環境部徵選碳費審議委員，薛富盛重申明年第一季決定費率，環團質疑碳費優惠費率

（中央社）為加速減碳並與世界接軌，環境部優先擬訂氣候法下12項子法。環境部長薛富盛強調，最終碳費如何收費要交由審議會決定，目前正由各界推薦委員人選，仍訂於明（2024）年第1季決定碳費。

《氣候變遷因應法》今年1月10日三讀通過，於2月15日經總統公布。

為加速減碳並與世界接軌，環境部優先擬訂氣候法下與碳定價相關的12項子法。環境部長薛富盛告訴《中央社》記者，這12項子法，部分已經公告，未完成的草案一定會在年底前都預告，供各界討論。

截至今（13）日，盤查及查驗部分包含《事業應盤查登錄及查驗溫室氣體排放量之排放源》、《溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法》及《溫室氣體認證機構及查驗機構管理辦法》等皆已公告，強化溫室氣體盤查查驗登錄制度，有效管理排放量。

另外在減量誘因部分，10月12日已公告《溫室氣體自願減量專案管理辦法》及《溫室氣體排放量增量抵換管理辦法》，擴大各界參與減碳工作。

而《碳費費率審議會設置要點》則在12月1日發布，明定碳費費率審議會委員的組成及運作方式。

其餘仍未預告的草案，包含《溫室氣體減量額度移轉、交易或拍賣管理辦法》、《碳費指定減量目標》、《自主減量計畫審核辦法》、《碳費收費辦法》、《公告碳費收費對象」等，預計今年底提出草案；《碳費徵收費率》涉及碳費收費的方式，需要留待明年第1季組成碳費審議會後於會中討論。

關於碳費審議會的委員，薛富盛指出，現在正在請各界推薦人選，預計明年初會確定委員名單，接著按照行政程序來召開審議會；環境部也會在此期間持續收集國際間的相關資料，供審議會參考。

環團質疑碳費優惠費率，環境部：避免衝擊

（中央社）氣候法訂定若業者達自主減量目標即可使用優惠費率，然而環團對此制度抱持疑慮。環境部強調，台灣碳定價制度剛起步，要更小心避免衝擊；碳費未來也可能2年就會檢討一次，仍有討論空間。

根據《氣候變遷因應法》，事業得申請自主減量計畫核定優惠費率的規定，惟必須採行具體減量措施，例如轉換低碳燃料、採行負排放技術、提升能源效率、使用再生能源或製程改善，能實質減少排放量達指定減量目標者，才能申請核定優惠費率，若屆時未能達到者也須追補繳。

然而，環保團體對於優惠費率制度仍抱持疑慮，認為業者在改善設施的同時就可降低碳費，政府卻還多給優惠。

環境部長薛富盛告訴《中央社》記者，尊重環團的發言，相信他們是希望政府加快腳步；但徵收碳費牽涉的層面很廣，一來是關於企業競爭力、國家經濟發展，甚至擔心民生消費是否會受影響，因此初期還是要更謹慎小心。

薛富盛說，全世界各國在推動不論是碳費、碳稅，最初都是戰戰兢兢；以新加坡例，最初碳定價1噸也才新幣5元（約新台幣117元），慢慢才往上增加，預計2030年可望達到新幣50至80元（約新台幣1170至1875元）。

薛富盛表示，台灣碳定價制度才剛起步，要更小心，也不希望企業因為徵收碳費變得更難運作。

薛富盛透露，其實環境部有與許多業者會談，如鋼鐵業原本有喊漲，但後來經溝通後表態願意配合政策。

他強調，碳費未來也可能2年就會檢討一次，仍有討論空間；國際間關注的碳邊境調整機制（CBAM）還在試行，2026年才正式開始，很多細節仍在討論中。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