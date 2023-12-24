【論壇】與AI同行：人機協作時代來臨，媒體工作者應積極練習運用AI，協作出更好的新聞
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胡元輝認為，AI將影響新聞產製的三個面向：前端新聞訊息的採集、中間的新聞製作、後端的新聞行銷與演算法應用，「未來的新聞業是AI協助的產業，編輯室會是AI協助的編輯室。」因此，他建議新聞從業人員更積極去善用AI。
文：萬巧蓉
台大新聞所於2023年10月6日舉辦論壇「與AI同行：探討新聞傳播產業與教育的挑戰與未來」，上半場由台大新聞所教授洪貞玲主持，邀請到三位新聞業界人士：《公共電視》董事長胡元輝、《天下雜誌》共同執行長暨內容長吳琬瑜、《聯合報》總編輯范凌嘉，以及新創科技界的光禾感知科技執行長王友光，共同討論「AI如何影響新聞產製」一題。
未來的新聞業是AI協助的產業，編輯室引入AI技術需先考慮倫理規範
《公共電視》董事長胡元輝，以現任職公共媒體且曾在教育界服務的角度，說明當前在傳播學界與業界如何看待AI科技對新聞產業的影響。
他引用霍金的話：
「簡言之，強大人工智慧的崛起將是人類有史以來發生過的最好事情，或是最糟糕的事。我們還不知道會是哪個。」
傳播界眾人尚無法推斷AI對新聞業的影像會是負面的破壞或是正向的顛覆，但無論方向，「我想我們應該都同意它將會相當程度改變新聞業的遊戲規則。」
胡元輝認為，AI將影響新聞產製的三個面向：前端新聞訊息的採集、中間的新聞製作、後端的新聞行銷與演算法應用，「未來的新聞業是AI協助的產業，編輯室會是AI協助的編輯室。」因此，他建議新聞從業人員更積極去善用AI。
他分享，過去十年，諸多國外新聞機構已嘗試應用AI技術。例如，《美聯社》從2014年開始使用AI撰寫企業收益報導，使每季報導數量從300篇增加到3700篇；體育新聞也運用AI自動生成，再進行人工內容審查。
此外，與新創公司合作，使用自然語言掃描分析社群媒體資訊，並建立內容驗證工具，讓AI成為尋找新聞線索來源的好幫手。
《澳洲新聞集團》（News Corp Australia）在疫情期間關閉100多份地方紙本報紙，如今由AI代筆地方新聞服務，負責部門不到10名員工，每週可生成3000篇報導，包括各地區的油價、天氣和交通狀況。
世界新聞出版協會今年的調查發現，全球近50%的新聞機構使用生成式AI，但只有約20%的機構制定了相關的使用準則。胡元輝提醒，台灣的新聞生態並不健全，在各編輯室引入AI技術前，需先行考慮使用AI的倫理規範。
他提到，各國公共媒體如英國《BBC》、加拿大《CBC》都提出準則：《BBC》制定了團隊使用AI時的自我審核清單、《CBC》也表示其底線是「讓觀眾永遠不必去懷疑CBC的新聞報導、照片、音訊或影片是真的還是AI生成的」。
有鑑於此，胡元輝表示，《公視》與《中央社》都已制定相應的AI使用指南，他期待台灣的公共媒體能在此處扮演先驅。
台灣首位AI主播「敏熙」問世，可分析文本語意情緒回應適當表情
光禾感知科技（OSENSE Technology）執行長王友光分享，作為影像技術的新創科技公司，已耗時六年以上研究3D、XR、AI等創新科技技術，隨著生成式AI的出現，公司決定將影像技術專注在人的現身，並協助《民視》在今年六月推出台灣首位AI主播「敏熙」，負責報導國際氣象。
王友光解釋，敏熙使用《民視》的影音資料進行訓練，採用微軟的語音系統發音。
目前，敏熙的運作方式類似讀稿機，稿件由採訪中心撰寫，經過審核流程，生成確定的文字內容，光禾便從敏熙的後台輸入文字，生成敏熙的對嘴播報影片，提供《民視》合成。
他補充，目前生成式AI打造虛擬人物的技術，已可做到自行分析文本語意的情緒，形成適當的表情回應，以及根據腳本應對動作。
敏熙上線後引發熱議，王友光分享，觀眾其實能對AI主播產生情感共鳴，敏熙甚至收到了情書。他思考道：
「也許就像我沒看過BLACKPINK或周杰倫本人，也都是從媒體上接觸他的人設、模樣、聲音。」
或許人機之間也能透過形象、聲音就產生情感聯繫。
最近，陸續有廠商來接洽敏熙，高價邀請拍廣告，但被《民視》拒絕了。《民視》向不解的王友光說：
「因為他是主播，主播還在主播台上就要保持公正，不能為誰代言。」
