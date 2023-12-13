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2023/12/13,
印太

羅興亞難民數量日益增加，印尼呼籲國際社會共同分擔責任

羅興亞難民數量日益增加，印尼呼籲國際社會共同分擔責任
羅興亞難民在印尼亞齊省。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

越來越多來自孟加拉、緬甸的羅興亞難民抵達印尼亞齊，造成當地社區資源不足，甚至激起反羅興亞情緒。因此，印尼政府呼籲《難民公約》簽署國以及國際社會應該要解決難民問題中，付出努力及承擔更多的責任。

綜合《美聯社》、《印尼時代報》以及《半島新聞台》報導，印尼當局於週二（12日）表示，自11月以來已有1500名的羅興亞難民搭著乘船抵達印尼亞齊海岸，並向國際社會尋求幫助。

印尼、泰國、馬來西亞等東南亞國家並非聯合國1951年的《難民公約》的簽署國，沒有接收義務難民的義務，但相較於泰國、馬來西亞，印尼陸續接受了來自孟加拉、緬甸的羅興亞人，並建設難民營作為臨時住所。

然而，日益增多的難民人數激起印尼當地的反羅興亞情緒，並督促佐科威政府採取行動。

印尼外交部發言人穆罕默德·伊克巴爾（Muhammad Iqbal）於12日在雅加達舉辦的記者會上表示，目前難民問題的處理，特別是重新安置方面非常緩慢，他指出：「這就是為什麼我們要求《難民公約》簽署國和國際社會在解決羅興亞難民問題的過程中，表現出更多的責任。」

伊克巴爾也表示，政府將繼續與國際組織，特別是聯合國難民事務高級專員辦事處（UNHCR）和國際移民組織（IOM）合作解決難民問題，並補充難民署已承諾提供設施、解決並考慮難民的重新安置。

難民署強調，目前的重點是預防和消除難民抵達亞齊後發生的犯罪行為，即人口販運和走私。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）則在週一（12日）表示，印尼政府仍會持續幫助難民暫時安置。

「我們仍在與聯合國難民署等國際組織進行對話，因為當地人不接受難民。」佐科威說。

來自孟加拉與緬甸的羅興亞難民

2017年，74萬的羅興亞人為了逃避緬甸軍隊展開的鎮壓，陸續逃至鄰國的孟加拉。然而，近幾年羅興亞人逃往孟加拉的條件日漸困難，且當地的難民營幫派興起、犯罪率上升；而緬甸發生政變後，軍政府仍持續打壓羅興亞人，上述原因皆造成大量羅興亞人逃往印尼亞齊。

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Photo Credit: GettyImages
圖為2022年8月25日，在孟加拉邊境難民營的羅興亞人舉行「種族滅絕紀念日」，提醒各界勿忘2017年緬甸軍方對羅興亞人進行的大屠殺。

印尼雖沒有簽屬《難民公約》，但該國簽署了《聯合國打擊跨國犯罪公約》，因此雖然沒有被迫接收緬甸難民，但有義務預防和參與根除這兩種犯罪行為，外交部發言人伊克巴爾強調，需要解決的問題根源是緬甸持續的衝突。

「印尼將盡一切努力幫助緬甸迅速解決衝突並恢復民主。」伊克巴爾說，並補充印尼外交部長蕾特諾·馬爾蘇迪（ Retno Marsudi）將在本週於瑞士日內瓦舉行的聯合國會議上強調羅興亞人和巴勒斯坦問題。

當地社區反羅興亞人情緒高漲

據報導，上週末（10日）在亞齊省薩邦島的難民臨時避難所聚集了100多名抗議者，呼籲重新安置羅興亞難民。

「我們都是窮人，政府為什麼不拿錢來幫助我們？為什麼要給他們（羅興亞人）食物？」一名抗議者告訴《半島新聞台》；另一名抗議者則表示：「我們拒絕羅興亞人，我們希望盡快將他們轉移到別的地方，我們不想感染他們攜帶的疾病。」

聯合國難民機構的保護助理費薩爾·拉赫曼（Faisal Rahman）表示，該組織一直在努力安撫當地社區。

拉赫曼說：「我們將繼續向人們解釋情況，確保他們不會因處理難民而承受負擔。」然而，拉赫曼承認指定避難所的容量已經無法滿足越來越多的難民，但他表示：「由於抵達的難民人數非常多，政府正努力提供庇護所。」

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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒


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