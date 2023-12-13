大馬首相安華改組戰鬥內閣2.0版，強化數位資訊戰為重點
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大馬首相安華在12日執政週年進行首度內閣改組，閣員重新洗牌並新增3位部長，著重專業任命、拚經濟與能源轉型，強化數位與社群媒體資訊戰，因應接續挑戰的戰鬥內閣已然成形。
（中央社）大馬首相安華執政週年首度內閣改組，閣員重新洗牌並新增3位部長，著重專業任命、拚經濟與能源轉型，強化數位與社群媒體資訊戰，因應接續挑戰的戰鬥內閣已然成形。
馬來西亞去年11月19日舉行第15屆大選，安華（Anwar Ibrahim）於同年11月24日宣誓就任第10任首相，他昨天進行執政週年首度內閣改組，內閣改組有6名部長和11名副部長職務異動，新增3部門，部長從原本28人增至31人，副部長從原本27人增加到29人。
這是安華執政首次改組，關鍵原因在於解決生活開銷與物價上漲等民生經濟議題，並因應變化調整需求，布局考量專業能力，而非去年大選後甫執政的內閣人事安排。
安華認為，如果大馬政治與經濟局勢沒有太大變化，新改組內閣成員將持續至下屆大選。
這次改組也被視為是專注拚經濟的戰鬥內閣，堪稱安華內閣2.0版。安華執政週年雖回應經濟改組並延續部長集體減薪20%，但這並非改革重點。
●專注拚經濟與能源轉型
這次內閣改組中最受到關注的是增設第二財政部長，由公積金局執行長艾密爾韓沙（Amir Hamzah）出任，著眼於拚經濟決心。
默迪卡民調中心（Merdeka Center for Opinion Research）研究員李泰德（Ted Lee）受訪說，政府基於組閣或政治實際需要，需要外部的非政治菁英角色在政府裡發揮功能，昔日政府也有這種案例，委任非政治人物專業菁英，擔任財政和經濟政策相關重任，這並非首次發生。
艾密爾韓沙具有專業背景，也在公積金局任內展現專業能力，對協助兼任財長的首相安華來說，無異如虎添翼，將能因應物價與民生物品上漲壓力等問題。
對於這次內閣改組把「天然資源、環境及氣候變化部」拆分為能源轉型及公共事業部、天然資源及永續部，根據李泰德分析，安華政府過去一年已發現到國家財政最大負擔是汽油補貼，今後鼓勵使用電動車、逐步降低依賴石油是施政重點，尤其要有排富條款，而非一體適用，這些都牽涉能源政策轉型。
馬來亞大學（University of Malaya）馬來研究院（Academy of Malay Studies）副教授艾旺阿茲曼（Awang Azman）認為，安華這次改組說明團結政府未來施政方向，政府進一步關注能源轉型議題。
●專業任命勝於政治考量
安華去年底初掌政權，內閣較為倉促成軍，如今經過重組的內閣則是2.0版的戰鬥內閣，這次改組更有選賢與能意味，針對施政專業性做出更細微考量，欲以專業菁英取代政治考量的分贓政治。
民主行動黨的前吉打州（Kedah）州議員張開筆（KB Teoh）今天受訪表示，這次內閣重組也對內閣中若干副部長進行職務調動的大洗牌，安華欲增加副部長的職務歷練與行政閱歷，更針對施政實際需要，以「能者居之」，更是一種良性的政治甄補。
這次衛生部長的人事異動即為一例，原衛生部長扎麗哈（Zaliha Mustafa）屢遭詬病，特別是2023年公共衛生菸草與吸菸管制法案刪除「世代禁菸」條款，如今由祖基菲里阿邁德（Dzulkefly Ahmad）再度出任衛生部長，「世代禁菸」條款能否重見天日也備受關注。
