「柯黑」三秒後抵達戰場！年輕選民湧入Threads改寫政治互動，新平台崛起或惹資訊操弄之憂
我們想讓你知道的是
在最近Threads的相關討論中，絕大多數都是對於民眾黨總統候選人柯文哲的批評，包括之前的厭女發言、藍白合不成痛哭、同婚投反對票、跟國民黨密室協商部公開透明、跟黑道站台、大量黨員有前科、以及台北市施政不佳等等。這些批評聲量已經大到引起其他平台注意。
文：王宏恩（內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授）
最近台灣社群媒體的政治風向出現一個令人驚訝的變化：新的社群網站Threads異軍突起，並且出現大量反對柯文哲的台灣年輕使用者。
Threads是臉書公司Meta所開發並於今年七月才剛上線的新社群網站，內容主打以文字為主、大致使用模式與Twitter（現在改名為X）十分接近。
Threads一開始獲得熱烈回響，但熱度很快下降，直到最近Meta公司大力推廣，透過Instagram跟其他平台都給予Threads額外的曝光，這使得Threads重新變得熱門起來。
Threads的特色在於目前帳號絕大多數都是真人
跟Twitter相較，Threads的一大特色在於目前帳號絕大多數都是真人，網路機器人極少。因為當初要能夠註冊Threads，必須要是有在經營的Instagram帳號才可以，因此大多數Threads帳號的發文，都可以按兩三個鍵就跳到該帳號的Instagram頁面，這跟大多數匿名的Twitter或是已經假帳號氾濫的臉書有很大的不同。
而就台灣使用者來說，因為Threads是一個新平台，因此上面有大量的年輕人，許多甚至是未滿十八歲的學生，而且也大多都是有固定經營Instagram帳號的真人。
而在最近Threads的相關討論中，絕大多數都是對於民眾黨總統候選人柯文哲的批評，包括之前的厭女發言、藍白合不成痛哭、同婚投反對票、跟國民黨密室協商部公開透明、跟黑道站台、大量黨員有前科、以及台北市施政不佳等等。
這些批評聲量已經大到引起其他平台注意，包括民眾黨發言人跑去Threads上抱怨該平台「太綠」（即使大多數討論都只是反對柯，而並非直接支持綠）、民眾黨臉書也正在動員帳號說要前去Threads「打仗」。這些行為都反面證實了Threads上反柯聲量為主流。
Threads的使用者多嗎？我們可以看一個指標：在臉書上，賴清德最近的照片與發文大概都是六千多個讚，在Instagram也大概是五千多個愛心，但是賴清德在Threads上發文則有八千到一萬個Likes，人氣甚至比在臉書跟Instagram都還要高。光從這一點來看，Threads已經是本次政黨宣傳不可或缺的拼圖之一。
最近無論是3Q或是陳水扁前總統，也在登陸Threads後獲得比臉書還要熱烈的歡迎，反而是臉書無預警無方向的隨便降流已引起使用者反感。
而這對於民進黨來說尤其重要，目前民進黨正苦於無法進一步透過網路宣傳擴散政績或政策，也沒有與年輕世代有效溝通的管道（尤其因為國安問題不使用抖音）。
Threads上大多是真人帳號，意謂著幫忙二次傳播、甚至轉換成實體動員的轉換率都會比較高，這對於民進黨在剩下五十天的動員來說十分重要。
Threads上滿滿的柯黑發言
