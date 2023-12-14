《小曉》惹毛特教專業的一部片
我們想讓你知道的是
身為國立大學特教系畢業生，當臉書的同溫層一直推薦《小曉》有多麼催淚之時，既期待又怕傷害。而電影播畢，我感覺到這是一部用特教議題包裹的愛情片，完全沒有想要討論過動症學生遇到的困境，主角應該是保羅跟薇芳吧？有種被騙進電影院，且看到一堆不應該出現在真實特教／融合教育場域中的事情，氣死。
文： 休士頓我們有麻煩了
（內文有雷，可先收藏文章觀影後閱讀）
身為國立大學特教系畢業生，當臉書的同溫層一直推薦《小曉》有多麼催淚之時，深怕ADHD（Attention Deficit Hyperactivity Disorder，注意力不足過動症）主題與親情的我進入影院時，既期待又怕傷害；沒有看預告與電影介紹，只知道這部片長103分鐘。
隨著電影開始說故事，我的心情從擔憂，到中後段轉變成強烈的氣憤。
以下整理幾個我認為很挑起情緒的點。
1. 保羅（小曉的導師，劉俊謙 飾）身兼小曉母親的愛人
觀影前不知道故事有這個設定，雖然倫理上沒有明定「教師不能與學生的父母談戀愛」，但就像電影中保羅提到的：「我不能在課後幫妳（小曉）補習。」
可以得知，保羅其實知道自己應該如何維持導師應有的行為與責任。他跟薇芳說：「不要罵，要去理解孩子在想甚麼。」卻不知道，自己其實是造成小曉成為不定時炸彈的共犯。
小曉看不慣媽媽的外遇、無法對同學的欺負忍氣吞聲，而保羅身為媽媽的外遇對象兼導師，只會以自己認為的愛（陪小曉與薇芳、要班上同學忍著小曉就可以獲得貼紙）來愛母女倆。
2. 薇芳（小曉的母親，陳意涵 飾）習得無助卻不負責任的放棄
我們可以推測小曉在碰到導師保羅前，應該已經給薇芳惹了不少麻煩，使得薇芳必須勤跑學校、為女兒打理吃喝拉撒、甚至幫已經五年級的她洗頭（因為小曉還不會洗）。
薇芳固然為小曉「犧牲」了自己鋼琴教師的專業與身分，也應該對於丈夫長年在外而感到失落，她對小曉的愛最終轉換成恨，如果沒有小曉的過動行為、不受控，她本應過著身心富足的日子。
最終她放棄管教小曉，認為管束她只是對牛彈琴，也開始覺得自己的人生了無新意。她不只放棄了小曉，也放棄了自己。
3. 大人的自私造就孩子的悲哀
上述兩點圍繞在成年人的描述上，我們待會再來聊聊小曉這個角色，我必須先把大人的惡講完。
保羅跟薇芳可能都真的在意著小曉與彼此，但都使用了錯誤的方式；先前提到保羅用代幣制（集貼紙）來控制班上同學對小曉表現出的惡意，但在班上同學表現出霸凌行為時，卻沒辦法當面制止。
薇芳對於感情、事業及管教小孩所帶來的失意感到無助，只能在承受不住時以酒精麻醉自己。
4. 本質上是愛情片
劇中出現籠子中的貓頭鷹這個意象，貓頭鷹可以代表與眾不同小曉（林品彤 飾），而籠子可以代表整個普通教育以及社會帶來的枷鎖。但真的有這麼簡單嗎？
小曉喜愛大自然，正義感十足。她的ADHD讓身邊的人以為她不一樣，其實她只是沒辦法被當作是一樣的被對待。如同保羅轉述她的英文造句：「If I bring snacks to school, I will be surrounded by my classmates.」她渴求的只是同儕認同。
然而，過動症這個標籤以及保羅的作為——安排假的朋友給小曉、濫用代幣制、無視霸凌、不認為自己與小曉母親的關係可能會讓小曉感到不適等等，讓小曉根本無法在學校生存。
電影播畢，我感覺到這是一部用特教議題包裹的愛情片。電影中完全沒有想要討論過動症學生遇到的困境（除了寫實地將普生家長的抱怨演繹出來以外），也沒有想要探討特生家長（aka薇芳）的因應與心路歷程——我本來想看這個，就算是厭世與崩潰而非完全的正向教養也行，薇芳完全就是想談戀愛，而非養小孩。
亦沒有特教與社工方面介入，
我知道這是電影不是紀錄片所以就不計較了，聲量如此龐大的片，著實可惜，也可能反映著特教與電影界的疏離，好萊塢對於特教議題的著墨通常較為正向與激勵，台灣在《必須過動》上做到了奇幻及批判現實的好例子，《無聲》則反映了真實發生過的特教學校事件；但在《小曉》上，主角應該是保羅跟薇芳吧？有種被騙進電影院且看到一堆不應該出現在真實特教／融合教育場域中的事情，氣死。
備註
演員都很會演，就是編劇不合口味。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：丁肇九
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