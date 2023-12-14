從藍白合簽署的「不平等條約」，看見柯文哲荒謬的「柯學」與思想人格
我們想讓你知道的是
國際政治之間角力與算計，包括中共的危險等級，比國民黨高太太太太多了。國民黨幾乎是全台年輕人公認的廢黨，都能佔盡柯文哲的便宜，他在藍白合過程中每一步都在讓自己處於劣勢，而中共的權謀程度是遠遠高過國民黨的。想要多加鍛練就去練，但千萬不要當上總統再去練，台灣禁不起成為柯文哲的練習對象。
文：Michael Lee（分析狂熱者，人類觀察家，曾任職智庫工作，為政府和國與國議題提供分析報告、市場研究與數據分析，擁有分析專欄，對政治的洞悉也獲得多位議員的幕僚邀約）
我們可以從單一事件，看到一個人的很多面向。從藍白合期間柯文哲對所謂「不平等條約」簽約事件，從背棄團隊專業到被國民黨耍得團團轉的幾個事件，我們得以進一步刻劃出柯文哲的思想和人格。
根據柯文哲自己的陳述，選擇和國民黨簽下不平等條約的動機是：「下鄉看到人民痛苦的眼神，說生活困苦、害怕戰爭」於是最後決定出賣一切，來個大轉彎，但真的只有那麼單純嗎？
決策依據：說好的科學呢？
科學家眼中的證據等級，和大眾所認知的是相反的，「個人經驗」和「鄰居建議」是最低等級的證據，在「專家意見」、「研究與實驗」才是要探求真相、尋找有效解決方法時最重要的依據。
然而路上選民的哭訴，竟然就決定了柯文哲的政策方向、決定了他政黨和支持者的走向，就算這件事情真有發生，他遇到的人又何德何能代表社會意見和專業，成為他的決策依據？這發生不只一次了，把「個人經驗」和「鄰居建議」作為最高等級的證據，來主導他的官方決策，造成巨大的認知錯誤或誤判。
柯文哲可是台大醫學博士，難道走出醫學之外，就忘記怎麼做研究嗎？他的醫學知識是來自醫學論文、研究與實驗，還是看診的病人的意見？怎麼離開專業，就這麼不專業呢？
只相信自己，不相信別人
談到專業，此時更顯得幕僚的重要，智庫幕僚以研究獻策來補足政治人物專業領域的不足。這也不是柯文哲第一次以個人意志壓過幕僚建議，我們總能看到充滿個人魅力的大砲柯文哲，對什麼議題都有自己見解的柯文哲。「這個是這樣啦、我想是這樣啦」他始終都在闡述自己的觀察、想法和偏見，而非用團隊來消除偏見、加強他的不足。
這可以解釋柯文哲的政策提案和判斷，常常很荒謬。如果參考政治立場不明顯的領域專家學者，會發現柯文哲對社會科學、教育、歷史、內閣制議題的論述有多「不科學」，幾乎可說是胡說八道，有機會再詳聊。
這恐怕也是柯文哲從政9年，自己的班底始終來來去去，幾乎沒有培養出優秀助手的原因之一，他不是一個照顧團隊、信任團隊的領導者。
天真的好人濾鏡
柯文哲曾說：「我的人生態度是『為什麼一開始要想說人家要騙你』。」他妹妹柯美蘭也在簽約事件後心疼表示：「哥哥總認為每個人都是好人，看不見別人的善惡。也有提醒哥哥不要密室協商，因為他有亞斯伯格症，沒有辦法相信壞人的存在。」
把所有人都當好人，很善良、很高貴，但這樣的想法在政治的談判桌上，卻是令人垂涎欲滴的小羔羊。即便國民黨前科累累，即便親信和幕僚都在努力幫他踩剎車，即便他妹妹也在提醒他，他還是獨排眾議簽下一個不平等條約，而且是簽完之後還在哭，可見他的真誠與委屈，以及無法克服的好人濾鏡。
不知道何謂政治理念
「讓老百姓心安，一些小小的退讓是可以的。」這是柯文哲對自己獨排眾議簽下不平等條約的評論。然而這些小小的退讓，讓柯文哲哭著向選民喊話：「拜託你們了，不要放棄。」
