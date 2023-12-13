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TNL+ 2023/12/13,
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聯合國撤出馬利結束10年維和任務，專家憂軍政府與境內北方武裝團體衝突惡化

聯合國撤出馬利結束10年維和任務，專家憂軍政府與境內北方武裝團體衝突惡化
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

西方國家普遍認為馬利軍政府放棄與前殖民國法國的結盟，反而轉向與莫斯科當局及俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）合作，恐導致馬利內部虐待、處決平民的人權問題更加嚴重，且瓦格納集團的存在將持續威脅馬利的國家穩定。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

聯合國駐西非內陸國馬利（Mali）特派團發言人宣布，由於馬利軍政府早先要求聯合國撤軍，聯合國決定於2023年12月11日將特派團撤出馬利，正式終止特派團在馬利長達10年的維和任務。

根據卡達《半島電視台》（Aljazeera）報導，全名為「聯合國馬利多層面綜合穩定特派團」（以下簡稱MINUSMA）的維和部隊，目前已陸續撤出位於馬利首都巴馬科（Bamako）的維和總部，同時亦已降下聯合國旗幟。

MINUSMA發言人卡巴（Fatoumata Kaba）對此表示，降下旗幟的象徵性儀式意味著MINUSMA在馬利的任務已正式結束，且將於2024年1月1日進入最後的整理階段，預計特派團剩餘的軍事裝備皆將移交給馬利當局。

《半島電視台》進一步指出，2020年8月發動軍事政變的馬利軍政府雖深知薩赫爾地區（Sahel）的恐怖主義活動依然盛行，但仍於2023年6月要求自2013年便佈署在馬利的MINUSMA撤離。聯合國特派團在社群平台X（前身為推特）官方帳號上表示，MINUSMA在剛開始撤軍時尚有1.38萬名工作人員，而截至2023年12月8日，已有超過1.05萬名軍警暨文職人員離開馬利。

MINUSMA撤出馬利後恐對該國造成何種衝擊？

馬利政府認為，MINUSMA的維安力度已不足以應對馬利日趨增長的伊斯蘭極端主義及各式武裝叛亂衝突，並強調該特派團「似乎不具備滿足馬利國安需求的前景」。

《法國24電視台》（France 24）提及，境外部隊撤離馬利並非首例，法國便曾因不滿馬利軍方上校戈伊塔（Assimi Goita）於2020年發動政變，且多次施壓仍不願意恢復文人政府，最終愛麗舍宮決定停止與該國的聯合軍事行動，並於2022年8月15日撤出最後一支駐守在馬利的法國軍隊。

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