從藍白合簽署的「不平等條約」，看見柯文哲荒謬的「柯學」與思想人格

文：Michael Lee（分析狂熱者，人類觀察家，曾任職智庫工作，為政府和國與國議題提供分析報告、市場研究與數據分析，擁有分析專欄，對政治的洞悉也獲得多位議員的幕僚邀約）

我們可以從單一事件，看到一個人的很多面向。從藍白合期間柯文哲對所謂「不平等條約」簽約事件，從背棄團隊專業到被國民黨耍得團團轉的幾個事件，我們得以進一步刻劃出柯文哲的思想和人格。

根據柯文哲自己的陳述，選擇和國民黨簽下不平等條約的動機是：「下鄉看到人民痛苦的眼神，說生活困苦、害怕戰爭」於是最後決定出賣一切，來個大轉彎，但真的只有那麼單純嗎？

決策依據：說好的科學呢？

科學家眼中的證據等級，和大眾所認知的是相反的，「個人經驗」和「鄰居建議」是最低等級的證據，在「專家意見」、「研究與實驗」才是要探求真相、尋找有效解決方法時最重要的依據。

然而路上選民的哭訴，竟然就決定了柯文哲的政策方向、決定了他政黨和支持者的走向，就算這件事情真有發生，他遇到的人又何德何能代表社會意見和專業，成為他的決策依據？這發生不只一次了，把「個人經驗」和「鄰居建議」作為最高等級的證據，來主導他的官方決策，造成巨大的認知錯誤或誤判。

柯文哲可是台大醫學博士，難道走出醫學之外，就忘記怎麼做研究嗎？他的醫學知識是來自醫學論文、研究與實驗，還是看診的病人的意見？怎麼離開專業，就這麼不專業呢？

只相信自己，不相信別人

談到專業，此時更顯得幕僚的重要，智庫幕僚以研究獻策來補足政治人物專業領域的不足。這也不是柯文哲第一次以個人意志壓過幕僚建議，我們總能看到充滿個人魅力的大砲柯文哲，對什麼議題都有自己見解的柯文哲。「這個是這樣啦、我想是這樣啦」他始終都在闡述自己的觀察、想法和偏見，而非用團隊來消除偏見、加強他的不足。

這可以解釋柯文哲的政策提案和判斷，常常很荒謬。如果參考政治立場不明顯的領域專家學者，會發現柯文哲對社會科學、教育、歷史、內閣制議題的論述有多「不科學」，幾乎可說是胡說八道，有機會再詳聊。

這恐怕也是柯文哲從政9年，自己的班底始終來來去去，幾乎沒有培養出優秀助手的原因之一，他不是一個照顧團隊、信任團隊的領導者。

天真的好人濾鏡

柯文哲曾說：「我的人生態度是『為什麼一開始要想說人家要騙你』。」他妹妹柯美蘭也在簽約事件後心疼表示：「哥哥總認為每個人都是好人，看不見別人的善惡。也有提醒哥哥不要密室協商，因為他有亞斯伯格症，沒有辦法相信壞人的存在。」

把所有人都當好人，很善良、很高貴，但這樣的想法在政治的談判桌上，卻是令人垂涎欲滴的小羔羊。即便國民黨前科累累，即便親信和幕僚都在努力幫他踩剎車，即便他妹妹也在提醒他，他還是獨排眾議簽下一個不平等條約，而且是簽完之後還在哭，可見他的真誠與委屈，以及無法克服的好人濾鏡。

Photo Credit: 中央社 柯文哲的胞妹柯美蘭

不知道何謂政治理念

「讓老百姓心安，一些小小的退讓是可以的。」這是柯文哲對自己獨排眾議簽下不平等條約的評論。然而這些小小的退讓，讓柯文哲哭著向選民喊話：「拜託你們了，不要放棄。」

柯文哲和黃國昌直播時不解的表示，他看民調，都是柯侯配贏啊（所以可以藍白合），無法理解為什麼他和藍合作，會打自己臉呢？會讓支持者這麼憤慨呢？由此可見他完全搞不懂何謂政治理念，創立民眾黨時喊的那些口號，對國民黨和台灣政治的批判，對金主和支持者的承諾，代表什麼意義他其實自己也不知道。

老百姓跟他說不希望有戰爭，他就可以背叛理念、背叛自己的承諾、背叛支持者、背叛政黨、簽下不平等條約嗎？直到後來柯文哲的態度硬起來，也不是他想通什麼，只是因為選民崩潰、金主想撤、團隊求去，他才發現事情大條了。

仇恨成為政治目的

被國民黨欺負時，柯文哲說：「生平最討厭三樣東西，蚊子、蟑螂跟國民黨。」

被民進黨欺負時，柯文哲說：「我更痛恨民進黨。」

政治目標怎麼變成是「放棄理念、放棄底線，只為拉下民進黨？」當投入政治只是為了贏、為了拿到權力，跟他在唾棄的那些政治人物和政黨，有什麼兩樣？但他一定無法理解。

似乎被綠營針對久了，產生民進黨比國民黨爛的錯覺？民進黨和國民黨的問題，本質上不一樣，他或他的幕僚若有做功課肯定會知道。可惜最後變成誰打你，你就比較討厭誰而已。

柯文哲還強調：「放心我會盯著國民黨，沒盯一樣貪污腐敗。」

連談判都能被耍得團團轉，怎麼放心？他在憲政上又有什麼權力、以什麼立場能制衡？副總統如何盯著總統？小黨如何盯大黨？這樣的發言更顯得柯文哲過於相信個人的影響力，以及對於複雜制衡體制的不專業和不理解，幻想在沒有實權下，能在政治核心中勸說各位當個聖人。

承諾不再有價值

我對「政治人物的承諾有沒有始終如一」這點一向特別包容，因為人的想法、時局、條件都會改變，目標會調整實屬正常，每個人對自己、每個公司何嘗不是如此。

不過柯一直以此做為自己的人格賣點，也會以此大力抨擊其他競爭對手，照理他更應該要做到才是。結果口號、承諾、理念喊完，直接放生支持者，還一頭霧水的表示「為什麼大家反應這麼大？」柯文哲已成為會為了目標和利益，違背自己承諾和理念的一般政治人物。

如此選票導向的投機主義，將理念放在利益之後，肯定是期待新政治的支持者不樂見的，可惜事實就是如此。而他的人格特質和聰明，也讓他看不到自己的問題。

Photo Credit: 中央社

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