柯文哲和黃國昌直播時不解的表示，他看民調，都是柯侯配贏啊（所以可以藍白合），無法理解為什麼他和藍合作，會打自己臉呢？會讓支持者這麼憤慨呢？由此可見他完全搞不懂何謂政治理念，創立民眾黨時喊的那些口號，對國民黨和台灣政治的批判，對金主和支持者的承諾，代表什麼意義他其實自己也不知道。
老百姓跟他說不希望有戰爭，他就可以背叛理念、背叛自己的承諾、背叛支持者、背叛政黨、簽下不平等條約嗎？直到後來柯文哲的態度硬起來，也不是他想通什麼，只是因為選民崩潰、金主想撤、團隊求去，他才發現事情大條了。
仇恨成為政治目的
被國民黨欺負時，柯文哲說：「生平最討厭三樣東西，蚊子、蟑螂跟國民黨。」
被民進黨欺負時，柯文哲說：「我更痛恨民進黨。」
政治目標怎麼變成是「放棄理念、放棄底線，只為拉下民進黨？」當投入政治只是為了贏、為了拿到權力，跟他在唾棄的那些政治人物和政黨，有什麼兩樣？但他一定無法理解。
似乎被綠營針對久了，產生民進黨比國民黨爛的錯覺？民進黨和國民黨的問題，本質上不一樣，他或他的幕僚若有做功課肯定會知道。可惜最後變成誰打你，你就比較討厭誰而已。
柯文哲還強調：「放心我會盯著國民黨，沒盯一樣貪污腐敗。」
連談判都能被耍得團團轉，怎麼放心？他在憲政上又有什麼權力、以什麼立場能制衡？副總統如何盯著總統？小黨如何盯大黨？這樣的發言更顯得柯文哲過於相信個人的影響力，以及對於複雜制衡體制的不專業和不理解，幻想在沒有實權下，能在政治核心中勸說各位當個聖人。
承諾不再有價值
我對「政治人物的承諾有沒有始終如一」這點一向特別包容，因為人的想法、時局、條件都會改變，目標會調整實屬正常，每個人對自己、每個公司何嘗不是如此。
不過柯一直以此做為自己的人格賣點，也會以此大力抨擊其他競爭對手，照理他更應該要做到才是。結果口號、承諾、理念喊完，直接放生支持者，還一頭霧水的表示「為什麼大家反應這麼大？」柯文哲已成為會為了目標和利益，違背自己承諾和理念的一般政治人物。
如此選票導向的投機主義，將理念放在利益之後，肯定是期待新政治的支持者不樂見的，可惜事實就是如此。而他的人格特質和聰明，也讓他看不到自己的問題。
何謂結盟、夥伴、國際政治
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好想住桃園！市民最有感的「宜居智慧城市」發展秘辛大公開
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城市該如何串聯企業、社會及公民組織，創造永續價值？依據關鍵議題研究中心發布的最新市調結果，帶大家一窺國門之都「桃園」，為了宜居智慧城市付出哪些努力。
桃園作為臺灣與世界接軌的第一站，面對永續未來的國際共識也採取了諸多措施，期盼能藉此逐步實踐「宜居智慧城市」的願景。
城市宜居的關鍵是什麼？過半民眾認為「交通運輸」政策影響最有感
這次問卷中，我們以「城市居住的理想藍圖」為題，詢問網路民眾最重視城市發展的哪些面向。結果發現，不分年齡性別，多數民眾對「宜居城市」都有相當類似的想像，最重視的三個方向分別是「大眾運輸與交通便利性」（52.9%）、「經濟發展與就業機會」（38.8%）及「社區安全與治安狀況」（33.7%）。
不論上班通勤、日常生活，還是旅遊觀光，「移動」都是行動的必須過程。一座城市是否宜居便利、能否永續發展，很大程度取決於整體運輸系統的設計規劃、市政措施完善與否。這次市調也發現類似的結果，像是談到近期桃市府讓民眾最有感的施政項目時，有將近四成的民眾選擇了「基北北桃通勤月票都會通」以及「鐵路地下化工程及捷運路網建設」等交通相關的政策。
