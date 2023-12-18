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TNL+ 2023/12/18,
政治

相較烏克蘭的「親俄 vs 反俄」，台灣的「親中 vs 反中」完全是假議題

相較烏克蘭的「親俄 vs 反俄」，台灣的「親中 vs 反中」完全是假議題
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

台灣終究是以漢人為主的移民社會，95％以上的居民無論是支持台獨、統一還是維持現狀，都與中國大陸有不同程度的連結，這點倒是真的類似過去被稱呼為「小俄羅斯」的烏克蘭。因此台灣與大陸的關係要更從歷史、文化、宗教以及血統的連結去看，而不是單純的意識形態之爭。

文：金鴻許

俄羅斯在歷史上長期對烏克蘭的統治，乃至於蘇聯解體後持續對烏克蘭政治的操控，使得烏克蘭內部長期存在親俄與反俄兩股勢力。直到2022年，俄羅斯對烏克蘭公然發動侵略戰爭，才讓以俄羅斯裔為主的親俄派清醒過來，知道自己在普亭（Vladimir Putin）眼中不是同胞，只是滿足他領土擴張野心的砲灰而已。

如今親俄派勢力已大不如前，甚至與賣國賊三個字畫上等號，難免讓人聯想到今日台灣的「親中派」。在當今台灣藍綠白三股勢力高度對立的情況下，人們很容易把藍白簡單打為「親中」，綠色打成「反中」。彷彿國民黨與民眾黨的政治人物或支持者各個不顧一切的諂媚中共，每個民進黨員則都與中國大陸懷有深仇大恨。

此外，由於烏克蘭親俄派多為俄裔，因此人們也理所當然認為在台灣「親中」的都是外省人，然而從後來在東烏克蘭抵抗俄軍最激烈的亞速突擊旅（Shturmova brihada "Azov"），本身就是以俄羅斯裔所組成的單位這點來看，如此二分法的歸類恐不盡然是事實；否則又如何解釋，段宜康、王定宇以及趙天麟等民進黨內開宗明義的「反中派」，都是外省人。

同樣，包括蔡正元、邱毅以及黃智賢在內主張台灣應與中華人民共和國統一的「親中派」，卻又清一色的是本省人。再加上外省人是因1949年的紅色革命被趕來台灣，對中共厭惡者所在多有，即便不支持台獨的外省人之中，反共者其實都為數不少，因此劃分台灣的「親中」與「反中」，不宜以1945年前與1945年後或者1949年前與1949年後來台灣的人進行區分。

台灣終究是以漢人為主的移民社會，95％以上的居民無論是支持台獨、統一還是維持現狀，都與中國大陸有不同程度的連結，這點倒是真的類似過去被稱呼為「小俄羅斯」的烏克蘭。

因此台灣與大陸的關係要更從歷史、文化、宗教以及血統的連結去看，而不是單純的意識形態之爭。而此種與中國大陸緊密連結的關係，也讓台灣人對中國的觀念同時夾雜的愛恨兩種情緒。

親中意識的來源

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