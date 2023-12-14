古文不是高高在上的神主牌：比起教什麼，怎麼教才是重點
我們想讓你知道的是
人性價值的核心討論是橫跨在各式藝術文本之中的。學生並非不懂，他們聽歌會流淚、看動漫會熱血激昂，對時事也有自己的想法，他們只是無法把自身情感和文言文搭上線。作為老師，我需要搭建一套鷹架結構，讓學生減低對課文的距離感。人性的永恆價值，是存在於各種藝術作品之中的。所以，應該沒有「不學《廉恥》一課，就無法學會禮義廉恥」這種事。
最近108課綱的國文教學議題炎上，從各種角度討論者皆有。做為一個新課綱前線任教的國文老師，我想從古文教學的方法討論。
剛開始我也曾對文言比例大規模的調動不適應，但任教至今，倒也找出一套自己的辦法：利用寒、暑輔的時候上補充文章，更甚者，在沒有考試壓力下，部分課文的反而更可自由運用──譬如說〈勸學〉，只摘取幾句最經典的佳句解說，因為〈勸學〉全文結構冗長；又或者是〈典論論文〉，搭配AI議題，直接討論最經典的「文以氣為主」、「文章乃經國之大業，不朽之盛事」這兩段。至於前面議論建安七子的段落，大可略去。（可參考羊咩〈當曹丕遇到AI〉一文）
方法是有的，路是人走出來的。
比起篇數問題，我認為國文教學，首須克服的是「學生與課文的代溝」。文言文本就因陌生讓學生心生排斥，加上貶謫左遷、出世入世、生離死別這些滄桑，對十五六歲的孩子來說可能還未體驗，國文老師要做的，是「蹲其身，使與臺齊。」
除了字詞解釋外，我們還要盡量找出文章中能跨越時間的核心意義，以及現代價值，盡量和學生的生命經驗結合。
所以為何我會使用動漫、戲劇等方式連接古文教學？因為人性價值的核心討論是橫跨在各式藝術文本之中的。學生並非不懂，他們聽歌會流淚、看動漫會熱血激昂，對時事也有自己的想法，他們只是無法把自身情感和文言文搭上線。
作為老師，我需要搭建一套鷹架結構，讓學生減低對課文的距離感。人性的永恆價值，是存在於各種藝術作品之中的。所以，應該沒有「不學《廉恥》一課，就無法學會禮義廉恥」這種事。
禮義廉恥，換一個比較「現代」的說法，亦可是「公民道德」。公民道德的內涵決不會只活在一篇課文裡；更不可能是只靠一篇課文就能教會。
古文不是高高在上的神主牌
古文教學最常被質疑的就是：「學這個有什麼用？」文學藝術、哲學思想，其價值更多在於生命「質」的提升。既然非必要，在推廣時，若還自居高人一等的姿態教條式訓斥，無疑是將群眾越推越遠。
以出師表為例，「讀出師表不哭者，是為不忠。」這句老話幾乎已成一種課堂笑話。別說學生了，有時連老師自己都對課文無感。
但「忠」這個字，端看老師如何解釋。時至今日，若只把忠停留在「忠君愛國」，在民主社會裡確實已是迂腐。但孔明所展現的人格特質，我認為可定位於「忠於信念」，23歲的隆中對，孔明是用一輩子在實踐。以終為始，以始至終，他忠於對先帝的承諾，忠於自身理想，鞠躬盡瘁，毋忘初衷。
我們一生，是否又能做到莫忘初衷？
但要講述到這一點，前提必須是先幫學生建構起歷史知識。而這又需要教師龐大的備課功夫。生澀有距離的教材，直接餵養給學生，自然會引起反胃。教師當如母鳥，先理解消化，去蕪存菁後、深入淺出的處理後，再哺育給雛鳥。
至於作家生平介紹，我更傾向引領學生，看每個人於困境中的「抉擇」。有人抉擇為信念犧牲，有人選擇避世獨善其身......這些抉擇沒有一定的對錯，比起灌輸忠孝節義，我更希望是引領學生思考：「如果是我，我想怎麼抉擇？」
同時間，也試著理解，對於和自己選擇不同答案的人，他們的原因動機為何？我一直相信，文學最核心的價值在於「慈悲」，那是一種對人性的洞察和理解。新課綱的選文，還加入了移工、長照等更多社會議題，這更能落實「家事國事天下事，事事關心」的社會關懷，達到古今對照，進一步發揮文學興觀群怨的功用。
