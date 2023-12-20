陸配列入不分區恐造成國安危機？這種言論凸顯民進黨存有「原籍歧視」
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民進黨從未提名陸配擔任不分區立委，而是選擇相對人數較少東南亞配偶。2024年民進黨不分區立委為排名第五羅美玲，來自馬來西亞，為現任立委；2020年排名第四，原為南投縣議員。此凸顯民進黨對陸配的「原籍歧視」，其對陸配忠誠度及安全感到疑慮。
台灣各政黨長期忽略甚至歧視陸配日常性、在地性的政治參與，尤其是執政民進黨，從未將陸配納入不分區立委。檢視各主要政黨不分區立委名單，民眾黨不分區立委名單中，排名第五的是越南籍新住民麥玉珍，現為台灣新住民黨主席；民進黨不分區立委為排名第五來自馬來西亞羅美玲。民進黨、民眾黨皆將新住民排在安全名單內，意在拉攏新住民認同及支持，以達成選票極大化目標。
從民眾黨原本提名陸配徐春鶯出任不分區立委過程檢視，台灣各政黨仍因社會觀感及質疑，未能公平合理對待陸配政治參與。尤其是民進黨總統參選人賴清德更是批判陸配參政，恐將導致國安危機、陸委會要求其放棄國籍爭議。民眾黨最後提名另一陸配李貞秀，排名第15；國民黨不分區立委名單李霞也是排名第17名，皆非安全名單內僅具象徵性形式意義。
台灣各政黨及社會對陸配的政治和政策雙重歧視，成為陸配政治參與的主要動因，其目的在於改變台灣政府對其政治歧視和政策歧視，透過政治行動維護自身合法權益，這些政治參與活動主要以遊行示威、溝通協調、加入政黨、成立社團、參加選舉等方式。儘管陸配經過多年的政治參與，減緩台灣政府及社會對陸配的政策歧視，但其政治參與效果仍有其極大侷限。
目前台灣立法委員計113席，其中區域（直轄市、縣市）立法委員73席、原住民立法委員6席（平地及山地原住民各3席）、全國不分區及僑居國外國民立法委員34席。不分區立委以政黨為投票對象，依政黨名單順序選出。然而，人數將近原住民的58萬外配（包含38萬陸配），並無法享有合乎比例原則的政治參與機會，尤其陸配甚至即使列入不分區立委也排在非安全名單內，徒具形式化。例如民眾黨將陸配排名第15，國民黨排名在第17名，而執政的民進黨幾乎未納入。
2022年年底台灣戶籍登記註記為原住民身分之人口數計58萬4125人（平地原住民27萬2797人占46.70％，山地原住民31萬1328人占53.30％），較2021年底增加0.58％，歷年皆呈增加趨勢，人口數占全台人口比率為2.51％，近10年占比逐年上升。
至於外籍配偶或歸化中華民國的「新住民」人數已達57萬人，逼近原住民人數58萬人；若加上父親或母親為外國籍的「新台灣之子」45萬人，台灣新住民及新二代人數早已超過百萬。這改變台灣人口原為「四大族群」類屬結構，包括原住民、閩南（福佬）人、客家人與外省人。換言之，我國由於新住民歸化及新台灣之主誕生，新的台灣人口結構已改變傳統四大組成分類。
不分區立委名單係由政黨推薦，根據中央選舉委員會全台不分區立委申請登記之政黨須符合一定資格條件：
- 最近一次總統、副總統選舉，其所推薦候選人得票數之和達該次選舉有效票總和2％以上。
- 最近三次全台不分區及僑居國外國民立法委員選舉得票率，曾達2％以上。
- 現有立法委員5人以上。
- 該次區域及原住民立法委員選舉推薦候選人達10人以上。
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你也憧憬海外生活嗎？中國信託【離家 抵家】帶你跨越國籍， 勇闖世界！
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中國信託11月25日（六）在松山文創園區1號倉庫舉辦「離家 抵家－異同勇闖世界」主題活動，現場除了東南亞韻味濃厚的市集，也邀請謝哲青、吳鳳，以及身經百戰的外派工作者們蒞臨，帶大家踏出探索世界的腳步，認識不一樣的東南亞！
