古文不是高高在上的神主牌：比起教什麼，怎麼教才是重點

文：羊咩老師的追劇國文課

最近108課綱的國文教學議題炎上，從各種角度討論者皆有。做為一個新課綱前線任教的國文老師，我想從古文教學的方法討論。

剛開始我也曾對文言比例大規模的調動不適應，但任教至今，倒也找出一套自己的辦法：利用寒、暑輔的時候上補充文章，更甚者，在沒有考試壓力下，部分課文的反而更可自由運用──譬如說〈勸學〉，只摘取幾句最經典的佳句解說，因為〈勸學〉全文結構冗長；又或者是〈典論論文〉，搭配AI議題，直接討論最經典的「文以氣為主」、「文章乃經國之大業，不朽之盛事」這兩段。至於前面議論建安七子的段落，大可略去。（可參考羊咩〈當曹丕遇到AI〉一文）

方法是有的，路是人走出來的。

比起篇數問題，我認為國文教學，首須克服的是「學生與課文的代溝」。文言文本就因陌生讓學生心生排斥，加上貶謫左遷、出世入世、生離死別這些滄桑，對十五六歲的孩子來說可能還未體驗，國文老師要做的，是「蹲其身，使與臺齊。」

除了字詞解釋外，我們還要盡量找出文章中能跨越時間的核心意義，以及現代價值，盡量和學生的生命經驗結合。

所以為何我會使用動漫、戲劇等方式連接古文教學？因為人性價值的核心討論是橫跨在各式藝術文本之中的。學生並非不懂，他們聽歌會流淚、看動漫會熱血激昂，對時事也有自己的想法，他們只是無法把自身情感和文言文搭上線。

作為老師，我需要搭建一套鷹架結構，讓學生減低對課文的距離感。人性的永恆價值，是存在於各種藝術作品之中的。所以，應該沒有「不學《廉恥》一課，就無法學會禮義廉恥」這種事。

禮義廉恥，換一個比較「現代」的說法，亦可是「公民道德」。公民道德的內涵決不會只活在一篇課文裡；更不可能是只靠一篇課文就能教會。

古文不是高高在上的神主牌

古文教學最常被質疑的就是：「學這個有什麼用？」文學藝術、哲學思想，其價值更多在於生命「質」的提升。既然非必要，在推廣時，若還自居高人一等的姿態教條式訓斥，無疑是將群眾越推越遠。

以出師表為例，「讀出師表不哭者，是為不忠。」這句老話幾乎已成一種課堂笑話。別說學生了，有時連老師自己都對課文無感。

但「忠」這個字，端看老師如何解釋。時至今日，若只把忠停留在「忠君愛國」，在民主社會裡確實已是迂腐。但孔明所展現的人格特質，我認為可定位於「忠於信念」，23歲的隆中對，孔明是用一輩子在實踐。以終為始，以始至終，他忠於對先帝的承諾，忠於自身理想，鞠躬盡瘁，毋忘初衷。

我們一生，是否又能做到莫忘初衷？

但要講述到這一點，前提必須是先幫學生建構起歷史知識。而這又需要教師龐大的備課功夫。生澀有距離的教材，直接餵養給學生，自然會引起反胃。教師當如母鳥，先理解消化，去蕪存菁後、深入淺出的處理後，再哺育給雛鳥。

至於作家生平介紹，我更傾向引領學生，看每個人於困境中的「抉擇」。有人抉擇為信念犧牲，有人選擇避世獨善其身......這些抉擇沒有一定的對錯，比起灌輸忠孝節義，我更希望是引領學生思考：「如果是我，我想怎麼抉擇？」

同時間，也試著理解，對於和自己選擇不同答案的人，他們的原因動機為何？我一直相信，文學最核心的價值在於「慈悲」，那是一種對人性的洞察和理解。新課綱的選文，還加入了移工、長照等更多社會議題，這更能落實「家事國事天下事，事事關心」的社會關懷，達到古今對照，進一步發揮文學興觀群怨的功用。

而國文老師多同時擔任導師一職，我們更可擷取文學的寬容與智慧，並於班級經營時引導孩子們思考：所以困於情傷的孩子，可用老莊的「放下」寬慰；與第一志願擦身而過，鬱結不平的孩子，可用貶謫文學陪他談心；文學可以是很生活的，不能供成一塊神主牌，神聖不可侵犯。

用他人能夠並肩而行的方式

每個世代都有其世代難題，也有該世代必學的課題與知識。但我們常常「貴古賤今」，以過去所學輕視當今所重，開口閉口就是「現在年輕人都不......當年我們都......。」這未嘗不是一種傲慢。

沒錯，現在的學生可能不熟悉三國、不清楚歷史，也不是很清楚岳飛做了些什麼；但他們現在學習的課程內容，也跟我們當年差異甚大。他們學習科目的龐雜與難度，可能更甚我們當年。

高中國文的課程，除了應用文之外，更有純文學的引領與啟蒙，美感層次與藝術的引領。古文的學習並非只在「有用無用」，我們試著為孩子開一扇窗，「欸，你看看，其實風景還不賴。」未來他不見得念中文系，國文課也不會是他最重要的課程，但若是能引領得當，至少學生的初接觸印象不差，不至於對文學拒之千里之外，我覺得這就是一種功德圓滿。

而這條備課路上，我知道，有好多好多老師也在不停嘗試著，用桌遊、用思辨、用心智圖、用學思達....大家都在嘗試，尋找更好的方法。這條路，大家一直都在開拓，讓國文課結合時事議題與生命情意教育，更重要的是，我認為，教師自己不斷更新、求知、調整的心，會是最好的備課基礎，亦是對學生的身教。

已故的美國大法官金斯伯格曾說：「為你堅持的信念奮鬥，但要讓他人能夠並肩同行的方式。」



如果想要扭轉大眾普遍對國文課、對古文的觀感，高中國文，也許我們可以選擇更親和、更能讓人並肩同行的方式。走著走著，一條融合傳統與創新的道路，也將於披荊斬棘中，逐漸成形。