而國文老師多同時擔任導師一職，我們更可擷取文學的寬容與智慧，並於班級經營時引導孩子們思考：所以困於情傷的孩子，可用老莊的「放下」寬慰；與第一志願擦身而過，鬱結不平的孩子，可用貶謫文學陪他談心；文學可以是很生活的，不能供成一塊神主牌，神聖不可侵犯。
用他人能夠並肩而行的方式
每個世代都有其世代難題，也有該世代必學的課題與知識。但我們常常「貴古賤今」，以過去所學輕視當今所重，開口閉口就是「現在年輕人都不......當年我們都......。」這未嘗不是一種傲慢。
沒錯，現在的學生可能不熟悉三國、不清楚歷史，也不是很清楚岳飛做了些什麼；但他們現在學習的課程內容，也跟我們當年差異甚大。他們學習科目的龐雜與難度，可能更甚我們當年。
高中國文的課程，除了應用文之外，更有純文學的引領與啟蒙，美感層次與藝術的引領。古文的學習並非只在「有用無用」，我們試著為孩子開一扇窗，「欸，你看看，其實風景還不賴。」未來他不見得念中文系，國文課也不會是他最重要的課程，但若是能引領得當，至少學生的初接觸印象不差，不至於對文學拒之千里之外，我覺得這就是一種功德圓滿。
而這條備課路上，我知道，有好多好多老師也在不停嘗試著，用桌遊、用思辨、用心智圖、用學思達....大家都在嘗試，尋找更好的方法。這條路，大家一直都在開拓，讓國文課結合時事議題與生命情意教育，更重要的是，我認為，教師自己不斷更新、求知、調整的心，會是最好的備課基礎，亦是對學生的身教。
已故的美國大法官金斯伯格曾說：「為你堅持的信念奮鬥，但要讓他人能夠並肩同行的方式。」
如果想要扭轉大眾普遍對國文課、對古文的觀感，高中國文，也許我們可以選擇更親和、更能讓人並肩同行的方式。走著走著，一條融合傳統與創新的道路，也將於披荊斬棘中，逐漸成形。
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永豐「DAWHO之夜」帶大戶看大勢：展望2024經濟走向，深度解析股房雙市投資契機！
我們想讓你知道的是
今年11月29日，關鍵評論網攜手永豐銀行舉辦直播活動《DAWHO之夜》，邀請到吳怡霈主持，以及政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農兩位投資專家，與大家分析2024年的經濟、房市，以及持續發燒的AI議題，尋覓投資契機！
去年開始，關鍵評論網攜手永豐銀行DAWHO數位帳戶，舉辦系列直播活動《DAWHO之夜》。每次邀請不同領域的專家學者帶來實用的生活、理財知識，播出至今深受觀眾喜愛，像是2月播出的「行為財務學實踐大戶方舟策略」、或是6月播出的「大戶的日本秘境攻略」，也都好評如潮。
今年11月29日傍晚，雙方再次合作舉辦大戶們敲碗已久的直播活動──「DAWHO之夜：2024經濟展望」，本次邀請到知性主播吳怡霈擔綱主持，以及政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農兩位股市房市投資專家，與大家細細分析2024年的經濟、房市，以及持續發燒的AI議題，在溫和衰退中尋覓投資契機！
2024經濟「審慎樂觀」！做好資產分配是投資成功關鍵
隨著2023年越來越接近尾聲， 2024年臺灣經濟預測也紛紛出爐，綜觀各界預測報告*，2024年經濟成長率預估落在3%上下，較2023年增長約1.5個百分點。對於明年臺灣的景氣觀察，政大商學院教授周冠男以烏俄戰爭、美中科技角力等國際事件的影響力式微為例，說明過去影響經濟的風險事件都已漸漸被認為「可控」，再加上近期作為經濟先行指標的股市也回穩、上漲，因此認為未來景氣將會緩慢恢復正常。
周教授提醒，雖然樂觀看待未來趨勢，但還是必須關注美國聯準會的「利率政策」和「以巴衝突」的後續情形。不管是債市還是股市，只要利率政策有點風吹草動，就會對市場產生巨大影響；此外他也提到，雖然從過去歷史看來，地緣政治事件對市場影響短暫，但仍建議投資人要多加注意，才能及時調整自己的投資組合。
