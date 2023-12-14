COP28首提擺脫化石燃料，能源轉型分析成果展望一次看；學者：再生能源成長3倍，台灣須借助全球科技突破
我們想讓你知道的是
受海平面上升威脅的島國代表認為，峰會決議所達成的新氣候協議仍有漏洞且為德不卒，過去就不乏相關協議淪為空談前例。2021年在格拉斯哥的COP26峰會就達成「逐步減少燃煤」的協議，但英國隔（2022）年就核准新燃煤電廠，全球燃煤使用還創新高。就連這次力倡要逐步汰除化石燃料的美國與歐盟，也被環保人士抨擊前者的產油還在飆升、後者則在俄烏戰爭期間斥巨資另闢進口天然氣門路。
COP28氣候峰會首提擺脫化石燃料，能源轉型分析成果展望一次看
（中央社）為期兩週的COP28聯合國氣候峰會閉幕，近200國13日達成能源轉型、擺脫化石燃料的歷史性決議，是氣候峰會史上首次在決議提到應對暖化元凶之一的化石燃料。
聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）11月30至12月12日於杜拜舉行，由於圍繞化石燃料的未來存在激烈分歧，經「加班」一天後各國代表終於達成共識。
《紐約時報》指出，決議呼籲各國2030年底前以「公正、有序和公平方式」加速全球擺脫化石燃料，以利在本世紀中葉達成淨零排放。此外也呼籲各國在2030年底前將風力、太陽能等再生能源的裝置容量提高為目前的3倍，減少較二氧化碳更易致暖的甲烷排放。
轉型並擺脫化石燃料，氣候峰會史首提
美國《有線電視新聞網》（CNN）指出，決議使用的文字是「能源系統轉型以擺脫化石燃料（transitioning away from fossil fuels in energy systems）」「在關鍵的2020年代拉高行動，以利2050年底前達成淨零排放」，未使用「逐步汰除」（phase-out）。
美國財經新聞網《CNBC》指出，當中的文字差異在於，「逐步汰除」會是要各國遠離化石燃料直到最終完全不用，而「轉型、擺脫」則強度較輕，可解釋成減少使用但不代表絕對棄用。
《紐時》認為，這項新決議不具法律約束力，不能強迫任何國家採取行動，但仍傳達出一個信號：遠離化石燃料已屬勢在必行，象徵開啟化石燃料步向終點。
化石燃料近黃昏？可能沒那麼快
《路透社》指出，這不會立即打亂全球石油消費並降低油價，而是如果能隨時間帶來漸進的政策措施和投資趨勢轉變，就能確保能源經濟慢慢進入轉型。
受海平面上升威脅的島國代表認為，峰會決議所達成的新氣候協議仍有漏洞且為德不卒，過去就不乏相關協議淪為空談前例。2021年在格拉斯哥的COP26峰會就達成「逐步減少燃煤」的協議，但英國隔（2022）年就核准新燃煤電廠，全球燃煤使用還創新高。
就連這次力倡要逐步汰除化石燃料的美國與歐盟，也被環保人士抨擊前者的產油還在飆升、後者則在俄烏戰爭期間斥巨資另闢進口天然氣門路。
這份新協議在最終文本還明文承認所謂過渡性燃料，能在朝清潔能源轉型與確保能源安全之路扮演要角，而「過渡性燃料」幾乎成為天然氣的同義詞，也讓許多致力尋求汰除化石燃料的國家覺得協議自相矛盾。
協議還呼籲各國提升碳捕捉，尤其是在難以消除碳排的領域。但有人憂心化石燃料公司會拿這點當護身符而不思致力減排。
COP28還有哪些成果？
