聯合國大會壓倒性通過決議案，籲以色列哈瑪斯人道停火，衛星影像指加薩18%基礎設施已毀

聯合國大會壓倒性通過決議案，籲以色列哈瑪斯人道停火

（中央社）聯合國大會193成員國12日有超過四分之三投下贊成票，要求以色列－哈瑪斯戰爭立即人道停火，讓上週在安理會遭美國否決的決議案過關。

綜合《路透社》和《法新社》報導，不同於安理會，美國在聯合國大會並沒有否決權。儘管美國12日與以色列和其他8國投下反對票，這項不具約束力的決議案仍在153票贊成、23票棄權下，於掌聲中通過。

巴勒斯坦駐聯合國大使曼蘇爾（Riyad Mansour）以全球各地都出現支持巴勒斯坦的行動為鑒，說美國不能繼續「無視這股龐大勢力」，並形容聯合國大會表決結果為民意的巔峰。

他在阿拉伯各國大使陪同下告訴記者說，「持續在這條路上努力是我們的集體責任，直到看到這場針對我們人民的侵略行動、針對我們人民的戰爭行為結束為止。我們有責任拯救性命」。

聯合過大會12日展開表決之前，美國駐聯合國大使湯瑪斯－葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）說：「我們同意加薩的人道情況險惡。」她說：「是美國在當地的外交行動，當地才可能出現為期一週的人道交火停頓。」她指的是以哈戰爭迄今以來於11月底出現的唯一一次停火。

她呼籲各國12日支持一項譴責巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）的修正案，但這條修正案表決未過關。

表決前，以色列駐聯合國大使爾登（Gilad Erdan）譴責他口中這項「虛偽決議案」，說此案「不僅未能譴責哈瑪斯犯下的人道惡行，連哈瑪斯提都沒提到一次」。

哈瑪斯戰士10月7日史無前例的血腥突襲以色列，以色列隨後對哈瑪斯控制的加薩發動迄今2個多月的空中和陸地襲擊行動。

哈瑪斯的突襲造成約1200名以色列人喪生；而以色列自此以來的襲擊則在加薩造成1萬8400多人丟掉性命。

圖上粉紅色至紅色區塊象徵加薩遭摧毀建築的密度低至高，顏色越深代表該地區受損建築密度較高。（圖取自聯合國衛星運作應用計畫網頁unosat.org）

聯合國分析衛星影像指加薩18%基礎設施已毀

（中央社）聯合國12日表示，其衛星分析機構「聯合國衛星運作應用計畫」已確認，自巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯10月7日發動史無前例的襲擊引發以哈戰爭以來，加薩基礎設施已有18%遭摧毀。

《法新社》報導，聯合國衛星運作應用計畫（UNOSAT）表示，這個估計值是根據11月26日拍攝的（衛星）影像做出的，而上次於11月7日評估後，至今受以哈戰爭影響的建築物總數，增加了49%。

UNOSAT說：「截至2023年11月26日，聯合國衛星運作應用計畫已確定有1萬49棟建築被毀、8243棟建築嚴重受損、1萬9087棟建築中度受損，一共3萬7379棟建築受到影響。」

「這相當於加薩走廊（Gaza Strip）建築總數的約18%。」

以哈戰爭始於哈瑪斯10月7日發動的襲擊。以色列數據指，那次襲擊造成1200人喪生，其中大部分是平民，另有約240名人質被擄至加薩。

哈瑪斯控制的加薩衛生當局則稱，為了消滅哈瑪斯，以色列以連番空襲和地面攻擊回應，將加薩大部分地區夷為廢墟，造成超過1萬8000人喪命，且絕大多數是平民。

UNOSAT表示：「這些調查結果要強調的是，迫切需要立即停火並提供支持，以解決加薩走廊日益嚴峻的人道主義危機。」

「這對民用基礎設施的衝擊是顯而易見的，有數以千計的房舍和基礎設施遭到破壞。」

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