蕭美琴赴政大校園座談：維持現狀是最大公約數，去中國化最強烈的是共產黨

遭中國列「台獨頑固分子」，蕭美琴：維持現狀是最大公約數

（中央社）民進黨副總統參選人蕭美琴昨（12）晚應邀前往政治大學與青年座談，學生提問她曾被中國列為「台獨頑固分子」，蕭美琴則說，維持現狀是現階段最大公約數；她說，任何負責任、想當選的參選人，也需要對現狀的維護提出自己的主張。

政大這場座談，是蕭美琴返國投入選戰後的首場校園演講，現場爆滿。蕭美琴分享成長歷程，也曝光不少私房照片。

她說，最近媒體有諸多討論她到底是哪國人，「當然我要選中華民國副總統，我是中華民國人。」

蕭美琴表示，父親是台灣人、媽媽是美國人，台灣阿嬤聽不懂英文、美國外婆聽不懂台語。她笑說，從3歲就開始學習擔任國際橋梁，幫台灣阿嬤翻譯美國外婆的英語，幫美國外婆翻譯台灣阿嬤的台語。

蕭美琴回憶，2006年她是第一個在立法院提案台灣性別平權法案，但當時國民黨立委賴士葆把法案擋下來。蕭美琴說，2006年很多人反對性別平權，辦公室抗議電話接不完，當時各種對同志的偏見，甚至有人罵她是魔鬼的化身。

她還提到，駐美代表期間，用台灣美食抓住各國政要的胃。不過，中國怒點很低，連單純的美食交流都會遇到問題，還抗議她炒作台獨。

蕭美琴提及強化國防的政策，認為台灣須展示自我防衛的決心，不但要擴大國防預算，同時也要針對國家的兵役制度進行改革。

有學生提問蕭美琴，曾被中國列為「台獨頑固分子」。蕭美琴說，她一開始從政時，台獨是有點禁忌的話題；總統蔡英文多次提出主張，現在國際社會最支持的就是維持現狀，維持現狀已成為國際最大公約數，現狀未必是大家最滿意狀況，也不是對岸滿意的狀態，對岸滿意的狀態是把台灣變成香港，但那是大家不能接受的狀態。

她說，台灣不得不跟國際社會找到最大公約數，維持現狀是現階段最大公約數，在這基礎上爭取更多國際友人對台灣支持，而確實這幾年國際支持力道越來越強。

蕭美琴認為，台海和平與安全是大家所共同關注，大家在意的是如何確保和平穩定現狀持續下去，「對岸也好或是很多對手都很喜歡找到一個可以持續分化我們社會或是製造對立的語言」，但蔡總統這幾年舖陳出來的是台灣社會的最大公約數這個方案。

蕭美琴說，她沒辦法幫別組候選人講話，但她覺得，台灣民意8成也支持維持現狀，「任何負責任、想當選的候選人，也需要對現狀的維護提出自己的主張」。

也有學生問到，如何說服他們要繼續投給民進黨；蕭美琴提出3點理由，包括，賴蕭配歷練完整；3位總統參選人都曾擔任過市長，各有各的評價，賴清德在台南市長期間，滿意度較其他2位更高，過去成績獲人民肯定；民進黨這8年執政與前面8年，成績更為亮眼，但可以改進還很多。

課綱遭疑刪文言文，蕭美琴：去中國化最強烈是共產黨

（中央社）外界批評高中課綱刪減文言文，教改去中國化。民進黨副總統參選人蕭美琴昨日說，過去數十年來，去中國化最強烈勢力是中國共產黨，很多人要學傳統的文字要來台灣，現在只有台灣可以延續千年的文字。

北一女中教師批判教改去中國化，高中課綱刪減文言文，連日來引發網路熱議。

蕭美琴晚間應邀前往政治大學與青年座談，學生問到高中課綱刪減文言文議題。

蕭美琴認為，過去數十年來，去中國化最強烈勢力是中國共產黨，很多人要學傳統的文字要來台灣，現在只有台灣可以延續千年的文字、正體字繁體字，共產黨在數十年間把千年語文完全做了變革，為了普及化，把它簡化。

蕭美琴說，課綱議題開始討論後，她也去了解一下，文言文在國語文教材裡面比例不低。

蕭美琴提到，她中文只到國中的程度，但她覺得，語文是溝通工具，這是最基礎的；美國也有舊的英文，莎士比亞英語與現在不一樣，她相信那就是英國的文言文。

她說，文言文也好、白話文也好，就是一個學習的工具 ，早年長老教會的白話文是用羅馬字去拼，因為早年傳教士到台灣，要讓台語文聖經能被接受，用羅馬字的白話文去拼音，這是最能普及化的溝通工具。

蕭美琴說，她是用這樣的角度看待去中國化、文言文的議題、課綱等很多其他面向，教育是要讓年輕人更博學，更有自信面對離開教育體系之後的世界，這是終極目標。

她說，她不認為社會有真正的所謂去中國化的問題，因為中國文化也是台灣社會重要的組成元素，過去數百年來各種外來統治，包括日本文化也有一些影響，她是用比較正面態度看待台灣社會的多元文化。

另外，有學生問到人工生殖是否納同婚伴侶與代理孕母等議題。

蕭美琴說，同志婚姻平權從2019年演變至今，現在社會支持、包容力更大，要再進一步把生育權納入，是一個很重要的進步與進展，她也會支持。

她說，不過，代理孕母是另外一個問題，涉及的層面比較複雜，包括醫療、法律很多層面，社會還需要更多對話，政府是否現階段就要介入此議題辯論，可以蒐集更多意見。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航