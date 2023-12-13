澤倫斯基會見美國國會領袖，共和黨仍拒加強軍援；《紐約時報》：美盼烏改採守勢，蓄積實力逼俄談判
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美國軍方一些人士希望烏克蘭改採「守成並蓄積實力」（hold and build）戰略，聚焦於守住現有領土並在2024年建立起武器自產能力。美國認為這能提高烏克蘭自給自足、確保基輔足以擊退俄方任何新蠢動。美方這項戰略的目標是創造出可恃的嚇阻能力，也許能讓俄國考慮明年底或2025年進行有意義的談判。
澤倫斯基會見美國國會領袖，共和黨仍拒加強軍援
（中央社）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）12日前往美國國會山莊會見兩黨領袖，懇請國會通過加強軍援烏克蘭法案，但因共和黨反對而碰壁。美國總統拜登（Joe Biden）警告，終結美國對烏克蘭的軍事援助，將是給予俄羅斯總統普亭的最大耶誕禮物。
由於拜登政府提出的包裹追加預算方案，排除保守派要求的移民改革措施，美國共和黨國會議員近日擋下主要用於緊急援助烏克蘭和以色列的1060億美元方案，對澤倫斯基形成打擊。
共和黨籍聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）在會見澤倫斯基後表示，除非民主黨滿足共和黨關於移民和美墨邊界的要求，共和黨不會同意拜登增援烏克蘭的要求，同時，拜登政府必須提供追加預算將如何使用的更多細節。
澤倫斯基隨後前往白宮會見拜登，拜登在與澤倫斯基會談前表示：「我們會一直支持你們。」他並呼籲國會通過對烏克蘭的包裹追加預算，警告終結對烏克蘭的軍事援助，將是給予俄羅斯的最大耶誕禮物。。
兩人並在會後舉行聯合記者會。拜登矢言：「我不會背棄烏克蘭。」
他向記者表示，普亭「正指望」美國不要提供烏克蘭進一步軍事援助。
澤倫斯基則表示，盟邦必須向俄羅斯傳達「團結一致的強烈訊息」。
他並表示，他的軍援請求已獲得美國國會的「正面」訊息，正在等待結果。
紐時：美盼烏改採守勢，蓄積實力逼俄談判
（中央社）烏克蘭6月初展開大反攻以來未能達成戰略目標，美、烏目前正找尋下階段新戰略。美方盼基輔改採較保守的「高築牆、廣積糧」，蓄積實力逼俄國明年底或後年上談判桌。
《紐約時報》指出，烏克蘭總統澤倫斯基11日抵達華府，是俄烏戰爭以來第3次訪美，將密集拜會美國總統拜登和國會。烏克蘭今夏反攻失利，共和黨支持援烏力道與意願大減，拜登政府內一些高層也憂心若戰事明年續陷泥淖，得利者將是俄國。
俄軍2022年春天直取基輔失敗後，轉為在烏東頓巴斯地區與烏克蘭打消耗戰，並已扭轉2022年秋天遭烏軍閃電反攻後的被動頹勢重新站穩。美方官員稱俄方現在戰場有更多部隊、彈藥及飛彈，並靠無人機隊增強火力優勢。
美國正強化人員當面向烏克蘭提供軍事建議，派遣一名中將長時間待在基輔。美、烏軍方盼下月在德國威斯巴登（Wiesbaden）舉行一系列兵推制定新戰略的細節。
美方想推動較保守戰略，聚焦於保住烏克蘭現有領土，明年整年用於重新建立足夠兵力與補保，「高築牆、廣積糧」；烏方則希望繼續進攻，無論是地面作戰或以飛彈遠程打擊，以持續吸引世界目光。
美國過去兩年已向烏克蘭提供超過1110億美元（約新台幣3.5兆）鉅額軍經援助，如今國內已有相當多共和黨人表態反對進一步援烏，其他人則要求在表決任何額外援烏資金前，先拿出新策略。
美方官員表示，烏克蘭領導層裡很多人根本沒意識到要美國繼續輸血的高度不確定性，稱烏克蘭將領和高階文官對美援抱不切實際期望，例如還在要求幾百萬發砲彈，殊不知西方庫存早已見底。
美方官員直言，烏克蘭將必須在「勒緊褲帶」下作戰。
美國軍方一些人士希望烏克蘭改採「守成並蓄積實力」（hold and build）戰略，聚焦於守住現有領土並在2024年建立起武器自產能力。美國認為這能提高烏克蘭自給自足、確保基輔足以擊退俄方任何新蠢動。
