中日諜戰「無間道」下 ，《反間諜法》為日本人羅織下怎樣一張大網？
我們想讓你知道的是
在中國的日本人為何被捕？在習近平年代，什麼是「國家機密」？這統統是令在日華人百思不得其解的問題。直至2016年被捕、判囚6年的鈴木英司於2022年回國開記者招待會，2023年出版《中國拘束2279日》，公開監禁經過、判罪書與監禁期間見過的人。「間諜罪」的秘密檔案才一一揭盅。
文：陳進源
2023年7月中國修訂《反間諜法》，擴大「間諜行為」的定義，居於中國的外國人如坐針氈。其中日本人尤其緊張，畢竟2015年起至今，已有17名日人被中國方面控以「間諜罪」或其他國安罪名。最新一宗日本間諜案，一名製藥公司職員被判囚12年。日人只要在中國蒙上「間諜罪」，恍如跌入黑洞。
多年來日本外務省多番交涉卻不得其門而入，日方自己對於「間諜案」亦三緘其口，甚少公開被捕日人資料。那17名日人為何被中國國安盯上？「日本間諜」有甚麼共同特質？中國共產黨在判罪書上如何描述日本的「間諜行為」？
2022年，因「間諜罪」在牢中渡過四、五年的鈴木英司返日寫成《中國拘束2279日》一書，公開了當時的判罪書與拘捕經過，所謂「日本間諜」的輪廓漸漸浮上水面。鈴木英司認為，不論中方是安排「無間」諜戰，還是在中國安插的「秘密警察」，背後目的不過是徹底摧毀過去中日交流的模式，務求切斷任何「情報」流通的可能。
而當駐華的日本記者在形形色色的採訪中獲取「中國情報」，他們就很有可能成為中共下個的「被間諜」目標。在動輒得咎的日本記者眼中，一個又一個被押入牢獄的「日本間諜」，是習近平上台以來國安權力無限膨脹的產物，一切的執法舉措令記者、中日文化交流者、與日本有聯繫的中國知識份子都有了風雨欲來的感覺。有時，哪怕是一個小聚會，亦可能被説成泄漏國家機密的「間諜行為」。
中國傳媒人與日本外交官用餐時被捕——「外交禮儀」被生硬打破
據《美國之音》報導，2022年2月21日，中國共產黨黨報《光明日報》評論部副主任董鬱玉在北京新僑飯店被捕。與董共進午餐的日本外交官也被帶走，一度被拘留。駐中國日本大使垂秀夫即時向中方提抗議，該名外交官才獲釋放。
傳媒人和外交官在用餐時雙雙被捕——這樣的情節對於日本人來説已經是軍國主義時期戰爭前才出現的景象，今日竟在中國發生。
被捕者董鬱玉曾在《紐約時報》寫時評文章，1989年曾支持天安門民主運動，然後回到黨媒的寫作崗位；他亦曾在日本慶應大學、北海道大學擔任訪問學者。目前董被控「間諜罪」，等候審判。
駐北京多年的日本記者佐藤（化名）向筆者指，在董鬱玉案之前，記者與外交官吃飯交流可謂工作上的日常，國安之舉無疑顛覆了「外交禮儀」，董鬱玉案之後在中國的外媒記者、中國知識份子也成為驚弓之鳥。佐藤更透露，「抓董鬱玉的事，連中國外交部也矇在鼓裏，證明國安權力正在提升，此案似乎要斬斷日領事與中國社會的一切連結。」
斷絕「牆內」傳往日本的訊息，除了嚴控日本記者在國內的活動範圍，《反間諜法》也成為共產黨斬斷中日交流的工具。據《NHK》4月報導，2014年實施《反間諜法》至今，共17名日本人被控《反間諜法》。據日本防衞研究所委員橫山恭三7月的統計，已有11人服役回國，其中1人服役期間病逝（詳見表）。目前因「間諜法」和「竊取國家機密罪」在華被囚的日本人，共有4人。
究竟誰是「日本間諜」？
