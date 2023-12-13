習近平提「命運共同體」倡議，美媒指越南反應冷淡，民眾只盼能過上好日子
我們想讓你知道的是
胡志明市法律大學講師黃越（Hoang Viet）說，首先最重要的議題是人類命運共同體究竟是什麼？這仍然是個模糊概念。其次，越南已明確表示不選邊站。因為參加共同體可能被視為選邊，或者可能讓其他國家認為越南是選邊。
習近平提命運共同體倡議，美媒指越南反應冷淡
（中央社）中國國家主席習近平昨（12）日訪問越南，並發表題為「構建具有戰略意義的中越命運共同體」文章，但美媒指越南對習的倡議反應冷淡，分析認為，越南似乎與中國保持距離，在中美之間不選邊。
習近平昨日抵達越南進行2天的國是訪問，是他就任中共總書記及中國國家主席以來第3次訪越。《新華社》報導，他昨日在越共官媒《人民報》發表題為「構建具有戰略意義的中越命運共同體，開啟攜手邁向現代化的新篇章」的署名文章。
文章指今年是中越建立全面戰略合作夥伴關係15週年。不管國際風雲如何變幻，中越兩黨兩國共守和平安寧，共謀發展合作，共創繁榮富強，走出一條共建人類命運共同體的陽光大道。
《美國之音》昨日報導，越南國防部國防戰略研究所前副主任阮洪關（Nguyen Hong Quan）表示，他預計習訪問期間將正式要求越南參與人類命運共同體。
夏威夷亞太安全研究中心教授伏溫（Alexander Vuving）表示，因為如果越南同意參加中國的人類命運共同體，將被視為提升中越目前的「全面戰略合作夥伴關係」，會被中國認為中國與越南的關係永遠都比美國與越南的關係更親密。
但實際上，從越南國家主席武文賞10月訪問中國，以及中國外長王毅12月1日訪問河內時，《新華社》報導中國領導人表示越南應該與中國共建人類命運共同體，但越南國營媒體根本沒有提及這一點，越南似乎對習近平提出的這個倡議反應冷淡。
專家和觀察家預期越南將在習近平訪問期間繼續維持這種態度，越南似乎與中國保持距離，河內依然不確定到底這個共同體是什麼？
胡志明市法律大學講師黃越（Hoang Viet）說，首先最重要的議題是人類命運共同體究竟是什麼？這仍然是個模糊概念。其次，越南已明確表示不選邊站。因為參加共同體可能被視為選邊，或者可能讓其他國家認為越南是選邊。
很多越南人在社群媒體上也表示了類似看法。他們說，由於歷史原因和目前的領土海洋爭端，他們不希望越南與中國結盟，兩國應該只在貿易和經濟事務上進行互利合作。
伏溫說，越南能夠利用與美國新提升的關係令中國做出一些讓步，中越關係的未來將取決於越南是否能夠抵制中國的壓力。
美中競逐越南成國際焦點，民眾只盼能過上好日子
（中央社）越南近年來成為東西陣營必爭之地，國際能見度日漸提高。面對中國國家主席習近平來訪，當地民眾避諱對政治議題發言，僅盼與各國交往帶來實質好處，讓人民過上好日子。
越南在傳統與意識形態上和中國、俄國交好，吸引外國投資方面又仰賴韓國、日本與台灣，這幾年來出於防禦安全需要，與美國的關係轉而密切。美國總統拜登（Joe Biden）9月來越南、習近平12月跟上，成為國際新聞焦點。
相較外國媒體津津樂道越南在國際舞台上崛起的身影，當地民眾在社會主義國情下，沒有公開暢談時政的習慣。即便越南高層一再強調越中人民「既是同志又是兄弟」，市井小民看待越中關係願意說的話也很有限。
越南媒體為了習近平到訪，一連多天為越中關係宣傳造勢，《中央社》記者趁此機會前往河內市知名景點還劍湖街訪，兩個多小時下來，一共接觸超過10名民眾，僅有2人願意對著鏡頭稍稍發表看法。
來自檳椥省（Ben Tre）不願具名的旅客表示，看到越南受到各國元首的關心，成為各國元首來訪目的地，特別是世界上的各大國，這是值得驕傲的事情，「我對於身為越南人感到自豪」。
在還劍湖旁踩三輪車的潘文長（Phan Van Truong）說，各國元首來訪，將有助推動越南各領域發展，例如三星（Samsung）在越南設廠就帶來工作機會，特別是鄉下地區發展水準也提高了，年輕人都有工作。
作為觀光旅遊業的一分子，潘文長還希望各國元首來訪可以進一步推廣越南國家形象，「旅客來越南旅遊後都說越南很美、很愛越南，下次還要再來」，這樣會給越南帶來很多利益。
