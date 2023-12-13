英國下議院通過盧安達草案首輪投票，但對首相蘇納克的政治生命「只是緩刑，不是勝利」

英國下議院當地時間12日召開盧安達草案的首次實質聽證會，最終以313票比269票通過草案。儘管法案通過第一輪投票，但執政的保守黨內部嚴重分歧，引發首相蘇納克（Rishi Sunak）的執政危機。

《半島電視台》指出，保守黨內鬥可能使他們在明（2024）年可能登場的大選落後對手工黨20個百分點。倫敦大學瑪麗女王學院政治學教授貝爾（Tim Bale）告訴《France 24》：「對蘇納克而言這只是緩刑，不是勝利。」

設立新法證明盧安達是一個安全國家

面對不斷跨越英吉利海峽、滿載難民的「小船」，英國首相蘇納克今（2023）年初誓言，解決小船問題是當前首要任務。接續前任首相強森（Boris Johnson），蘇納克繼續推動將尋求庇護者移送至盧安達的法案。然而，今年11月該法案遭英國最高法院駁回。

《BBC》報導，最高法院認為，抵達盧安達的難民很有可能被遣返回原先的居住國，違反英國簽署的《歐洲人權公約》和其他法律。法院也表達對盧安達過去的人權和難民處理態度的擔憂。根據聯合國難民署（UNHCR），盧安達在2020年至2022年間，拒絕所有來自阿富汗、葉門、敘利亞人提出的庇護申請。最終判定此法案違法。

為了解決最高法院的擔憂，蘇納克提出一項緊急立法草案，用以證實「盧安達是一個安全的國家」。

12月5日，英國外交大臣詹姆斯・柯維立（James Cleverly）與盧安達外交部長文森・畢盧塔（Vincent Biruta）共同簽署新的條約，確保尋求庇護者到盧安達後不會面臨遣返、驅逐的風險。依據該條約，將成立一個來自各國具備難民專業的法官組成的上訴機構審理個案，並且成立一個獨立的委員會監督，為移民和辯護律師建立保密的投訴管道。

柯維立表示，條約簽訂後「盧安達不可信」的理由，也就是最高法院最主要的駁回理由，將不再成立。他也強調，英國沒有額外支付協議升級的「諒解金」。

保守黨內意見分裂引蘇納克執政危機

《France 24》報導，蘇納克在週二的下議院拿下一場激烈的投票，「鎮壓黨內叛亂份子」。據《BBC》，週二在下議院的投票中，313名議員贊成，269名包含工黨和其他反對黨的議員投下反對，但沒有執政黨成員投下反對票。

《半島電視台》指出，執政的保守黨黨內極右派人士認為新的草案做得還不夠，但溫和派保守黨成員卻認為，通過草案意味著英國將違反該國的人權義務。

極右翼的歐洲研究小組（European Research Group）代表、議員佛朗索瓦（Mark Francois）表示，目前草案的內容還是無法確保（轉送難民的）航班能夠起飛、順利抵達盧安達。他在投票前曾揚言他們要棄權，預計在明年一月提出修正案後再次討論。

保守黨中間派系的代表、曾任首席大臣的葛林（Damian Green）提到，歷屆的保守黨政府在《歐洲人權公約》、難民和禁止酷刑公約的推動與維護上，扮演重要的角色。葛林與他所領導的一國保守主義（The One Nation Caucus）人士呼籲蘇納克，新草案推翻歐洲人權法院和人權法案應該「再三思」。

《BBC》報導指出，37名溫和派保守黨人士，包含請辭的前移民事務大臣詹里克（Robert Jenrick）和被革職的前內政大臣布瑞弗曼（Suella Braverman）沒有投票。

蘇納克的政治危機尚未解除，明年選舉工黨有機會重掌大權

儘管在草案在下議院順利通過，不過，倫敦大學瑪麗女王學院政治學教授貝爾（Tim Bale）告訴《France 24》，對蘇納克而言「這只是緩刑，不是勝利。」《BBC》指出，要是法案更加緊縮，在上議院可能難以通過。

英國內政大臣菲利浦（Chris Philp）說，政府會聽取議員的建議優化法案，以確保法案中完全沒有漏洞。英國政府發言人也表示，盧安達草案是有史以來送入國會的法案中最嚴格的。他說道，當局將致力於成功立法，讓啟程前往盧安達的飛機「順利起飛」並擋下小船。

最大反對黨工黨則表示，如果他們在下一次選舉勝出，必定廢除盧安達計畫。工黨影子內政大臣庫柏（Yvette Cooper）13日說：「國家一直為保守黨的內鬥付出代價。」庫柏指出，從12日下議院的辯論可以看到執政黨黨內分裂將拖到明年，也顯示出蘇納克有多麼「軟弱」。

外媒也提到，正在杜拜參加COP28能源安全與淨零部長史徒華（Graham Stuart）趕回英國參與投票，顯示出此次草案通過與否對蘇納克的重要性。《半島電視台》甚至預估，明年可能舉行的大選，工黨有機會領先「四分五裂的」保守黨20個百分點。

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核稿編輯：羅元祺