2023年7月，中國開始實行修訂後的《反間諜法》，擴大間諜行為的定義，只要傳送任何與國家安全與利益有關的資訊，均屬觸犯《反間諜法》。
3月，日本製藥公司Astellas的50歲職員因涉「間諜罪」被捕，他被判12年有期徒刑，11月上訴被駁回。日本外務省亦對日人在中國被抓的事件持續三緘其口，有些連被捕者的職業也沒有透露，極為神秘。歪腦記者找到該名被捕的Astellas職員的朋友原智子（化名），原智子指這位朋友在中國廣結朋友，亦與駐中國日本領事友好，「他被拘捕之後，震驚中日交流界，跟他曾聯繫的人，至今都不敢去中國」。
隨着中方以「間諜罪」拘捕日人的案件上升，4月日本「安全保障貿易情報中心」（CISTEC）開始向其本國企業提示，中國的「國家安全觀」問題，除了外交資訊，與AI、半導體有關的企業要特別提防「中國情報問題」，學術界的論文交流與中共黨內資訊的傳播亦可能會觸犯《反間諜法》。
雖然日方多番提醒在中國的日企要提高警覺，但與日本人有關的間諜案仍沒有停止。日媒報導，10月國安在日本的金屬商社與中國共同開發稀有金屬的公司拘捕兩名中國籍員工。在是次事件，雖然沒有拘捕日本人，中日「共同開發」企業的員工安危也已亮起警號。
中日交流團體愈親中愈危險
在2016年至2018年是拘捕日本人的高峰期，文化交流者、商人、與中國共同開發的夥伴公司無一倖免。在芸芸「間諜」案中，2017年的「開發温泉」案被捕人數最多，「日本地下探查」與「大連和源温泉開發公司」在山東省與海南省共同開發温泉，2017年「日本地下探查」6名職員被捕，其後4人獲釋，最終2名負責人被控「間諜罪」，其中一人被判囚15年，是至今因「國家安全」罪判囚最重的日本人。
2018年，伊藤忠商事年約40歲的男職員因犯「間諜罪」被起訴，於2021年2月從廣州釋放。伊藤忠的社長丹羽宇一郎在2010至2012年曾擔任駐華大使，與國企中國中信集團（CITIC）合作，曾自詡為日本「中國最強商社」，但最終也逃不過「間諜罪」。
在中國的日本人為何被捕？在習近平年代，什麼是「國家機密」？這統統是令在日華人百思不得其解的問題。直至2016年被捕、判囚6年的鈴木英司於2022年回國開記者招待會，2023年出版《中國拘束2279日》，公開監禁經過、判罪書與監禁期間見過的人。「間諜罪」的秘密檔案才一一揭盅。
「鈴木英司案」揭中國《反間諜法》細節
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「本來以為，只是跌倒而已⋯⋯」—居家照顧服務，幫助年長者走出老老照顧困境
我們想讓你知道的是
「老老照顧」家庭似乎隨著高齡化越來越多，但年長者照顧的問題，不該成為另一位長者的負擔。「老老照顧」反映了這個社會，對長者的支持和資源分配不足。我們期待的是，在經歷了大半輩子的努力之後，年長者應該能夠享有安穩、尊嚴和被溫柔支持的晚年生活，而不是面臨照顧其他老年人的壓力。
近十年來，隨著高齡化、少子化和各種社會發展趨勢的疊加，年長者的照顧問題浮上檯面，「老老照顧」的狀態，也逐漸進入公共話語中。所謂的「老老照顧」，是指65歲以上年長者，不僅要應對自己隨著年齡增長而來的健康問題，還要承擔24小時照顧另一位長者／失能長者的重負。
