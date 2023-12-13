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2023/12/13,
拉美

委內瑞拉與蓋亞那14日會談埃塞奎博領土爭議，蓋國總統：不排除允許美國建立基地保衛領土

委內瑞拉與蓋亞那14日會談埃塞奎博領土爭議，蓋國總統：不排除允許美國建立基地保衛領土
蓋亞那總統阿里｜Photo Credit: GettyImages

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蓋、委兩國都聲稱根據國際文件對當地領土擁有權利。蓋亞那聲稱是當地領土的擁有者，因為1899年巴黎仲裁裁決確定了目前的邊界。當時，蓋亞那是英國的領土。另一方面，委內瑞拉聲稱這塊領土是他們的，因為在蓋亞那獨立之前，1966年與英國簽署一項協定已將仲裁裁決廢除，確立雙方通過談判解決的基礎。

（中央社）《英國廣播公司巴西新聞網》今天（當地時間12日）報導，鑒於蓋亞那礦產和石油資源豐富的埃塞奎博（Essequibo）地區局勢緊張，蓋亞那總統阿里（Irfaan Ali）表示不排除在國內建立美國基地，蓋、委兩國決定14日就此議題首度會談。

阿里今天接受《英國廣播公司巴西新聞網》（BBC News Brasil）專訪說，「委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）試圖向蓋亞那人民灌輸恐懼，我們將採取一切必要措施確保蓋亞那的主權和領土完整，包括允許在蓋亞那建立美國基地。」

巴西前外交部長、現任總統府特別顧問阿摩林（Celso Amorim）日前接受網路新聞頻道《Canal Meio》訪問，他擔憂南美洲發生武裝衝突，尤其是蓋、委兩國之間緊張局勢升級，可能會為在亞馬遜地區建立外國軍事基地製造藉口。

阿里和馬杜洛預定14日在加勒比海的千里達及托巴哥共和國舉行會議，討論埃塞奎博問題。

巴西政府代表團將主導蓋、委兩國的首次會議，試圖說服馬杜洛從他主張吞併蓋亞那70％領土造成的危機中讓步，讓兩國達成互不侵犯條約。

巴西代表團的第二個目標是獲得蓋、委兩國保證，之後兩國間的對話將由拉丁美洲與加勒比海國家聯盟（Celac）和南美國家聯盟（Unasur）等南半球多邊機構調解。

巴西代表團也在監視明年委內瑞拉總統選舉延後的風險。巴西政府評估，目前風險不高。

最近幾週，委內瑞拉政府就埃塞奎博地區建立新州舉行公投，以及馬杜洛宣布任命未來州長後，國際間高度關注此一緊張局勢，巴西國防部也加強與蓋、委兩國接壤的羅賴馬州（Roraima）的安全。

美國政府上週宣布與蓋亞那合作在蓋國領空舉行軍事演習，美國將堅定不移地支援蓋亞那的主權。

自19世紀末以來，埃塞奎博一直由蓋亞那治理，超過15.9萬平方公里，占蓋亞那總領土的75％以上，擁有豐富的石油和自然資源。2015年美國石化業巨擘埃克森美孚（Exxon Mobil）在當地發現石油，估計石油儲量為110億桶，蓋亞那也因此成為近年成長最快的南美國家，2022年國內生產毛額（GDP）成長57.8％，預計今年將成長25％。

蓋、委兩國都聲稱根據國際文件對當地領土擁有權利。蓋亞那聲稱是當地領土的擁有者，因為1899年巴黎仲裁裁決確定了目前的邊界。當時，蓋亞那是英國的領土。

另一方面，委內瑞拉聲稱這塊領土是他們的，因為在蓋亞那獨立之前，1966年與英國簽署一項協定已將仲裁裁決廢除，確立雙方通過談判解決的基礎。

國際法院1日裁定，委內瑞拉不能試圖吞併埃塞奎博，但馬杜洛政府宣稱不承認法院解決爭端的合法性。

阿里表示，與委內瑞拉對話很重要，但蓋亞那絕不會將埃塞奎博的石油資源讓給委內瑞拉。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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