本屆COP28峰會首日，就意外通過已談判達數十年的應對氣候災損基金設置。包含峰會主辦國阿拉伯聯合大公國在內的許多國家，承諾集資超過7億美元資金，協助受氣候變遷衝擊最嚴重的國家應對危機。
這次有超過110國簽署承諾，致力讓全球再生能源產能至2030年底前提高至目前的3倍，能源效率改善速率提高至目前的2倍。
削減更易致暖的甲烷也是這次COP28峰會的焦點。峰會主席賈比爾（Sultan Al Jaber）說，這是峰會史上首次提到甲烷減量，也是首次有最終協議納入關於化石燃料的文字，可稱為阿聯共識（UAE consensus）。
後續之路
《路透社》指出，即便是對新協議最滿意者也擔心「錢從何來」——幫助開發中國家承擔擺脫化石燃料的巨大成本，尤其幫助貧窮、脆弱國家應對氣候變遷衝擊的經費都已嫌杯水車薪。
這類相關細節有待往後討論，很可能是明（2024）年在亞塞拜然舉行COP29峰會時的重點。
COP28達成新協議後，各國也需在2025年更新各自的減排貢獻，詳述到2035年底前的溫室氣體減排量。
作為世界最大兩個碳排大戶，美國與中國已共同承諾各自的計畫將涵蓋所有經濟範圍內的氣候污染，並減少甲烷和氫氟烴化合物等非二氧化碳溫室氣體的排放。美中共同聲明標誌中國的重大承諾，特別是如今中國的碳排量已比美國之外的已開發國家總和還多。
再生能源成長3倍，學者：台灣須借助全球科技突破
（中央社）近200名國家代表在COP28通過「擺脫化石燃料」的決議。中研院學者許晃雄認為，台灣最大的挑戰是能源轉型的急速規模化，除自我創新努力，還得借助全球性可規模化的技術突破。
本屆聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議有超過110國簽署承諾，致力讓全球再生能源產能至2030年底前提高至目前的3倍，能源效率改善速率提高至目前的2倍。
中央研究院環境變遷研究中心特聘研究員兼人為氣候變遷專題中心執行長許晃雄透過台灣科技媒體中心發文表示，台灣最大的挑戰在於如何與何時使再生能源成長3倍與能源效率翻倍，這牽涉到能源轉型的急速規模化。
許晃雄指出，台灣減碳時程直接將目標放在2050淨零，比起其他國家挑戰更大，因為依賴的是再生能源開發與技術量子跳躍式的進展，才能在2030至2050年間展開以極高速度發展的減量行動，達成目標。
許晃雄認為，要達成目標顯然非完全掌握於自己手中，除了自我創新努力，還得借助全球性可規模化的技術突破，這才是台灣的最大挑戰。
整體而言，許晃雄指出，核能幫助台灣達成2030年與2050年減碳目標的可能性很低；交通運具與社會運作電動化需要無碳與低碳電源，風能與太陽能是目前少數具規模化與成本效益的再生能源，再搭配氫燃料應該是較可能的選項。
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「本來以為，只是跌倒而已⋯⋯」—居家照顧服務，幫助年長者走出老老照顧困境
我們想讓你知道的是
「老老照顧」家庭似乎隨著高齡化越來越多，但年長者照顧的問題，不該成為另一位長者的負擔。「老老照顧」反映了這個社會，對長者的支持和資源分配不足。我們期待的是，在經歷了大半輩子的努力之後，年長者應該能夠享有安穩、尊嚴和被溫柔支持的晚年生活，而不是面臨照顧其他老年人的壓力。
近十年來，隨著高齡化、少子化和各種社會發展趨勢的疊加，年長者的照顧問題浮上檯面，「老老照顧」的狀態，也逐漸進入公共話語中。所謂的「老老照顧」，是指65歲以上年長者，不僅要應對自己隨著年齡增長而來的健康問題，還要承擔24小時照顧另一位長者／失能長者的重負。
