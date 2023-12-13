大馬首相安華改組戰鬥內閣2.0版，強化數位資訊戰為重點

（中央社）大馬首相安華執政週年首度內閣改組，閣員重新洗牌並新增3位部長，著重專業任命、拚經濟與能源轉型，強化數位與社群媒體資訊戰，因應接續挑戰的戰鬥內閣已然成形。

馬來西亞去年11月19日舉行第15屆大選，安華（Anwar Ibrahim）於同年11月24日宣誓就任第10任首相，他昨天進行執政週年首度內閣改組，內閣改組有6名部長和11名副部長職務異動，新增3部門，部長從原本28人增至31人，副部長從原本27人增加到29人。

這是安華執政首次改組，關鍵原因在於解決生活開銷與物價上漲等民生經濟議題，並因應變化調整需求，布局考量專業能力，而非去年大選後甫執政的內閣人事安排。

安華認為，如果大馬政治與經濟局勢沒有太大變化，新改組內閣成員將持續至下屆大選。

這次改組也被視為是專注拚經濟的戰鬥內閣，堪稱安華內閣2.0版。安華執政週年雖回應經濟改組並延續部長集體減薪20%，但這並非改革重點。

●專注拚經濟與能源轉型

這次內閣改組中最受到關注的是增設第二財政部長，由公積金局執行長艾密爾韓沙（Amir Hamzah）出任，著眼於拚經濟決心。

默迪卡民調中心（Merdeka Center for Opinion Research）研究員李泰德（Ted Lee）受訪說，政府基於組閣或政治實際需要，需要外部的非政治菁英角色在政府裡發揮功能，昔日政府也有這種案例，委任非政治人物專業菁英，擔任財政和經濟政策相關重任，這並非首次發生。

艾密爾韓沙具有專業背景，也在公積金局任內展現專業能力，對協助兼任財長的首相安華來說，無異如虎添翼，將能因應物價與民生物品上漲壓力等問題。

對於這次內閣改組把「天然資源、環境及氣候變化部」拆分為能源轉型及公共事業部、天然資源及永續部，根據李泰德分析，安華政府過去一年已發現到國家財政最大負擔是汽油補貼，今後鼓勵使用電動車、逐步降低依賴石油是施政重點，尤其要有排富條款，而非一體適用，這些都牽涉能源政策轉型。

馬來亞大學（University of Malaya）馬來研究院（Academy of Malay Studies）副教授艾旺阿茲曼（Awang Azman）認為，安華這次改組說明團結政府未來施政方向，政府進一步關注能源轉型議題。

Photo Credit: 中央社 馬來西亞首相安華擬制定禁止稀土原料出口政策，做為國家策略性發展工具。圖為安華９月出席2023年全球清真峰會開幕致詞。

●專業任命勝於政治考量

安華去年底初掌政權，內閣較為倉促成軍，如今經過重組的內閣則是2.0版的戰鬥內閣，這次改組更有選賢與能意味，針對施政專業性做出更細微考量，欲以專業菁英取代政治考量的分贓政治。

民主行動黨的前吉打州（Kedah）州議員張開筆（KB Teoh）今天受訪表示，這次內閣重組也對內閣中若干副部長進行職務調動的大洗牌，安華欲增加副部長的職務歷練與行政閱歷，更針對施政實際需要，以「能者居之」，更是一種良性的政治甄補。

這次衛生部長的人事異動即為一例，原衛生部長扎麗哈（Zaliha Mustafa）屢遭詬病，特別是2023年公共衛生菸草與吸菸管制法案刪除「世代禁菸」條款，如今由祖基菲里阿邁德（Dzulkefly Ahmad）再度出任衛生部長，「世代禁菸」條款能否重見天日也備受關注。

「世代禁菸」條款是禁止2007年後出生者購買菸草或尼古丁產品，但這項條文已遭修改為禁止18歲以下者購買菸草產品、菸草代替品和吸菸設備。

張開筆認為，這是安華政府重新整合的戰鬥內閣團隊，祖基菲里阿邁德重作馮婦，再度執掌衛生部，對大馬防範可能死灰復燃的疫情趨勢是一個好的開始，不像過去政府「只要你是我的皇親國戚，就推上去擔任重要職務」。

●強化數位與社群資訊戰

「數位通訊部」拆分為通訊部、數位部更是安華透過社群媒體強化資訊戰的改組重點。安華雖於去年底執政，但今年6州州議員補選期間在社群媒體運用戰力明顯不足，諸如「國民聯盟」（Perikatan Nasional）等在野陣營善用TikTok等工具與選民互動，成為選戰最重要利器之一。

李泰德認為，安華把「數位通訊部」功能一分為二，代表意識到政府過去一年尤其在社群媒體的言論或論述戰表現處於下風，如何透過社群媒體輿論與在野陣營抗衡成為當務之急，「這件事情對他們來說很重要」

安華政府目前要在資訊戰方面化被動為主動，否則將面臨遭在野陣營猛攻的一路挨打局面，讓通訊部、數位部分成為一個專責部門。

大馬媒體星報（The Star）引述智庫民主及經濟事務研究中心（IDEAS）執行長楊淑雯（Tricia Yeoh）觀點強調，安華內閣經過重組，從新任命閣員的人事安排已向人民發出強烈訊號，改組後內閣將把經濟、健康和生活成本等議題作為關注的重點領域。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