美方這項戰略的目標是創造出可恃的嚇阻能力，也許能讓俄國考慮明年底或2025年進行有意義的談判。
《華爾街日報》指出，烏克蘭今夏大反攻雖付出龐大的武器裝備和人員戰損，卻未能奪回大片失土，目前仍有近20%領土在俄國手裡。烏克蘭國內的政治對手開始公開批評澤倫斯基，民調顯示他的支持率仍高但已在下降。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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一圖看懂——讓專業的來，居家照顧服務員都在忙什麼？
我們想讓你知道的是
長照服務成為承擔社會需求的重要支柱，專業的居家服務員，開始走進長者的生活中，提供基本的日常照顧，包括沐浴、準備餐食、家務等等。不僅提供了必要的支持，更盡可能確保長者的每一天，都是舒適而有尊嚴的。那麼，在居家服務員所提供的服務中，包括了哪些項目，又有什麼樣專業的眉角呢？一起來認識一下吧！
隨著時間的推進，所謂的「高齡化」、「少子化」社會，已經從一個社會學名詞，成為我們的日常。根據內政部統計，2017年起，台灣的老年人口比例正式超過了14%，今年老人人數則已超過425萬，預計到2025年，每五位居民中，就將有一位是65歲以上的長者。這不僅是一個數字上的變化，更是對我們社會結構和價值觀的挑戰。
在這樣的變遷中，其實許多長者都有一個共同的願望——能夠在自己熟悉的家中，按照自己喜歡的方式生活。然而，面對快速變化的社會和家庭結構，這樣的願望似乎越來越難達成。取而代之的，是長者們必須獨居，或與同樣年長的配偶互相照顧的現實。因此，長照服務成為承擔這些社會需求的重要支柱，專業的居家服務員，開始走進長者的生活中，提供基本的日常照顧，包括沐浴、準備餐食、家務等等。不僅提供了必要的支持，更盡可能確保長者的每一天，都是舒適而有尊嚴的。
那麼，在居家服務員所提供的服務中，包括了哪些項目，又有什麼樣專業的眉角呢？一起來認識一下吧！
1. 備餐服務、協助進食：
服務內容：依照長輩的需求、營養狀況和牙口狀況準備餐點及協助進食。
眉角：如果長輩牙口較不好，居服員會將餐食煮得較軟或打成泥、剪碎， 讓長輩容易進食。若長輩排斥泥狀食物，則將豆類或穀物類食物打成稀狀，讓長輩直接飲用。需要依照長輩的吞嚥能力，準備合適的餐具。一般會建議長輩自主進食，若需要由居服員協助，則必須注意餵食的速度及進食速度。但不管長輩是否可自行進食，居服員皆需要請長輩張口確認是否食物皆已吞嚥完畢，避免長輩因為食物留在口中而嗆到，發生危險。
2. 沐浴服務：
服務內容：協助長輩穿脫衣服、進行沐浴。
眉角：沐浴的過程需要注意水溫，以手臂內側測量溫度是否適中。須注意避免水流到眼睛。沐浴的過程會坐在馬桶或是便墊盆椅上，若長輩仍有行走能力或手部功能，居服員會鼓勵長輩自己清洗正面，背面由居服員協助，以維持長輩的生活機能，延緩退化。在沐浴的過程中，居服員須注意長輩的隱私，但也同時必須注意通風，避免室內太悶導致長輩或居服員昏倒。
3. 陪同外出、陪同就醫、採購：
服務內容：許多個案因身體狀況較難獨自外出，因此居服工作中陪同外出散步或就醫、協助個案採購日用品都是很重要的服務，攙扶步伐不穩的長輩到外面散步運動，或是為長輩採買衛生紙、洗髮精等日常用品，讓他們可以生活地更加舒適。
4. 基本日常照顧：
服務內容：協助長輩翻身、移位、修剪指甲、協助上下床、刷牙洗臉、協助換尿布等基本日常照顧。
眉角：在進行任何活動前，確保環境安全，無滑倒或絆倒的風險。使用適當的輔助工具和技巧，來避免造成長輩或照顧者的傷害。注意個人和環境衛生，以防止感染。考慮長輩的健康狀況和特定需求，並根據這些需求調整照顧方法。在進行照顧時尊重長輩的隱私和尊嚴。
除了以上四項最基本的服務項目之外，還有足部護理、管灌、翻身拍背、測量生命象徵、肢體關節活動、陪同外出、陪同就醫等等服務，都可以依不同長輩的需求來安排。
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