越南民眾低調以對，當地中國民眾對習近平要來顯得興致高昂。在越中邊界做生意的韓姓中國民眾表示，習近平來肯定會促進兩國之間的友誼，貿易、旅遊都會有進一步的發展，對從事相關產業的人是好消息。
面對如何看待美中競逐越南的提問，韓姓民眾則說，越南的領袖很睿智，在處理國際關係上很巧妙，和美國也有關係，和中國也有關係，但大家可以看看越南會走什麼樣的路線，「它畢竟是個共產主義國家」。
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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一圖看懂——讓專業的來，居家照顧服務員都在忙什麼？
我們想讓你知道的是
長照服務成為承擔社會需求的重要支柱，專業的居家服務員，開始走進長者的生活中，提供基本的日常照顧，包括沐浴、準備餐食、家務等等。不僅提供了必要的支持，更盡可能確保長者的每一天，都是舒適而有尊嚴的。那麼，在居家服務員所提供的服務中，包括了哪些項目，又有什麼樣專業的眉角呢？一起來認識一下吧！
隨著時間的推進，所謂的「高齡化」、「少子化」社會，已經從一個社會學名詞，成為我們的日常。根據內政部統計，2017年起，台灣的老年人口比例正式超過了14%，今年老人人數則已超過425萬，預計到2025年，每五位居民中，就將有一位是65歲以上的長者。這不僅是一個數字上的變化，更是對我們社會結構和價值觀的挑戰。
在這樣的變遷中，其實許多長者都有一個共同的願望——能夠在自己熟悉的家中，按照自己喜歡的方式生活。然而，面對快速變化的社會和家庭結構，這樣的願望似乎越來越難達成。取而代之的，是長者們必須獨居，或與同樣年長的配偶互相照顧的現實。因此，長照服務成為承擔這些社會需求的重要支柱，專業的居家服務員，開始走進長者的生活中，提供基本的日常照顧，包括沐浴、準備餐食、家務等等。不僅提供了必要的支持，更盡可能確保長者的每一天，都是舒適而有尊嚴的。
那麼，在居家服務員所提供的服務中，包括了哪些項目，又有什麼樣專業的眉角呢？一起來認識一下吧！
1. 備餐服務、協助進食：
服務內容：依照長輩的需求、營養狀況和牙口狀況準備餐點及協助進食。
眉角：如果長輩牙口較不好，居服員會將餐食煮得較軟或打成泥、剪碎， 讓長輩容易進食。若長輩排斥泥狀食物，則將豆類或穀物類食物打成稀狀，讓長輩直接飲用。需要依照長輩的吞嚥能力，準備合適的餐具。一般會建議長輩自主進食，若需要由居服員協助，則必須注意餵食的速度及進食速度。但不管長輩是否可自行進食，居服員皆需要請長輩張口確認是否食物皆已吞嚥完畢，避免長輩因為食物留在口中而嗆到，發生危險。
2. 沐浴服務：
服務內容：協助長輩穿脫衣服、進行沐浴。
眉角：沐浴的過程需要注意水溫，以手臂內側測量溫度是否適中。須注意避免水流到眼睛。沐浴的過程會坐在馬桶或是便墊盆椅上，若長輩仍有行走能力或手部功能，居服員會鼓勵長輩自己清洗正面，背面由居服員協助，以維持長輩的生活機能，延緩退化。在沐浴的過程中，居服員須注意長輩的隱私，但也同時必須注意通風，避免室內太悶導致長輩或居服員昏倒。
3. 陪同外出、陪同就醫、採購：
服務內容：許多個案因身體狀況較難獨自外出，因此居服工作中陪同外出散步或就醫、協助個案採購日用品都是很重要的服務，攙扶步伐不穩的長輩到外面散步運動，或是為長輩採買衛生紙、洗髮精等日常用品，讓他們可以生活地更加舒適。
4. 基本日常照顧：
服務內容：協助長輩翻身、移位、修剪指甲、協助上下床、刷牙洗臉、協助換尿布等基本日常照顧。
眉角：在進行任何活動前，確保環境安全，無滑倒或絆倒的風險。使用適當的輔助工具和技巧，來避免造成長輩或照顧者的傷害。注意個人和環境衛生，以防止感染。考慮長輩的健康狀況和特定需求，並根據這些需求調整照顧方法。在進行照顧時尊重長輩的隱私和尊嚴。
除了以上四項最基本的服務項目之外，還有足部護理、管灌、翻身拍背、測量生命象徵、肢體關節活動、陪同外出、陪同就醫等等服務，都可以依不同長輩的需求來安排。
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