「世代禁菸」條款是禁止2007年後出生者購買菸草或尼古丁產品，但這項條文已遭修改為禁止18歲以下者購買菸草產品、菸草代替品和吸菸設備。
張開筆認為，這是安華政府重新整合的戰鬥內閣團隊，祖基菲里阿邁德重作馮婦，再度執掌衛生部，對大馬防範可能死灰復燃的疫情趨勢是一個好的開始，不像過去政府「只要你是我的皇親國戚，就推上去擔任重要職務」。
●強化數位與社群資訊戰
「數位通訊部」拆分為通訊部、數位部更是安華透過社群媒體強化資訊戰的改組重點。安華雖於去年底執政，但今年6州州議員補選期間在社群媒體運用戰力明顯不足，諸如「國民聯盟」（Perikatan Nasional）等在野陣營善用TikTok等工具與選民互動，成為選戰最重要利器之一。
李泰德認為，安華把「數位通訊部」功能一分為二，代表意識到政府過去一年尤其在社群媒體的言論或論述戰表現處於下風，如何透過社群媒體輿論與在野陣營抗衡成為當務之急，「這件事情對他們來說很重要」
安華政府目前要在資訊戰方面化被動為主動，否則將面臨遭在野陣營猛攻的一路挨打局面，讓通訊部、數位部分成為一個專責部門。
大馬媒體星報（The Star）引述智庫民主及經濟事務研究中心（IDEAS）執行長楊淑雯（Tricia Yeoh）觀點強調，安華內閣經過重組，從新任命閣員的人事安排已向人民發出強烈訊號，改組後內閣將把經濟、健康和生活成本等議題作為關注的重點領域。
新聞來源
- 安華拚經濟與能源轉型 內閣改組強化資訊戰（中央社）
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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好想住桃園！市民最有感的「宜居智慧城市」發展秘辛大公開
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城市該如何串聯企業、社會及公民組織，創造永續價值？依據關鍵議題研究中心發布的最新市調結果，帶大家一窺國門之都「桃園」，為了宜居智慧城市付出哪些努力。
桃園作為臺灣與世界接軌的第一站，面對永續未來的國際共識也採取了諸多措施，期盼能藉此逐步實踐「宜居智慧城市」的願景。
城市宜居的關鍵是什麼？過半民眾認為「交通運輸」政策影響最有感
這次問卷中，我們以「城市居住的理想藍圖」為題，詢問網路民眾最重視城市發展的哪些面向。結果發現，不分年齡性別，多數民眾對「宜居城市」都有相當類似的想像，最重視的三個方向分別是「大眾運輸與交通便利性」（52.9%）、「經濟發展與就業機會」（38.8%）及「社區安全與治安狀況」（33.7%）。
不論上班通勤、日常生活，還是旅遊觀光，「移動」都是行動的必須過程。一座城市是否宜居便利、能否永續發展，很大程度取決於整體運輸系統的設計規劃、市政措施完善與否。這次市調也發現類似的結果，像是談到近期桃市府讓民眾最有感的施政項目時，有將近四成的民眾選擇了「基北北桃通勤月票都會通」以及「鐵路地下化工程及捷運路網建設」等交通相關的政策。
另外，根據本次調查顯示，16-40歲的族群較為重視「教育資源的質量與分配」、「政府服務的效能」以及「文化節慶與娛樂活動的豐富程度」；41-60歲的桃園民眾則較為重視「醫療服務與設施品質」、「居住環境周邊設有公園綠地」以及「友善高齡者、身心障礙等群體的設施」；而詳加檢視近一年來桃市府所推出的政策或活動，許多也正好對應到前述的需求，例如「國中小營養午餐免費」、結合科技執法的「靜桃專案」、舊城區改造、參觀人次破千萬的「世界客家博覽會」、擴大肺癌篩檢、加速設立市立醫院及特色診所、興建7座旗艦型公園與推動「高齡友善換居社宅專案」等，是桃園民眾除交通類別以外的有感施政措施。