談到投資心法，周冠男也強調，「投資絕對不是短線賺大錢的事情，不能急。為什麼『經濟循環』裡面有『循環』？因為它不可能永遠都不好。所以我們要做好資產配置，長期它就可能會自然而然地往上增值。」除此之外，他也分享資產配置比例的建議，「我覺得更精確的比例是『100-年齡』。」例如30歲年輕人的配置方向就是70%股票、30%債券，然後每個人再根據個別的風險承受能力調節。最後，周冠男也建議大家在選擇標的時要落實分散的動作，避免一注獨壓某檔標的，因為市場到底最後誰會存活、誰能出線都是未知數。
2024房市「量」重於「價」！給首購族與投資人的建議
除了股市，房市的發展也是許多投資人關注的重點，尤其在臺灣號稱年度最重的打「炒房」政策《平均地權條例修正案》正式實施以後，不少人認為房市好像活力不再。對此，樂居創辦人李奕農以國泰房價指數及央行報告*推論，認為未來房市將出現「價格緩漲、成交量萎縮、建商推案量縮」三大趨勢，建議2024年投資人可以從「成交量」觀察房屋的剛性需求強烈與否，進而判斷未來房市走勢。
此外，李奕農進一步指出，「看似條例實施壓縮了預售屋的淨轉手空間，整體市場萎縮、監理轉嚴，預售屋受傷應該比較嚴重，但實際上預售屋還是交易最熱絡的。」原因出在預售市場分期支付款項的特性，所以他認為未來預售屋的成交量還是持續看漲，且整體房市也不會過於疲弱。他接著解釋，「就像實價登錄不能稱為打房手段，近期政府只是增加監管力道，整頓市場的交易狀況，讓房地產交易回歸正常化，所以我不認為這些政策會導致房市走緩。」
面對首購族的聽眾，李奕農認為可以跟著政策走，例如現在提供利率補貼、寬限期延長、貸款年限延長的「新青年安心成家房貸」就是不錯的機會；但如果是投資人，李奕農則建議要等到政府把限貸政策移除的時候，才比較是進場投資的時機。
AI話題持續發燒，股房雙市怎麼看？
活動過程中，也談到近年熱門的AI話題。對此，李奕農分享美國房產領域已經有運用AI預測房地產價值的成熟案例，說明AI未來很可能成為房市中預測物件價值的工具，無論是投資還是自住都能幫助到想買房的購屋族。周冠男也認同AI崛起的趨勢，並從兩大觀點進一步分析，「第一，市場最近剛從AI熱潮冷靜下來，市場和投資人也能更客觀的看待產業未來的前景；第二，回到生活面來看，AI也只會越來越強，不管是金融商品推薦、醫藥應用、電信通訊、傳播應用，甚至是娛樂產業都是一片藍海，值得投資人持續關注。」
不過論及「出手」時，他也鄭重的再次提醒，「還是那一句，出手之前要做研究、不要單押某一家股票；最好AI相關標的都要有所涉獵，或是挑選一個投資組合，盡量把風險透過資產配置分散開。」就像周冠男教授不斷強調的，投資最忌諱人云亦云，哪個故事好聽走哪邊。因為每個人的風險承受度不同，投資理財的規劃、資產配置的方式也不同，投資人必須仔細思考，做好功課，然後才能在一次次的配置和操作過程，領悟到屬於自己的投資心法，並在2024年把握市場大勢，享受被動投資的甜美果實。
*註1：綜觀中央銀行、行政院主計總處、中華經濟研究院、台灣經濟研究院等單位所公布之經濟報告中的台灣經濟成長率預估值。
*註2：2023年10月3日，中央銀行業務報告暨 113 年度中央政府總預算案行政院歲入預算有關中央銀行股息紅利繳庫部分之說明，第33頁。
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2. 美股：
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4. 大戶投：「大戶投」為永豐金證券提供之服務，詳情請至大戶投網站參考完整說明：https://dawho.tw/hot/dawhotou/
5.房貸：「理財型房貸」為永豐銀行提供之服務，請評估投資風險及自身償債能力，詳情請至房貸網站參考完整說明：https://dawho.tw/hot/mortgage/