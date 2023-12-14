談侯康配「555買房方案」（上）：其實是「建商福利政策」，恐讓台灣青年走向次貸風暴
我們想讓你知道的是
侯康配提出的「555政策」透過一堆優惠政策，誘導年輕人去借款買自己根本買不起的房，最後不僅可能導致法拍、公股行庫呆帳等一連串的經濟問題，到時候更要由國庫要來救「不能倒」的公股行庫，重演2008年金融危機。美國為了救金融海嘯，開啟難以回頭的量化寬鬆政策，但台灣的央行能像美國這樣印鈔票嗎？
次貸危機，全名次級房屋借貸危機（Subprime mortgage crisis），發生在2000年代的美國，起因是FRB（美國聯邦準備銀行）長期實施貨幣寬鬆政策，使不動產的熱潮不斷升溫，許多低收入階層紛紛辦理房屋貸款來購置不動產，而後引發房地產市場到信貸市場接連破產，最終引發了2008年的金融海嘯。
所謂的「次貸」就是針對償還能力低的人，以房屋做擔保收取高額利息的貸款，主要是指房屋貸款。而國民黨侯康配日前提出的「555政策」在優惠寬限期間，每個月房貸大約繳1萬9到2萬元，不過第6年開始本息攤還，每月還款金額可能飆到7萬。
還記得嗎？21世紀初美國房地產市場持續走高，並由於不動產價格不斷看漲，信用評級公司甚至給予相關證券AAA級的評價，除了金融法規管制不嚴格，尤其針對KYC（Know Your Customer認識你的客戶）和信評機制欠缺管考，爾後高利率的次級房貸在2007年不斷出現呆帳，導致泡沫危機。
人們迫切地渴望擁有屬於自己的家，卻低估了次貸償還能力的風險，進而使房市泡沫走向不可收拾的地步。
如果說555政策不是為了建商手上的空屋解套，與具有發展權的都市計畫土地開發，那是為了甚麼？別忘了，台灣總人口從2018年的2358萬高峰，已經連續4年負成長至2326萬人。
金融市場穩定性，就這樣變成政策牛肉旁的三色豆一同去了
次級貸款的主要形式，就是將購買住宅時的抵押貸款，以最低的借貸市場利率貸給不符一般貸款標準的借款人。如果借款人在償還抵押貸款時拖欠付款，貸款人可以依貸款中的實收款項依法占有房產所有權，這就叫做法拍。
1997年到2006年間，普遍美國住房價格增加124％。房地產泡沫導致不少屋主對好不容易貸款買來的房子進行利率再融資，在房價不斷上升的同時，消費者儲蓄較少，借貸與開支卻更多了。信貸和房價的爆炸性發展導致房市榮景，後來未能出售的房屋，導致美國房價2006年中期昇至頂點並開始下跌。
侯康配提出的「555政策」不正是透過一堆優惠政策，誘導年輕人去借款買自己根本買不起的房嗎？最後不僅可能導致法拍、公股行庫呆帳等一連串的經濟問題，到時候更要由國庫要來救「不能倒」的公股行庫，重演2008年金融危機。美國為了救金融海嘯，開啟無法回頭的QE（Quantitative Easing量化寬鬆）政策，但台灣的央行能像美國這樣印鈔票嗎？
現在青年購屋555政策直接來一個0元交房專案，只能說那個熟悉的味道zsr一下就上來了——看似侯康，暗藏青年危機；畢竟你不理財、財不理你。
既然要透過金融機構，就應該回歸已經建立起秩序的「金融監理機制」，政府的工作只是藉由利息補貼減輕負擔。但555政策顯然欠缺配套，只是把年輕人的買房壓力拋給銀行承擔，對金融市場的穩定有不利影響，金融市場好不容易建立起的穩定性，就這樣變成政策牛肉旁的三色豆一同去了。
政策不是現有政策照抄，再把餅無限畫大
這餅會吃死人的。
次級抵押貸款在美國確實大幅拉高了家庭擁房率，並增加整體住房需求量，然後呢？「零門檻搶房，房價直接噴飛」、「準備六都公寓一千萬起跳」、「以前連傢俱裝潢的錢都貸給你」、「以前貸滿100％加送裝潢貸，無本金入住新家，還可以送裝潢」這些都是筆者撰寫文章期間看到的網友觀點，也是555政策不得不面對的危機。
看到這裡，還會覺得555政策是優惠青年、青年購屋有好康嗎？
確實，青年的住房想像不該只剩租屋一條路，但是國家一直在努力的社會住宅與「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」（以下簡稱新青安）不就是現在進行式嗎？
「青年安心成家購屋優惠貸款」係2010年由小英政府推出，支援無殼族購屋置產及成家立業需求，持續至2024年底止的「青年安心成家購屋優惠貸款」。然因房價高、央行升息，讓房貸族本息負擔加重，才再度擴大補貼。即便如此也從沒喊出0元交房這種會吃死人的政策，以下是關於新舊制的比較：
青年安心成家貸款新制舊制比較一覽：
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項目
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青年安心成家購屋優惠貸款精進方案2023-2026
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青年安心成家購屋優惠貸款2010-2024
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最高貸款額度
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最高新台幣1000萬元
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最高新台幣800萬元
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貸款年限
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40年期
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30年期
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還款寬限期
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5年
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3年
