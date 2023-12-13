拜登：以色列無差別轟炸加薩，正失去全球支持；以醫師控哈瑪斯對人質下藥，兒童也受害

拜登：以色列無差別轟炸加薩，正失去全球支持

（中央社）美國總統拜登（Joe Biden）12日表示，以色列因「無差別」轟炸加薩走廊，造成大量平民傷亡，正在失去全球支持，並表示以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）應該改變他的強硬派政府。這暴露拜登與納坦雅胡關係的新裂痕。

拜登是在與他的2024年連任選舉金主會面時作此表示，這是迄今他對納坦雅胡處理與哈瑪斯（Hamas）戰爭方式最嚴厲的批評。

加薩官員說，哈瑪斯10月7日突襲以色列南部後，以色列對加薩的報復性攻擊已造成1萬8000人喪生和5萬人受傷，並引發人道危機。

拜登在這場一些猶太金主也出席的募款集會中，特別提及以色列極右翼國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben-Gvir），並表示「這是以色列史上最保守的政府」，納坦雅胡「必須改變他的政府」。

拜登也表示，以色列終究不能對成立巴勒斯坦國「說不」。

同時，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）準備前往以色列，與以色列官員討論他們的加薩戰爭時間表。

納坦雅胡12日在聲明中表示，以色列地面入侵加薩行動獲得美國「全力支持」，華盛頓阻擋「要求停戰的國際壓力」。

但他表示，雙方對以哈戰爭結束後的善後方案意見分歧，「我希望我們在這方面也能達成協議」。

傳以軍使用美製白磷彈攻擊黎巴嫩，白宮關切

美國白宮11日對以色列10月襲擊黎巴嫩時使用美製白磷彈的報導表達關切，還說正在尋找有關這些指控的更多細節。

綜合《法新社》與《路透社》報導，黎巴嫩指控以色列在10月間多次使用這種燃燒武器，《華盛頓郵報》11日表示，砲彈碎片分析顯示它們是由美國製造。

白宮國家安全會議（National Security Council）發言人柯比（John Kirby）說：「我們已看到這些報導，當然深感關切。我們將加以詢問，並試著進一步瞭解此事。」

國際法禁用白磷彈作為化學武器，但允許用於戰場照明，並可當作煙幕彈。

柯比說：「顯然，每當我們向另一支軍隊提供白磷彈等物品時，我們完全期望它的使用合法，遵守武裝衝突法（law of armed conflict）。」

華郵表示，以色列在黎巴嫩南部發動攻擊，使用的似乎是美國提供的白磷彈，有9名平民在攻擊中受傷。

報導指出，為華郵工作的一名記者發現3枚砲彈破片上的序號，顯示它們是在1989年和1992年於美國製造。

黎巴嫩10月31日表示，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯10月7日襲擊以色列後，以色列「反覆」使用白磷彈攻擊，燒掉了4萬棵橄欖樹。

不過以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）在被問及使用白磷彈的報導時表示：「以色列國防軍和整個安全機構均依國際法行事，我們過去如此行事，未來也將如此。」

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）就此事補充說，美國正在「尋找更多資訊」：「每當看到白磷彈的使用方式會傷害平民時，我們都會加以關切。」

以色列醫師控哈瑪斯對人質下藥，兒童也受害

一名以色列專家11日說，遭巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」挾持到加薩（Gaza）的人質，在被囚禁期間遭下藥以保持溫順，並受到心理上的折磨和性虐待。

《法新社》報導，特拉維夫索拉斯基醫學中心伊齊羅夫醫院（Tel Aviv Sourasky Medical Center Ichilov Hospital）精神科主任艾坦（Renana Eitan）表示，在她治療創傷受害者的20年裡，「從未見過這樣的事」。

她說：「這些被救回來的人質受到的身體、性、精神、心理虐待非常可怕…教科書必須改寫了。」

這所醫學中心接收了14名哈瑪斯釋放的人質，其中一些人通報曾被下藥，包括醫師認為是苯二氮平類（Benzodiazepines）的藥物，這是一種具有鎮靜作用的中樞神經抑制劑，常見藥品有「煩寧」（Valium）等。

她還說：「他們想控制孩子，但幼兒和青少年有時很難控制。他們也知道，如果對這些人下藥，這些人就會安靜下來。」

艾坦說，哈瑪斯在一名女孩身上用了數週ketamine，這是一種強力解離性麻醉劑，會讓人感覺脫離周圍環境，「對孩子做這種事，真令人難以置信」。

艾坦提到，也有一些獲釋人質描述了他們在哈瑪斯手中遭受的心理折磨。

一名患者說，她和其他人被關在完全黑暗的環境中超過4天。

艾坦說：「他們變成精神病患，出現了幻覺。」

她指出，還有些報告指被囚禁的人質出現自殘行為，部分獲釋者自稱有尋短念頭，「但我們的使命就是確保這類事情不會發生」。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航