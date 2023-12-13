日本自民黨政治獻金風暴疑延燒「岸田派」，在野黨提官房長官松野博一不信任案未過關
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相關人士透露，松野博一疑似收受自民黨派閥安倍派的募款餐會收入「回扣」，且未刊於政治獻金收支報告書，這些未刊載的收入總額，最近5年可能超過1000萬日圓（約新台幣216萬元）。立憲民主黨11日以松野身為內閣訊息傳遞者的機能完全停擺，導致國家利益嚴重受損等理由，向眾議院提出針對松野的不信任決議案。
日本自民黨政治獻金風暴，疑延燒岸田曾屬派閥
日本執政黨自民黨內最大派閥「安倍派」爆發政治獻金募款餐會申報不實疑雲，目前傳出風暴可能延燒到首相岸田文雄過去所屬的「岸田派」。檢方看似已有所掌握，正在進行調查。
日本放送協會（NHK）報導，自民黨內涉及政治獻金募款餐會收入申報不實疑雲的派閥，目前已知除了安倍派與二階派（志帥會）外，相關人士透露，連岸田過去曾擔任會長的岸田派（宏池會），可能都有在政治獻金收支報告書上低報實際收入的情況。
東京地方檢察廳特別搜查部可能已掌握岸田派申報不實的情況，正在進行詳細調查。
根據目前所掌握的資訊，安倍派及二階派疑似將所屬議員販售的募款餐會餐券超額部分收入，作為「回扣」回流給議員，且未刊載在派閥的政治獻金收支報告書中，涉及申報不實。
相關人士透露，申報不實疑雲不僅存在於安倍派及二階派，還可能擴大到岸田派，不過，跟安倍派及二階派相比，岸田派未刊載於政治獻金收支報告書的金額規模應較少。
岸田7日為了以更加中立立場挽回民眾信任，宣布暫時離開從2012年起擔任會長的岸田派運作。
在野黨立憲民主黨國會對策委員長安住淳受訪時說，如果擴及其他派閥的話，這就不是安倍派的問題，「而是整個自民黨的問題」；若真如此，那就像民眾說的，只在內閣改組撤換安倍派「政務三役」（指各部會的大臣、副大臣及政務官）15人完全沒有意義。
《日本經濟新聞》報導，東京地檢特搜部已在聽取岸田派會計負責人說法，看起來特搜部可能認為涉違政治資金規正法（類似台灣政治獻金法），正進行慎重調查。
相關人士表示，岸田派會定期舉辦政治獻金募款餐會，餐券購買方包括企業或團體等。
募款餐會出售餐券收入雖然規定須刊載在政治獻金收支報告書上，但研判岸田派從2018年到2022年間有部分收入並未如實申報。
岸田派秘書單位表示，會在掌握正確事實關係後進行適當因應。岸田派在會長岸田暫離派閥運作後，目前會長持續出缺。
日本官房長官松野博一陷政治獻金疑雲，在野提不信任案未過關
（中央社）日本眾議院全體會議12日表決由在野黨提出、針對內閣官房長官松野博一的不信任案，最終因持反對意見的執政黨自民黨、公明黨占多數，不信任案被否決。
《朝日新聞》、《共同社》報導，在野的立憲民主黨、日本維新會、共產黨、國民民主黨、令和新選組支持了這項不信任決議案。
日本首相岸田文雄12日對此表示，「不信任案因反對票占多數被否決。鑒於這次否決，希望松野官房長官可以繼續履行職責。」
相關人士透露，松野博一疑似收受自民黨派閥安倍派的募款餐會收入「回扣」，且未刊於政治獻金收支報告書，這些未刊載的收入總額，最近5年可能超過1000萬日圓（約新台幣216萬元）。
而松野作為日本政府發言人，每天負責召開2場記者會，他在記者會上對此僅表示「想妥善因應」。
立憲民主黨11日以松野身為內閣訊息傳遞者的機能完全停擺，導致國家利益嚴重受損等理由，向眾議院提出針對松野的不信任決議案。
立憲民主黨籍眾議員太榮志12日在眾議院全體會議中表示：「（岸田）首相的任命責任也被追究。關於松野，也堅持主張『適才適所』嗎？」呼籲撤換松野。
自民黨籍眾議員井上信治對此反駁說：「松野官房長官是岸田內閣的要員，認真參與政策制定。」他主張針對松野的不信任決議案並不恰當，但關於募款餐會的政治獻金疑雲，「不論理由為何，嚴重損害國民信賴，是我黨必須深刻反省的事。」
自民黨內最大派閥安倍派（清和政策研究會）等，發生政治獻金募款餐會申報不實疑雲，東京地方檢察廳特別搜查部（簡稱東京地檢特搜部）預計在明天國會休會後，詢問疑似收受「回扣」的議員。
新聞來源
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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好想住桃園！市民最有感的「宜居智慧城市」發展秘辛大公開
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城市該如何串聯企業、社會及公民組織，創造永續價值？依據關鍵議題研究中心發布的最新市調結果，帶大家一窺國門之都「桃園」，為了宜居智慧城市付出哪些努力。
