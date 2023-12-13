王柏融加盟台鋼雄鷹簽下3年總值3600萬元合約，淚謝火腿鬥士隊國際部長

（中央社）中職台鋼雄鷹隊今（13）日為王柏融舉辦加盟儀式，正式披上雄鷹隊9號球衣，台鋼雄鷹隊董事長王炯棻表示，確定與王柏融簽下3年總值新台幣3600萬元合約，包含固定薪資、激勵獎金。

台鋼雄鷹隊今年8月就與樂天桃猿隊達成交易案，用林子偉與桃猿隊交易獲得王溢正、翁瑋均、藍寅倫，並且就王柏融契約權的轉讓達成協議。今年球季結束後，王柏融決定結束5年旅日生涯，並加盟雄鷹隊，再度回到熟悉的總教練洪一中麾下。

今日雄鷹隊為王柏融舉辦加盟記者會，披上以前在中職的9號球衣，球團也指出，在今年9月就已經取得王柏融經典應援曲的使用版權。雄鷹隊的大學長王溢正也現身記者會，他表示，「很開心柏融可以加入這個大家庭，期許他幫助台鋼創造奇蹟、拿到總冠軍。」

台鋼雄鷹隊董事長王炯棻表示，這次與王柏融談妥3年複數年合約，總值3600萬元，包含固定薪資、激勵獎金，不過月薪不透露。王炯棻說：「希望讓柏融在台灣是放心的，對他有相當程度的保障，而且以柏融的身手拿到激勵獎金是不用懷疑的，期待走完之後還會有新的3年合約。」

王炯棻也指出，王柏融不論在體能、自我要求方面都是非常認真、專注，「是新球隊最需要的精神，透過柏融的精神、態度，帶領球隊年輕選手，讓年輕選手有更深刻的體認，也期待他的加入能讓球隊的中心打線形成，對戰績會有很大幫助。」

王柏融從2019年開始旅日生涯，加入日職日本火腿鬥士隊，今年球季已經是他在日職打拚的第5個球季，雖然是以育成球員合約起步，但在7月底順利被轉為支配下正式球員，並在季後宣布離開火腿隊。

淚謝火腿隊國際部長，王柏融：就像在日本的父親

（中央社）中職台鋼雄鷹隊今日為王柏融舉辦加盟記者會，前東家火腿隊國際部長岩本賢一特別到場，2人淚灑記者會，王柏融感性說：「他就像是我在日本的爸爸，這5年對我無微不至的照顧。」

王柏融從2019年開始效力日職日本火腿鬥士隊，背負著全台灣球迷的期待，期間歷經許多高低起伏，如今回到中職、效力雄鷹隊。火腿球團國際部長岩本賢一今日特別出席記者會，他表示，「恭喜王柏融選手加盟台鋼雄鷹隊，打從心底感謝他這5年選擇火腿隊，作為火腿的一員奮鬥。」

隨後岩本賢一更是哽咽、落淚，「明（2024）年春天就看不到柏融選手春訓了，感到非常寂寞，大家都非常喜歡柏融選手，會從北海道給他滿滿祝福，幫他加油。」岩本賢一的感性致詞也讓王柏融忍不住落淚、頻頻拭淚。

王柏融表示，真的很感謝岩本賢一在百忙之中飛來台灣，「前幾天他還在美國，真的很謝謝他這5年來對我無微不至的照顧，他就像是我在日本的爸爸、父親。」

岩本賢一表示，王柏融這5年來練習的每一球他都會看，「對他的個人情感超越其他選手，他這5年來雖然有非常艱困的時間，但他都是默默練習、不發怨言，是非常值得尊敬的選手。而且他可以接受育成合約、再回到支配下，普通人應該是辦不到的。」

火腿隊前教頭栗山英樹也透過影片送上祝福，他表示，「當時身為總教練的我做的不夠，讓柏融沒有達到期待的成果，因此感到非常抱歉。」

栗山英樹指出，對選手來說，要重新適應新環境、發揮實力是很需要時間的，「也許當時我還有更多可以幫助他的地方，雖然成果可能不如預期，但現在正式回到原點，是重新面對的時機，有機會我一定會飛去台灣找你。」

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