開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
TNL+ 2023/12/15,
影劇

劉俊謙與盧鎮業——此時此刻的他們，不再年少的演員日記

劉俊謙與盧鎮業——此時此刻的他們，不再年少的演員日記
圖片來源：《此時此刻》劇照（左）／《年少日記》劇照（右）

我們想讓你知道的是

當劉俊謙憑串流劇《此時此刻》在台灣爆紅，上綜藝，獲當地媒體專文報道，稱呼他是劇中「純愛戰士」，介紹他入行經歷，描述他的戀情（女友原來是演過《返校》的蔡思韵），我真心，替他開心，因為當不少明星都欠缺真材實料時，一個具備真材實料的好演員，是更加應該紅，更加應該成為明星，而不是僅停留在一個狹小範圍，只獲極其有限度的掌聲。而另一位理應獲得更多掌聲的新一代演員，盧鎮業。

看《金手指》，理所當然是看兩位男主角——尤其梁朝偉，他這一次的狂放演出實在太好看；但同時留意到，戲中找來了不少新一代演員參演，留意，是新一代演員，而不是新演員。

照字面，「新演員」自然是指那些新入行、又或資歷較淺的新人，「新一代演員」呢？其實未必新，甚至可能已經入行十年八載，他們的「新」，純粹對應觀眾的認知。

梁朝偉也曾以新演員身分被認知。他入行的時候，1982年，香港影視業蓬勃，造就他有大量演出機會（當然因為他真的受歡迎），既磨練演技，同時儲人氣。讓他首次獲香港電影金像獎最佳男主角提名的《地下情》上映時，他才不過24歲；他憑《人民英雄》獲頒金像獎最佳男配角時，26歲。

此時此刻的劉俊謙，35歲。

當然，35歲不算甚麼大年紀，事實上，劉俊謙2012年在香港演藝學院畢業後，專注舞台劇演出，拍戲拍劇，是後來的事，真真正正首齣主演電影《幻愛》公映，已是2020年。

02
圖片來源：《此時此刻》劇照
劉俊謙在《此時此刻》的角色，對比他在香港演慣的，絕對是個突破。

演員要讓世人認識自己的方法，自然是透過演出，而今時今日香港影視製作亦的確提供不少演出機會，問題是，這些機會是否真的有效？例如《金手指》，有幾多人會留意到那些獲派一兩場戲（兼且未必有對白）的新一代演員？能留意到，已經難，要同時知道和記得他們姓甚名誰，更加難。

劉俊謙已經比較幸運，在《幻愛》做男主角，但正因為機會絕無僅有，外界就只會憑這一次（對演員本人來說明明難能可貴的）演出，評價他，不論好壞，都只憑這一次演出來定斷，不像梁朝偉做新演員的時代，演出機會，一個接一個，這次不好，還有下次下下次。

03
圖片來源：《此時此刻》劇照
《幻愛》，2020年電影，上映後掀起話題，也令電影中的主場景屯門成為打卡熱點。
多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。