澤倫斯基會見美國國會領袖，共和黨仍拒加強軍援；《紐約時報》：美盼烏改採守勢，蓄積實力逼俄談判

澤倫斯基會見美國國會領袖，共和黨仍拒加強軍援

（中央社）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）12日前往美國國會山莊會見兩黨領袖，懇請國會通過加強軍援烏克蘭法案，但因共和黨反對而碰壁。美國總統拜登（Joe Biden）警告，終結美國對烏克蘭的軍事援助，將是給予俄羅斯總統普亭的最大耶誕禮物。

由於拜登政府提出的包裹追加預算方案，排除保守派要求的移民改革措施，美國共和黨國會議員近日擋下主要用於緊急援助烏克蘭和以色列的1060億美元方案，對澤倫斯基形成打擊。

共和黨籍聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）在會見澤倫斯基後表示，除非民主黨滿足共和黨關於移民和美墨邊界的要求，共和黨不會同意拜登增援烏克蘭的要求，同時，拜登政府必須提供追加預算將如何使用的更多細節。

澤倫斯基隨後前往白宮會見拜登，拜登在與澤倫斯基會談前表示：「我們會一直支持你們。」他並呼籲國會通過對烏克蘭的包裹追加預算，警告終結對烏克蘭的軍事援助，將是給予俄羅斯的最大耶誕禮物。。

兩人並在會後舉行聯合記者會。拜登矢言：「我不會背棄烏克蘭。」

他向記者表示，普亭「正指望」美國不要提供烏克蘭進一步軍事援助。

澤倫斯基則表示，盟邦必須向俄羅斯傳達「團結一致的強烈訊息」。

他並表示，他的軍援請求已獲得美國國會的「正面」訊息，正在等待結果。

紐時：美盼烏改採守勢，蓄積實力逼俄談判

（中央社）烏克蘭6月初展開大反攻以來未能達成戰略目標，美、烏目前正找尋下階段新戰略。美方盼基輔改採較保守的「高築牆、廣積糧」，蓄積實力逼俄國明年底或後年上談判桌。

《紐約時報》指出，烏克蘭總統澤倫斯基11日抵達華府，是俄烏戰爭以來第3次訪美，將密集拜會美國總統拜登和國會。烏克蘭今夏反攻失利，共和黨支持援烏力道與意願大減，拜登政府內一些高層也憂心若戰事明年續陷泥淖，得利者將是俄國。

俄軍2022年春天直取基輔失敗後，轉為在烏東頓巴斯地區與烏克蘭打消耗戰，並已扭轉2022年秋天遭烏軍閃電反攻後的被動頹勢重新站穩。美方官員稱俄方現在戰場有更多部隊、彈藥及飛彈，並靠無人機隊增強火力優勢。

美國正強化人員當面向烏克蘭提供軍事建議，派遣一名中將長時間待在基輔。美、烏軍方盼下月在德國威斯巴登（Wiesbaden）舉行一系列兵推制定新戰略的細節。

美方想推動較保守戰略，聚焦於保住烏克蘭現有領土，明年整年用於重新建立足夠兵力與補保，「高築牆、廣積糧」；烏方則希望繼續進攻，無論是地面作戰或以飛彈遠程打擊，以持續吸引世界目光。

美國過去兩年已向烏克蘭提供超過1110億美元（約新台幣3.5兆）鉅額軍經援助，如今國內已有相當多共和黨人表態反對進一步援烏，其他人則要求在表決任何額外援烏資金前，先拿出新策略。

美方官員表示，烏克蘭領導層裡很多人根本沒意識到要美國繼續輸血的高度不確定性，稱烏克蘭將領和高階文官對美援抱不切實際期望，例如還在要求幾百萬發砲彈，殊不知西方庫存早已見底。

美方官員直言，烏克蘭將必須在「勒緊褲帶」下作戰。

美國軍方一些人士希望烏克蘭改採「守成並蓄積實力」（hold and build）戰略，聚焦於守住現有領土並在2024年建立起武器自產能力。美國認為這能提高烏克蘭自給自足、確保基輔足以擊退俄方任何新蠢動。

美方這項戰略的目標是創造出可恃的嚇阻能力，也許能讓俄國考慮明年底或2025年進行有意義的談判。

《華爾街日報》指出，烏克蘭今夏大反攻雖付出龐大的武器裝備和人員戰損，卻未能奪回大片失土，目前仍有近20%領土在俄國手裡。烏克蘭國內的政治對手開始公開批評澤倫斯基，民調顯示他的支持率仍高但已在下降。

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核稿編輯：羅元祺