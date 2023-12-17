實體限定終於上架串流！Taylor Swift 在《Midnights》時代最悲傷的情歌！
我們想讓你知道的是
在初次聽到〈You're Losing Me〉時就知道沒有一開始被放進專輯是有原因的，這首歌似乎比起《Midnights》的其他歌曲還要安靜不少，除了到了後半段有比較多情緒一些，其實前半段都是比較冷靜、比較敘事的感覺，這和專輯中比較偏流行、稍微奔放的風格不太一樣。
文：睿忒
就在上個月底時，Taylor Swift無預警在各大串流平台上架了〈You're Losing Me〉這首歌，這首歌原先是收錄在《Midnights》於北美巡演時發行的限定實體CD當中，原本在得知這個消息時全球的歌迷都非常地興奮。
沒想到在等了8個月左右的時間才在數位平台上聽到這首歌，順道一提，當初的限定實體CD也已經在Taylor的官網開放大家訂購了！
〈You're Losing Me〉在一開始流出時就被認為是在《Midnights》這個專輯時代中最悲傷的情歌，相較於專輯中其他歌曲的目的性，這首歌非常簡明扼要地描述感情的淡去及流逝，從歌名、旋律、歌詞等各方面都能非常一致地聽到這樣的情境。
當時Taylor 當時曾經說過自己喜歡悲傷的情歌，所以這首也被歌迷們認為就是Taylor喜歡的情歌樣貌。
這首歌是Taylor在2021年就創作完成的，並不是網路傳言的因為在今年初和前男友Joe Alwyn生變才適時寫出來的，因此這首歌應該也是和近期的感情沒什麼關係。
在初次聽到〈You're Losing Me〉時就知道沒有一開始被放進專輯是有原因的，這首歌似乎比起《Midnights》的其他歌曲還要安靜不少，除了到了後半段有比較多情緒一些，其實前半段都是比較冷靜、比較敘事的感覺，這和專輯中比較偏流行、稍微奔放的風格不太一樣。
相信如果是聽過歌曲的大家應該會對於副歌的「Stop, you're losin' me.」印象深刻吧！起初覺得副歌的開頭就出現斷點有些不習慣，尤其這個斷點也不是只出現一次。
相較於第一遍主歌的緩慢但流暢有點突兀，但聽完之後就會發現這首歌也不是要做成easy listening的路線，較為強調的是內心情緒的展現，還有對於目標對象的喊話，甚至還有像是在和自己對話的獨白，種種因素融合起來就算不是琅琅上口的大眾流行歌曲，依舊可以感受到歌聲當中的飽滿情緒。
在聽〈You're Losing Me〉時已經知道不太可能有MV了，但還是會不禁想像如果要有MV的話該會是什麼樣的表現。
尤其筆者很喜歡歌名中將「失去」這個詞以現在進行式展現，光是在聽覺上就已經是很棒的體驗了，不但可以享受到音樂也很有故事感，所以覺得雖然應該很難，但如果有視覺的畫面也一定會是很有電影感的呈現，畢竟光是聽覺就已經很引人遐想了。
對於情歌，Taylor Swift幾乎不太讓人失望。從一開始的鄉村風格到後來的流行、民謠等多種曲風，他總能在情歌當中給足大家所需情緒。
而即使大家不知道〈You're Losing Me〉到底指的是誰，不過就其中的失落感來說就已經夠了，這種渴望、疑惑、甚至還有點像是失重的情感，可以在一首歌當中傳遞得這麼完美，只能說真的不愧是Taylor啊！
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責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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