另外，根據本次調查顯示，16-40歲的族群較為重視「教育資源的質量與分配」、「政府服務的效能」以及「文化節慶與娛樂活動的豐富程度」；41-60歲的桃園民眾則較為重視「醫療服務與設施品質」、「居住環境周邊設有公園綠地」以及「友善高齡者、身心障礙等群體的設施」；而詳加檢視近一年來桃市府所推出的政策或活動，許多也正好對應到前述的需求，例如「國中小營養午餐免費」、結合科技執法的「靜桃專案」、舊城區改造、參觀人次破千萬的「世界客家博覽會」、擴大肺癌篩檢、加速設立市立醫院及特色診所、興建7座旗艦型公園與推動「高齡友善換居社宅專案」等，是桃園民眾除交通類別以外的有感施政措施。
而針對整體都市發展，今年由張善政市長召集成立的「未來城市空間發展會報」，也開始著手短、中、長期的舊城再生規劃，並布局城市大型公共建設，關注人行空間與城市關係的有序發展；搭配桃園現在進行式的鐵路地下化工程，進一步推動車站周邊產業轉型及土地活化，更將效法歐美成功先例，規劃興建長16公里的綠色廊道，打造回歸人本思維的城市空間，提供市民最宜居、舒適的生活藍圖。
傳產轉型、新創支持、文化深耕：城市發展的永續金三角！
不過，僅是安全完善的交通路網還不夠，城市的經濟發展也是攸關市民生活品質的重要指標之一。調查指出，約三成民眾認為「提供傳統產業轉型的資源」（31.7%）、「支持產業創新發展」（31.3%）、「鼓勵農業轉型與特色觀光發展」（27.8%）是城市發展中相當重要的產業元素。
在青創產業的扶持上，桃市府近年設立了許多創育機構，例如專注孕育AI及智慧機器人等物聯網科技團隊的「新明青創基地」，及今年新成立、以整合電商平台資源為目標的「中路電商基地」。而未來更將成立「中路青創加速器基地」及「A8產業加速器」，分別催化能接軌國際的頂尖團隊，與協助傳產數位轉型。此外，桃市府也透過相關計畫提供創業辦公硬體、培訓資源，積極媒合青創團隊，並提供在地市場驗證機會，期待透過青創團隊產品規模化的過程，帶動整個桃園的產業升級。
此外，富有在地特色的人文觀光也是近年桃市府大力投入的領域，像是透過創新形式與傳統禮俗的融合「大溪大禧」，將關聖帝君聖誕遶境打造成跨越當代設計與民俗信仰的城市祭典；今年全新打造的觀光品牌「探索北橫」，推出數條能充分感受山水風光、體驗原民文化的主題遊程。不僅如此，桃市府也積極串聯周遭縣市的觀光資源，聯合推出整合了北北基桃共30處旅遊景點的旅遊套票，藉此導入更多的外部資源，促進桃園觀光產業的蓬勃發展。
二度奪下永續城市特優獎！持續邁向更宜居、更智慧的桃園
針對「永續經營」相關作為的重要性認知，絕大多數民眾認為「大眾運輸路網的長遠規劃與建置」（40.3%）是落實永續的關鍵。桃園作為全台第一個符合聯合國推動「奔向淨零」（Race to Zero）倡議的城市，於今年3月29日率先發表桃園邁向2050淨零碳排路徑圖，除規劃空氣品質淨化區、打造全齡友善的共融式公園綠地、協助企業產業轉型，更積極建置及完善市內捷運路網，全方位實踐淨零的永續目標；其中，桃捷綠線中壢延伸線綜合規劃，交通部同意捷運綠線從G01站延伸至中壢車站（桃捷A23），連結捷運綠線與機場捷運，形成桃園首條環狀捷運路網，而捷運三鶯延伸八德、棕線計畫，均已針對交通部審查意見提出修正，期盼今年底可獲行政院核定。
此外，桃園更再度榮獲今周刊「2023永續城市SDGs大調查」的「永續城市特優獎」及「經濟力特別傑出獎」，展現桃園無論民間企業抑或政府機關，都將永續發展視為重要目標。而明年更將整合研究發展考核委員會及資訊科技局設立「智慧城鄉發展委員會」，期盼藉由組織整改消弭隔閡，讓各單位的目標、任務都更加明確並發揮效益，並優化各項公共服務，為市民打造更為舒適的生活環境，使「智慧桃園」的目標更上層樓。
桃市府在都市景觀、城市機能、產業精進及施政效能等面向的耕耘，短期成效不僅為民眾所有目共睹，長期觀之，更是為桃園往後的蓬勃發展打下關鍵基礎，使宜居智慧城市的願景正實現。
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