羅興亞難民數量日益增加，印尼呼籲國際社會共同分擔責任
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越來越多來自孟加拉、緬甸的羅興亞難民抵達印尼亞齊，造成當地社區資源不足，甚至激起反羅興亞情緒。因此，印尼政府呼籲《難民公約》簽署國以及國際社會應該要解決難民問題中，付出努力及承擔更多的責任。
綜合《美聯社》、《印尼時代報》以及《半島新聞台》報導，印尼當局於週二（12日）表示，自11月以來已有1500名的羅興亞難民搭著乘船抵達印尼亞齊海岸，並向國際社會尋求幫助。
印尼、泰國、馬來西亞等東南亞國家並非聯合國1951年的《難民公約》的簽署國，沒有接收義務難民的義務，但相較於泰國、馬來西亞，印尼陸續接受了來自孟加拉、緬甸的羅興亞人，並建設難民營作為臨時住所。
然而，日益增多的難民人數激起印尼當地的反羅興亞情緒，並督促佐科威政府採取行動。
印尼外交部發言人穆罕默德·伊克巴爾（Muhammad Iqbal）於12日在雅加達舉辦的記者會上表示，目前難民問題的處理，特別是重新安置方面非常緩慢，他指出：「這就是為什麼我們要求《難民公約》簽署國和國際社會在解決羅興亞難民問題的過程中，表現出更多的責任。」
伊克巴爾也表示，政府將繼續與國際組織，特別是聯合國難民事務高級專員辦事處（UNHCR）和國際移民組織（IOM）合作解決難民問題，並補充難民署已承諾提供設施、解決並考慮難民的重新安置。
難民署強調，目前的重點是預防和消除難民抵達亞齊後發生的犯罪行為，即人口販運和走私。
印尼總統佐科威（Joko Widodo）則在週一（12日）表示，印尼政府仍會持續幫助難民暫時安置。
「我們仍在與聯合國難民署等國際組織進行對話，因為當地人不接受難民。」佐科威說。
來自孟加拉與緬甸的羅興亞難民
2017年，74萬的羅興亞人為了逃避緬甸軍隊展開的鎮壓，陸續逃至鄰國的孟加拉。然而，近幾年羅興亞人逃往孟加拉的條件日漸困難，且當地的難民營幫派興起、犯罪率上升；而緬甸發生政變後，軍政府仍持續打壓羅興亞人，上述原因皆造成大量羅興亞人逃往印尼亞齊。
印尼雖沒有簽屬《難民公約》，但該國簽署了《聯合國打擊跨國犯罪公約》，因此雖然沒有被迫接收緬甸難民，但有義務預防和參與根除這兩種犯罪行為，外交部發言人伊克巴爾強調，需要解決的問題根源是緬甸持續的衝突。
「印尼將盡一切努力幫助緬甸迅速解決衝突並恢復民主。」伊克巴爾說，並補充印尼外交部長蕾特諾·馬爾蘇迪（ Retno Marsudi）將在本週於瑞士日內瓦舉行的聯合國會議上強調羅興亞人和巴勒斯坦問題。
當地社區反羅興亞人情緒高漲
據報導，上週末（10日）在亞齊省薩邦島的難民臨時避難所聚集了100多名抗議者，呼籲重新安置羅興亞難民。
「我們都是窮人，政府為什麼不拿錢來幫助我們？為什麼要給他們（羅興亞人）食物？」一名抗議者告訴《半島新聞台》；另一名抗議者則表示：「我們拒絕羅興亞人，我們希望盡快將他們轉移到別的地方，我們不想感染他們攜帶的疾病。」
聯合國難民機構的保護助理費薩爾·拉赫曼（Faisal Rahman）表示，該組織一直在努力安撫當地社區。
拉赫曼說：「我們將繼續向人們解釋情況，確保他們不會因處理難民而承受負擔。」然而，拉赫曼承認指定避難所的容量已經無法滿足越來越多的難民，但他表示：「由於抵達的難民人數非常多，政府正努力提供庇護所。」
新聞來源
- As more Rohingya arrive by boat, Indonesia asks the international community to share its burden（美聯社）
- Indonesia Calls on Refugee Convention Parties to Address Rohingya Situation（印尼時代報）
- Tensions rise as two more boats with over 300 Rohingya land in Indonesia（半島新聞台）
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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【一圖看懂】能源轉型新趨勢？零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢一次看懂
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為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，本篇將帶您一次看懂零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢。
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，目前全球有超過30個國家或地區，明確制定氫能戰略藍圖，如韓國就在2019年推出氫能經濟發展路徑圖，德國則計畫投入70億歐元，將氫能視為能源發展必備的生力軍，為全球重點發展的能源課題之一。
優勢 1：終極潔淨能源
由於氫氣的使用過程，不會產生溫室氣體和其他汙染物質，燃燒後只會產生水，不會排放二氧化碳，而且能源轉換效率比化石燃料高，因而在「氫氣本身來源無溫室氣體排放」下可被視為終極潔淨能源。
因此，氫能成為綠色能源未來的重要一環，為我們走向低碳社會提供了關鍵的解決方案。透過氫能的應用，我們不僅能夠實現能源轉型，還能同時保護環境、減緩氣候變遷，為可持續發展注入新的希望。
優勢 2：儲能能力高
氫能具有高能量密度，可以有效儲存和運輸能源，意味著氫能更適合用於高能量需求的應用，能夠遠距離運輸也是一大特點，可靈活應用於不同領域，不受時間和地點的限制，有利於供應能源至偏遠地區。
氫能在能量的儲存方面，可以採用氫氣、氨或合成燃料等方式，確保能源供應的穩定性。多樣化的型態使得氫能技術在面對不同能源需求和地區性挑戰時有出色的表現，是推動能源轉型的重要利器。
優勢 3：再生能源界的百變怪
相較於太陽能、風能主要使用於電力；氫能可以應用於多個領域，包括交通、工業、電力生產和暖氣等，並且可以用於不同技術，如燃料電池和去碳燃氫。
- 氫燃料電池：將氫氣轉化為電力和熱能的裝置，當氫氣進入氫燃料電池時，它與氧氣（通常來自空氣）在電化學反應中結合，產生電力、熱能和水蒸氣。除了廣泛應用於交通領域，如氫燃料電池汽車，它們以氫氣為燃料並產生電力，以驅動電動馬達。同時也用於電力生產、能源儲存和其他應用 。
- 混氫燃料：在天然氣中混入部分比例的氫氣，並作為燃料使用，目前鋼鐵業、燃氣電廠等工業使用皆引進混氫燃燒技術，台電曾指出「在每年以混氫5％運轉7000小時情況下，可減少7,130公噸二氧化碳排放量，相當於每發電一小時可減碳一公噸。」此技術為「去碳之前先減碳」的階段性任務中有著舉足輕重的地位。
為落實永續發展的目標，維護環境、減少溫室氣體的排放成為必不可少的任務，氫能的發展便是因應這樣的使命而生。氫能作為化石燃料替代能源之一，除了能有效減少對其的過度依賴，燃燒後僅產生水的特性，也大大的減少了對環境的負擔。
現今，氫能的建設乃至於再生能源的轉型都成為全球趨之若鶩的浪潮。
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