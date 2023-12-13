蕭美琴赴政大校園座談：維持現狀是最大公約數，去中國化最強烈的是共產黨
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學生問到，如何說服他們要繼續投給民進黨；蕭美琴提出3點理由，包括，賴蕭配歷練完整；3位總統參選人都曾擔任過市長，各有各的評價，賴清德在台南市長期間，滿意度較其他2位更高，過去成績獲人民肯定；民進黨這8年執政與前面8年，成績更為亮眼，但可以改進還很多。
遭中國列「台獨頑固分子」，蕭美琴：維持現狀是最大公約數
（中央社）民進黨副總統參選人蕭美琴昨（12）晚應邀前往政治大學與青年座談，學生提問她曾被中國列為「台獨頑固分子」，蕭美琴則說，維持現狀是現階段最大公約數；她說，任何負責任、想當選的參選人，也需要對現狀的維護提出自己的主張。
政大這場座談，是蕭美琴返國投入選戰後的首場校園演講，現場爆滿。蕭美琴分享成長歷程，也曝光不少私房照片。
她說，最近媒體有諸多討論她到底是哪國人，「當然我要選中華民國副總統，我是中華民國人。」
蕭美琴表示，父親是台灣人、媽媽是美國人，台灣阿嬤聽不懂英文、美國外婆聽不懂台語。她笑說，從3歲就開始學習擔任國際橋梁，幫台灣阿嬤翻譯美國外婆的英語，幫美國外婆翻譯台灣阿嬤的台語。
蕭美琴回憶，2006年她是第一個在立法院提案台灣性別平權法案，但當時國民黨立委賴士葆把法案擋下來。蕭美琴說，2006年很多人反對性別平權，辦公室抗議電話接不完，當時各種對同志的偏見，甚至有人罵她是魔鬼的化身。
她還提到，駐美代表期間，用台灣美食抓住各國政要的胃。不過，中國怒點很低，連單純的美食交流都會遇到問題，還抗議她炒作台獨。
蕭美琴提及強化國防的政策，認為台灣須展示自我防衛的決心，不但要擴大國防預算，同時也要針對國家的兵役制度進行改革。
有學生提問蕭美琴，曾被中國列為「台獨頑固分子」。蕭美琴說，她一開始從政時，台獨是有點禁忌的話題；總統蔡英文多次提出主張，現在國際社會最支持的就是維持現狀，維持現狀已成為國際最大公約數，現狀未必是大家最滿意狀況，也不是對岸滿意的狀態，對岸滿意的狀態是把台灣變成香港，但那是大家不能接受的狀態。
她說，台灣不得不跟國際社會找到最大公約數，維持現狀是現階段最大公約數，在這基礎上爭取更多國際友人對台灣支持，而確實這幾年國際支持力道越來越強。
蕭美琴認為，台海和平與安全是大家所共同關注，大家在意的是如何確保和平穩定現狀持續下去，「對岸也好或是很多對手都很喜歡找到一個可以持續分化我們社會或是製造對立的語言」，但蔡總統這幾年舖陳出來的是台灣社會的最大公約數這個方案。
蕭美琴說，她沒辦法幫別組候選人講話，但她覺得，台灣民意8成也支持維持現狀，「任何負責任、想當選的候選人，也需要對現狀的維護提出自己的主張」。
也有學生問到，如何說服他們要繼續投給民進黨；蕭美琴提出3點理由，包括，賴蕭配歷練完整；3位總統參選人都曾擔任過市長，各有各的評價，賴清德在台南市長期間，滿意度較其他2位更高，過去成績獲人民肯定；民進黨這8年執政與前面8年，成績更為亮眼，但可以改進還很多。
課綱遭疑刪文言文，蕭美琴：去中國化最強烈是共產黨
（中央社）外界批評高中課綱刪減文言文，教改去中國化。民進黨副總統參選人蕭美琴昨日說，過去數十年來，去中國化最強烈勢力是中國共產黨，很多人要學傳統的文字要來台灣，現在只有台灣可以延續千年的文字。
北一女中教師批判教改去中國化，高中課綱刪減文言文，連日來引發網路熱議。
蕭美琴晚間應邀前往政治大學與青年座談，學生問到高中課綱刪減文言文議題。
蕭美琴認為，過去數十年來，去中國化最強烈勢力是中國共產黨，很多人要學傳統的文字要來台灣，現在只有台灣可以延續千年的文字、正體字繁體字，共產黨在數十年間把千年語文完全做了變革，為了普及化，把它簡化。
蕭美琴說，課綱議題開始討論後，她也去了解一下，文言文在國語文教材裡面比例不低。
蕭美琴提到，她中文只到國中的程度，但她覺得，語文是溝通工具，這是最基礎的；美國也有舊的英文，莎士比亞英語與現在不一樣，她相信那就是英國的文言文。
