家。

就在黃循財訪問中國的同時,新加坡國防部長黃永宏(Ng Eng Hen)則於12月5日至7日前往美國華府進行正式訪問,除了參加一年兩次的安全與外交政策會議「阿斯彭安全論壇(Aspen Security Forum)」外,訪美期間也與美國國防部長奧斯汀(Lloyd J. Austin)在五角大廈會面,就中國在印太地區日益增長的影響力進行相關討論。

對此,觀察家分析,新加坡近期一連串舉措顯示,其持續希望在美中之間左右逢源的政策不變,同時確保與兩國的合作有彈性空間,藉此獲取最大利益。

不選邊站 新加坡持續強化與美中關係

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究學院(RSIS)國防與戰略研究所中國計畫助理教授甘麗宜(Stefanie KAM Li Yee)告訴《美國之音:「從本質上講,這意味著新加坡不願在華府和北京之間選邊站的一貫立場。當然,這取決於兩個條件,就是新加坡在部分特定領域中,與美國或是與中國的合作並沒有差異,然後在這些合作領域中,新加坡也可以從中受益。因此,只要這些條件持續存在,這能讓新加坡享受『兩全其美』的好處。」

根據中國和新加坡官方數據顯示,自2013年起,中國即為新加坡最大商品貿易夥伴,中國在2022年佔新加坡商品貿易總額12.8%,中新雙邊貿易在去年也達到1151.3億美元。

不過,新加坡也是美國第3大亞洲投資國、美國則是新加坡最大的投資國,2022年新美兩國雙邊貿易額達1200億美元。此外,新加坡也是美國主要的安全合作夥伴,根據雙邊國防合作協定,美軍在2035年前都能使用新加坡的空軍與海軍基地。

新加坡國際事務研究所資深研究員胡逸山(Oh Ei Sun)對《美國之音》表示,位處於東南亞的新加坡,其外交策略大多能反映其他東協國家的立場,也就是說,新加坡近期分別派出兩個代表團前往美中,凸顯東南亞也希望與正努力和緩關係的美國和中國保持友好互動,並同時與他們維持一定程度的安全及經貿聯繫。

胡逸山說: 「主要的東南亞國家,除了新加坡以外,也包括泰國、馬來西亞、印尼等,長期以來都希望,在中美以前可能比較良好的關係裡面,扮演著非常重要的角色,東南亞可能也希望美國繼續在本區域,有一個所謂戰略的存在,同時他們也不會放棄跟中國的龐大貿易量。」

Photo Credit: GettyImages 新加坡總理李顯龍、泰國外交部長Don Poramatwinai、越南總理范明正、印尼總統佐科威、寮國總理通倫·西蘇里和汶萊蘇丹哈山納・包奇亞,合影於9月5日雅加達舉行的東協峰會開幕式。

不僅能同時與美中交好,近期一篇評論文章還指出,新加坡甚至有助緩和這兩個大國之間的緊張局勢。

分析:新加坡可透過外交及經濟合作降低美中緊張

《外交家》(The Diplomat)雜誌於12月5日刊登,由新加坡前總檢察長、目前是新加坡管理大學(SMU)李光前客座教授的溫長明(Walter Woon),撰寫的「新加坡能扮演幫助西方理解中國的中立解釋者角色」(Singapore's Role as a Neutral Interpreter of China to the West)的分析文章。文章指出,新加坡有能力在私下和公開場合提出中立的意見,以降低美中的緊張關係。

溫長明在文章中說,這是因為新加坡同時與西方和中國保有密切關係,因此有其獨特優勢,可以為西方世界,對中國及其實行政策提出更中立的詮釋。

有鑑於此,新加坡南洋理工大學的甘麗宜說,傾向在美中競爭上採取中立立場、並反對任何一方使用武力的新加坡,的確能在部分領域上做美中之間的撮合工作,間接讓華府與北京管控分歧。

甘麗宜說:「無論是主持會談、還是促進中美雙方代表之間的非正式會晤,正如我們從近期的事件中看到的那樣,由於新加坡在東南亞甚至亞太區域中扮演重要角色,它已經試著小心翼翼地處理這種複雜的關係。因此,外交調解是新加坡可以緩解中美緊張關係的一個中立平台,另一個領域則是在促進更廣泛的經濟合作上,因為經濟攸關許多民眾的生計,因此這是一個重要的領域,讓中國和美國可以在此找到實際共同點。」

甘麗宜也說,新加坡甚至可以藉由文化和教育訓練計畫,或是透過氣候變遷和永續發展等議題,促進美中之間的交流和合作。

新加坡民眾不買單

然而,新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎對此則有不同想法,他告訴《美國之音》:「新加坡畢竟是個小國,中美的利益衝突範圍廣於新加坡太多了。有很多其他國家比新加坡份量大,(在)中美雙邊關係(上),比新加坡的影響力要大,它(們)都沒有辦法,那新加坡何德何能?」