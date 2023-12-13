環境部徵選碳費審議委員，薛富盛重申明年第一季決定費率，環團質疑碳費優惠費率
我們想讓你知道的是
環境部長薛富盛說，全世界各國在推動不論是碳費、碳稅，最初都是戰戰兢兢；以新加坡例，最初碳定價1噸也才新幣5元（約新台幣117元），慢慢才往上增加，預計2030年可望達到新幣50至80元（約新台幣1170至1875元）。薛富盛表示，台灣碳定價制度才剛起步，要更小心，也不希望企業因為徵收碳費變得更難運作。
（中央社）為加速減碳並與世界接軌，環境部優先擬訂氣候法下12項子法。環境部長薛富盛強調，最終碳費如何收費要交由審議會決定，目前正由各界推薦委員人選，仍訂於明（2024）年第1季決定碳費。
《氣候變遷因應法》今年1月10日三讀通過，於2月15日經總統公布。
為加速減碳並與世界接軌，環境部優先擬訂氣候法下與碳定價相關的12項子法。環境部長薛富盛告訴《中央社》記者，這12項子法，部分已經公告，未完成的草案一定會在年底前都預告，供各界討論。
截至今（13）日，盤查及查驗部分包含《事業應盤查登錄及查驗溫室氣體排放量之排放源》、《溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法》及《溫室氣體認證機構及查驗機構管理辦法》等皆已公告，強化溫室氣體盤查查驗登錄制度，有效管理排放量。
另外在減量誘因部分，10月12日已公告《溫室氣體自願減量專案管理辦法》及《溫室氣體排放量增量抵換管理辦法》，擴大各界參與減碳工作。
而《碳費費率審議會設置要點》則在12月1日發布，明定碳費費率審議會委員的組成及運作方式。
其餘仍未預告的草案，包含《溫室氣體減量額度移轉、交易或拍賣管理辦法》、《碳費指定減量目標》、《自主減量計畫審核辦法》、《碳費收費辦法》、《公告碳費收費對象」等，預計今年底提出草案；《碳費徵收費率》涉及碳費收費的方式，需要留待明年第1季組成碳費審議會後於會中討論。
關於碳費審議會的委員，薛富盛指出，現在正在請各界推薦人選，預計明年初會確定委員名單，接著按照行政程序來召開審議會；環境部也會在此期間持續收集國際間的相關資料，供審議會參考。
環團質疑碳費優惠費率，環境部：避免衝擊
（中央社）氣候法訂定若業者達自主減量目標即可使用優惠費率，然而環團對此制度抱持疑慮。環境部強調，台灣碳定價制度剛起步，要更小心避免衝擊；碳費未來也可能2年就會檢討一次，仍有討論空間。
根據《氣候變遷因應法》，事業得申請自主減量計畫核定優惠費率的規定，惟必須採行具體減量措施，例如轉換低碳燃料、採行負排放技術、提升能源效率、使用再生能源或製程改善，能實質減少排放量達指定減量目標者，才能申請核定優惠費率，若屆時未能達到者也須追補繳。
然而，環保團體對於優惠費率制度仍抱持疑慮，認為業者在改善設施的同時就可降低碳費，政府卻還多給優惠。
環境部長薛富盛告訴《中央社》記者，尊重環團的發言，相信他們是希望政府加快腳步；但徵收碳費牽涉的層面很廣，一來是關於企業競爭力、國家經濟發展，甚至擔心民生消費是否會受影響，因此初期還是要更謹慎小心。
薛富盛說，全世界各國在推動不論是碳費、碳稅，最初都是戰戰兢兢；以新加坡例，最初碳定價1噸也才新幣5元（約新台幣117元），慢慢才往上增加，預計2030年可望達到新幣50至80元（約新台幣1170至1875元）。
薛富盛表示，台灣碳定價制度才剛起步，要更小心，也不希望企業因為徵收碳費變得更難運作。
薛富盛透露，其實環境部有與許多業者會談，如鋼鐵業原本有喊漲，但後來經溝通後表態願意配合政策。
他強調，碳費未來也可能2年就會檢討一次，仍有討論空間；國際間關注的碳邊境調整機制（CBAM）還在試行，2026年才正式開始，很多細節仍在討論中。
新聞來源
延伸閱讀
- COP28熱議「自願性碳市場」何去何從，學者建議台灣企業先觀察
- 歐盟碳邊境調整機制10月已試行：我國179項產品受影響，官員籲業者盡快收集碳排資料
- 零碳時代QA總整理：碳權、碳稅、碳費是什麼？公司生產低碳產品就可以取得碳權嗎？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺
Tags：
【一圖看懂】能源轉型新趨勢？零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢一次看懂
我們想讓你知道的是
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，本篇將帶您一次看懂零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢。
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，目前全球有超過30個國家或地區，明確制定氫能戰略藍圖，如韓國就在2019年推出氫能經濟發展路徑圖，德國則計畫投入70億歐元，將氫能視為能源發展必備的生力軍，為全球重點發展的能源課題之一。
優勢 1：終極潔淨能源
由於氫氣的使用過程，不會產生溫室氣體和其他汙染物質，燃燒後只會產生水，不會排放二氧化碳，而且能源轉換效率比化石燃料高，因而在「氫氣本身來源無溫室氣體排放」下可被視為終極潔淨能源。
因此，氫能成為綠色能源未來的重要一環，為我們走向低碳社會提供了關鍵的解決方案。透過氫能的應用，我們不僅能夠實現能源轉型，還能同時保護環境、減緩氣候變遷，為可持續發展注入新的希望。
優勢 2：儲能能力高
氫能具有高能量密度，可以有效儲存和運輸能源，意味著氫能更適合用於高能量需求的應用，能夠遠距離運輸也是一大特點，可靈活應用於不同領域，不受時間和地點的限制，有利於供應能源至偏遠地區。
氫能在能量的儲存方面，可以採用氫氣、氨或合成燃料等方式，確保能源供應的穩定性。多樣化的型態使得氫能技術在面對不同能源需求和地區性挑戰時有出色的表現，是推動能源轉型的重要利器。
優勢 3：再生能源界的百變怪
相較於太陽能、風能主要使用於電力；氫能可以應用於多個領域，包括交通、工業、電力生產和暖氣等，並且可以用於不同技術，如燃料電池和去碳燃氫。
- 氫燃料電池：將氫氣轉化為電力和熱能的裝置，當氫氣進入氫燃料電池時，它與氧氣（通常來自空氣）在電化學反應中結合，產生電力、熱能和水蒸氣。除了廣泛應用於交通領域，如氫燃料電池汽車，它們以氫氣為燃料並產生電力，以驅動電動馬達。同時也用於電力生產、能源儲存和其他應用 。
- 混氫燃料：在天然氣中混入部分比例的氫氣，並作為燃料使用，目前鋼鐵業、燃氣電廠等工業使用皆引進混氫燃燒技術，台電曾指出「在每年以混氫5％運轉7000小時情況下，可減少7,130公噸二氧化碳排放量，相當於每發電一小時可減碳一公噸。」此技術為「去碳之前先減碳」的階段性任務中有著舉足輕重的地位。
為落實永續發展的目標，維護環境、減少溫室氣體的排放成為必不可少的任務，氫能的發展便是因應這樣的使命而生。氫能作為化石燃料替代能源之一，除了能有效減少對其的過度依賴，燃燒後僅產生水的特性，也大大的減少了對環境的負擔。
現今，氫能的建設乃至於再生能源的轉型都成為全球趨之若鶩的浪潮。
（經濟部能源署廣告）