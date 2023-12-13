王金平宴請挺郭派支持侯友宜，喊話「用最虔誠的心敦請郭台銘回藍營」

王金平宴請挺郭派，盼郭台銘回歸藍營

（中央社）前立法院長王金平12日宴請藍營挺郭派人士，王金平表示，要用最虔誠的心敦請鴻海創辦人郭台銘回歸藍營，讓藍營版圖更完整，這是要努力的目標。他認為郭台銘講究大是大非，會以大局為重，回歸藍營。

與會的前雲林縣長張榮味指出，郭台銘本來就看得開，最後應該是會支持國民黨總統參選人侯友宜，郭台銘應該會選擇最關鍵的時間參與輔選，而郭台銘也還在考慮，未來應該有機會可以看到郭台銘與侯友宜同台。而稍晚抵達的屏東縣議長周典論也表達會支持侯友宜。

前立法院長王金平允諾出任國民黨總統參選人侯友宜全國後援會總會長，王金平12日在台北市邀請藍營地方派系及「挺郭派」人士餐敘。

包括前雲林縣長張榮味、前台北市長郝龍斌、前花蓮縣長傅崐萁、前國民黨秘書長李乾龍、前台東縣議長吳俊立、金門縣議長洪允典、新竹市議長許修睿等人都有到場。外界也關注過去挺郭的屏東縣議長周典論、彰化縣議長謝典林、南投縣議長何勝豐等人是否會出席。

王金平在12日下午2時許與張榮味、傅崐萁、李乾龍等人一同接受媒體訪問。王金平表示，今天邀請很多藍營地方人士齊聚，就是要讓藍軍版圖能夠完整呈現。周典論稍晚會到現場，他們會繼續等下去，今天無法前來也都有表達態度，像南投縣副議長潘一全有充分溝通，都能共同支持「侯康」配。

是否有部分地方議長的心結未解，王金平表示，沒有問題，藍營的議長們會更團結。他也透露，謝典林13日上午將會面，而何勝豐10日才剛回國，他會再跟何勝豐聯繫。

王金平指出，要用最虔誠的心敦請郭台銘回藍營，讓整個藍營的版圖更完整，這是要努力的目標。至於是否希望郭台銘加入後援會，他說，這不一定，但讓郭台銘回歸藍營是最起碼要達成的目標。

張榮味則表示，他會全力輔選，而他認為郭台銘到最後還是會參與輔選，郭台銘應該會選擇最關鍵的時間。對於是否有跟郭台銘聊這部分，他說，郭台銘還在考慮。郭台銘本來就看得開，最後應該是會支持侯友宜。

未來是否可能看到郭台銘與侯友宜同台，張榮味說，應該沒有問題。

媒體詢問，12日的餐敘是否代表藍營跟挺郭派整合成功。王金平表示，可以說是幾乎完整了，有不足之處會繼續努力。他認為郭台銘講究大是大非，會以大局為重，回歸藍營，因為郭台銘在乎的還是兩岸和平，會以此為重，希望求得政黨再度輪替，兩岸和平就能共存共榮。

對於未來後援會如何輔選，王金平指出，15日會開始安排從桃園、苗栗輔選，也會跟地方首長討論如何動員，有更好的輔選成果。由於時間緊迫，北部規劃23日在凱道辦造勢，24日在中部辦萬人造勢，由台中主辦，雲林、南投、彰化、苗栗都會加入，雲林也會在26日舉辦造勢，而南部因為無法租到大型場地，所以在1月7日會擴大辦理成萬人造勢活動。

而周典論約在下午3時許抵達現場，對於是否會支持侯友宜，周典論受訪表示，當然支持。

周典論表態挺侯：全力動員打贏選戰是最大目標

過去挺郭立場鮮明的屏東縣議長周典論，12日表態支持國民黨總統參選人侯友宜，並承諾他一定會全力動員，呼籲大家團結打贏這場仗，這是最大的目標，如果郭台銘能夠站出來，相信勝選的機率更大，他認為郭台銘會以大局為重。

前立法院長王金平允諾出任國民黨總統參選人侯友宜全國後援會總會長，王金平12日在台北市邀請藍營地方派系及「挺郭派」人士進行餐敘。

包括前雲林縣長張榮味、前台北市長郝龍斌、前花蓮縣長傅崐萁、前國民黨秘書長李乾龍、前台東縣議長吳俊立、金門縣議長洪允典、新竹市議長許修睿等人也到場，而過去挺郭立場鮮明的屏東縣議長周典論，在稍晚於女兒、國民黨中常委周孟蓉的陪同下抵達現場。

對於是否會支持侯友宜，周典論受訪表示，當然支持，一定會全力動員。

媒體詢問是否會幫忙侯友宜牽線，聯繫鴻海創辦人郭台銘，周典論回應，當然，他希望不管任何人，都能夠團結在一起，來打贏這場勝仗，這是最大的目標。

周典論提到，當然大家都期待，如果郭台銘能夠站出來，相信勝選的機率更大，但他最近還沒有跟郭台銘聊過，希望大家共同努力。

是否會擔心因為挺侯讓郭台銘不開心，周典論指出，郭台銘組主流民意大聯盟的目的是什麼，怎麼會不開心。媒體詢問，是否認為郭台銘會以大局為重，周典論回應，當然是這樣。

媒體又接著問，郭台銘是否已經放下。周典論則表示，這段時間跟郭台銘比較沒有聯絡，怎麼知道郭台銘有無放下。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航