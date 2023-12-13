遊走華盛頓與北京之間，不選邊站的新加坡能成為美中的溝通橋樑嗎？
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「永遠不要押注中國衰落，因為中國經濟規模巨大，在先進製造業、綠色經濟等許多領域佔有優勢，最重要的是他們有如此巨大的市場。」這是新加坡副總理兼財政部長黃循財12月8日結束訪中行程前，在北京接受新加坡媒體採訪時，被問及國際預期中國經濟增長將放緩，將會如何影響中星雙邊合作時做出的表示。
文：林柏宏
新加坡政府官員近期分別前往美國與中國，討論經貿和安全議題。觀察家分析，新加坡持續與華府和北京保持密切關係，並維持不在美中之間選邊站的政策不變，或有可能透過外交調解和經濟合作，降低美中兩國之間的緊張氣氛 。
「永遠不要押注中國衰落，因為中國經濟規模巨大，在先進製造業、綠色經濟等許多領域佔有優勢，最重要的是他們有如此巨大的市場。」
這是新加坡副總理兼財政部長黃循財（Lawrence Wong Shyun Tsai）在12月8日結束訪中行程前，在北京接受新加坡媒體採訪時，被問及國際預期中國經濟增長將放緩，將會如何影響中星雙邊合作時做出的表示。
黃循財是於12月5日開始訪中，為期4日。他在與中國代表在兩國最高層級的年度雙邊合作會議上，達成包含互相實施免簽30天等24項協議。此外，新加坡金融管理局並於稍早宣布，進行兩國間的跨境數位人民幣試點。中國媒體指出，這使得新加坡成全球首個宣布此措施的國家。
就在黃循財訪問中國的同時，新加坡國防部長黃永宏（Ng Eng Hen）則於12月5日至7日前往美國華府進行正式訪問，除了參加一年兩次的安全與外交政策會議「阿斯彭安全論壇（Aspen Security Forum）」外，訪美期間也與美國國防部長奧斯汀（Lloyd J. Austin）在五角大廈會面，就中國在印太地區日益增長的影響力進行相關討論。
對此，觀察家分析，新加坡近期一連串舉措顯示，其持續希望在美中之間左右逢源的政策不變，同時確保與兩國的合作有彈性空間，藉此獲取最大利益。
不選邊站 新加坡持續強化與美中關係
新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究學院（RSIS）國防與戰略研究所中國計畫助理教授甘麗宜（Stefanie KAM Li Yee）告訴《美國之音：「從本質上講，這意味著新加坡不願在華府和北京之間選邊站的一貫立場。當然，這取決於兩個條件，就是新加坡在部分特定領域中，與美國或是與中國的合作並沒有差異，然後在這些合作領域中，新加坡也可以從中受益。因此，只要這些條件持續存在，這能讓新加坡享受『兩全其美』的好處。」
根據中國和新加坡官方數據顯示，自2013年起，中國即為新加坡最大商品貿易夥伴，中國在2022年佔新加坡商品貿易總額12.8%，中新雙邊貿易在去年也達到1151.3億美元。
不過，新加坡也是美國第3大亞洲投資國、美國則是新加坡最大的投資國，2022年新美兩國雙邊貿易額達1200億美元。此外，新加坡也是美國主要的安全合作夥伴，根據雙邊國防合作協定，美軍在2035年前都能使用新加坡的空軍與海軍基地。
新加坡國際事務研究所資深研究員胡逸山（Oh Ei Sun）對《美國之音》表示，位處於東南亞的新加坡，其外交策略大多能反映其他東協國家的立場，也就是說，新加坡近期分別派出兩個代表團前往美中，凸顯東南亞也希望與正努力和緩關係的美國和中國保持友好互動，並同時與他們維持一定程度的安全及經貿聯繫。
胡逸山說： 「主要的東南亞國家，除了新加坡以外，也包括泰國、馬來西亞、印尼等，長期以來都希望，在中美以前可能比較良好的關係裡面，扮演著非常重要的角色，東南亞可能也希望美國繼續在本區域，有一個所謂戰略的存在，同時他們也不會放棄跟中國的龐大貿易量。」
不僅能同時與美中交好，近期一篇評論文章還指出，新加坡甚至有助緩和這兩個大國之間的緊張局勢。
分析：新加坡可透過外交及經濟合作降低美中緊張
《外交家》（The Diplomat）雜誌於12月5日刊登，由新加坡前總檢察長、目前是新加坡管理大學（SMU）李光前客座教授的溫長明（Walter Woon），撰寫的「新加坡能扮演幫助西方理解中國的中立解釋者角色」（Singapore's Role as a Neutral Interpreter of China to the West）的分析文章。文章指出，新加坡有能力在私下和公開場合提出中立的意見，以降低美中的緊張關係。
溫長明在文章中說，這是因為新加坡同時與西方和中國保有密切關係，因此有其獨特優勢，可以為西方世界，對中國及其實行政策提出更中立的詮釋。
有鑑於此，新加坡南洋理工大學的甘麗宜說，傾向在美中競爭上採取中立立場、並反對任何一方使用武力的新加坡，的確能在部分領域上做美中之間的撮合工作，間接讓華府與北京管控分歧。
甘麗宜說：「無論是主持會談、還是促進中美雙方代表之間的非正式會晤，正如我們從近期的事件中看到的那樣，由於新加坡在東南亞甚至亞太區域中扮演重要角色，它已經試著小心翼翼地處理這種複雜的關係。因此，外交調解是新加坡可以緩解中美緊張關係的一個中立平台，另一個領域則是在促進更廣泛的經濟合作上，因為經濟攸關許多民眾的生計，因此這是一個重要的領域，讓中國和美國可以在此找到實際共同點。」
甘麗宜也說，新加坡甚至可以藉由文化和教育訓練計畫，或是透過氣候變遷和永續發展等議題，促進美中之間的交流和合作。
新加坡民眾不買單
然而，新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎對此則有不同想法，他告訴《美國之音》：「新加坡畢竟是個小國，中美的利益衝突範圍廣於新加坡太多了。有很多其他國家比新加坡份量大，（在）中美雙邊關係（上），比新加坡的影響力要大，它（們）都沒有辦法，那新加坡何德何能？」
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