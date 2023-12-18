相較烏克蘭的「親俄 vs 反俄」，台灣的「親中 vs 反中」完全是假議題
我們想讓你知道的是
台灣終究是以漢人為主的移民社會，95％以上的居民無論是支持台獨、統一還是維持現狀，都與中國大陸有不同程度的連結，這點倒是真的類似過去被稱呼為「小俄羅斯」的烏克蘭。因此台灣與大陸的關係要更從歷史、文化、宗教以及血統的連結去看，而不是單純的意識形態之爭。
文：金鴻許
俄羅斯在歷史上長期對烏克蘭的統治，乃至於蘇聯解體後持續對烏克蘭政治的操控，使得烏克蘭內部長期存在親俄與反俄兩股勢力。直到2022年，俄羅斯對烏克蘭公然發動侵略戰爭，才讓以俄羅斯裔為主的親俄派清醒過來，知道自己在普亭（Vladimir Putin）眼中不是同胞，只是滿足他領土擴張野心的砲灰而已。
如今親俄派勢力已大不如前，甚至與賣國賊三個字畫上等號，難免讓人聯想到今日台灣的「親中派」。在當今台灣藍綠白三股勢力高度對立的情況下，人們很容易把藍白簡單打為「親中」，綠色打成「反中」。彷彿國民黨與民眾黨的政治人物或支持者各個不顧一切的諂媚中共，每個民進黨員則都與中國大陸懷有深仇大恨。
此外，由於烏克蘭親俄派多為俄裔，因此人們也理所當然認為在台灣「親中」的都是外省人，然而從後來在東烏克蘭抵抗俄軍最激烈的亞速突擊旅（Shturmova brihada "Azov"），本身就是以俄羅斯裔所組成的單位這點來看，如此二分法的歸類恐不盡然是事實；否則又如何解釋，段宜康、王定宇以及趙天麟等民進黨內開宗明義的「反中派」，都是外省人。
同樣，包括蔡正元、邱毅以及黃智賢在內主張台灣應與中華人民共和國統一的「親中派」，卻又清一色的是本省人。再加上外省人是因1949年的紅色革命被趕來台灣，對中共厭惡者所在多有，即便不支持台獨的外省人之中，反共者其實都為數不少，因此劃分台灣的「親中」與「反中」，不宜以1945年前與1945年後或者1949年前與1949年後來台灣的人進行區分。
台灣終究是以漢人為主的移民社會，95％以上的居民無論是支持台獨、統一還是維持現狀，都與中國大陸有不同程度的連結，這點倒是真的類似過去被稱呼為「小俄羅斯」的烏克蘭。
因此台灣與大陸的關係要更從歷史、文化、宗教以及血統的連結去看，而不是單純的意識形態之爭。而此種與中國大陸緊密連結的關係，也讓台灣人對中國的觀念同時夾雜的愛恨兩種情緒。
親中意識的來源
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【一圖看懂】能源轉型新趨勢？零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢一次看懂
我們想讓你知道的是
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，本篇將帶您一次看懂零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢。
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，目前全球有超過30個國家或地區，明確制定氫能戰略藍圖，如韓國就在2019年推出氫能經濟發展路徑圖，德國則計畫投入70億歐元，將氫能視為能源發展必備的生力軍，為全球重點發展的能源課題之一。
優勢 1：終極潔淨能源
由於氫氣的使用過程，不會產生溫室氣體和其他汙染物質，燃燒後只會產生水，不會排放二氧化碳，而且能源轉換效率比化石燃料高，因而在「氫氣本身來源無溫室氣體排放」下可被視為終極潔淨能源。
因此，氫能成為綠色能源未來的重要一環，為我們走向低碳社會提供了關鍵的解決方案。透過氫能的應用，我們不僅能夠實現能源轉型，還能同時保護環境、減緩氣候變遷，為可持續發展注入新的希望。
優勢 2：儲能能力高
氫能具有高能量密度，可以有效儲存和運輸能源，意味著氫能更適合用於高能量需求的應用，能夠遠距離運輸也是一大特點，可靈活應用於不同領域，不受時間和地點的限制，有利於供應能源至偏遠地區。
氫能在能量的儲存方面，可以採用氫氣、氨或合成燃料等方式，確保能源供應的穩定性。多樣化的型態使得氫能技術在面對不同能源需求和地區性挑戰時有出色的表現，是推動能源轉型的重要利器。
優勢 3：再生能源界的百變怪
相較於太陽能、風能主要使用於電力；氫能可以應用於多個領域，包括交通、工業、電力生產和暖氣等，並且可以用於不同技術，如燃料電池和去碳燃氫。
- 氫燃料電池：將氫氣轉化為電力和熱能的裝置，當氫氣進入氫燃料電池時，它與氧氣（通常來自空氣）在電化學反應中結合，產生電力、熱能和水蒸氣。除了廣泛應用於交通領域，如氫燃料電池汽車，它們以氫氣為燃料並產生電力，以驅動電動馬達。同時也用於電力生產、能源儲存和其他應用 。
- 混氫燃料：在天然氣中混入部分比例的氫氣，並作為燃料使用，目前鋼鐵業、燃氣電廠等工業使用皆引進混氫燃燒技術，台電曾指出「在每年以混氫5％運轉7000小時情況下，可減少7,130公噸二氧化碳排放量，相當於每發電一小時可減碳一公噸。」此技術為「去碳之前先減碳」的階段性任務中有著舉足輕重的地位。
為落實永續發展的目標，維護環境、減少溫室氣體的排放成為必不可少的任務，氫能的發展便是因應這樣的使命而生。氫能作為化石燃料替代能源之一，除了能有效減少對其的過度依賴，燃燒後僅產生水的特性，也大大的減少了對環境的負擔。
現今，氫能的建設乃至於再生能源的轉型都成為全球趨之若鶩的浪潮。
（經濟部能源署廣告）