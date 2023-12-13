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2023/12/13,
歐洲

俄國異議領袖納瓦尼下落不明，《法新社》整理昔日對抗普亭10大關鍵時刻

俄國異議領袖納瓦尼下落不明，《法新社》整理昔日對抗普亭10大關鍵時刻
Photo Credit: GettyImages

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憔悴的納瓦尼在獄中體重大幅下降，還被冠上「極端主義」罪名，在最高安全級別的流放地又被加處19年徒刑。納瓦尼12月1日表示，俄羅斯政府對他提出新的「破壞公物」控訴。納瓦尼的盟友12月11日表示，他們已經整整6天找不到納瓦尼。美國對此表示關切，並呼籲莫斯科當局放人。

（中央社）俄羅斯頭號反對派政治人物納瓦尼（Alexei Navalny）2020年曾遭下毒但保住一命，今年稍早又在最高安全級別的流放地被加處19年徒刑，他的盟友表示，納瓦尼目前下落不明。

俄羅斯總統大選選戰剛起跑，總統普亭（Vladimir Putin）8日證實將爭取另一個6年任期。

以下是《法新社》整理納瓦尼對抗普亭的10大關鍵時刻。

  • 2007年：反貪腐行動人士

納瓦尼開始購買國營石油巨擘的股票，以獲取公司報告來尋找貪腐的證據，並將相關紀錄放上自己的部落格。

同年，納瓦尼遭自由派的反對黨亞博盧黨（Yabloko）開除黨籍，理由是他參加「民族主義活動」。

  • 2011年12月：領導抗議選舉結果的示威

納瓦尼2011年成立「反貪腐基金會」（Anti-Corruption Foundation），藉由揭露克里姆林宮菁英分子累積的鉅額財富，使得該基金會獲得大批支持者。

2011年到2012年間普亭所屬的「團結俄羅斯黨」（United Russia）贏得議會選舉後，納瓦尼領導大規模抗議行動。

  • 2013年7月：被定貪污罪

當局認定納瓦尼2009年擔任州長顧問期間，在木材交易案中盜用基洛夫（Kirov）地區政府公款1600萬盧布（約新台幣1586萬元）有罪，判處有期徒刑5年。

納瓦尼否認這些指控，稱這些控訴是為了讓他噤聲。

  • 2013年9月：競選莫斯科市長

納瓦尼在角逐莫斯科市長大位的競爭中雖獲得第2高票，仍不敵有克里姆林宮撐腰的現任市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）。

納瓦尼稱索比亞寧在部分投票所對選票動手腳，要求重新計票，但遭駁回。

  • 2017年3月：麥維德夫「鴨舍」曝光

納瓦尼當時發布了一段獲得極大關注的影片，內容是關於時任總理麥維德夫（Dmitry Medvedev）的豪奢生活。

影片聲稱麥維德夫的其中一座莊園裡有池塘，池塘中央甚至有鴨舍，此事在國內掀起一波抗議集會。

  • 2018年12月：遭禁止參加總統大選

納瓦尼因為遭到貪污定罪，被禁止和普亭一同競選總統，他呼籲俄羅斯人抵制這場選舉，即便如此，普亭仍舊贏得第4個任期。

  • 2020年8月：中毒

納瓦尼2020年8月20日搭機從西伯利亞飛往莫斯科途中失去意識，隨即送往醫院救治，並接受施藥進入人工昏迷狀態。

他後來被轉送到德國柏林的醫院，在當地做的檢測顯示他遭蘇聯時代神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）攻擊。

納瓦尼指控普亭是幕後黑手，但克里姆林宮否認。

  • 2021年1、2月：遭逮捕囚禁

納瓦尼回到莫斯科，在飛機降落機場後不久便遭拘留。俄羅斯各地成千上萬的民眾展開示威，要求當局放人。

2月，當局以納瓦尼在德國休養期間違反緩刑條件為由，判處2年半徒刑，並將他送往流放地。

  • 2022年3月：9年徒刑

納瓦尼因貪污和藐視法庭的新指控遭到定罪，刑期增加到9年。

他被轉送往莫斯科以東約250公里處一座戒備森嚴的監獄，他在那裡經常譴責俄羅斯入侵烏克蘭。

  • 2023年8月：再遭判19年

憔悴的納瓦尼在獄中體重大幅下降，還被冠上「極端主義」罪名，在最高安全級別的流放地又被加處19年徒刑。

納瓦尼12月1日表示，俄羅斯政府對他提出新的「破壞公物」控訴。

納瓦尼的盟友12月11日表示，他們已經整整6天找不到納瓦尼。美國對此表示關切，並呼籲莫斯科當局放人。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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