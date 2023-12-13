習近平抵達越南展開訪問，修補中越「愛恨交織」的「同志加兄弟」關係
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中國是越南最大的貿易伙伴，每年雙邊貿易額接近2000億美元，同時中國也是越南的外國直接投資來源地，不過越南也一直不願接受習近平「一帶一路」倡議下的中國投資，部分原因是這些投資可能會激起越南人對中國經濟足跡的不滿。
中國領導人習近平星期二（12月12日）已抵達越南展開正式訪問，並與越共中央總書記阮富仲舉行了會面。會晤時預料會有大量的溢美之詞被用於頌揚這兩個共產主義鄰邦之間的歷史友誼。
一年前，阮富仲訪問北京，獲得了中國為外國政要頒發的最高勳章。習近平將中越關係描述為「同志加兄弟」，兩國「山水相連、唇齒相依」。
越南預料將宣佈加入習近平的「人類命運共同體」，這是一個以中國為中心、很大程度上基於象徵意義的概念，被廣泛視為是對美國主導的全球秩序的挑戰。
這將巧妙地推動中國在爭奪越南忠誠的競爭中先於美國一步。今年9月，美國總統拜登（Joe Biden）在訪問河內期間，出人意料地將美越關係提升為「全面戰略伙伴」。這使得華盛頓在越南精心制定的國際伙伴等級中與北京處於同一水平。
在本週的訪問期間，中國還將提供其先進的鐵路技術，幫助越南升級交通基礎設施。 其中包括一條從中國南部到越南海防港的鐵路線。
該鐵路穿過越南稀土礦藏最為豐富的地區，而中國是世界上最大的稀土出口國和精煉國。稀土是生產電動汽車和可再生能源所必需的原料。
他們（至少在公開場合）肯定不會談論的是兩國在南海島嶼問題上的激烈領土爭端，以及中越在上世紀七、八十年代的緊張關係，其中包括1979年導致雙方數以千計士兵喪生的全面邊境戰爭。
當然也不會提及中國對越南的長期殖民歷史，這在越南被稱為「千年北屬」（nghìn năm bắc thuộc）。兩位領導人不會提及的還有越南對中國在湄公河上修建大壩所造成影響的不滿。
但在越南，許多人正在網上討論這些摩擦點。因為相比而言，越南的網路管控沒有中國那麼嚴格。
一位越南「臉書」（Facebook）使用者寫道：「我們只想要和平，所以習主席請不要來。」
「如果習近平取消九段線，兩國就可以立即成為兄弟。」另一位網友寫道。他指的是中國對南海大部分地區廣泛的主權聲索。
越南在擊敗法國和美國後贏得了獨立，這種自豪的民族主義情緒與對中國這個北方巨鄰的歷史恐懼相融合，使得越南公眾的反華情緒比東南亞其他任何地方都更為強烈。這種情緒一直需要越南共產黨領導人謹慎處理。
近年來，越南的反華抗議活動時有發生。2014年，中國在被越南視作自己的領海內部署石油鑽井平台後，甚至引發了騷亂，導致多人死亡、數十家外資工廠被毀。幾年前，河內開始出現一些商店，承諾只銷售越南製造的商品，而不銷售中國製造商品。
最近，兩國政府都避免了類似2014年石油鑽井平台事件這樣的挑釁行為，從而冷卻了公眾對這些問題的情緒，但兩國關係從未風平浪靜。
越南人對「九段線」（在越南被輕蔑地稱為「牛舌線」）問題情緒高漲，以至於今年當局禁止了電影《芭比》（Barbie）的上映，因為電影中疑似出現了一張標有中國爭議領土的地圖。
越南也一直不願接受習近平「一帶一路」倡議下的中國投資，部分原因是這些投資可能會激起越南人對中國經濟足跡的不滿。
但中國的經濟足跡是巨大的——無論公眾對中國看法如何，任何越南領導人都不敢冒破壞的風險。
中國是越南最大的貿易伙伴，每年雙邊貿易額接近2000億美元（約新台幣6兆3054億元）。中國是越南最大的外國直接投資來源地，而美國則相形見絀。儘管美國公司試圖減少對中國的依賴，將越南作為替代製造中心的說法不絕於耳。其中一些投資甚至是受美國與中國「脫鉤」政策的推動，因為一些中國企業將生產轉移到越南，試圖繞過美國的新限制。
最重要的是，兩國領導層之間仍然存在意識形態上的聯繫。
習近平和阮富仲都是強硬派，深受各自政黨威權意識形態的影響，對西方民主價值觀嗤之以鼻，並決心維持各自政黨對政治生活的鐵腕控制。
然而，他們的戰略構想終究存在著巨大差異。