身體上的高負荷和精神層面的緊繃狀態，常使得這些年長的照顧者，處於身心失衡的邊緣。他們可能更容易罹患憂鬱、焦慮和失眠等心理健康問題。除此之外，照顧者可能因為照顧工作而無法安排個人時間，無暇參加社交和娛樂活動，導致感到孤獨和無助，與社會疏離。對於年長者而言，他們的社交資源和互動網絡本來就相對缺乏，這些內在的壓力就更容易被忽視，使得老老照顧的挑戰，在社會上長期處於被低估的狀態。
本來以為，只是跌倒而已⋯⋯
77歲的洪爺爺和72歲的洪奶奶，住在一個安安靜靜的小社區裡。他們夫妻倆有三個孩子，長女和次子都已經組成了自己的家庭，只有曾經小中風的長子與他們同住，一家三口靠著洪爺爺的豬血糕攤子，勉強的維持著生活。
大約在五、六年前，洪爺爺就發現自己身體不太舒服，下腹部常常疼痛。或許是不願意面對自己生病的事實，因此只讓醫生開止痛消炎藥應付病狀，拒絕進一步的檢查和治療。但今年初，他突然四肢無力，倒了下去。這次，醫生檢查出了洪爺爺的疝氣問題，緊急動了手術。但手術之後，身體的復原狀況並不理想，脊椎也發現了退化和磨損等問題，再加上原本就有高血壓和青光眼，洪爺爺不僅無法做生意，連生活起居都得依賴洪奶奶的照顧。從起床到進食、洗漱、上下床，生活的每一步都需要依靠妻子攙扶協助。但是，洪奶奶自己也是一個70多歲的長者了，骨質疏鬆症和膝關節病痛已糾纏她多年，加上獨自照顧著失能丈夫的壓力，不管是在體力或心理上，對奶奶來說都是非常大的負荷。「我照顧他（洪爺爺），要背、要推、要抱⋯⋯照顧得我自己都生病了，全身都在痛。我們住四樓，沒有電梯，帶他去看醫生，要找爬梯機的人來幫忙，上、下樓一趟都各要花費900元，真的太貴了，負擔不起。」洪奶奶說。提供爬梯機服務的工作人員，看到洪家爺爺奶奶處在這樣的困境中，建議奶奶尋求外部援助，她才終於在今年八月，撥打了1966申請長期照護服務。
老老照顧的窘迫，有可能發生在每個人身上
「『老老照顧』的狀況，在已經是高齡社會、即將邁向超高齡社會的台灣，的確有越來越多趨勢。」伊甸基金會的居服員督導陳紹慈解釋道，在傳統的台灣家庭中，照顧長者通常會被視為是家庭成員的責任，然而，隨著現代生活節奏的加快、勞動力市場的變化、現代家庭組成的改變，越來越多的年輕人無法提供日常的家庭照顧。這使得許多中老年人，在自己可能也需要被照顧的情況下，仍得承擔起照顧更年長或健康狀況較差的老年人的責任。「許多家庭會陷入『老老照顧』的狀況，有幾個主要原因，一是資訊的缺乏，比方偏鄉、經濟條件較差、資訊取得不易等等，讓這些家庭可能不知道，其實有其他的管道可以提供協助；另一是傳統觀念的束縛，很多人會認為把父母親送到老人院，就是代表不孝。」
一直以來，伊甸基金會嘗試用許多不同的方式，提升一般民眾對於長照議題的認識和敏感度。因此，從都市到偏鄉，伊甸基金會在全台各地設立長照服務站、關懷據點、長照機構、日照中心、社區輔具站等實體單位，定期安排社區服務，包括訪視、弱勢長者餐飲服務等等。也透過社群媒體，例如YouTube、Facebook、Instagram和Podcast等平台，向不一樣的族群和年齡層傳播關於長照的觀念。「我們會這麼做，是因為我們知道，傳播新的觀念不容易，改變舊的觀念更是困難。就像獨自照顧洪爺爺的洪奶奶，如果不是提供爬梯機服務的工作人員建議，她可能要更久，甚至永遠也不知道自己是可以獲得幫助的。」陳紹慈說道。
