習近平訪越南見總書記阮富仲，稱中越關係升級「命運共同體」，翻譯暗藏各自表述玄機

越共總書記阮富仲見習近平，稱兩國兩黨關係邁向新台階

（中央社）越共總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）昨（12）日在與中共總書記習近平會談時表示，習近平這次到訪將成為推動越中兩國、兩黨關係邁向新台階的歷史新里程碑，這符合兩國人民的願望和共同利益。

中共總書記、中國國家主席習近平昨起到訪越南兩天，昨日傍晚並在越共中央總部與阮富仲（Nguyen Phu Trong）舉行會談，這也是習近平自擔任中共總書記、中國國家主席以來第3次訪問越南，前兩次分別是2015年與2017年。

阮富仲表示，習近平這次到訪適逢越中兩國慶祝建立「全面戰略合作夥伴關係」15週年，也就是自2008年至2023年。兩國關係近年來取得許多重要、深刻、全面的發展。

他認為，這是習近平第3次以中國黨和國家領導人的身分訪問越南，凸顯習近平對越南的特殊感情、支持和遠大願景，符合越中兩國友好傳統、雙方關係當前程度和未來的良好前景。

阮富仲說，相信習近平此行對越南的訪問將圓滿成功，成為推動越中兩國、兩黨關係邁向新台階的歷史新里程碑，符合兩國人民的願望和共同利益，致力於地區與世界的和平、合作與發展。

習近平一開始先暱稱阮富仲「老朋友」、「好朋友」，接著表示這是自己時隔6年再到河內。他說，這些年來，越南政局保持穩定，經濟持續快速發展，人民生活水準不斷改善，綜合國力和國際地位顯著提高。

習近平指出，中方始終把越南視為周邊外交的優先方向。他願與阮富仲一起宣布中越兩黨、兩國關係新定位，在深化「中越全面戰略合作夥伴關係」基礎上，攜手構建具有戰略意義的「中越命運共同體」。

習近平：中越關係升級為命運共同體

（中央社）《央視》報導，中共總書記習近平昨日與越共總書記阮富仲會談時說，他願與阮富仲一同宣布中越兩黨、兩國關係新定位，在深化「中越全面戰略合作夥伴關係」基礎上，攜手構建具有戰略意義的「中越命運共同體」。

根據報導，習近平向阮富仲說，這些年來，越南政局保持穩定，經濟持續快速發展，人民生活水平不斷改善，綜合國力和國際地位顯著提高。這充分表明，越南革新開放近40年特別是越共13大以來，越南共產黨團結帶領全國人民正在「符合越南國情的社會主義建設道路上加速前進，成就喜人」。作為「同志加兄弟」，中共為此感到由衷高興。

習近平表示，中方堅定支持越南繼續推進社會主義建設事業。相信在「以總書記同志（阮富仲）為首的越共中央堅強領導下」，越南黨和政府一定能順利完成越共13大提出的各項任務，為實現越南建黨、建國「兩個一百年」奮鬥目標奠定堅實基礎。

他提到，中方始終從戰略高度和長遠角度看待中越關係，把越南視為周邊外交的優先方向。著眼「為國家謀發展、為人民謀幸福、為人類謀進步」，他願與阮富仲一同宣布中越兩黨、兩國關係新定位，在深化「中越全面戰略合作夥伴關係」基礎上，攜手構建具有戰略意義的「中越命運共同體」。

習近平說，相信在雙方共同努力下，中越關係將進入「政治互信更高、安全合作更實、互利合作更深、民意基礎更牢、多邊協調配合更緊、分歧管控解決更好」的新階段，中越兩國社會主義建設事業將日益行穩致遠，並為地區乃至世界穩定、發展、繁榮作出新貢獻。

在習近平抵達越南前，中共外圍官媒環球時報昨日以「中越關係再上新高度令人期待」為題發表社評，即有暗示中越關係可望再升級的用意。

文中指出，在美國總統拜登（Joe Biden）9月訪越及越南國家主席武文賞11月底訪日後，越南分別將越美、越日關係提升到「全面戰略伙伴關係」，與越中、越俄、越印（度）、越韓齊平，西方因此有越南將倒向美日的誤讀。但中越如今都把兩國關係，作為各自「對外政策的優先方向」。

習近平喊中越命運共同體，翻譯暗藏各自表述玄機

（中央社）中共總書記習近平昨日宣布，將和越南攜手構建具戰略意義的「中越命運共同體」。不過，官媒越通社並未以越文直譯為「命運共同體」，而是以「未來共享共同體」模糊帶過。

中共總書記、中國國家主席習近平昨起訪問越南兩天，由於美國總統拜登（Joe Biden）今年9月造訪越南時將越美關係升級為「全面戰略夥伴」趕上越中關係，也讓外界關注，越南這次是否會對越中關係進一步表態。

習近平昨日傍晚在與越共總書記阮富仲見面時表示，他願與阮富仲一起宣布中越兩黨、兩國關係新定位，在深化「中越全面戰略合作夥伴關係」基礎上，攜手構建具有戰略意義的「中越命運共同體」。

不過，這段話到了越文在翻譯上卻有一點不太一樣。根據官媒《越通社》（VNA）發布的越文通稿，每當提到「命運共同體」這5個字時，越文一律翻為「未來共享共同體」（Cong dong chia se tuong lai），顯見各自表述的意味。

「命運共同體」這理念由習近平所提出，外界認為這是中國用來結盟他國以便與美國進行大國競賽的工具。在習近平到訪之前，有分析就指，中國希望越南加入「命運共同體」，並將此宣傳成越中關係的升級。

目前寮國、柬埔寨、緬甸、泰國都已經加入中國所謂的「命運共同體」。熟悉越中就「命運共同體」一事磋商過程的越南學者向中央社表示，中國多年來、也不只一次希望說服越南接受「命運共同體」。