日本自民黨政治獻金風暴疑延燒「岸田派」，在野黨提官房長官松野博一不信任案未過關

日本自民黨政治獻金風暴，疑延燒岸田曾屬派閥

日本執政黨自民黨內最大派閥「安倍派」爆發政治獻金募款餐會申報不實疑雲，目前傳出風暴可能延燒到首相岸田文雄過去所屬的「岸田派」。檢方看似已有所掌握，正在進行調查。

日本放送協會（NHK）報導，自民黨內涉及政治獻金募款餐會收入申報不實疑雲的派閥，目前已知除了安倍派與二階派（志帥會）外，相關人士透露，連岸田過去曾擔任會長的岸田派（宏池會），可能都有在政治獻金收支報告書上低報實際收入的情況。

東京地方檢察廳特別搜查部可能已掌握岸田派申報不實的情況，正在進行詳細調查。

根據目前所掌握的資訊，安倍派及二階派疑似將所屬議員販售的募款餐會餐券超額部分收入，作為「回扣」回流給議員，且未刊載在派閥的政治獻金收支報告書中，涉及申報不實。

相關人士透露，申報不實疑雲不僅存在於安倍派及二階派，還可能擴大到岸田派，不過，跟安倍派及二階派相比，岸田派未刊載於政治獻金收支報告書的金額規模應較少。

岸田7日為了以更加中立立場挽回民眾信任，宣布暫時離開從2012年起擔任會長的岸田派運作。

在野黨立憲民主黨國會對策委員長安住淳受訪時說，如果擴及其他派閥的話，這就不是安倍派的問題，「而是整個自民黨的問題」；若真如此，那就像民眾說的，只在內閣改組撤換安倍派「政務三役」（指各部會的大臣、副大臣及政務官）15人完全沒有意義。

《日本經濟新聞》報導，東京地檢特搜部已在聽取岸田派會計負責人說法，看起來特搜部可能認為涉違政治資金規正法（類似台灣政治獻金法），正進行慎重調查。

相關人士表示，岸田派會定期舉辦政治獻金募款餐會，餐券購買方包括企業或團體等。

募款餐會出售餐券收入雖然規定須刊載在政治獻金收支報告書上，但研判岸田派從2018年到2022年間有部分收入並未如實申報。

岸田派秘書單位表示，會在掌握正確事實關係後進行適當因應。岸田派在會長岸田暫離派閥運作後，目前會長持續出缺。

日本官房長官松野博一陷政治獻金疑雲，在野提不信任案未過關

（中央社）日本眾議院全體會議12日表決由在野黨提出、針對內閣官房長官松野博一的不信任案，最終因持反對意見的執政黨自民黨、公明黨占多數，不信任案被否決。

《朝日新聞》、《共同社》報導，在野的立憲民主黨、日本維新會、共產黨、國民民主黨、令和新選組支持了這項不信任決議案。

日本首相岸田文雄12日對此表示，「不信任案因反對票占多數被否決。鑒於這次否決，希望松野官房長官可以繼續履行職責。」

相關人士透露，松野博一疑似收受自民黨派閥安倍派的募款餐會收入「回扣」，且未刊於政治獻金收支報告書，這些未刊載的收入總額，最近5年可能超過1000萬日圓（約新台幣216萬元）。

而松野作為日本政府發言人，每天負責召開2場記者會，他在記者會上對此僅表示「想妥善因應」。

立憲民主黨11日以松野身為內閣訊息傳遞者的機能完全停擺，導致國家利益嚴重受損等理由，向眾議院提出針對松野的不信任決議案。

立憲民主黨籍眾議員太榮志12日在眾議院全體會議中表示：「（岸田）首相的任命責任也被追究。關於松野，也堅持主張『適才適所』嗎？」呼籲撤換松野。

自民黨籍眾議員井上信治對此反駁說：「松野官房長官是岸田內閣的要員，認真參與政策制定。」他主張針對松野的不信任決議案並不恰當，但關於募款餐會的政治獻金疑雲，「不論理由為何，嚴重損害國民信賴，是我黨必須深刻反省的事。」

自民黨內最大派閥安倍派（清和政策研究會）等，發生政治獻金募款餐會申報不實疑雲，東京地方檢察廳特別搜查部（簡稱東京地檢特搜部）預計在明天國會休會後，詢問疑似收受「回扣」的議員。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航