除了讓大家認識被照顧者的需求之外，近年來，伊甸基金會努力將照顧的範圍，拓展到照顧者身上。「因為照顧者所承受的身心壓力是驚人的。比方他必須承受情感上的壓力，尤其是照顧親密的家庭成員時，可能會特別悲傷、無助或焦慮，在所照顧對象的健康狀況惡化時更是嚴重。」另外還有與社會隔絕、經濟壓力等等，陳紹慈也提醒道，照顧者還有很大的一個壓力來源，是自己的身體負擔：「照顧工作往往涉及體力勞動，而且是很大量的勞動，比方協助病患移動、翻身等等，在沒有接受過專業訓練的情況下，照顧者自己可能也很快就會受傷。」像洪奶奶的情況就是如此——她自己的膝蓋和骨質疏鬆的問題，就在照顧洪爺爺之後變得更加嚴重，因此，提供適當的支持和關懷給照顧者是非常重要的。這樣的支持包括提供實際的照顧服務和經濟援助，包括心理和社會支持，包括讓照顧者擁有喘息的時間。因為，只有照顧好自己，才有能力更好的照顧別人，所以伊甸基金會的努力，不僅提升了照顧者的生活品質，同時也加強整個長照體系的效能和持續性。
安享晚年，應該是我們共同期待的未來
在居服員開始協助洪家之後，洪奶奶終於感到身上的重擔減輕了一些。「他（洪爺爺）是很固執的人，又餓不得。以前我得幫他洗好澡之後再去弄飯，他會因為餓了而生氣。現在有一哥（居服員）來幫忙，我可以趁這個時候趕快去處理午餐，他一洗好就可以吃，真的覺得輕鬆很多。」不只如此，洪爺爺也非常喜歡一哥的協助。只要是一哥要來服務的日子，洪爺爺總是早早就期盼著他，不斷詢問他人什麼時候會到。另外，洪奶奶也在個管員的評估和協助下，申請了居家用的輔具，這樣即使居服員不在，她獨自照顧洪爺爺也會輕鬆一點。
「我們在評估每個家庭的狀況的時候，都是先看他們當下最緊急的需要是什麼，就從這邊開始安排。這也是我們和每一個家庭認識彼此、磨合的開始。因為我們往往在評估的過程中，就會發現家庭中還有更多需要協助的地方。我們必須慢慢地、一步步地協助家庭接納更多的服務項目，或者嘗試其他的服務方式。」伊甸基金會居服員督導說到，協助個案家庭，必須設立短、中、長程目標。以洪爺爺為例，現在他接受了沐浴、肢體關節活動這些服務，然後也申請了輔具，這屬於短程的目標，拉到中、長程來看，居服員督導更希望可以鼓勵洪爺爺出門、願意去看醫生，讓他的脊椎得到真正妥善的治療和照顧。「因為洪爺爺還蠻喜歡和居服員相處，所以未來我們也期待可以透過居服員的引導，讓他能夠走出家門，接受治療，甚至體力可以好到能夠進入我們的日照機構或社區據點，參加活動。」伊甸基金會期待著，在大家的協助下，洪爺爺和洪奶奶能夠生活得更舒適，好好享受老年生活的每一個美好時刻。
「老老照顧」家庭越來越多，老夫妻互相陪伴很美好，但年長者照顧的問題，不該成為另一位長者的負擔。「老老照顧」反映了這個社會，對長者的支持和資源分配不足。我們期待的是，在經歷了大半輩子的努力之後，年長者應該能夠享有安穩、尊嚴和被溫柔支持的晚年生活，而不是面臨照顧其他老年人的壓力。多年來，伊甸基金會投注心力，希望能夠成為年長者晚年的依靠。但我們更希望的是，有一天社會可以建立一個更友善、全面的支援系統，確保長者都能擁有一定的生活水準。這樣的系統應該涵蓋足夠的醫療照護、經濟援助、居住安排以及社交活動，減輕個人和家庭的負擔，並提升整個社會對於年長者的關懷與尊重，更進一步的，讓長者們享受他們應得的尊嚴和幸福。
伊甸基金會「老人照顧服務計畫」透過日間照顧、公托中心、關懷據點、居家服務、長者送餐服務、照顧者團體支持、照顧者資源連結等，讓長輩在熟悉的地方找到服務，也讓照顧者在專業的地方得到喘息，讓每一位長輩及照顧者一起安心、快樂地好好變老。