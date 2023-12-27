《易經導讀及譯註》：旅卦第五十六——冷靜自持，無論身居何處都可安身
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陳鼓應、寇方墀首度結合自身專業，以哲學普及角度詮釋《易經》，本書囊括易學象數與哲學義理，依照六十四卦的固有順序，用淺白精鍊的語言分別予以導讀、注釋、白話翻譯，並在各篇的賞析與點評分別設計幾個主題，用多角度了解《易經》原貌，析評《易經》如何深刻影響先秦思想，及其對生命的關注與生生不息的時代精神。
文：陳鼓應、寇方墀
旅卦第五十六——冷靜自持，無論身居何處都可安身
艮下 離上
旅 [1]：小亨，旅貞吉 [2]。
初六：旅瑣瑣，斯其所取災 [3]。
六二：旅即次，懷其資，得童僕，貞（吉）[4]。
九三：旅焚其次，喪其童僕，貞厲 [5]。
九四：旅于處，得其資斧，我心不快 [6]。
六五：射雉，一矢亡，終以譽命 [7]。
上九：鳥焚其巢，旅人先笑后號咷。喪牛于易，凶 [8]。
導讀
旅卦與豐卦是一對覆卦，豐卦的卦象顛倒過來就是旅卦，卦義既相反，又相因。豐卦講在豐盈的前提下如何保豐而不衰；旅卦的卦義則是講羈旅行役，旅途漂泊不定，無所依託，與豐卦盛大豐盈的背景形成鮮明的對比。旅卦也可以看作是豐卦最上爻所示家世衰落之後，「窺其戶，闃其無人」，其人已離家流亡於外的情景，所以豐與旅的卦義既相反又相因。
從卦象看，旅卦艮下離上，艮為山，離為火，兩卦組合，是山上有火之象。山是靜止不動的，而火是迅速燃燒移動的，山如同旅舍，而火如同旅人，山上的火，不會漫無止境地燃燒下去，就像人漂泊在外，不會長久地停留在途中，最終還是要找到歸宿或回歸故鄉，所以此卦稱旅卦。旅卦主要闡述在不安定的旅途中如何求得安定，卦爻辭中充滿了旅人心情上的喜樂悲歡和起起落落。
譯文
旅：小有亨通，占問行旅吉祥。
初六：行旅之人疑心太重，這是他招致災禍的原因。
六二：旅人在途中入住旅館，懷藏著資財，獲得了童僕相隨，占問（吉利）。
九三：旅人居住的旅館被火燒了，失掉了童僕，占問有危險。
九四：旅人前往新的住所，得到了他的資財，（但他的感覺是）我心裡並不暢快。
六五：射中雉鳥，卻被雉鳥帶著那只箭飛走了，最終得到了善射的美名。
上九：如同鳥兒得到巢窩又被焚燒一樣，旅人先開懷歡笑後又號啕大哭。在田邊失去了牛，凶險。
注釋
[1] 旅：卦名。「旅」有行旅、羈旅、旅居為客之義。
[2] 小亨，旅貞吉：小有亨通，占問行旅吉祥。「旅貞」指對於行旅之事的占問。
[3] 旅瑣瑣，斯其所取災：行旅之人疑心太重，這是他招致災禍的原因。「瑣瑣」指心胸狹窄、多疑，「斯」指這，「取」指是招致。
[4] 旅即次，懷其資，得童僕，貞（吉）：旅人在途中入住旅館，懷藏著資財，獲得了童僕相隨，占問（吉利）。「即」是就、就居，「次」是客舍、旅館，「資」指旅人的盤纏資財，「童僕」指未成年的奴僕。「貞（吉）」是占問（吉利），據高亨考證此處「貞」字後脫「吉」字。【註1】
[5] 旅焚其次，喪其童僕，貞厲：旅人居住的旅館被火燒了，失掉了童僕，占問有危險。「次」指客舍，即旅館。
[6] 旅于處，得其資斧，我心不快：旅人前往新的住所，得到了他的資財，（但他的感覺是）我心裡並不暢快。「於」是往，「處」是處所、住所。「資斧」指錢財，「斧」是古代斧形的金屬貨幣。「不快」指不愉快、不暢快。
[7] 射雉，一矢亡，終以譽命：射中雉鳥，卻被雉鳥帶著那只箭飛走了，最終得到了善射的美名。「雉」是雉鳥（山野雞），「矢」是箭矢，「亡」指喪失、失去，「譽」是美譽，「命」即「名」，「譽命」指美名。
[8] 鳥焚其巢，旅人先笑后號咷。喪牛于易，凶：如同鳥兒得到巢窩卻又被焚燒一樣，旅人先是開懷歡笑後又號啕大哭。在田邊失去了牛，凶險。「號咷」指號啕大哭。「喪牛于易」據學者考證，此爻辭所述乃殷商先祖王亥的故事，王亥曾在有易人居住的地區牧畜牛羊，後來被有易人殺害，牛羊被奪。
賞析與點評
殷代的商旅活動很發達
旅卦六二說：「旅即次，懷其資，得僮僕貞。」九四說：「旅于處，得其資斧。」巽卦上九卻說：「巽在林下，喪其齎斧。」 資斧就是齎斧，可見旅人所懷的資除了一般的「貝」，還可以帶著「斧」，而「斧」後來就變成為「布」，旅人雖不一定就是商人，但「遠服賈」的商人，同時也必然是旅人。商朝的交通是很發達的，可以說「四海來假」，殷墟發掘其中有許多熱帶動物的骨骼，科學家認為是遠方運來的，卜用的龜也是外地來的，可見殷代的商賈們是活動是十分活躍的。【註2】
人在旅途，如何自處
老子說：「重為輕根，靜為躁君。是以聖人終日行不離輜重。雖有榮觀，燕處超然。」（二十六章）重是輕的根本，靜是躁的君主。輕如果失去了重作為根本，就會進退失據，飄浮不定；行動之所以能夠從容不迫，是因為有靜定的制約。明白了這個道理，在行動的旅途中切忌輕浮躁進，而應執道御時，以靜重為主。「輜重」是指古代有帷蓋的載重車，此處喻指行動中靜重的根本。「是以聖人終日行不離輜重」，所以聖人每天行走，寸步不離根本。「雖有榮觀，燕處超然」，嚴靈峰解釋：「言雖有繁華之宮觀，能退居靜處，超然物外；不以經心而為所動也。」【註3】
就旅卦而言，在旅途中有時也會遇到順境和榮耀的事，比如六二爻「旅即次，懷其資，得童僕」，既有住處，懷藏著資財，還獲得了童僕相隨，這是順境；上九爻高居於高枝上的鳥巢中，象徵上九獲得了高位，堪為「榮觀」了，這時既需要「行不離輜重」，也需要「燕處超然」，可是上九沒有這麼做，他居於高位上放肆大笑，盡顯既輕且躁之態。老子說「輕則失本，躁則失君」。像上九這樣外來的旅人偶獲高位就如此輕浮而不知收斂，必然會惹來忌恨和禍端，結果「鳥焚其巢」，棲身之所被焚毀，「旅人先笑後號咷」，先前的放肆大笑變成了號啕大哭。
據王國維、顧頡剛考證，認為旅卦上九爻辭記錄的是商人先祖王亥在有易放牧，被有易部落首領殺害的故事。《竹書紀年》載：「殷王子，亥賓于有易而淫焉，有易之君綿臣殺而放之。」王亥在有易獲得很高的待遇，卻因為品行不端被殺害，「鳥焚其巢，旅人先笑後號咷。喪牛于易，凶」正是這一事件的記錄。
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