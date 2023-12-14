王家衛《一代宗師》上映10周年：柯、賴、侯都能從中找到對應台詞，與當下的自己共鳴

我們想讓你知道的是
今年是《一代宗師》上映十周年，也恰逢2024台灣大選前夕。這次選戰高潮迭起，三方人馬各自拚殺，如今距離投票雖還有40天，第一階段勝負卻已大致底定：崩盤的柯文哲無緣總統，民進黨、國民黨則竭力爭奪柯文哲的失落板塊。回顧過去展望未來，柯文哲、賴清德、侯友宜三人，都能在《一代宗師》中找到對應的台詞情境，與當下的自己相共鳴。
文：劉燕婷
2013年，王家衛籌備10年的《一代宗師》上映。
當時，《葉問》系列已在影壇闖出知名度，甄子丹拳拳到肉的打戲大獲好評；八年抗戰、反抗英國壓迫的劇情烘托，更為葉問樹立愛國愛家、一身正氣的英雄形象。因此，還未上映的《一代宗師》不免會被質疑，是否能在《葉問》之後開創新局，以及梁朝偉的打戲與甄子丹相比，是否具有可看性。
而結果也證明，《一代宗師》成功走出自己的路。從電影風格來看，與其說王家衛拍的是武打片，不如說是帶有「王氏美學」的劇情片，既能看到1994年《東邪西毒》的江湖煙雨，也能重溫2000年《花樣年華》的香港情結；從劇情結構來看，葉問是民國眾生相的一員，也是宮二、一線天、丁連山、宮寶森、馬三等武術家群像的一面，只是不同境遇造就不同結局：葉問在香港發揚詠春、一線天隱於理髮鋪、宮寶森死於親日徒弟馬三之手、宮二為了復仇放棄傳藝。
筆者作為詠春拳拳友，感佩王家衛對電影背景的鑽研，不僅在招式呈現上極為考究，更為武學注入絢麗美感，在過招上側寫了宗師們的立體性格，體現了中國武術的廣度與深度；另外作為文字工作者，筆者就與許多觀眾一樣，難忘電影中的名言佳句、複雜細膩的台詞處理，而這當然也是擅於文藝的王家衛專長。
今年是《一代宗師》上映10周年，也恰逢2024台灣大選前夕。這次選戰高潮迭起，三方人馬各自拚殺，如今距離投票雖還有40天，第一階段勝負卻已大致底定：崩盤的柯文哲無緣總統，民進黨、國民黨則竭力爭奪柯文哲的失落板塊。回顧過去展望未來，柯文哲、賴清德、侯友宜三人，都能在《一代宗師》中找到對應的台詞情境，與當下的自己相共鳴。
柯文哲：火候過了，事情就焦了
首先是柯文哲，從風頭無兩到乏人問津，也不過短短幾月。在手術台與診間，柯文哲是妙手仁心的好醫生；但在這場選戰，則明顯是從情勢大好玩成了跳梁小丑。
從5月三黨候選人出爐以來，筆者便不認為柯文哲可以進入最後決賽，原因不只是7月【柯文哲隱憂】專題提到的三個危機：柯文哲缺乏地方基層「陸軍」、容易被民進黨宣傳系統人格毀滅、面對弊案選戰並不耐打，更有9月25日文章分析的結構因素：台灣在2008年的選舉制度改革，決定了政黨體系只會走向藍綠兩黨對決，不會有第三小黨的生存空間。
簡單來說，柯文哲在2019年自組民眾黨、決定以此參選2024年總統，本來就是不可能的任務。在台灣的政治結構下，如果柯文哲的目標真是選上總統，最直接的方式就是加入民進黨或國民黨；如果真的非創黨不可，那麼柯文哲唯一的勝選機會，就是爭取民進黨或國民黨禮讓，好承接該黨的民意基礎與選民版塊，但這一嘗試連「霸氣總裁」郭台銘都失敗了，缺乏背景的柯文哲又能有多少機會？除非柯的真實目標不是參選到底。
說得更直接，綜觀這場選戰，柯文哲從一開始就沒有當總統的機會，而是只能在最好與最差的光譜間操作槓桿：最好的結局，就是趁自己民調亮眼時，答應「藍白合」，以退選交換擔任副手或部會首長，這樣一來柯文哲不僅有機會參與執政，也能安排民眾黨人進入聯合內閣；而最差的結局，就是「假戲真做」參選到底，不僅要面對民眾黨組織戰力為零、宣傳資源貧乏的殘酷現實，還會被藍綠選民同時棄保，被迫以「總統落選人」姿態走到最後，不僅灰頭土臉還全盤皆輸。
平心而論，11月18日前的柯文哲都是朝著「最好結局」前進，因為柯不僅願意「藍白合」，還在11月15日簽署了六點協議，同意馬英九斡旋的民調檢視機制，明眼人都知道，這一機制百分之百會產生「侯柯配」，目的就是要讓柯文哲對黨內、家人「有交代」。
沒想到18日當天風雲變色，柯文哲直接反咬國民黨「要我讓6%」，不論翻臉原因是黃珊珊等民眾黨主戰派太強勢、家人的不諒解，或是柯文哲本人機關算盡，想要極限施壓試探「柯侯配」，如此出爾反爾都導致了淺藍選民回流侯友宜，也消耗了國民黨內「友柯派」的能量。最後的23日君悅酒店「分手擂台」，更是徹底終結柯文哲搭「藍白合」便車的可能，柯也只能步步走向「最差結局」。
