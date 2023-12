COP28首提擺脫化石燃料，能源轉型分析成果展望一次看；學者：再生能源成長3倍，台灣須借助全球科技突破

COP28氣候峰會首提擺脫化石燃料,能源轉型分析成果展望一次看

(中央社)為期兩週的COP28聯合國氣候峰會閉幕,近200國13日達成能源轉型、擺脫化石燃料的歷史性決議,是氣候峰會史上首次在決議提到應對暖化元凶之一的化石燃料。

聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議(COP28)11月30至12月12日於杜拜舉行,由於圍繞化石燃料的未來存在激烈分歧,經「加班」一天後各國代表終於達成共識。

《紐約時報》指出,決議呼籲各國2030年底前以「公正、有序和公平方式」加速全球擺脫化石燃料,以利在本世紀中葉達成淨零排放。此外也呼籲各國在2030年底前將風力、太陽能等再生能源的裝置容量提高為目前的3倍,減少較二氧化碳更易致暖的甲烷排放。

轉型並擺脫化石燃料,氣候峰會史首提

美國《有線電視新聞網》(CNN)指出,決議使用的文字是「能源系統轉型以擺脫化石燃料(transitioning away from fossil fuels in energy systems)」「在關鍵的2020年代拉高行動,以利2050年底前達成淨零排放」,未使用「逐步汰除」(phase-out)。

美國財經新聞網《CNBC》指出,當中的文字差異在於,「逐步汰除」會是要各國遠離化石燃料直到最終完全不用,而「轉型、擺脫」則強度較輕,可解釋成減少使用但不代表絕對棄用。

《紐時》認為,這項新決議不具法律約束力,不能強迫任何國家採取行動,但仍傳達出一個信號:遠離化石燃料已屬勢在必行,象徵開啟化石燃料步向終點。

化石燃料近黃昏?可能沒那麼快

《路透社》指出,這不會立即打亂全球石油消費並降低油價,而是如果能隨時間帶來漸進的政策措施和投資趨勢轉變,就能確保能源經濟慢慢進入轉型。

受海平面上升威脅的島國代表認為,峰會決議所達成的新氣候協議仍有漏洞且為德不卒,過去就不乏相關協議淪為空談前例。2021年在格拉斯哥的COP26峰會就達成「逐步減少燃煤」的協議,但英國隔(2022)年就核准新燃煤電廠,全球燃煤使用還創新高。

就連這次力倡要逐步汰除化石燃料的美國與歐盟,也被環保人士抨擊前者的產油還在飆升、後者則在俄烏戰爭期間斥巨資另闢進口天然氣門路。

這份新協議在最終文本還明文承認所謂過渡性燃料,能在朝清潔能源轉型與確保能源安全之路扮演要角,而「過渡性燃料」幾乎成為天然氣的同義詞,也讓許多致力尋求汰除化石燃料的國家覺得協議自相矛盾。

協議還呼籲各國提升碳捕捉,尤其是在難以消除碳排的領域。但有人憂心化石燃料公司會拿這點當護身符而不思致力減排。

COP28還有哪些成果?

本屆COP28峰會首日,就意外通過已談判達數十年的應對氣候災損基金設置。包含峰會主辦國阿拉伯聯合大公國在內的許多國家,承諾集資超過7億美元資金,協助受氣候變遷衝擊最嚴重的國家應對危機。

這次有超過110國簽署承諾,致力讓全球再生能源產能至2030年底前提高至目前的3倍,能源效率改善速率提高至目前的2倍。

削減更易致暖的甲烷也是這次COP28峰會的焦點。峰會主席賈比爾(Sultan Al Jaber)說,這是峰會史上首次提到甲烷減量,也是首次有最終協議納入關於化石燃料的文字,可稱為阿聯共識(UAE consensus)。

後續之路

《路透社》指出,即便是對新協議最滿意者也擔心「錢從何來」——幫助開發中國家承擔擺脫化石燃料的巨大成本,尤其幫助貧窮、脆弱國家應對氣候變遷衝擊的經費都已嫌杯水車薪。

這類相關細節有待往後討論,很可能是明(2024)年在亞塞拜然舉行COP29峰會時的重點。

COP28達成新協議後,各國也需在2025年更新各自的減排貢獻,詳述到2035年底前的溫室氣體減排量。

作為世界最大兩個碳排大戶,美國與中國已共同承諾各自的計畫將涵蓋所有經濟範圍內的氣候污染,並減少甲烷和氫氟烴化合物等非二氧化碳溫室氣體的排放。美中共同聲明標誌中國的重大承諾,特別是如今中國的碳排量已比美國之外的已開發國家總和還多。

再生能源成長3倍,學者:台灣須借助全球科技突破

(中央社)近200名國家代表在COP28通過「擺脫化石燃料」的決議。中研院學者許晃雄認為,台灣最大的挑戰是能源轉型的急速規模化,除自我創新努力,還得借助全球性可規模化的技術突破。

本屆聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議有超過110國簽署承諾,致力讓全球再生能源產能至2030年底前提高至目前的3倍,能源效率改善速率提高至目前的2倍。

中央研究院環境變遷研究中心特聘研究員兼人為氣候變遷專題中心執行長許晃雄透過台灣科技媒體中心發文表示,台灣最大的挑戰在於如何與何時使再生能源成長3倍與能源效率翻倍,這牽涉到能源轉型的急速規模化。

許晃雄指出,台灣減碳時程直接將目標放在2050淨零,比起其他國家挑戰更大,因為依賴的是再生能源開發與技術量子跳躍式的進展,才能在2030至2050年間展開以極高速度發展的減量行動,達成目標。

許晃雄認為,要達成目標顯然非完全掌握於自己手中,除了自我創新努力,還得借助全球性可規模化的技術突破,這才是台灣的最大挑戰。

整體而言,許晃雄指出,核能幫助台灣達成2030年與2050年減碳目標的可能性很低;交通運具與社會運作電動化需要無碳與低碳電源,風能與太陽能是目前少數具規模化與成本效益的再生能源,再搭配氫燃料應該是較可能的選項。