習近平提「命運共同體」倡議，美媒指越南反應冷淡，民眾只盼能過上好日子

習近平提命運共同體倡議，美媒指越南反應冷淡

（中央社）中國國家主席習近平昨（12）日訪問越南，並發表題為「構建具有戰略意義的中越命運共同體」文章，但美媒指越南對習的倡議反應冷淡，分析認為，越南似乎與中國保持距離，在中美之間不選邊。

習近平昨日抵達越南進行2天的國是訪問，是他就任中共總書記及中國國家主席以來第3次訪越。《新華社》報導，他昨日在越共官媒《人民報》發表題為「構建具有戰略意義的中越命運共同體，開啟攜手邁向現代化的新篇章」的署名文章。

文章指今年是中越建立全面戰略合作夥伴關係15週年。不管國際風雲如何變幻，中越兩黨兩國共守和平安寧，共謀發展合作，共創繁榮富強，走出一條共建人類命運共同體的陽光大道。

《美國之音》昨日報導，越南國防部國防戰略研究所前副主任阮洪關（Nguyen Hong Quan）表示，他預計習訪問期間將正式要求越南參與人類命運共同體。

夏威夷亞太安全研究中心教授伏溫（Alexander Vuving）表示，因為如果越南同意參加中國的人類命運共同體，將被視為提升中越目前的「全面戰略合作夥伴關係」，會被中國認為中國與越南的關係永遠都比美國與越南的關係更親密。

但實際上，從越南國家主席武文賞10月訪問中國，以及中國外長王毅12月1日訪問河內時，《新華社》報導中國領導人表示越南應該與中國共建人類命運共同體，但越南國營媒體根本沒有提及這一點，越南似乎對習近平提出的這個倡議反應冷淡。

專家和觀察家預期越南將在習近平訪問期間繼續維持這種態度，越南似乎與中國保持距離，河內依然不確定到底這個共同體是什麼？

胡志明市法律大學講師黃越（Hoang Viet）說，首先最重要的議題是人類命運共同體究竟是什麼？這仍然是個模糊概念。其次，越南已明確表示不選邊站。因為參加共同體可能被視為選邊，或者可能讓其他國家認為越南是選邊。

很多越南人在社群媒體上也表示了類似看法。他們說，由於歷史原因和目前的領土海洋爭端，他們不希望越南與中國結盟，兩國應該只在貿易和經濟事務上進行互利合作。

伏溫說，越南能夠利用與美國新提升的關係令中國做出一些讓步，中越關係的未來將取決於越南是否能夠抵制中國的壓力。

美中競逐越南成國際焦點，民眾只盼能過上好日子

（中央社）越南近年來成為東西陣營必爭之地，國際能見度日漸提高。面對中國國家主席習近平來訪，當地民眾避諱對政治議題發言，僅盼與各國交往帶來實質好處，讓人民過上好日子。

越南在傳統與意識形態上和中國、俄國交好，吸引外國投資方面又仰賴韓國、日本與台灣，這幾年來出於防禦安全需要，與美國的關係轉而密切。美國總統拜登（Joe Biden）9月來越南、習近平12月跟上，成為國際新聞焦點。

相較外國媒體津津樂道越南在國際舞台上崛起的身影，當地民眾在社會主義國情下，沒有公開暢談時政的習慣。即便越南高層一再強調越中人民「既是同志又是兄弟」，市井小民看待越中關係願意說的話也很有限。

越南媒體為了習近平到訪，一連多天為越中關係宣傳造勢，《中央社》記者趁此機會前往河內市知名景點還劍湖街訪，兩個多小時下來，一共接觸超過10名民眾，僅有2人願意對著鏡頭稍稍發表看法。

來自檳椥省（Ben Tre）不願具名的旅客表示，看到越南受到各國元首的關心，成為各國元首來訪目的地，特別是世界上的各大國，這是值得驕傲的事情，「我對於身為越南人感到自豪」。

在還劍湖旁踩三輪車的潘文長（Phan Van Truong）說，各國元首來訪，將有助推動越南各領域發展，例如三星（Samsung）在越南設廠就帶來工作機會，特別是鄉下地區發展水準也提高了，年輕人都有工作。

作為觀光旅遊業的一分子，潘文長還希望各國元首來訪可以進一步推廣越南國家形象，「旅客來越南旅遊後都說越南很美、很愛越南，下次還要再來」，這樣會給越南帶來很多利益。

越南民眾低調以對，當地中國民眾對習近平要來顯得興致高昂。在越中邊界做生意的韓姓中國民眾表示，習近平來肯定會促進兩國之間的友誼，貿易、旅遊都會有進一步的發展，對從事相關產業的人是好消息。

面對如何看待美中競逐越南的提問，韓姓民眾則說，越南的領袖很睿智，在處理國際關係上很巧妙，和美國也有關係，和中國也有關係，但大家可以看看越南會走什麼樣的路線，「它畢竟是個共產主義國家」。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航