為鼓勵臺灣人看見不同，勇敢踏出探索世界的腳步，中國信託11月25日（六）在松山文創園區1號倉庫舉辦「離家 抵家－異同勇闖世界」主題活動。現場不只有泰式奶茶、編織手作等東南亞韻味濃厚的南洋市集；還邀請知名作家謝哲青、臺灣女婿吳鳳，以及身經百戰的外派工作者蒞臨現場，透過「課本外的東南亞」、「異國婚姻大解密」、「給嚮往海外工作者的建議」三大主題，帶大家認識你可能不知道的東南亞。
為了當天的活動，中國信託還特別深入泰國，用影像記錄下遠在異鄉的海外工作者們，是如何跨越文化藩籬，找到「離家抵家」的幸福真諦；也讓現場的每一位民眾，能藉由溫柔動人的鏡頭，在不同的國度裡，看見相同的溫情與感動。
看見不同、理解不同，收穫無國界的美好
首場文化講堂是由知名作家謝哲青帶來的「課本外的東南亞：泰式文化生活」。他是從種族、語言及宗教的源頭開始梳理，再透過北中南部的特色景點，深入淺出的介紹泰國文化的不同面貌。其中最有趣的一段，是他在旅途中了解泰國人生命觀的經歷，「北地府桑卡布里（Sangkhla Buri），有個國際知名的景點『孟橋』（Saphan Mon）。孟橋就像圖片上那樣搖搖晃晃的、很沒有安全感。所以我就去問當地人，為什麼橋要這樣蓋？結果他們回答，『不會死、不會壞的東西是妖怪。真正有生命的東西要面對宇宙的循環，它有它的生老病死，所以時間一到橋就會壞。』」謝哲青分享，這次經驗不只能看見人對大自然、生命不去強求的態度，也讓他更進一步理解泰國人的處世觀點與生活文化。
緊接著，是臺灣女婿吳鳳帶來的「異國婚姻大解密」，與臺籍妻子Rynne結婚將近9年的他特別來到現場分享異國婚姻的個人經驗，以及步入禮堂後，他和Rynne兩人是如何彼此尊重、維持甜美的關係。吳鳳分享，「在婚姻裡「國籍」其實並不那麼重要，更重要的是雙方願不願意融入彼此的家庭、敞開心胸接納不同的文化。」因為結婚終究是彼此之間的關係，兩人的態度與價值觀是否契合，能否彼此包容、共同打拚，其實才是異國婚姻中最重要的關鍵。
勇敢追夢！重量級前輩的外派工作指南
最後，則是由主持人何戎、薛長興工業防寒衣運籌部林怡芳部長、中國信託人力資源總管理處魏爾彰資深副總與陳思孜（Nicola），以及共同與談，分享他們的多年外派經驗以及實用建議，提供擁有海外工作夢想的聽眾一份獨一無二的「圓夢指南」。
對於沒有全然沒有外派經驗的工作者而言，語言能力、專業能力、離鄉背井……心中每次的困惑與遲疑都是挑戰，到底外派工作者需要具備怎麼樣的條件或特質？林怡芳部長認為，最困難的，其實還是跨出第一步。「聽到外派，很多人會認為『我的語言能力不夠好』、『我的專業能力不夠好』，心理就退縮了；但事實上很多事情都是在當地學習，然後在日常生活中學習、進步。」因此，外派工作最重要的是適應力，以及願意接受挑戰、勇於探索你未知事物的心態，她說，「在真正遇到困難的時候，這些信念才能夠幫助你度過困境、從外派中學到更多。」
當然，外派出國其實也不全然是工作。除了每天8小時的上班時間，海外工作者還有16個小時要在當地度過，所以心態的調整就非常關鍵。魏爾彰副總也分享他的外派經驗，「在當地廣泛結交朋友、找到興趣很重要，因為有了當地的人際關係和休閒娛樂，你才會覺得你是『生活』在這，而不是『外派』到這，而且多和當地人互動也能更了解他們的思維，對工作上的溝通也會有幫助。」
付出這麼多的心力，外派經驗給工作者的回報也相當可觀。魏爾彰認為，除了直觀的薪資及職涯成長，還能夠讓你收穫一段在不同國家、不同文化生活的經驗，相當難得且不平凡。神秘嘉賓陳思孜也補充，「外派工作就像加速器，不管是工作上的專業困難、個人身體的情緒消化與健康管理，還是同事間的人際互動，在外派期間都必須自己調整消化。在臺灣，經歷這些人生變化可能需要5年、10年，但外派只要短短1年就可能會經歷、體會。」最後，三人也不約而同的鼓勵台下對於外派工作躍躍欲試的聽眾，若有機會給自己多一點挑戰，就勇敢踏出第一步吧！
流浪的心，已經安然抵家
跨出臺灣、展開旅途的理由有千百種，不論是開展為期數日的短期旅行，看看更廣闊的世界；或是展開一年的海外打工，來場人生壯遊；還是接受深具挑戰的長期派駐任務，進入未知的國度工作，每一段旅程，我們都在探索未知、發現差異，理解彼此的異與同。只要我們一起用心傾聽、理解，必定能看見不同文化的美麗、拓展人生的視野。