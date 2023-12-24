【論壇】與AI同行：人機協作時代來臨，媒體工作者應積極練習運用AI，協作出更好的新聞

文：萬巧蓉

台大新聞所於2023年10月6日舉辦論壇「與AI同行：探討新聞傳播產業與教育的挑戰與未來」，上半場由台大新聞所教授洪貞玲主持，邀請到三位新聞業界人士：《公共電視》董事長胡元輝、《天下雜誌》共同執行長暨內容長吳琬瑜、《聯合報》總編輯范凌嘉，以及新創科技界的光禾感知科技執行長王友光，共同討論「AI如何影響新聞產製」一題。

未來的新聞業是AI協助的產業，編輯室引入AI技術需先考慮倫理規範

《公共電視》董事長胡元輝，以現任職公共媒體且曾在教育界服務的角度，說明當前在傳播學界與業界如何看待AI科技對新聞產業的影響。

他引用霍金的話：

「簡言之，強大人工智慧的崛起將是人類有史以來發生過的最好事情，或是最糟糕的事。我們還不知道會是哪個。」

傳播界眾人尚無法推斷AI對新聞業的影像會是負面的破壞或是正向的顛覆，但無論方向，「我想我們應該都同意它將會相當程度改變新聞業的遊戲規則。」

胡元輝認為，AI將影響新聞產製的三個面向：前端新聞訊息的採集、中間的新聞製作、後端的新聞行銷與演算法應用，「未來的新聞業是AI協助的產業，編輯室會是AI協助的編輯室。」因此，他建議新聞從業人員更積極去善用AI。

他分享，過去十年，諸多國外新聞機構已嘗試應用AI技術。例如，《美聯社》從2014年開始使用AI撰寫企業收益報導，使每季報導數量從300篇增加到3700篇；體育新聞也運用AI自動生成，再進行人工內容審查。

此外，與新創公司合作，使用自然語言掃描分析社群媒體資訊，並建立內容驗證工具，讓AI成為尋找新聞線索來源的好幫手。

《澳洲新聞集團》（News Corp Australia）在疫情期間關閉100多份地方紙本報紙，如今由AI代筆地方新聞服務，負責部門不到10名員工，每週可生成3000篇報導，包括各地區的油價、天氣和交通狀況。

世界新聞出版協會今年的調查發現，全球近50%的新聞機構使用生成式AI，但只有約20%的機構制定了相關的使用準則。胡元輝提醒，台灣的新聞生態並不健全，在各編輯室引入AI技術前，需先行考慮使用AI的倫理規範。

他提到，各國公共媒體如英國《BBC》、加拿大《CBC》都提出準則：《BBC》制定了團隊使用AI時的自我審核清單、《CBC》也表示其底線是「讓觀眾永遠不必去懷疑CBC的新聞報導、照片、音訊或影片是真的還是AI生成的」。

有鑑於此，胡元輝表示，《公視》與《中央社》都已制定相應的AI使用指南，他期待台灣的公共媒體能在此處扮演先驅。

台灣首位AI主播「敏熙」問世，可分析文本語意情緒回應適當表情

光禾感知科技（OSENSE Technology）執行長王友光分享，作為影像技術的新創科技公司，已耗時六年以上研究3D、XR、AI等創新科技技術，隨著生成式AI的出現，公司決定將影像技術專注在人的現身，並協助《民視》在今年六月推出台灣首位AI主播「敏熙」，負責報導國際氣象。

王友光解釋，敏熙使用《民視》的影音資料進行訓練，採用微軟的語音系統發音。

目前，敏熙的運作方式類似讀稿機，稿件由採訪中心撰寫，經過審核流程，生成確定的文字內容，光禾便從敏熙的後台輸入文字，生成敏熙的對嘴播報影片，提供《民視》合成。

他補充，目前生成式AI打造虛擬人物的技術，已可做到自行分析文本語意的情緒，形成適當的表情回應，以及根據腳本應對動作。

敏熙上線後引發熱議，王友光分享，觀眾其實能對AI主播產生情感共鳴，敏熙甚至收到了情書。他思考道：

「也許就像我沒看過BLACKPINK或周杰倫本人，也都是從媒體上接觸他的人設、模樣、聲音。」

或許人機之間也能透過形象、聲音就產生情感聯繫。

最近，陸續有廠商來接洽敏熙，高價邀請拍廣告，但被《民視》拒絕了。《民視》向不解的王友光說：

「因為他是主播，主播還在主播台上就要保持公正，不能為誰代言。」

在新科技和新聞媒體的跨域合作中，彼此也溝通了觀念、規範與堅守的價值。

新聞有價，媒體應發展收費產品，因應AI帶來的影響

《天下雜誌》共同執行長暨內容長吳琬瑜發表，AI的進步與擴大影響力已是不可逆的趨勢，並非AI取代人類的開始，AI時代會是人機協作的開始，各新聞機構應積極思考如何應對。

據他觀察，近年新聞業對於使用科技並不陌生，許多數位專題都開創嶄新形式。

《天下》也有成立數據測量小組，結合文字、數據、影像分析等，製作諸多數據新聞，如農地上的世界冠軍、共機擾台等報導，透過科技以更清楚的方式呈現農地工廠結合地圖圖紙、共機擾台的頻率與次數等，達到傳統記者透過文字、口語、影音都無法達成的效果。

在AI出現後，新聞業大多用於生成統計數據為主的內容，如企業財報或比賽結果。AI能夠快速生成這類內容，讓記者不必再撰寫類似重複的內容，提高工作效率。

此外，他提到，《天下》有在兩千大調查引入簡單的ChatGPT模型，讓用戶能夠跨公司交叉比對分析。另外，《天下》和Taiwan AI Labs合作開發「國際新聞掃描」功能，AI每天會初步判定哪些是重要的國際新聞，再由編輯把關出品。

吳琬瑜分享，開發過程長達一年半，訓練AI掃描出符合媒體價值與需求的內容十分費時，經過多次和開發人員詳細溝通其應用場景、觀點和倫理規範。但他對新聞機構跟科技業未來協作共好充滿期待，盼能一起提供出更好的新聞內容，服務公共社會。

然而，AI可能挑戰新聞業現今的商業模式，令他感到憂慮。過去Google與Facebook曾重擊新聞業的生態，如今AI的風險是能夠將新聞媒體製作的有價知識掃描進資料庫，即便附上來源連結，以消費者的閱讀習慣來說，恐怕會對AI提供的答案滿足，不再進入原始的新聞網站。