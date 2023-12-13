本屆亞錦賽獲選明星球員的菲律賓捕手，在台北大巨蛋衝本壘暴紅的「小胖」馬奈格

文：Asuka Lee（《移人》記者）

今年12月3日至10日在台灣舉辦的第三十屆亞洲棒球錦標賽，由於是首項在台北大巨蛋進行的正式賽事兼國際賽，引起全國球迷關注。而八支參賽隊伍之一的菲律賓隊，12月6日在與日本隊的預賽中，當家第四棒兼捕手、身材大隻的馬奈格（Mark Steven Manaig）在比賽中段一次奮不顧身從一壘直衝本壘搶分的跑壘舉動，雖然最後遭到觸殺出局，但他積極拼戰的態度獲得全場觀眾歡呼喝采，也讓這位「菲律賓小胖」意外在台灣爆紅。

馬奈格出局後仍然一路笑著跑回休息室，此後他更多次被轉播鏡頭捕捉到面帶笑容打球（包括對南韓隊點完犧牲觸擊後，笑著跑回去擊掌），頗有諧星風格；不過馬奈格的實力並不馬虎，賽會結束後他以捕手守位獲選為大會的11位明星球員之一，證明他在本壘板後方的引導功力確實有一套。

筆者透過新住民自媒體《Hello PhilTai Gen 菲臺之音黃琦妮》牽線，抓住12月11日早上菲律賓隊即將離開飯店前往桃園機場的半小時空檔，與馬奈格進行簡單的專訪，希望讓更多球迷認識這位可愛又親切的「菲律賓小胖」。

與馬奈格碰面後，我第一個請教他的問題就是：「為什麼你打球一直在笑呢？」馬奈格笑說，因為雖然他從小到大多次當選國手出國比賽，但從來沒有在巨蛋球場打過球，只在電視轉播看過，這次亞錦賽是他人生第一次在巨蛋打球，圓了他一個夢想，真的太、太、太興奮了，導致他每次上場嘴角都藏不住笑意。

馬奈格還另外補充，為什麼他對南韓隊點完犧牲觸擊也在笑？「因為我打擊能力很好，教練以往都讓我自由揮擊，對南韓隊那場是我第一次在國際賽被下觸擊戰術，而我做到了，所以就很興奮。」

過去多次代表菲律賓出國比賽的馬奈格，對台灣並不陌生 ── 事實上這次亞錦賽已經是他第六次來台灣了，「未成年之前來過三次，成年後又來了三次」，馬奈格也提供給我照片，他最早在2010年7月份舉辦的賀寶芙盃美國小馬聯盟亞洲少棒錦標賽就曾經來台，在台北市青年公園球場出賽。

Photo Credit：馬奈格提供 馬奈格對台灣並不陌生，2010年時他就曾經來台，在台北市青年公園球場比賽過，隊伍右邊數來第二位就是11歲的他。

1999年出生的馬奈格現年23歲，談起他最早為何選擇投身在菲國並非主流運動的棒球，而不是去玩更為普及的籃球？「菲律賓的確是籃球比較盛行，不過我的家鄉塔那萬市（Tanauan City，位於首都馬尼拉南方約60公里）是個例外，這是菲國少數棒球風氣很興盛的地方。」

從小耳濡目染加入地區少棒隊的馬奈格，由於天份不錯、臂力也好，很快就嶄露頭角成為隊上主力，進而展開國手生涯，他透露在少棒時期是投捕雙棲，當投手時的球速還不錯，是後來升上高中後體型越來越大隻，才在教練建議下專練捕手至今。

由於菲律賓沒有職業棒球，每次國際賽都是由業餘球員組隊參賽，每位球員平常除了打球都還有自己的本業工作，馬奈格也不例外，他大學畢業於馬尼拉的私立名校Adamson University，畢業後受到菲律賓體委會聘雇，在馬尼拉一所棒球學校擔任青少棒的專職教練，為菲國培育更多棒球幼苗。此外馬奈格也說，他在大學期間有取得中學教師資格，未來不打球也可以去中學任教。（他女友目前就是一位老師。）

Photo Credit：馬奈格提供 馬奈格靠著打棒球獲得獎學金上大學，因此對於棒球他總是充滿感激，圖為大學校隊時期的他。

身為一位棒球選手，馬奈格當然對大聯盟的頂尖選手如數家珍，談起他最喜歡的偶像球員，他馬上回答在蹲捕方面最喜歡的是去年剛退休的聖路易紅雀隊傳奇鐵捕莫里納（Yadier Molina），不過又隨即補充，在攻擊方面最喜歡的是紐約洋基隊的全壘打王「法官」賈吉（Aaron Judge），因為他喜歡全壘打的魅力。

既然喜歡賈吉，又身為國家隊當家四棒，我問他有沒有在國際賽中打過全壘打？他坦言還沒開轟過，最多只有打過二壘安打，但馬上又加一句：「不過我在菲律賓國內打過很多支全壘打！」

談到這次與亞洲各國對戰的過程，身為捕手的他對台日韓三強的跑者盜壘速度很有感：「日本、韓國的跑者速度真的太快了，超難抓！」（馬奈格在本次賽會被盜壘成功13次，阻殺僅2次）不過談到抓成功的那兩次，他也說：「製造跑者出局的當下，我有股發自內心的感動，因為我在捕手技能方面真的練的非常、非常認真，才能造就兩次成功的阻殺。」

隨著那段用生命衝壘的影片爆紅，馬奈格發現自己突然在台灣變得很有人氣，「賽後好多球迷來找我合照、簽球，我前五次來台灣都是默默無名的小咖，這次突然變得好像明星球員，真的很難想像！」我再補了一句：「何止如此，你可是菲律賓歷史上第一位在亞錦賽獲選明星球員的捕手。」聽到這，馬奈格又笑的更靦腆了。

Photo Credit：馬奈格提供 馬奈格是菲律賓歷史上第一位以捕手身份獲選亞錦賽大會明星球員的選手。

最後我問他：棒球對他的意義是什麼？馬奈格毫不遲疑的回答：「棒球就是我的人生！（Baseball is my life!）因為棒球，我從小到大可以去過這麼多國家、結交這麼多的朋友、拿獎學金唸大學、甚至現在有穩定的教球工作，一切都是棒球賜予的，我真的無法想像，如果沒有棒球我的人生會是什麼樣子。」

Photo Credit：Asuka拍攝 近期大巨蛋亞錦賽在台灣爆紅的「菲律賓小胖」馬奈格，手寫訊息向台灣球迷致意。

馬奈格的親切還從一個小插曲可以看出來，當筆者跟他做完訪問後，待在原地整理資料，馬奈格居然默默離開去買了一罐飲料回來遞給我，甚至對於同樣身為菲律賓同胞的新住民黃琦妮，馬奈格更自備一顆棒球再簽名交給她，簡直讓人好感爆增。