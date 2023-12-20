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TNL+ 2023/12/20,
政治

陸配列入不分區恐造成國安危機？這種言論凸顯民進黨存有「原籍歧視」

陸配列入不分區恐造成國安危機？這種言論凸顯民進黨存有「原籍歧視」
徐春鶯｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

民進黨從未提名陸配擔任不分區立委，而是選擇相對人數較少東南亞配偶。2024年民進黨不分區立委為排名第五羅美玲，來自馬來西亞，為現任立委；2020年排名第四，原為南投縣議員。此凸顯民進黨對陸配的「原籍歧視」，其對陸配忠誠度及安全感到疑慮。

台灣各政黨長期忽略甚至歧視陸配日常性、在地性的政治參與，尤其是執政民進黨，從未將陸配納入不分區立委。檢視各主要政黨不分區立委名單，民眾黨不分區立委名單中，排名第五的是越南籍新住民麥玉珍，現為台灣新住民黨主席；民進黨不分區立委為排名第五來自馬來西亞羅美玲。民進黨、民眾黨皆將新住民排在安全名單內，意在拉攏新住民認同及支持，以達成選票極大化目標。

從民眾黨原本提名陸配徐春鶯出任不分區立委過程檢視，台灣各政黨仍因社會觀感及質疑，未能公平合理對待陸配政治參與。尤其是民進黨總統參選人賴清德更是批判陸配參政，恐將導致國安危機、陸委會要求其放棄國籍爭議。民眾黨最後提名另一陸配李貞秀，排名第15；國民黨不分區立委名單李霞也是排名第17名，皆非安全名單內僅具象徵性形式意義。

台灣各政黨及社會對陸配的政治和政策雙重歧視，成為陸配政治參與的主要動因，其目的在於改變台灣政府對其政治歧視和政策歧視，透過政治行動維護自身合法權益，這些政治參與活動主要以遊行示威、溝通協調、加入政黨、成立社團、參加選舉等方式。儘管陸配經過多年的政治參與，減緩台灣政府及社會對陸配的政策歧視，但其政治參與效果仍有其極大侷限。

目前台灣立法委員計113席，其中區域（直轄市、縣市）立法委員73席、原住民立法委員6席（平地及山地原住民各3席）、全國不分區及僑居國外國民立法委員34席。不分區立委以政黨為投票對象，依政黨名單順序選出。然而，人數將近原住民的58萬外配（包含38萬陸配），並無法享有合乎比例原則的政治參與機會，尤其陸配甚至即使列入不分區立委也排在非安全名單內，徒具形式化。例如民眾黨將陸配排名第15，國民黨排名在第17名，而執政的民進黨幾乎未納入。

2022年年底台灣戶籍登記註記為原住民身分之人口數計58萬4125人（平地原住民27萬2797人占46.70％，山地原住民31萬1328人占53.30％），較2021年底增加0.58％，歷年皆呈增加趨勢，人口數占全台人口比率為2.51％，近10年占比逐年上升。

至於外籍配偶或歸化中華民國的「新住民」人數已達57萬人，逼近原住民人數58萬人；若加上父親或母親為外國籍的「新台灣之子」45萬人，台灣新住民及新二代人數早已超過百萬。這改變台灣人口原為「四大族群」類屬結構，包括原住民、閩南（福佬）人、客家人與外省人。換言之，我國由於新住民歸化及新台灣之主誕生，新的台灣人口結構已改變傳統四大組成分類。

不分區立委名單係由政黨推薦，根據中央選舉委員會全台不分區立委申請登記之政黨須符合一定資格條件：

  • 最近一次總統、副總統選舉，其所推薦候選人得票數之和達該次選舉有效票總和2％以上。
  • 最近三次全台不分區及僑居國外國民立法委員選舉得票率，曾達2％以上。
  • 現有立法委員5人以上。
  • 該次區域及原住民立法委員選舉推薦候選人達10人以上。
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