桃園作為臺灣與世界接軌的第一站，面對永續未來的國際共識也採取了諸多措施，期盼能藉此逐步實踐「宜居智慧城市」的願景。
城市宜居的關鍵是什麼？過半民眾認為「交通運輸」政策影響最有感
這次問卷中，我們以「城市居住的理想藍圖」為題，詢問網路民眾最重視城市發展的哪些面向。結果發現，不分年齡性別，多數民眾對「宜居城市」都有相當類似的想像，最重視的三個方向分別是「大眾運輸與交通便利性」（52.9%）、「經濟發展與就業機會」（38.8%）及「社區安全與治安狀況」（33.7%）。
不論上班通勤、日常生活，還是旅遊觀光，「移動」都是行動的必須過程。一座城市是否宜居便利、能否永續發展，很大程度取決於整體運輸系統的設計規劃、市政措施完善與否。這次市調也發現類似的結果，像是談到近期桃市府讓民眾最有感的施政項目時，有將近四成的民眾選擇了「基北北桃通勤月票都會通」以及「鐵路地下化工程及捷運路網建設」等交通相關的政策。
另外，根據本次調查顯示，16-40歲的族群較為重視「教育資源的質量與分配」、「政府服務的效能」以及「文化節慶與娛樂活動的豐富程度」；41-60歲的桃園民眾則較為重視「醫療服務與設施品質」、「居住環境周邊設有公園綠地」以及「友善高齡者、身心障礙等群體的設施」；而詳加檢視近一年來桃市府所推出的政策或活動，許多也正好對應到前述的需求，例如「國中小營養午餐免費」、結合科技執法的「靜桃專案」、舊城區改造、參觀人次破千萬的「世界客家博覽會」、擴大肺癌篩檢、加速設立市立醫院及特色診所、興建7座旗艦型公園與推動「高齡友善換居社宅專案」等，是桃園民眾除交通類別以外的有感施政措施。
而針對整體都市發展，今年由張善政市長召集成立的「未來城市空間發展會報」，也開始著手短、中、長期的舊城再生規劃，並布局城市大型公共建設，關注人行空間與城市關係的有序發展；搭配桃園現在進行式的鐵路地下化工程，進一步推動車站周邊產業轉型及土地活化，更將效法歐美成功先例，規劃興建長16公里的綠色廊道，打造回歸人本思維的城市空間，提供市民最宜居、舒適的生活藍圖。
傳產轉型、新創支持、文化深耕：城市發展的永續金三角！
不過，僅是安全完善的交通路網還不夠，城市的經濟發展也是攸關市民生活品質的重要指標之一。調查指出，約三成民眾認為「提供傳統產業轉型的資源」（31.7%）、「支持產業創新發展」（31.3%）、「鼓勵農業轉型與特色觀光發展」（27.8%）是城市發展中相當重要的產業元素。
在青創產業的扶持上，桃市府近年設立了許多創育機構，例如專注孕育AI及智慧機器人等物聯網科技團隊的「新明青創基地」，及今年新成立、以整合電商平台資源為目標的「中路電商基地」。而未來更將成立「中路青創加速器基地」及「A8產業加速器」，分別催化能接軌國際的頂尖團隊，與協助傳產數位轉型。此外，桃市府也透過相關計畫提供創業辦公硬體、培訓資源，積極媒合青創團隊，並提供在地市場驗證機會，期待透過青創團隊產品規模化的過程，帶動整個桃園的產業升級。
此外，富有在地特色的人文觀光也是近年桃市府大力投入的領域，像是透過創新形式與傳統禮俗的融合「大溪大禧」，將關聖帝君聖誕遶境打造成跨越當代設計與民俗信仰的城市祭典；今年全新打造的觀光品牌「探索北橫」，推出數條能充分感受山水風光、體驗原民文化的主題遊程。不僅如此，桃市府也積極串聯周遭縣市的觀光資源，聯合推出整合了北北基桃共30處旅遊景點的旅遊套票，藉此導入更多的外部資源，促進桃園觀光產業的蓬勃發展。
二度奪下永續城市特優獎！持續邁向更宜居、更智慧的桃園
針對「永續經營」相關作為的重要性認知，絕大多數民眾認為「大眾運輸路網的長遠規劃與建置」（40.3%）是落實永續的關鍵。桃園作為全台第一個符合聯合國推動「奔向淨零」（Race to Zero）倡議的城市，於今年3月29日率先發表桃園邁向2050淨零碳排路徑圖，除規劃空氣品質淨化區、打造全齡友善的共融式公園綠地、協助企業產業轉型，更積極建置及完善市內捷運路網，全方位實踐淨零的永續目標；其中，桃捷綠線中壢延伸線綜合規劃，交通部同意捷運綠線從G01站延伸至中壢車站（桃捷A23），連結捷運綠線與機場捷運，形成桃園首條環狀捷運路網，而捷運三鶯延伸八德、棕線計畫，均已針對交通部審查意見提出修正，期盼今年底可獲行政院核定。
此外，桃園更再度榮獲今周刊「2023永續城市SDGs大調查」的「永續城市特優獎」及「經濟力特別傑出獎」，展現桃園無論民間企業抑或政府機關，都將永續發展視為重要目標。而明年更將整合研究發展考核委員會及資訊科技局設立「智慧城鄉發展委員會」，期盼藉由組織整改消弭隔閡，讓各單位的目標、任務都更加明確並發揮效益，並優化各項公共服務，為市民打造更為舒適的生活環境，使「智慧桃園」的目標更上層樓。
桃市府在都市景觀、城市機能、產業精進及施政效能等面向的耕耘，短期成效不僅為民眾所有目共睹，長期觀之，更是為桃園往後的蓬勃發展打下關鍵基礎，使宜居智慧城市的願景正實現。
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