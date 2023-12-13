泰國前進黨議員遭判冒犯君主罪求刑6年，未獲保釋恐失議員席位
我們想讓你知道的是
前進黨議員恰拉諾因2021年發布與君主制和新冠病毒相關的貼文，被法院以違反《冒犯君主罪》及《電腦資訊使用法》判刑6年。根據泰國法律，若恰拉諾無法在宣判判決結果當天獲得保釋，她將依法失去國會席會。
綜合《曼谷郵報》、《民族報》及《路透社》報導，前進黨（Move Forward Party）議員恰拉諾（Rukchanok Srinork，小名Ice）因發布兩條與君主制和新冠病毒相關的貼文，被刑事法院判定犯有《冒犯君主罪》及違反《電腦資訊使用法》，於今日（13日）被判處6年監禁，且不得緩刑。
現年29歲的恰拉諾因在2021年7月18日至8月9日期間，在個人推特（現為X）帳號發文批評新冠疫苗的分配及諷刺君主制而遭法院起訴，恰拉諾先前則否認了所有的指控。
今早，恰拉諾在前進黨諮詢主席皮塔（Pita Limjaroenrat）及黨魁柴薩瓦（Chaithawat Tulathon）的陪同下前往法院等待判決結果。
恰拉諾在進入法庭之前表示，由於宣判日期與議會開會撞期，她曾請求法庭延遲宣布判決結果，但最後遭法院駁回。
最終，法院判定恰拉諾違反刑法第112條《冒犯君主罪》及《電腦資訊使用法》，每項罪名均被判處三年監禁，並表示法院沒有理由減輕她的刑罰或緩刑。
法庭表示，恰拉諾在法庭上「沒有表現出任何證據來證明自己無罪的意圖」，並補充說，這種行為對於「須尊重並避免冒犯國王」的泰國人來說十分不尋常。
前進黨黨魁柴薩瓦表示，他將利用自己國會議員身分作為擔保，以尋求恰拉諾在上訴期間獲得保釋；律師兼前進黨議員拉南（Weeranan Huadsri）指出，恰拉諾將對判決提出上訴，然而，若恰拉諾在宣判判決結果當天沒有獲得保釋，並遭法院以命令拘留，她將依法失去國會席會。
保守派轉換至民主派，加入前進黨後致力修改《冒犯君主罪》
《衛報》報導，畢業於法政大學統計系的恰拉諾最初為保守派的捍衛者，她支持2014年發動政變的帕拉育政府，但後來轉變立場，並參與2020年反政府民主學生運動，該社會運動呼籲對皇室及《冒犯君主罪》進行改革，一度吸引超過10萬人參與。
疫情期間，恰拉諾透過在社群平台clubhouse上評論時事而廣受年輕人歡迎，受到前進黨徵召後，恰拉諾便積極投入2023年的議會選舉，並致力於修改《冒犯君主罪》。
恰拉諾以騎著自行車在豔陽高照的曼谷街頭拜票最為出名，恰拉諾曾表示，與其他開卡車進行助選活動的候選人不同，騎自行車讓她能夠與民眾進行真誠的對話。
最終，恰拉諾在5月14日選舉中以2萬1000票高票打敗為泰黨（Phuea Thai）資深黨員之子萬烏布隆（Wan Ubumrun），成功當選曼谷Bang Bong區議員，被視為前進黨獲得的重大勝利之一，恰拉諾也因此被社群平台描述為「騎著自行車打敗大象」，並被泰國媒體稱為「巨人殺手」。
《路透社》指出，根據泰國人權倡導組織律師追蹤的數據，自2020年以來，至少有262人被指控違反《冒犯君主罪》，儘管今年5月大選結束、政府更迭後，《冒犯君主罪》的起訴和定罪仍保持不變。
新聞來源
- Opposition MP sentenced to jail for lese majeste（曼谷郵報）
- Move Forward MP Rukchanok found guilty of lese majesty, jailed for six years（民族報）
- Progressive Thai lawmaker sentenced to jail for insulting monarchy - lawyer（路透社）
- ‘We’re starting a new era’: Thailand’s giant-killing MP Ice on her election upset（衛報）
延伸閱讀
- 為何前進黨要放棄倒閣的機會？2024泰國地方議會選舉才是當前主戰場
- 不尊重皇室遭終身禁止參政，前未來前進黨議員：將繼續行使政治使命
- 泰國賽塔新政府未來的四大困境：執政聯盟的穩定令人擔憂，社會階層的不滿須妥善處理
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
Tags：
【一圖看懂】能源轉型新趨勢？零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢一次看懂
我們想讓你知道的是
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，本篇將帶您一次看懂零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢。
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，目前全球有超過30個國家或地區，明確制定氫能戰略藍圖，如韓國就在2019年推出氫能經濟發展路徑圖，德國則計畫投入70億歐元，將氫能視為能源發展必備的生力軍，為全球重點發展的能源課題之一。
優勢 1：終極潔淨能源
由於氫氣的使用過程，不會產生溫室氣體和其他汙染物質，燃燒後只會產生水，不會排放二氧化碳，而且能源轉換效率比化石燃料高，因而在「氫氣本身來源無溫室氣體排放」下可被視為終極潔淨能源。
因此，氫能成為綠色能源未來的重要一環，為我們走向低碳社會提供了關鍵的解決方案。透過氫能的應用，我們不僅能夠實現能源轉型，還能同時保護環境、減緩氣候變遷，為可持續發展注入新的希望。
優勢 2：儲能能力高
氫能具有高能量密度，可以有效儲存和運輸能源，意味著氫能更適合用於高能量需求的應用，能夠遠距離運輸也是一大特點，可靈活應用於不同領域，不受時間和地點的限制，有利於供應能源至偏遠地區。
氫能在能量的儲存方面，可以採用氫氣、氨或合成燃料等方式，確保能源供應的穩定性。多樣化的型態使得氫能技術在面對不同能源需求和地區性挑戰時有出色的表現，是推動能源轉型的重要利器。
優勢 3：再生能源界的百變怪
相較於太陽能、風能主要使用於電力；氫能可以應用於多個領域，包括交通、工業、電力生產和暖氣等，並且可以用於不同技術，如燃料電池和去碳燃氫。
- 氫燃料電池：將氫氣轉化為電力和熱能的裝置，當氫氣進入氫燃料電池時，它與氧氣（通常來自空氣）在電化學反應中結合，產生電力、熱能和水蒸氣。除了廣泛應用於交通領域，如氫燃料電池汽車，它們以氫氣為燃料並產生電力，以驅動電動馬達。同時也用於電力生產、能源儲存和其他應用 。
- 混氫燃料：在天然氣中混入部分比例的氫氣，並作為燃料使用，目前鋼鐵業、燃氣電廠等工業使用皆引進混氫燃燒技術，台電曾指出「在每年以混氫5％運轉7000小時情況下，可減少7,130公噸二氧化碳排放量，相當於每發電一小時可減碳一公噸。」此技術為「去碳之前先減碳」的階段性任務中有著舉足輕重的地位。
為落實永續發展的目標，維護環境、減少溫室氣體的排放成為必不可少的任務，氫能的發展便是因應這樣的使命而生。氫能作為化石燃料替代能源之一，除了能有效減少對其的過度依賴，燃燒後僅產生水的特性，也大大的減少了對環境的負擔。
現今，氫能的建設乃至於再生能源的轉型都成為全球趨之若鶩的浪潮。
（經濟部能源署廣告）