中國是一個新興超級大國，決心挑戰美國領導的冷戰後的單極秩序，並在該地區發揮主導影響力。
越南是一個中等規模的國家，決心通過平衡與中美這兩個對手之間的關係，盡可能多地獲得利益和安全保障。此外，越南在歷史上還與俄羅斯關係密切，現在也依舊重視莫斯科。
阮富仲將這種外交政策稱為「竹子外交」，這是一種靈活的外交政策，符合越南在1986年結束親蘇孤立後所採取的「四不」政策：不參加軍事聯盟、不聯合一國反對另一國、不允許外國在越南設立軍事基地、不在國際關係中訴諸武力。
該政策的理念是與所有國家都化敵為友。不過，中國不會對此抱有幻想。北京會認為，今年越南與美國升級關係是為了對沖中國在該地區的影響力和主導權。
對於越南領導人來說——雖然不一定是越南人民——在他們所尋求的其他眾多友誼中，中國必須是第一位的。但是，這種關係將始終受制於各種事件——無論是南海的擦槍走火，還是中國任何被越南人視作高壓手段的其他行為。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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【一圖看懂】能源轉型新趨勢？零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢一次看懂
我們想讓你知道的是
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，本篇將帶您一次看懂零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢。
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，目前全球有超過30個國家或地區，明確制定氫能戰略藍圖，如韓國就在2019年推出氫能經濟發展路徑圖，德國則計畫投入70億歐元，將氫能視為能源發展必備的生力軍，為全球重點發展的能源課題之一。
優勢 1：終極潔淨能源
由於氫氣的使用過程，不會產生溫室氣體和其他汙染物質，燃燒後只會產生水，不會排放二氧化碳，而且能源轉換效率比化石燃料高，因而在「氫氣本身來源無溫室氣體排放」下可被視為終極潔淨能源。
因此，氫能成為綠色能源未來的重要一環，為我們走向低碳社會提供了關鍵的解決方案。透過氫能的應用，我們不僅能夠實現能源轉型，還能同時保護環境、減緩氣候變遷，為可持續發展注入新的希望。
優勢 2：儲能能力高
氫能具有高能量密度，可以有效儲存和運輸能源，意味著氫能更適合用於高能量需求的應用，能夠遠距離運輸也是一大特點，可靈活應用於不同領域，不受時間和地點的限制，有利於供應能源至偏遠地區。
氫能在能量的儲存方面，可以採用氫氣、氨或合成燃料等方式，確保能源供應的穩定性。多樣化的型態使得氫能技術在面對不同能源需求和地區性挑戰時有出色的表現，是推動能源轉型的重要利器。
優勢 3：再生能源界的百變怪
相較於太陽能、風能主要使用於電力；氫能可以應用於多個領域，包括交通、工業、電力生產和暖氣等，並且可以用於不同技術，如燃料電池和去碳燃氫。
- 氫燃料電池：將氫氣轉化為電力和熱能的裝置，當氫氣進入氫燃料電池時，它與氧氣（通常來自空氣）在電化學反應中結合，產生電力、熱能和水蒸氣。除了廣泛應用於交通領域，如氫燃料電池汽車，它們以氫氣為燃料並產生電力，以驅動電動馬達。同時也用於電力生產、能源儲存和其他應用 。
- 混氫燃料：在天然氣中混入部分比例的氫氣，並作為燃料使用，目前鋼鐵業、燃氣電廠等工業使用皆引進混氫燃燒技術，台電曾指出「在每年以混氫5％運轉7000小時情況下，可減少7,130公噸二氧化碳排放量，相當於每發電一小時可減碳一公噸。」此技術為「去碳之前先減碳」的階段性任務中有著舉足輕重的地位。
為落實永續發展的目標，維護環境、減少溫室氣體的排放成為必不可少的任務，氫能的發展便是因應這樣的使命而生。氫能作為化石燃料替代能源之一，除了能有效減少對其的過度依賴，燃燒後僅產生水的特性，也大大的減少了對環境的負擔。
現今，氫能的建設乃至於再生能源的轉型都成為全球趨之若鶩的浪潮。
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