另一方面，從Threads上大量的柯黑發言也可以看出，這平台讓許多平常因同儕壓力而不敢抱怨柯文哲的年輕選民有了一個出口，這對於民眾的心理認知很重要。
過去人們因為同儕壓力、或不確定有多少跟自己意見接近的人而選擇噤聲，是有名的preference falsification理論，但是只要出現集體行動的信號，則可能就會許多人同時一起站出來。
而目前Threads就成為這個集體協作的平台，如同當初蘇聯各小國脫離時群眾聚到廣場的合唱。
這個變化對於接下來選戰中的棄保效應會起到影響。在之前的藍白合民調中，如同我上一篇專欄文章所提及，其實非常多藍白選民其實對於藍還是白當總統在偏好上並沒有太大的差異，導致柯侯或侯柯的民調數字都差不多。
這個差不多，代表兩大陣營都有動機去把對方的支持者挖來，造成棄保效應後成功打敗綠營，而這也是綠營最大的隱憂。
但今天有了Threads之後，一方面會讓這個棄保效應更難執行，二方面會拓展綠營的潛在支持者以及更多過去沒接觸到的選民，這對於綠營已經許久未變的民調數字來說是一個機會。
當然，這些新平台也可能馬上受到中國資訊操弄的威脅。臉書這周才剛宣布砍掉五千多個中國資訊操弄的帳號，這些帳號不只散布假訊息，更會從推特偷個人資料來假裝是真人、或是假扮成各國的抗議分子、政治人物、市井小民，然後發布的內容可能同時攻擊各方。
這個策略勢必會從臉書、推特一路延伸至Instagram、Threads、PTT與Dcard等平台。
除了事實查核的內容需要同步更新在各社群平台之外，也仰賴各社群平台使用者的資訊練達度，能夠與時俱進的去查詢可疑內容背後的帳號特徵或是集體協作的特徵。
舉例來說，最近我就揭露一系列在臉書上大規模的假帳號操作，謊稱台灣十二月起又要全民戴口罩否則會罰款，這馬上就被事實查核網站以及衛服部公告為假訊息，王必勝副部長也特別來信邀請我讓他分享下圖來協助打擊不實資訊。
但當初轉錄這些不實資訊的帳號，假如每一個分開來看，都很像是在台灣各地打卡、遊山玩水吃美食的真人，都經營帳號已久。
但假如同時看好幾個發文內容相同的帳號，才會發現這一堆帳號的照片跟內容根本都只是排列組合，所以一大群貼相同內容的人全部都只是創造出來的機器人，這就是臉書不允許的偕同行為，也是明顯針對政府的攻擊，但卻無法透過研究單個帳號就看出端倪。
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「本來以為，只是跌倒而已⋯⋯」—居家照顧服務，幫助年長者走出老老照顧困境
我們想讓你知道的是
「老老照顧」家庭似乎隨著高齡化越來越多，但年長者照顧的問題，不該成為另一位長者的負擔。「老老照顧」反映了這個社會，對長者的支持和資源分配不足。我們期待的是，在經歷了大半輩子的努力之後，年長者應該能夠享有安穩、尊嚴和被溫柔支持的晚年生活，而不是面臨照顧其他老年人的壓力。
近十年來，隨著高齡化、少子化和各種社會發展趨勢的疊加，年長者的照顧問題浮上檯面，「老老照顧」的狀態，也逐漸進入公共話語中。所謂的「老老照顧」，是指65歲以上年長者，不僅要應對自己隨著年齡增長而來的健康問題，還要承擔24小時照顧另一位長者／失能長者的重負。
身體上的高負荷和精神層面的緊繃狀態，常使得這些年長的照顧者，處於身心失衡的邊緣。他們可能更容易罹患憂鬱、焦慮和失眠等心理健康問題。除此之外，照顧者可能因為照顧工作而無法安排個人時間，無暇參加社交和娛樂活動，導致感到孤獨和無助，與社會疏離。對於年長者而言，他們的社交資源和互動網絡本來就相對缺乏，這些內在的壓力就更容易被忽視，使得老老照顧的挑戰，在社會上長期處於被低估的狀態。