身體上的高負荷和精神層面的緊繃狀態，常使得這些年長的照顧者，處於身心失衡的邊緣。他們可能更容易罹患憂鬱、焦慮和失眠等心理健康問題。除此之外，照顧者可能因為照顧工作而無法安排個人時間，無暇參加社交和娛樂活動，導致感到孤獨和無助，與社會疏離。對於年長者而言，他們的社交資源和互動網絡本來就相對缺乏，這些內在的壓力就更容易被忽視，使得老老照顧的挑戰，在社會上長期處於被低估的狀態。
本來以為，只是跌倒而已⋯⋯
77歲的洪爺爺和72歲的洪奶奶，住在一個安安靜靜的小社區裡。他們夫妻倆有三個孩子，長女和次子都已經組成了自己的家庭，只有曾經小中風的長子與他們同住，一家三口靠著洪爺爺的豬血糕攤子，勉強的維持著生活。
大約在五、六年前，洪爺爺就發現自己身體不太舒服，下腹部常常疼痛。或許是不願意面對自己生病的事實，因此只讓醫生開止痛消炎藥應付病狀，拒絕進一步的檢查和治療。但今年初，他突然四肢無力，倒了下去。這次，醫生檢查出了洪爺爺的疝氣問題，緊急動了手術。但手術之後，身體的復原狀況並不理想，脊椎也發現了退化和磨損等問題，再加上原本就有高血壓和青光眼，洪爺爺不僅無法做生意，連生活起居都得依賴洪奶奶的照顧。從起床到進食、洗漱、上下床，生活的每一步都需要依靠妻子攙扶協助。但是，洪奶奶自己也是一個70多歲的長者了，骨質疏鬆症和膝關節病痛已糾纏她多年，加上獨自照顧著失能丈夫的壓力，不管是在體力或心理上，對奶奶來說都是非常大的負荷。「我照顧他（洪爺爺），要背、要推、要抱⋯⋯照顧得我自己都生病了，全身都在痛。我們住四樓，沒有電梯，帶他去看醫生，要找爬梯機的人來幫忙，上、下樓一趟都各要花費900元，真的太貴了，負擔不起。」洪奶奶說。提供爬梯機服務的工作人員，看到洪家爺爺奶奶處在這樣的困境中，建議奶奶尋求外部援助，她才終於在今年八月，撥打了1966申請長期照護服務。
老老照顧的窘迫，有可能發生在每個人身上
「『老老照顧』的狀況，在已經是高齡社會、即將邁向超高齡社會的台灣，的確有越來越多趨勢。」伊甸基金會的居服員督導陳紹慈解釋道，在傳統的台灣家庭中，照顧長者通常會被視為是家庭成員的責任，然而，隨著現代生活節奏的加快、勞動力市場的變化、現代家庭組成的改變，越來越多的年輕人無法提供日常的家庭照顧。這使得許多中老年人，在自己可能也需要被照顧的情況下，仍得承擔起照顧更年長或健康狀況較差的老年人的責任。「許多家庭會陷入『老老照顧』的狀況，有幾個主要原因，一是資訊的缺乏，比方偏鄉、經濟條件較差、資訊取得不易等等，讓這些家庭可能不知道，其實有其他的管道可以提供協助；另一是傳統觀念的束縛，很多人會認為把父母親送到老人院，就是代表不孝。」
一直以來，伊甸基金會嘗試用許多不同的方式，提升一般民眾對於長照議題的認識和敏感度。因此，從都市到偏鄉，伊甸基金會在全台各地設立長照服務站、關懷據點、長照機構、日照中心、社區輔具站等實體單位，定期安排社區服務，包括訪視、弱勢長者餐飲服務等等。也透過社群媒體，例如YouTube、Facebook、Instagram和Podcast等平台，向不一樣的族群和年齡層傳播關於長照的觀念。「我們會這麼做，是因為我們知道，傳播新的觀念不容易，改變舊的觀念更是困難。就像獨自照顧洪爺爺的洪奶奶，如果不是提供爬梯機服務的工作人員建議，她可能要更久，甚至永遠也不知道自己是可以獲得幫助的。」陳紹慈說道。
