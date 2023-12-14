王家衛《一代宗師》上映10周年：柯、賴、侯都能從中找到對應台詞，與當下的自己共鳴

文：劉燕婷

2013年，王家衛籌備10年的《一代宗師》上映。

當時，《葉問》系列已在影壇闖出知名度，甄子丹拳拳到肉的打戲大獲好評；八年抗戰、反抗英國壓迫的劇情烘托，更為葉問樹立愛國愛家、一身正氣的英雄形象。因此，還未上映的《一代宗師》不免會被質疑，是否能在《葉問》之後開創新局，以及梁朝偉的打戲與甄子丹相比，是否具有可看性。

而結果也證明，《一代宗師》成功走出自己的路。從電影風格來看，與其說王家衛拍的是武打片，不如說是帶有「王氏美學」的劇情片，既能看到1994年《東邪西毒》的江湖煙雨，也能重溫2000年《花樣年華》的香港情結；從劇情結構來看，葉問是民國眾生相的一員，也是宮二、一線天、丁連山、宮寶森、馬三等武術家群像的一面，只是不同境遇造就不同結局：葉問在香港發揚詠春、一線天隱於理髮鋪、宮寶森死於親日徒弟馬三之手、宮二為了復仇放棄傳藝。

筆者作為詠春拳拳友，感佩王家衛對電影背景的鑽研，不僅在招式呈現上極為考究，更為武學注入絢麗美感，在過招上側寫了宗師們的立體性格，體現了中國武術的廣度與深度；另外作為文字工作者，筆者就與許多觀眾一樣，難忘電影中的名言佳句、複雜細膩的台詞處理，而這當然也是擅於文藝的王家衛專長。

今年是《一代宗師》上映10周年，也恰逢2024台灣大選前夕。這次選戰高潮迭起，三方人馬各自拚殺，如今距離投票雖還有40天，第一階段勝負卻已大致底定：崩盤的柯文哲無緣總統，民進黨、國民黨則竭力爭奪柯文哲的失落板塊。回顧過去展望未來，柯文哲、賴清德、侯友宜三人，都能在《一代宗師》中找到對應的台詞情境，與當下的自己相共鳴。

柯文哲：火候過了，事情就焦了

Photo Credit: 中央社

首先是柯文哲，從風頭無兩到乏人問津，也不過短短幾月。在手術台與診間，柯文哲是妙手仁心的好醫生；但在這場選戰，則明顯是從情勢大好玩成了跳梁小丑。

從5月三黨候選人出爐以來，筆者便不認為柯文哲可以進入最後決賽，原因不只是7月【柯文哲隱憂】專題提到的三個危機：柯文哲缺乏地方基層「陸軍」、容易被民進黨宣傳系統人格毀滅、面對弊案選戰並不耐打，更有9月25日文章分析的結構因素：台灣在2008年的選舉制度改革，決定了政黨體系只會走向藍綠兩黨對決，不會有第三小黨的生存空間。

簡單來說，柯文哲在2019年自組民眾黨、決定以此參選2024年總統，本來就是不可能的任務。在台灣的政治結構下，如果柯文哲的目標真是選上總統，最直接的方式就是加入民進黨或國民黨；如果真的非創黨不可，那麼柯文哲唯一的勝選機會，就是爭取民進黨或國民黨禮讓，好承接該黨的民意基礎與選民版塊，但這一嘗試連「霸氣總裁」郭台銘都失敗了，缺乏背景的柯文哲又能有多少機會？除非柯的真實目標不是參選到底。

說得更直接，綜觀這場選戰，柯文哲從一開始就沒有當總統的機會，而是只能在最好與最差的光譜間操作槓桿：最好的結局，就是趁自己民調亮眼時，答應「藍白合」，以退選交換擔任副手或部會首長，這樣一來柯文哲不僅有機會參與執政，也能安排民眾黨人進入聯合內閣；而最差的結局，就是「假戲真做」參選到底，不僅要面對民眾黨組織戰力為零、宣傳資源貧乏的殘酷現實，還會被藍綠選民同時棄保，被迫以「總統落選人」姿態走到最後，不僅灰頭土臉還全盤皆輸。

平心而論，11月18日前的柯文哲都是朝著「最好結局」前進，因為柯不僅願意「藍白合」，還在11月15日簽署了六點協議，同意馬英九斡旋的民調檢視機制，明眼人都知道，這一機制百分之百會產生「侯柯配」，目的就是要讓柯文哲對黨內、家人「有交代」。

沒想到18日當天風雲變色，柯文哲直接反咬國民黨「要我讓6%」，不論翻臉原因是黃珊珊等民眾黨主戰派太強勢、家人的不諒解，或是柯文哲本人機關算盡，想要極限施壓試探「柯侯配」，如此出爾反爾都導致了淺藍選民回流侯友宜，也消耗了國民黨內「友柯派」的能量。最後的23日君悅酒店「分手擂台」，更是徹底終結柯文哲搭「藍白合」便車的可能，柯也只能步步走向「最差結局」。

如今藍綠兩黨都開始了大造勢，柯文哲卻無處可去，勉強到澎湖「廟口開講」，卻沒有任何媒體跟拍，現場也只有零落人群，陸戰明顯死路一條；在宣傳上，柯文哲只剩網路、沒有傳統媒體加持，聲量同樣崩盤，不僅「2億美元副手」話題沒有炒作成功，也無法再打出有效攻勢。所以不僅民調上跌破了20%防線，在《美麗島電子報》更是已跌破民眾黨基本盤的15%標準，未來恐再繼續探底。

如此劇烈起落，讓人想起《一代宗師》丁連山的一段話：「做羹，要講究火候。火候不到，眾口難調；火候過了，事情就焦了，做人也是這樣。」當時作為中華武士會會長、八卦形意拳掌門的宮寶森欲在廣東佛山舉辦引退儀式，與代表當地的葉問過招，期間拜訪了流亡廣東的師兄丁連山，丁便以上述語句相贈，既表明自己不方便回東北，也勸宮寶森莫與葉問過招，以免輸給晚輩賠上聲譽，「勉強了味道就壞了」。

而柯文哲的崛起與殞落也是同樣道理。以民眾黨的身量挑戰總統大選，本就相當勉強；徒具民調、沒有糧草與兵馬，就要求國民黨禮讓總統提名，更是貪心不足蛇吞象；如今要在藍綠夾殺的情況下參選到底，便是折磨自己也折磨支持者。