如今藍綠兩黨都開始了大造勢，柯文哲卻無處可去，勉強到澎湖「廟口開講」，卻沒有任何媒體跟拍，現場也只有零落人群，陸戰明顯死路一條；在宣傳上，柯文哲只剩網路、沒有傳統媒體加持，聲量同樣崩盤，不僅「2億美元副手」話題沒有炒作成功，也無法再打出有效攻勢。所以不僅民調上跌破了20%防線，在《美麗島電子報》更是已跌破民眾黨基本盤的15%標準，未來恐再繼續探底。
如此劇烈起落，讓人想起《一代宗師》丁連山的一段話：「做羹，要講究火候。火候不到，眾口難調；火候過了，事情就焦了，做人也是這樣。」當時作為中華武士會會長、八卦形意拳掌門的宮寶森欲在廣東佛山舉辦引退儀式，與代表當地的葉問過招，期間拜訪了流亡廣東的師兄丁連山，丁便以上述語句相贈，既表明自己不方便回東北，也勸宮寶森莫與葉問過招，以免輸給晚輩賠上聲譽，「勉強了味道就壞了」。
而柯文哲的崛起與殞落也是同樣道理。以民眾黨的身量挑戰總統大選，本就相當勉強；徒具民調、沒有糧草與兵馬，就要求國民黨禮讓總統提名，更是貪心不足蛇吞象；如今要在藍綠夾殺的情況下參選到底，便是折磨自己也折磨支持者。
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【一圖看懂】能源轉型新趨勢？零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢一次看懂
我們想讓你知道的是
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，本篇將帶您一次看懂零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢。
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，目前全球有超過30個國家或地區，明確制定氫能戰略藍圖，如韓國就在2019年推出氫能經濟發展路徑圖，德國則計畫投入70億歐元，將氫能視為能源發展必備的生力軍，為全球重點發展的能源課題之一。
優勢 1：終極潔淨能源
由於氫氣的使用過程，不會產生溫室氣體和其他汙染物質，燃燒後只會產生水，不會排放二氧化碳，而且能源轉換效率比化石燃料高，因而在「氫氣本身來源無溫室氣體排放」下可被視為終極潔淨能源。
因此，氫能成為綠色能源未來的重要一環，為我們走向低碳社會提供了關鍵的解決方案。透過氫能的應用，我們不僅能夠實現能源轉型，還能同時保護環境、減緩氣候變遷，為可持續發展注入新的希望。
優勢 2：儲能能力高
氫能具有高能量密度，可以有效儲存和運輸能源，意味著氫能更適合用於高能量需求的應用，能夠遠距離運輸也是一大特點，可靈活應用於不同領域，不受時間和地點的限制，有利於供應能源至偏遠地區。
氫能在能量的儲存方面，可以採用氫氣、氨或合成燃料等方式，確保能源供應的穩定性。多樣化的型態使得氫能技術在面對不同能源需求和地區性挑戰時有出色的表現，是推動能源轉型的重要利器。
優勢 3：再生能源界的百變怪
相較於太陽能、風能主要使用於電力；氫能可以應用於多個領域，包括交通、工業、電力生產和暖氣等，並且可以用於不同技術，如燃料電池和去碳燃氫。
- 氫燃料電池：將氫氣轉化為電力和熱能的裝置，當氫氣進入氫燃料電池時，它與氧氣（通常來自空氣）在電化學反應中結合，產生電力、熱能和水蒸氣。除了廣泛應用於交通領域，如氫燃料電池汽車，它們以氫氣為燃料並產生電力，以驅動電動馬達。同時也用於電力生產、能源儲存和其他應用 。
- 混氫燃料：在天然氣中混入部分比例的氫氣，並作為燃料使用，目前鋼鐵業、燃氣電廠等工業使用皆引進混氫燃燒技術，台電曾指出「在每年以混氫5％運轉7000小時情況下，可減少7,130公噸二氧化碳排放量，相當於每發電一小時可減碳一公噸。」此技術為「去碳之前先減碳」的階段性任務中有著舉足輕重的地位。
為落實永續發展的目標，維護環境、減少溫室氣體的排放成為必不可少的任務，氫能的發展便是因應這樣的使命而生。氫能作為化石燃料替代能源之一，除了能有效減少對其的過度依賴，燃燒後僅產生水的特性，也大大的減少了對環境的負擔。
現今，氫能的建設乃至於再生能源的轉型都成為全球趨之若鶩的浪潮。
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