泰國前進黨議員遭判冒犯君主罪求刑6年，未獲保釋恐失議員席位

綜合《曼谷郵報》、《民族報》及《路透社》報導，前進黨（Move Forward Party）議員恰拉諾（Rukchanok Srinork，小名Ice）因發布兩條與君主制和新冠病毒相關的貼文，被刑事法院判定犯有《冒犯君主罪》及違反《電腦資訊使用法》，於今日（13日）被判處6年監禁，且不得緩刑。

現年29歲的恰拉諾因在2021年7月18日至8月9日期間，在個人推特（現為X）帳號發文批評新冠疫苗的分配及諷刺君主制而遭法院起訴，恰拉諾先前則否認了所有的指控。

今早，恰拉諾在前進黨諮詢主席皮塔（Pita Limjaroenrat）及黨魁柴薩瓦（Chaithawat Tulathon）的陪同下前往法院等待判決結果。

恰拉諾在進入法庭之前表示，由於宣判日期與議會開會撞期，她曾請求法庭延遲宣布判決結果，但最後遭法院駁回。

最終，法院判定恰拉諾違反刑法第112條《冒犯君主罪》及《電腦資訊使用法》，每項罪名均被判處三年監禁，並表示法院沒有理由減輕她的刑罰或緩刑。

法庭表示，恰拉諾在法庭上「沒有表現出任何證據來證明自己無罪的意圖」，並補充說，這種行為對於「須尊重並避免冒犯國王」的泰國人來說十分不尋常。

前進黨黨魁柴薩瓦表示，他將利用自己國會議員身分作為擔保，以尋求恰拉諾在上訴期間獲得保釋；律師兼前進黨議員拉南（Weeranan Huadsri）指出，恰拉諾將對判決提出上訴，然而，若恰拉諾在宣判判決結果當天沒有獲得保釋，並遭法院以命令拘留，她將依法失去國會席會。

保守派轉換至民主派，加入前進黨後致力修改《冒犯君主罪》

《衛報》報導，畢業於法政大學統計系的恰拉諾最初為保守派的捍衛者，她支持2014年發動政變的帕拉育政府，但後來轉變立場，並參與2020年反政府民主學生運動，該社會運動呼籲對皇室及《冒犯君主罪》進行改革，一度吸引超過10萬人參與。

疫情期間，恰拉諾透過在社群平台clubhouse上評論時事而廣受年輕人歡迎，受到前進黨徵召後，恰拉諾便積極投入2023年的議會選舉，並致力於修改《冒犯君主罪》。

恰拉諾以騎著自行車在豔陽高照的曼谷街頭拜票最為出名，恰拉諾曾表示，與其他開卡車進行助選活動的候選人不同，騎自行車讓她能夠與民眾進行真誠的對話。

最終，恰拉諾在5月14日選舉中以2萬1000票高票打敗為泰黨（Phuea Thai）資深黨員之子萬烏布隆（Wan Ubumrun），成功當選曼谷Bang Bong區議員，被視為前進黨獲得的重大勝利之一，恰拉諾也因此被社群平台描述為「騎著自行車打敗大象」，並被泰國媒體稱為「巨人殺手」。

《路透社》指出，根據泰國人權倡導組織律師追蹤的數據，自2020年以來，至少有262人被指控違反《冒犯君主罪》，儘管今年5月大選結束、政府更迭後，《冒犯君主罪》的起訴和定罪仍保持不變。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