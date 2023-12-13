拜登：以色列無差別轟炸加薩，正失去全球支持；以醫師控哈瑪斯對人質下藥，兒童也受害
我們想讓你知道的是
特拉維夫索拉斯基醫學中心伊齊羅夫醫院（Tel Aviv Sourasky Medical Center Ichilov Hospital）精神科主任艾坦（Renana Eitan）表示，在她治療創傷受害者的20年裡，「從未見過這樣的事」。她說：「這些被救回來的人質受到的身體、性、精神、心理虐待非常可怕…教科書必須改寫了。」
拜登：以色列無差別轟炸加薩，正失去全球支持
（中央社）美國總統拜登（Joe Biden）12日表示，以色列因「無差別」轟炸加薩走廊，造成大量平民傷亡，正在失去全球支持，並表示以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）應該改變他的強硬派政府。這暴露拜登與納坦雅胡關係的新裂痕。
拜登是在與他的2024年連任選舉金主會面時作此表示，這是迄今他對納坦雅胡處理與哈瑪斯（Hamas）戰爭方式最嚴厲的批評。
加薩官員說，哈瑪斯10月7日突襲以色列南部後，以色列對加薩的報復性攻擊已造成1萬8000人喪生和5萬人受傷，並引發人道危機。
拜登在這場一些猶太金主也出席的募款集會中，特別提及以色列極右翼國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben-Gvir），並表示「這是以色列史上最保守的政府」，納坦雅胡「必須改變他的政府」。
拜登也表示，以色列終究不能對成立巴勒斯坦國「說不」。
同時，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）準備前往以色列，與以色列官員討論他們的加薩戰爭時間表。
納坦雅胡12日在聲明中表示，以色列地面入侵加薩行動獲得美國「全力支持」，華盛頓阻擋「要求停戰的國際壓力」。
但他表示，雙方對以哈戰爭結束後的善後方案意見分歧，「我希望我們在這方面也能達成協議」。
傳以軍使用美製白磷彈攻擊黎巴嫩，白宮關切
美國白宮11日對以色列10月襲擊黎巴嫩時使用美製白磷彈的報導表達關切，還說正在尋找有關這些指控的更多細節。
綜合《法新社》與《路透社》報導，黎巴嫩指控以色列在10月間多次使用這種燃燒武器，《華盛頓郵報》11日表示，砲彈碎片分析顯示它們是由美國製造。
白宮國家安全會議（National Security Council）發言人柯比（John Kirby）說：「我們已看到這些報導，當然深感關切。我們將加以詢問，並試著進一步瞭解此事。」
國際法禁用白磷彈作為化學武器，但允許用於戰場照明，並可當作煙幕彈。
柯比說：「顯然，每當我們向另一支軍隊提供白磷彈等物品時，我們完全期望它的使用合法，遵守武裝衝突法（law of armed conflict）。」
華郵表示，以色列在黎巴嫩南部發動攻擊，使用的似乎是美國提供的白磷彈，有9名平民在攻擊中受傷。
報導指出，為華郵工作的一名記者發現3枚砲彈破片上的序號，顯示它們是在1989年和1992年於美國製造。
黎巴嫩10月31日表示，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯10月7日襲擊以色列後，以色列「反覆」使用白磷彈攻擊，燒掉了4萬棵橄欖樹。
不過以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）在被問及使用白磷彈的報導時表示：「以色列國防軍和整個安全機構均依國際法行事，我們過去如此行事，未來也將如此。」
美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）就此事補充說，美國正在「尋找更多資訊」：「每當看到白磷彈的使用方式會傷害平民時，我們都會加以關切。」