在新科技和新聞媒體的跨域合作中，彼此也溝通了觀念、規範與堅守的價值。
新聞有價，媒體應發展收費產品，因應AI帶來的影響
《天下雜誌》共同執行長暨內容長吳琬瑜發表，AI的進步與擴大影響力已是不可逆的趨勢，並非AI取代人類的開始，AI時代會是人機協作的開始，各新聞機構應積極思考如何應對。
據他觀察，近年新聞業對於使用科技並不陌生，許多數位專題都開創嶄新形式。
《天下》也有成立數據測量小組，結合文字、數據、影像分析等，製作諸多數據新聞，如農地上的世界冠軍、共機擾台等報導，透過科技以更清楚的方式呈現農地工廠結合地圖圖紙、共機擾台的頻率與次數等，達到傳統記者透過文字、口語、影音都無法達成的效果。
在AI出現後，新聞業大多用於生成統計數據為主的內容，如企業財報或比賽結果。AI能夠快速生成這類內容，讓記者不必再撰寫類似重複的內容，提高工作效率。
此外，他提到，《天下》有在兩千大調查引入簡單的ChatGPT模型，讓用戶能夠跨公司交叉比對分析。另外，《天下》和Taiwan AI Labs合作開發「國際新聞掃描」功能，AI每天會初步判定哪些是重要的國際新聞，再由編輯把關出品。
吳琬瑜分享，開發過程長達一年半，訓練AI掃描出符合媒體價值與需求的內容十分費時，經過多次和開發人員詳細溝通其應用場景、觀點和倫理規範。但他對新聞機構跟科技業未來協作共好充滿期待，盼能一起提供出更好的新聞內容，服務公共社會。
然而，AI可能挑戰新聞業現今的商業模式，令他感到憂慮。過去Google與Facebook曾重擊新聞業的生態，如今AI的風險是能夠將新聞媒體製作的有價知識掃描進資料庫，即便附上來源連結，以消費者的閱讀習慣來說，恐怕會對AI提供的答案滿足，不再進入原始的新聞網站。
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官民合力，讓臺灣成為健康之島
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肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
讀者投書：台灣肥胖醫學會 林文元理事長
根據體育署公布111年度各縣市肥胖現況，全臺民眾的肥胖率仍居高不下，臺灣有很多美食，幾乎24小時都不會讓你餓著。疫情過後，大家回歸正常生活，巷弄美食林立，例如夜市琳瑯滿目的小吃，一不小心就會熱量超標；其實有些小吃兼具美味也可以吃得健康，例如可自己選擇富蛋白質雞肉或豆製品的鹹水雞、滷味，烤地瓜、水煮玉米等天然、原味食物以及無糖茶類，吃得飽又吃得聰明；要有的健康體態除了自身努力，非致胖的環境相當關鍵；若在地政府相對願意投注資源，將可提升一個城市的活力及生產力。
身為治療肥胖症的臨床醫師，我很高興看見所在的臺中市政府能持續不斷的投注資源，提升市民健康。近期與臺中市衛生局請益，曾局長亦分享，臺中市衛生局統整市內資源，鼓勵市民保持運動及健康飲食習慣，以維持健康體態，例如從公部門來說，建立健康地圖，提供市民方便查找健康餐飲店及運動場所；舉辦增進健康適能的活動，鼓勵民眾參與，如：2022「健康計步競賽」邀請市民運用手機或運動手環記錄完整30日運動里程，累積達到20萬公里，相當於環臺超過212圈、2023「健康臺中，享瘦樂活」系列活動，參加人數更突破1.5萬人；私部門則鼓勵臺中607家企業獲得健康職場認證；也將健康促進活動融入在地文化之中，如健走活動、社區據點、長者社區營養DIY等活動。目前更極積規劃，進一步打擊肥胖，民眾也可透過專業醫療團隊的協助，瘦得更健康。
*註：212圈是以自行車環島1號線環島一圈＝939.5公里為依據計算，20萬公里／939.5公里=212.87（圈）。
肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，從舉辦肥胖認知調查、專家會議、民眾衛教、醫療團隊的訓練及專業認證，並積極與各中央及地方衛生當局合作，與專業團體共同擬定防治指引及教科書等等。
由於肥胖的成因相當複雜，除了運動及飲食，肥胖的照護應突破以往的模式，需搭配政府政策及醫療團隊的協助，加上民眾個人意願，才能建構具有支持性的環境，達成長期的健康目標。
本學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
本文章內容由「台灣肥胖醫學會 林文元理事長」提供。