本來以為，只是跌倒而已⋯⋯
77歲的洪爺爺和72歲的洪奶奶，住在一個安安靜靜的小社區裡。他們夫妻倆有三個孩子，長女和次子都已經組成了自己的家庭，只有曾經小中風的長子與他們同住，一家三口靠著洪爺爺的豬血糕攤子，勉強的維持著生活。
大約在五、六年前，洪爺爺就發現自己身體不太舒服，下腹部常常疼痛。或許是不願意面對自己生病的事實，因此只讓醫生開止痛消炎藥應付病狀，拒絕進一步的檢查和治療。但今年初，他突然四肢無力，倒了下去。這次，醫生檢查出了洪爺爺的疝氣問題，緊急動了手術。但手術之後，身體的復原狀況並不理想，脊椎也發現了退化和磨損等問題，再加上原本就有高血壓和青光眼，洪爺爺不僅無法做生意，連生活起居都得依賴洪奶奶的照顧。從起床到進食、洗漱、上下床，生活的每一步都需要依靠妻子攙扶協助。但是，洪奶奶自己也是一個70多歲的長者了，骨質疏鬆症和膝關節病痛已糾纏她多年，加上獨自照顧著失能丈夫的壓力，不管是在體力或心理上，對奶奶來說都是非常大的負荷。「我照顧他（洪爺爺），要背、要推、要抱⋯⋯照顧得我自己都生病了，全身都在痛。我們住四樓，沒有電梯，帶他去看醫生，要找爬梯機的人來幫忙，上、下樓一趟都各要花費900元，真的太貴了，負擔不起。」洪奶奶說。提供爬梯機服務的工作人員，看到洪家爺爺奶奶處在這樣的困境中，建議奶奶尋求外部援助，她才終於在今年八月，撥打了1966申請長期照護服務。
老老照顧的窘迫，有可能發生在每個人身上
「『老老照顧』的狀況，在已經是高齡社會、即將邁向超高齡社會的台灣，的確有越來越多趨勢。」伊甸基金會的居服員督導陳紹慈解釋道，在傳統的台灣家庭中，照顧長者通常會被視為是家庭成員的責任，然而，隨著現代生活節奏的加快、勞動力市場的變化、現代家庭組成的改變，越來越多的年輕人無法提供日常的家庭照顧。這使得許多中老年人，在自己可能也需要被照顧的情況下，仍得承擔起照顧更年長或健康狀況較差的老年人的責任。「許多家庭會陷入『老老照顧』的狀況，有幾個主要原因，一是資訊的缺乏，比方偏鄉、經濟條件較差、資訊取得不易等等，讓這些家庭可能不知道，其實有其他的管道可以提供協助；另一是傳統觀念的束縛，很多人會認為把父母親送到老人院，就是代表不孝。」
一直以來，伊甸基金會嘗試用許多不同的方式，提升一般民眾對於長照議題的認識和敏感度。因此，從都市到偏鄉，伊甸基金會在全台各地設立長照服務站、關懷據點、長照機構、日照中心、社區輔具站等實體單位，定期安排社區服務，包括訪視、弱勢長者餐飲服務等等。也透過社群媒體，例如YouTube、Facebook、Instagram和Podcast等平台，向不一樣的族群和年齡層傳播關於長照的觀念。「我們會這麼做，是因為我們知道，傳播新的觀念不容易，改變舊的觀念更是困難。就像獨自照顧洪爺爺的洪奶奶，如果不是提供爬梯機服務的工作人員建議，她可能要更久，甚至永遠也不知道自己是可以獲得幫助的。」陳紹慈說道。