以色列醫師控哈瑪斯對人質下藥，兒童也受害
一名以色列專家11日說，遭巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」挾持到加薩（Gaza）的人質，在被囚禁期間遭下藥以保持溫順，並受到心理上的折磨和性虐待。
《法新社》報導，特拉維夫索拉斯基醫學中心伊齊羅夫醫院（Tel Aviv Sourasky Medical Center Ichilov Hospital）精神科主任艾坦（Renana Eitan）表示，在她治療創傷受害者的20年裡，「從未見過這樣的事」。
她說：「這些被救回來的人質受到的身體、性、精神、心理虐待非常可怕…教科書必須改寫了。」
這所醫學中心接收了14名哈瑪斯釋放的人質，其中一些人通報曾被下藥，包括醫師認為是苯二氮平類（Benzodiazepines）的藥物，這是一種具有鎮靜作用的中樞神經抑制劑，常見藥品有「煩寧」（Valium）等。
她還說：「他們想控制孩子，但幼兒和青少年有時很難控制。他們也知道，如果對這些人下藥，這些人就會安靜下來。」
艾坦說，哈瑪斯在一名女孩身上用了數週ketamine，這是一種強力解離性麻醉劑，會讓人感覺脫離周圍環境，「對孩子做這種事，真令人難以置信」。
艾坦提到，也有一些獲釋人質描述了他們在哈瑪斯手中遭受的心理折磨。
一名患者說，她和其他人被關在完全黑暗的環境中超過4天。
艾坦說：「他們變成精神病患，出現了幻覺。」
她指出，還有些報告指被囚禁的人質出現自殘行為，部分獲釋者自稱有尋短念頭，「但我們的使命就是確保這類事情不會發生」。
新聞來源
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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這樣用手機才安全！五個你一定要知道的「行動資安防護秘技」！
我們想讓你知道的是
現代人出門可能會忘了帶錢包、忘了帶鑰匙，但絕對不會忘記帶的肯定就是「智慧型手機」，畢竟生活中的資訊取得、溝通聯繫甚至是金融交易…等必要功能都靠手機完全包辦，甚至我們重要的個人隱私也都保存其中－小至通訊錄、行事曆、電子郵件到大量的照片、影片，甚至是各類應用服務的帳號密碼，也正因如此，手機成為近幾年資安威脅的主要目標。
雖說智慧型手機的資安風險愈來愈高，但絕大多數使用者似乎都沒有意識到手機資安防護的重要性，不過近幾年有愈來愈多牽涉手機平台的資安案例出現在新聞上，也讓大家慢慢開始重視到「行動資安防護」的重要性。
對於智慧型手機的使用者來說，建立起正確的資安防護概念是非常必要的，若是忽視了主動防護的意識，下一個新聞上的受害者可能就是你！在接下來的文章中，也要為大家帶來五個你一定要知道的行動資安防護秘技，有看有保庇哦！
秘技之一：來路不明的 Wi-Fi 、網站不要連
大部分的手機都會搭配 4G 或 5G 行動網路，但不見得每一個人都會用吃到飽的資費，因此若是在家中或公司之外的公共場合，多半會尋找可免費使用的 Wi-Fi 網路，不過這些 Wi-Fi 若是由公共設施如機場、政府機關、學校或是店家所提供，相對較無資安疑慮，但若是未知來源且沒有加密鎖定的 Wi-Fi 訊號，就需要格外留意，可能會有傳輸資料遭受側錄，或是被路由器導引至帶有惡意程式或騙取個資的網頁。
除了養成良好的使用習慣，手機若有針對這些資安隱患有所防護，對於使用者來說也有額外的保障，像是三星的 Galaxy 系列手機，就加入了 Knox Vault 主動防護機制，且不僅止於系統面的安全性，更將關鍵的硬體元件也列入防護的一環，在手機開機後便能完整監控系統核心，確保沒有受到外來惡意程式的竄改，帶來即時保護且從不間斷！
秘技之二：密碼設定有一套，生物辨識更可靠
對於手機使用者來說，資安防護的第一線就是「密碼鎖定」，除了各類型的應用程式服務，手機的螢幕鎖定也是必要一環，但要特別注意的是，切莫不要因為方便記憶，就使用組合簡單、容易被破解的密碼組合，像是單純用生日、英文名字…等較容易被猜中的組合，也要避免所有的網路服務都使用同一組密碼。