而針對整體都市發展，今年由張善政市長召集成立的「未來城市空間發展會報」，也開始著手短、中、長期的舊城再生規劃，並布局城市大型公共建設，關注人行空間與城市關係的有序發展；搭配桃園現在進行式的鐵路地下化工程，進一步推動車站周邊產業轉型及土地活化，更將效法歐美成功先例，規劃興建長16公里的綠色廊道，打造回歸人本思維的城市空間，提供市民最宜居、舒適的生活藍圖。
傳產轉型、新創支持、文化深耕：城市發展的永續金三角！
不過，僅是安全完善的交通路網還不夠，城市的經濟發展也是攸關市民生活品質的重要指標之一。調查指出，約三成民眾認為「提供傳統產業轉型的資源」（31.7%）、「支持產業創新發展」（31.3%）、「鼓勵農業轉型與特色觀光發展」（27.8%）是城市發展中相當重要的產業元素。
在青創產業的扶持上，桃市府近年設立了許多創育機構，例如專注孕育AI及智慧機器人等物聯網科技團隊的「新明青創基地」，及今年新成立、以整合電商平台資源為目標的「中路電商基地」。而未來更將成立「中路青創加速器基地」及「A8產業加速器」，分別催化能接軌國際的頂尖團隊，與協助傳產數位轉型。此外，桃市府也透過相關計畫提供創業辦公硬體、培訓資源，積極媒合青創團隊，並提供在地市場驗證機會，期待透過青創團隊產品規模化的過程，帶動整個桃園的產業升級。
此外，富有在地特色的人文觀光也是近年桃市府大力投入的領域，像是透過創新形式與傳統禮俗的融合「大溪大禧」，將關聖帝君聖誕遶境打造成跨越當代設計與民俗信仰的城市祭典；今年全新打造的觀光品牌「探索北橫」，推出數條能充分感受山水風光、體驗原民文化的主題遊程。不僅如此，桃市府也積極串聯周遭縣市的觀光資源，聯合推出整合了北北基桃共30處旅遊景點的旅遊套票，藉此導入更多的外部資源，促進桃園觀光產業的蓬勃發展。
二度奪下永續城市特優獎！持續邁向更宜居、更智慧的桃園
針對「永續經營」相關作為的重要性認知，絕大多數民眾認為「大眾運輸路網的長遠規劃與建置」（40.3%）是落實永續的關鍵。桃園作為全台第一個符合聯合國推動「奔向淨零」（Race to Zero）倡議的城市，於今年3月29日率先發表桃園邁向2050淨零碳排路徑圖，除規劃空氣品質淨化區、打造全齡友善的共融式公園綠地、協助企業產業轉型，更積極建置及完善市內捷運路網，全方位實踐淨零的永續目標；其中，桃捷綠線中壢延伸線綜合規劃，交通部同意捷運綠線從G01站延伸至中壢車站（桃捷A23），連結捷運綠線與機場捷運，形成桃園首條環狀捷運路網，而捷運三鶯延伸八德、棕線計畫，均已針對交通部審查意見提出修正，期盼今年底可獲行政院核定。
此外，桃園更再度榮獲今周刊「2023永續城市SDGs大調查」的「永續城市特優獎」及「經濟力特別傑出獎」，展現桃園無論民間企業抑或政府機關，都將永續發展視為重要目標。而明年更將整合研究發展考核委員會及資訊科技局設立「智慧城鄉發展委員會」，期盼藉由組織整改消弭隔閡，讓各單位的目標、任務都更加明確並發揮效益，並優化各項公共服務，為市民打造更為舒適的生活環境，使「智慧桃園」的目標更上層樓。
桃市府在都市景觀、城市機能、產業精進及施政效能等面向的耕耘，短期成效不僅為民眾所有目共睹，長期觀之，更是為桃園往後的蓬勃發展打下關鍵基礎，使宜居智慧城市的願景正實現。
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