她說，文言文也好、白話文也好，就是一個學習的工具 ，早年長老教會的白話文是用羅馬字去拼，因為早年傳教士到台灣，要讓台語文聖經能被接受，用羅馬字的白話文去拼音，這是最能普及化的溝通工具。
蕭美琴說，她是用這樣的角度看待去中國化、文言文的議題、課綱等很多其他面向，教育是要讓年輕人更博學，更有自信面對離開教育體系之後的世界，這是終極目標。
她說，她不認為社會有真正的所謂去中國化的問題，因為中國文化也是台灣社會重要的組成元素，過去數百年來各種外來統治，包括日本文化也有一些影響，她是用比較正面態度看待台灣社會的多元文化。
另外，有學生問到人工生殖是否納同婚伴侶與代理孕母等議題。
蕭美琴說，同志婚姻平權從2019年演變至今，現在社會支持、包容力更大，要再進一步把生育權納入，是一個很重要的進步與進展，她也會支持。
她說，不過，代理孕母是另外一個問題，涉及的層面比較複雜，包括醫療、法律很多層面，社會還需要更多對話，政府是否現階段就要介入此議題辯論，可以蒐集更多意見。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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【一圖看懂】能源轉型新趨勢？零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢一次看懂
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為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，本篇將帶您一次看懂零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢。
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，目前全球有超過30個國家或地區，明確制定氫能戰略藍圖，如韓國就在2019年推出氫能經濟發展路徑圖，德國則計畫投入70億歐元，將氫能視為能源發展必備的生力軍，為全球重點發展的能源課題之一。
優勢 1：終極潔淨能源
由於氫氣的使用過程，不會產生溫室氣體和其他汙染物質，燃燒後只會產生水，不會排放二氧化碳，而且能源轉換效率比化石燃料高，因而在「氫氣本身來源無溫室氣體排放」下可被視為終極潔淨能源。
因此，氫能成為綠色能源未來的重要一環，為我們走向低碳社會提供了關鍵的解決方案。透過氫能的應用，我們不僅能夠實現能源轉型，還能同時保護環境、減緩氣候變遷，為可持續發展注入新的希望。
優勢 2：儲能能力高
氫能具有高能量密度，可以有效儲存和運輸能源，意味著氫能更適合用於高能量需求的應用，能夠遠距離運輸也是一大特點，可靈活應用於不同領域，不受時間和地點的限制，有利於供應能源至偏遠地區。
氫能在能量的儲存方面，可以採用氫氣、氨或合成燃料等方式，確保能源供應的穩定性。多樣化的型態使得氫能技術在面對不同能源需求和地區性挑戰時有出色的表現，是推動能源轉型的重要利器。
優勢 3：再生能源界的百變怪
相較於太陽能、風能主要使用於電力；氫能可以應用於多個領域，包括交通、工業、電力生產和暖氣等，並且可以用於不同技術，如燃料電池和去碳燃氫。
- 氫燃料電池：將氫氣轉化為電力和熱能的裝置，當氫氣進入氫燃料電池時，它與氧氣（通常來自空氣）在電化學反應中結合，產生電力、熱能和水蒸氣。除了廣泛應用於交通領域，如氫燃料電池汽車，它們以氫氣為燃料並產生電力，以驅動電動馬達。同時也用於電力生產、能源儲存和其他應用 。
- 混氫燃料：在天然氣中混入部分比例的氫氣，並作為燃料使用，目前鋼鐵業、燃氣電廠等工業使用皆引進混氫燃燒技術，台電曾指出「在每年以混氫5％運轉7000小時情況下，可減少7,130公噸二氧化碳排放量，相當於每發電一小時可減碳一公噸。」此技術為「去碳之前先減碳」的階段性任務中有著舉足輕重的地位。
為落實永續發展的目標，維護環境、減少溫室氣體的排放成為必不可少的任務，氫能的發展便是因應這樣的使命而生。氫能作為化石燃料替代能源之一，除了能有效減少對其的過度依賴，燃燒後僅產生水的特性，也大大的減少了對環境的負擔。
現今，氫能的建設乃至於再生能源的轉型都成為全球趨之若鶩的浪潮。
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