除了讓大家認識被照顧者的需求之外，近年來，伊甸基金會努力將照顧的範圍，拓展到照顧者身上。「因為照顧者所承受的身心壓力是驚人的。比方他必須承受情感上的壓力，尤其是照顧親密的家庭成員時，可能會特別悲傷、無助或焦慮，在所照顧對象的健康狀況惡化時更是嚴重。」另外還有與社會隔絕、經濟壓力等等，陳紹慈也提醒道，照顧者還有很大的一個壓力來源，是自己的身體負擔：「照顧工作往往涉及體力勞動，而且是很大量的勞動，比方協助病患移動、翻身等等，在沒有接受過專業訓練的情況下，照顧者自己可能也很快就會受傷。」像洪奶奶的情況就是如此——她自己的膝蓋和骨質疏鬆的問題，就在照顧洪爺爺之後變得更加嚴重，因此，提供適當的支持和關懷給照顧者是非常重要的。這樣的支持包括提供實際的照顧服務和經濟援助，包括心理和社會支持，包括讓照顧者擁有喘息的時間。因為，只有照顧好自己，才有能力更好的照顧別人，所以伊甸基金會的努力，不僅提升了照顧者的生活品質，同時也加強整個長照體系的效能和持續性。
安享晚年，應該是我們共同期待的未來
在居服員開始協助洪家之後，洪奶奶終於感到身上的重擔減輕了一些。「他（洪爺爺）是很固執的人，又餓不得。以前我得幫他洗好澡之後再去弄飯，他會因為餓了而生氣。現在有一哥（居服員）來幫忙，我可以趁這個時候趕快去處理午餐，他一洗好就可以吃，真的覺得輕鬆很多。」不只如此，洪爺爺也非常喜歡一哥的協助。只要是一哥要來服務的日子，洪爺爺總是早早就期盼著他，不斷詢問他人什麼時候會到。另外，洪奶奶也在個管員的評估和協助下，申請了居家用的輔具，這樣即使居服員不在，她獨自照顧洪爺爺也會輕鬆一點。
「我們在評估每個家庭的狀況的時候，都是先看他們當下最緊急的需要是什麼，就從這邊開始安排。這也是我們和每一個家庭認識彼此、磨合的開始。因為我們往往在評估的過程中，就會發現家庭中還有更多需要協助的地方。我們必須慢慢地、一步步地協助家庭接納更多的服務項目，或者嘗試其他的服務方式。」伊甸基金會居服員督導說到，協助個案家庭，必須設立短、中、長程目標。以洪爺爺為例，現在他接受了沐浴、肢體關節活動這些服務，然後也申請了輔具，這屬於短程的目標，拉到中、長程來看，居服員督導更希望可以鼓勵洪爺爺出門、願意去看醫生，讓他的脊椎得到真正妥善的治療和照顧。「因為洪爺爺還蠻喜歡和居服員相處，所以未來我們也期待可以透過居服員的引導，讓他能夠走出家門，接受治療，甚至體力可以好到能夠進入我們的日照機構或社區據點，參加活動。」伊甸基金會期待著，在大家的協助下，洪爺爺和洪奶奶能夠生活得更舒適，好好享受老年生活的每一個美好時刻。
「老老照顧」家庭越來越多，老夫妻互相陪伴很美好，但年長者照顧的問題，不該成為另一位長者的負擔。「老老照顧」反映了這個社會，對長者的支持和資源分配不足。我們期待的是，在經歷了大半輩子的努力之後，年長者應該能夠享有安穩、尊嚴和被溫柔支持的晚年生活，而不是面臨照顧其他老年人的壓力。多年來，伊甸基金會投注心力，希望能夠成為年長者晚年的依靠。但我們更希望的是，有一天社會可以建立一個更友善、全面的支援系統，確保長者都能擁有一定的生活水準。這樣的系統應該涵蓋足夠的醫療照護、經濟援助、居住安排以及社交活動，減輕個人和家庭的負擔，並提升整個社會對於年長者的關懷與尊重，更進一步的，讓長者們享受他們應得的尊嚴和幸福。
伊甸基金會「老人照顧服務計畫」透過日間照顧、公托中心、關懷據點、居家服務、長者送餐服務、照顧者團體支持、照顧者資源連結等，讓長輩在熟悉的地方找到服務，也讓照顧者在專業的地方得到喘息，讓每一位長輩及照顧者一起安心、快樂地好好變老。