中國兒童呼吸道疾病：無法解釋的疾病大爆發，在人類歷史上常見嗎？
我們想讓你知道的是
2023年11月13日，中國國家衛健委報告了該國呼吸道疾病發病率激增，尤其是在兒童中。隨後出現了更多報導，描述了兒科病房人滿為患，醫院裡擠滿了生病的孩子，以及未確診的聚集性肺炎等情況。中國官員對世衛組織表示，他們沒有發現任何新的病原體，而是將原因歸於呼吸道合胞病毒（RSV）和流感等冬季常規疾病的結合......
1993年春天的一個早晨。一個來自美國納瓦霍族保留地的家庭將車停在新墨西哥州的一個服務站，然後撥打了911報警電話。
他們的兒子是一名19歲的馬拉松運動員，突然呼吸困難。他被救護車送往當地醫院後不治身亡。醫生們一臉茫然——如此年輕健康的人怎麼會突然死亡？
很快，人們發現這名馬拉松運動員的死亡並非孤立事件。幾天前，他的未婚妻也死於類似的呼吸道疾病，他操辦了未婚妻的葬禮。
每次有關新的疾病爆發的報導登上頭條時，往往伴隨著各種猜測。地球上的病毒顆粒比宇宙中的恆星還要多，而我們體內的細菌細胞比哺乳動物細胞多10倍。
總體而言，我們的星球上估計有一萬億種微生物，但目前已知的只有1513種細菌、219種病毒、300種寄生蟲、70種原蟲和200種真菌會引起人類疾病。其餘的都有待被發現。
神秘疾病爆發有多常見？
紐約哥倫比亞大學歐文醫學中心（Irving Medical Center）的流行病學教授斯蒂芬・莫爾斯（Stephen Morse）說：「很明顯，有些疾病的爆發一直是個謎。」
在1993年那對納瓦霍族夫婦的案件中，當地醫療調查員注意到，此前幾個月中，其他人也出現了無法解釋的症狀。這些病例都發生在美國西南部四角落（Four Corners）的原住民社區。
隨著更多病例出現，抓捕「罪犯」的競賽開始了。直到兩個月後，「漢坦病毒肺綜合症」才被確認為禍首。這是一種由新型漢坦病毒引起的傳染病，病原體通常感染嚙齒類動物。
即使在今天，這樣的延遲發現也是非常普遍的。莫爾斯說：「仍有許多感染屬於未確診的急性呼吸困難和類似情況，比如漢坦病毒肺綜合症最初並沒有被發現，但後來通過回溯被發現。」
許多疾病的爆發一開始都未被注意和報告。莫爾斯表示，最終可能是因某個專家對某種感染特別感興趣，從而導致報告的增加。
「在其他地方，有一些疫情沒有引起注意，因為沒有技術設施，因為地處偏遠地區，因為沒有動力。」
眾所周知，這種情況就發生在新冠肺炎（COVID-19）上。2019年12月，世界衛生組織收到中國武漢市發生聚集性肺炎病例的警報，但原因不明。
一個月內，中國當局與世界其他國家分享了該病毒的基因序列，從而正式確定了該病毒的身份。然而，一些研究表明，該病毒實際上早在2019年10月就開始在人類中傳播。
一旦疫情爆發引起了人們的注意，下一步實際上就是找到其背後的病原體。
中國目前呼吸道疾病的病因是什麼？
2023年11月13日，中國國家衛健委報告了該國呼吸道疾病發病率激增，尤其是在兒童中。隨後出現了更多報導，描述了兒科病房人滿為患，醫院裡擠滿了生病的孩子，以及未確診的聚集性肺炎等情況。
中國官員對世衛組織表示，他們沒有發現任何新的病原體，而是將原因歸於呼吸道合胞病毒（RSV）和流感等冬季常規疾病的結合。印度等一些鄰國對這是否是全部情況持謹慎態度，世衛組織仍在繼續監測情況。
神秘的疾病是如何解決的？
在1993年的疫情中，研究人員使用聚合酵素鏈式反應（PCR）確定了導致感染的病毒，這在當時是一項尖端技術。
利用已知漢坦病毒的特定DNA序列，科學家們成功地找到了這一組以前未被發現的漢坦病毒。
「這確實是第一次應用分子檢測來識別（感染的）病原體。」莫爾斯說。
如今，PCR已經成為鑒定病原體的標凖方法，但它也存在缺陷。因為這項技術需要與你要尋找的病原體密切相關的序列，如果對疫情可能的起因都缺乏直覺，就很難得到答案。
在四角落疫情爆發期間，科學家們已經得知那些被感染者有其他漢坦病毒的抗體，因此他們使用了這種方法。
不過，尋找未知病原體的其它更先進方法正在出現，而且這些方法不需要特定信息。
最近開發的一種PCR方法意味著有可能在更廣泛的分組中識別新的病原體。你不僅可以尋找已知病毒的近親，還可以找到同一家族中的其他病毒。