當然，以手機鎖定來說，比較好的方式就是使用「生物辨識」，像是 iPhone 的臉部辨識 Touch ID，或是一般手機常見的指紋辨識等，更能兼顧使用便利與安全性。
針對重要的密碼與生物辨識資料，三星的 Knox Vault 也考量到儲存與傳輸過程的安全，手機中除了有安全處理器為相關資料的傳輸加密，內部的安全記憶體更讓密碼與生物辨識特徵資訊妥善保存，不會隨意外洩或被破解。
秘技之三：真正隱私的資料避免長期存於手機
過去經常看到有使用者因為維修電腦、手機時發生隱私資料遭到外流的情況，尤其是一些私密的照片、影片，都有可能在手機送修甚至遺失時，遭到有心人士破解盜取資料，而這些狀況一般來說很難避免，也因此會建議大家，如果是真的不能曝光的內容，建議不要選擇長時間保存於手機之中，而是選擇不易外流的儲存方式，例如：隨身碟、外接硬碟。
當然，如果手機中真的有重要的隱私資料需要保存，三星 Galaxy 手機內建的「安全資料夾」會是相當可靠的選擇，除了同樣採用三星 Knox Vault 技術防護，更是手機原有系統中的一個獨立區塊，也能夠透過應用市集安裝程式，而且能與手機原本的程式相互區隔，使用上更為彈性。
秘技之四：非官方來源應用不亂裝，權限允許要看清
智慧型手機之所以功能強大，主要在於和電腦一樣能夠透過各類型應用程式的安裝來擴充更多功能，雖然應用程式造就了手機的便利性，但使用者可能會因為忽視應用程式的取得來源，而不小心「引狼入室」。
對於蘋果用戶來說，除非進行系統越獄才能使用非 App Store 來源的應用程式，因此相對接觸到有問題 App 的機率較低，但 Andriod 平台是可以透過 APK 方式來安裝應用，且除了 Google Play 之外，也有不少第三方的應用商店，甚至是直接從應用官網下載的使用形式，因此對於可能暗藏惡意程式的 App 較難防範。
當然，即使是官方來源的應用程式，也需要格外注意這些程式對於系統權限存取的要求是否合理，當應用程式會索取本身功能以外的系統權限時，就需要特別留意，像是明明是相機應用，卻索要聯絡人、撥打電話、發送簡訊的權限，就明顯有問題 ，因此也提醒大家，在安裝 App 的同時，對於這些權限存取不可不慎。
除了注意應用程式的來源與安裝權限需求，對於三星 Galaxy 手機的用戶來說，也能好好活用「隱私權設定表」這樣的主控頁面全盤掌握所有應用程式的動態，快速找出哪一款 App 有異常行為，同時對於實體的定位與網路上的行為痕跡也能選擇關閉，讓你在現實生活或網路上的隱私都能受到保護。
秘技之五：可疑連結不亂點，就算是親友傳來也要先確認
一直以來，資安威脅的主要來源就是「釣魚連結」，且從過去常見的電子郵件、網站慢慢轉移至各類型的社交平台、即時通訊工具與手機簡訊，可說是最「與時俱進」的一種資安攻擊手法，若是一不注意點擊了這些連結，手機系統就可能遭到入侵，為駭客開了一道「後門」，隱私資料可能全都曝光。
當然，若是三星 Galaxy 手機的用戶，面對愈來愈泛濫的釣魚連結威脅，也能透過 Knox Vault 的即時防護功能為自己多增加一道保險，確保手機使用期間的安全，無需定期為手機重開機來避免作業系統受到入侵而被植入惡意程式，甚至手機關機時，硬體層面也有防止實體破壞、資料偵測的機制，讓手機內的隱私資料獲得完整保護。
結語
智慧型手機為人們帶來便利性，但卻也同時帶來資安方面的風險，在仰賴手機功能應用的同時，更應該多花一點時間建立正確的資安防護意識，與其擔心自己是否會成為駭客鎖定的目標，不如提前建立好完整的防範機制。
但對於絕大多數沒有太多資安技術知識的使用者來說，主動做好資安防護絕非易事，相對的，選擇妥善考量資安防護技術的產品，或許會是更好的方式，而三星早在多年前就導入 Knox Vault 技術至行動平台，更逐步完善防護機制，相對的更能讓使用者在不需要額外進行功能設定的情況下，就享有完整防護機制，更能妥善守護用戶的隱私安全，也成為眾多手機品牌中最值得信賴的選擇。
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