除了讓大家認識被照顧者的需求之外，近年來，伊甸基金會努力將照顧的範圍，拓展到照顧者身上。「因為照顧者所承受的身心壓力是驚人的。比方他必須承受情感上的壓力，尤其是照顧親密的家庭成員時，可能會特別悲傷、無助或焦慮，在所照顧對象的健康狀況惡化時更是嚴重。」另外還有與社會隔絕、經濟壓力等等，陳紹慈也提醒道，照顧者還有很大的一個壓力來源，是自己的身體負擔：「照顧工作往往涉及體力勞動，而且是很大量的勞動，比方協助病患移動、翻身等等，在沒有接受過專業訓練的情況下，照顧者自己可能也很快就會受傷。」像洪奶奶的情況就是如此——她自己的膝蓋和骨質疏鬆的問題，就在照顧洪爺爺之後變得更加嚴重，因此，提供適當的支持和關懷給照顧者是非常重要的。這樣的支持包括提供實際的照顧服務和經濟援助，包括心理和社會支持，包括讓照顧者擁有喘息的時間。因為，只有照顧好自己，才有能力更好的照顧別人，所以伊甸基金會的努力，不僅提升了照顧者的生活品質，同時也加強整個長照體系的效能和持續性。
安享晚年，應該是我們共同期待的未來
在居服員開始協助洪家之後，洪奶奶終於感到身上的重擔減輕了一些。「他（洪爺爺）是很固執的人，又餓不得。以前我得幫他洗好澡之後再去弄飯，他會因為餓了而生氣。現在有一哥（居服員）來幫忙，我可以趁這個時候趕快去處理午餐，他一洗好就可以吃，真的覺得輕鬆很多。」不只如此，洪爺爺也非常喜歡一哥的協助。只要是一哥要來服務的日子，洪爺爺總是早早就期盼著他，不斷詢問他人什麼時候會到。另外，洪奶奶也在個管員的評估和協助下，申請了居家用的輔具，這樣即使居服員不在，她獨自照顧洪爺爺也會輕鬆一點。
「我們在評估每個家庭的狀況的時候，都是先看他們當下最緊急的需要是什麼，就從這邊開始安排。這也是我們和每一個家庭認識彼此、磨合的開始。因為我們往往在評估的過程中，就會發現家庭中還有更多需要協助的地方。我們必須慢慢地、一步步地協助家庭接納更多的服務項目，或者嘗試其他的服務方式。」伊甸基金會居服員督導說到，協助個案家庭，必須設立短、中、長程目標。以洪爺爺為例，現在他接受了沐浴、肢體關節活動這些服務，然後也申請了輔具，這屬於短程的目標，拉到中、長程來看，居服員督導更希望可以鼓勵洪爺爺出門、願意去看醫生，讓他的脊椎得到真正妥善的治療和照顧。「因為洪爺爺還蠻喜歡和居服員相處，所以未來我們也期待可以透過居服員的引導，讓他能夠走出家門，接受治療，甚至體力可以好到能夠進入我們的日照機構或社區據點，參加活動。」伊甸基金會期待著，在大家的協助下，洪爺爺和洪奶奶能夠生活得更舒適，好好享受老年生活的每一個美好時刻。
「老老照顧」家庭越來越多，老夫妻互相陪伴很美好，但年長者照顧的問題，不該成為另一位長者的負擔。「老老照顧」反映了這個社會，對長者的支持和資源分配不足。我們期待的是，在經歷了大半輩子的努力之後，年長者應該能夠享有安穩、尊嚴和被溫柔支持的晚年生活，而不是面臨照顧其他老年人的壓力。多年來，伊甸基金會投注心力，希望能夠成為年長者晚年的依靠。但我們更希望的是，有一天社會可以建立一個更友善、全面的支援系統，確保長者都能擁有一定的生活水準。這樣的系統應該涵蓋足夠的醫療照護、經濟援助、居住安排以及社交活動，減輕個人和家庭的負擔，並提升整個社會對於年長者的關懷與尊重，更進一步的，讓長者們享受他們應得的尊嚴和幸福。
伊甸基金會「老人照顧服務計畫」透過日間照顧、公托中心、關懷據點、居家服務、長者送餐服務、照顧者團體支持、照顧者資源連結等，讓長輩在熟悉的地方找到服務，也讓照顧者在專業的地方得到喘息，讓每一位長輩及照顧者一起安心、快樂地好好變老。