另一種方法是下一代測序，它可以幫助科學家發現對科學界來說完全陌生的微生物。在一項對接受同一捐贈者器官後死亡的移植患者群的研究中，這項技術被用來發現一種新的沙粒病毒。
莫爾斯說：「在高收入國家或資源充足的許多實驗室裡，你可以查看樣本並識別出看起來像病原體序列的序列，不管它們是病毒還是細菌……而不必事先知道裡面有什麼。」
某些疾病爆發的原因是否從未查明？
2010年，一種未知的出血性疾病開始在烏干達北部傳播。莫爾斯說：「我個人記得這件事，因為我是Predict項目的聯合主任。」
他說，當時該感染監測計劃的研究人員到達當地取樣時發生延誤。但當他們採樣後發現有些樣本的黃熱病病毒呈陽性。
「因此，它基本上被歸類為黃熱病爆發，但也有感染者的樣本呈陰性。因此它大概是黃熱病，但我們不能肯定。」他說。
莫爾斯將此作為許多至今仍是未解之謎的疫情的例證。
因此，當一種神秘的疾病爆發成為全球頭條新聞時，在大多數情況下，科學家們可能已經能夠很好地找出其背後的原因——但僅限於他們擁有資源的地區。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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澳門旅遊入門攻略：區域特色、遊玩亮點看過來
說到澳門，你會聯想到什麼呢？澳門擁有眾多世界文化遺產和博物館，以及兩隻手數不完的國際級娛樂集團進駐的度假村酒店和度假娛樂設施，甚至在2017年時，澳門還被聯合國教科文組織評定為「創意城市美食之都」。可以說，澳門完全具備了旅遊最重要的三大條件──吃好、住好、玩好，而且入境免簽證、當地中文也流通，絕對是臺灣人旅行、度假的絕佳去處。
雖然擁有如此多樣的特色，但澳門的土地面積非常小，只有33.3平方公里，大約是臺北市內湖區那麼大。澳門由3+1個島嶼組成，分別是最北邊的澳門半島、中間的氹仔島（Taipa），以及最下方的路環島。有趣的是，氹仔島和路環島中間原本是條長2.2公里的橋，但1998年開始，澳門政府在這填海造陸，到現在面積已經超過6平方公里，所以整個澳門就變成三座島嶼加一個路氹填海區。也因為每個島嶼的特色不同，它們也發展出各自的觀光亮點：
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- 氹仔島：氹仔島為標準的住宅區與商業區，還有一條百米長的「官也街」，是購買伴手禮、品嘗道地美食的好去處。
- 路環島：路環島過去是澳門政府規劃的自然保育區，僅有一間高級酒店和澳門唯一的高爾夫球場。
- 路氹填海區：用最直接的比喻，填海區就好像是美國的拉斯維加斯，包含金沙、永利、新葡京等，澳門30個以上的國際級酒店都在這裡。
你可能不知道的澳門小故事──原來是這樣被納入世界文化遺產？！
「澳門歷史城區」一直是澳門本島頗具盛名的歷史名勝古蹟，並在2005年被列入《世界文化遺產名錄》；但你可能不知道，其實最初澳門只以「大三巴牌坊」向聯合國教科文組織申請世界文化遺產。林鴻祥打趣地說，「當聯合國教科文組織的審查委員們來到澳門，實際走一趟舊城區、了解到整個歷史（例如澳門是中國第一個跟西方接觸的地方），才發現世界文化遺產不該只有一個大三巴牌坊，應該要把整個舊城區全部納入。」後來就像大家所熟知的，聯合國教科文組織把整個城區列入了《世界文化遺產名錄》，並列出25項世界文化遺產。
林鴻祥說，澳門有趣的小故事還有很多，不只有澳門歷史城區成為世界文化遺產的故事；像是「大三巴牌坊」的名稱由來也很有趣。「大三巴牌坊本來是聖保祿大教堂，叫『São Paulo』，是以前遠東地區最大的天主教堂，也是中國第一座西式大學。但因為當地人覺得São Paulo很難發音，所以取諧音作『三巴』，再為了和聖若瑟修院區隔，人們就叫它大三巴、叫聖若瑟修院小三巴，最後又因為聖保祿大教堂歷經三次大火燒到只剩一片牆，跟中國的「牌坊」很像，所以才被稱呼為『大三巴牌坊』。」
「度假村旅遊」是什麼？達人教你澳門度假村怎麼玩
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