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政府利息補貼
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補貼1碼，期間3年
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無
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公股銀行減半碼優惠
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延長至2026年
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2024年底止
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青安貸款實施年限
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延長至2026年
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2024年底止
|資料來源：行政院
555政策其實就是在現有政策上把餅畫大而已，就像老闆畫的餅一樣——很難吃下，還會消化不良引發胃潰瘍；甚至無厘頭地無限放大，敢喊出0元交房專案這種大餅，這餅是會吃死人的，真心佩服國民黨的勇氣。
侯友宜的說法，與未出席的趙少康？
趙少康在政策記者會召開後一天，即在校園被問到這題，趙少康表示他不在乎房價多少，只在乎年輕人拿不拿得出頭期款。如果按照這個邏輯，那怎麼不直接發錢給要買房的年輕人？所以說，諸如「青年安心成家貸款」的貸款政策，目的都是為了「幫助本來就有買房能力的人」減輕還款期間的負擔，而不是讓你陷入高額貸款風險。
一個月繳6萬？我還真的不敢想像。
所以住宅貸款補貼政策，徵信就會是核貸的重點，絕對不能像555政策一樣用優惠貸款騙買不起的年輕人去當房奴。而是持續用租金補貼、社會住宅、包租代管提升年輕人的居住品質及消費能力，難道為了一間房，白白被套牢犧牲所有生活品質，是青年要的嗎？或者說，是侯友宜或趙少康這種不知民間疾苦的總統候選人能想像的嗎？
真正的危機根本不是青年的還款能力，而是青年會直接被政策與市場洪流活生生玩死。最終得利的是誰？昭然若揭。
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永豐「DAWHO之夜」帶大戶看大勢：展望2024經濟走向，深度解析股房雙市投資契機！
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2024經濟「審慎樂觀」！做好資產分配是投資成功關鍵
隨著2023年越來越接近尾聲， 2024年臺灣經濟預測也紛紛出爐，綜觀各界預測報告*，2024年經濟成長率預估落在3%上下，較2023年增長約1.5個百分點。對於明年臺灣的景氣觀察，政大商學院教授周冠男以烏俄戰爭、美中科技角力等國際事件的影響力式微為例，說明過去影響經濟的風險事件都已漸漸被認為「可控」，再加上近期作為經濟先行指標的股市也回穩、上漲，因此認為未來景氣將會緩慢恢復正常。
周教授提醒，雖然樂觀看待未來趨勢，但還是必須關注美國聯準會的「利率政策」和「以巴衝突」的後續情形。不管是債市還是股市，只要利率政策有點風吹草動，就會對市場產生巨大影響；此外他也提到，雖然從過去歷史看來，地緣政治事件對市場影響短暫，但仍建議投資人要多加注意，才能及時調整自己的投資組合。
談到投資心法，周冠男也強調，「投資絕對不是短線賺大錢的事情，不能急。為什麼『經濟循環』裡面有『循環』？因為它不可能永遠都不好。所以我們要做好資產配置，長期它就可能會自然而然地往上增值。」除此之外，他也分享資產配置比例的建議，「我覺得更精確的比例是『100-年齡』。」例如30歲年輕人的配置方向就是70%股票、30%債券，然後每個人再根據個別的風險承受能力調節。最後，周冠男也建議大家在選擇標的時要落實分散的動作，避免一注獨壓某檔標的，因為市場到底最後誰會存活、誰能出線都是未知數。
2024房市「量」重於「價」！給首購族與投資人的建議
除了股市，房市的發展也是許多投資人關注的重點，尤其在臺灣號稱年度最重的打「炒房」政策《平均地權條例修正案》正式實施以後，不少人認為房市好像活力不再。對此，樂居創辦人李奕農以國泰房價指數及央行報告*推論，認為未來房市將出現「價格緩漲、成交量萎縮、建商推案量縮」三大趨勢，建議2024年投資人可以從「成交量」觀察房屋的剛性需求強烈與否，進而判斷未來房市走勢。
此外，李奕農進一步指出，「看似條例實施壓縮了預售屋的淨轉手空間，整體市場萎縮、監理轉嚴，預售屋受傷應該比較嚴重，但實際上預售屋還是交易最熱絡的。」原因出在預售市場分期支付款項的特性，所以他認為未來預售屋的成交量還是持續看漲，且整體房市也不會過於疲弱。他接著解釋，「就像實價登錄不能稱為打房手段，近期政府只是增加監管力道，整頓市場的交易狀況，讓房地產交易回歸正常化，所以我不認為這些政策會導致房市走緩。」
面對首購族的聽眾，李奕農認為可以跟著政策走，例如現在提供利率補貼、寬限期延長、貸款年限延長的「新青年安心成家房貸」就是不錯的機會；但如果是投資人，李奕農則建議要等到政府把限貸政策移除的時候，才比較是進場投資的時機。
AI話題持續發燒，股房雙市怎麼看？
活動過程中，也談到近年熱門的AI話題。對此，李奕農分享美國房產領域已經有運用AI預測房地產價值的成熟案例，說明AI未來很可能成為房市中預測物件價值的工具，無論是投資還是自住都能幫助到想買房的購屋族。周冠男也認同AI崛起的趨勢，並從兩大觀點進一步分析，「第一，市場最近剛從AI熱潮冷靜下來，市場和投資人也能更客觀的看待產業未來的前景；第二，回到生活面來看，AI也只會越來越強，不管是金融商品推薦、醫藥應用、電信通訊、傳播應用，甚至是娛樂產業都是一片藍海，值得投資人持續關注。」
不過論及「出手」時，他也鄭重的再次提醒，「還是那一句，出手之前要做研究、不要單押某一家股票；最好AI相關標的都要有所涉獵，或是挑選一個投資組合，盡量把風險透過資產配置分散開。」就像周冠男教授不斷強調的，投資最忌諱人云亦云，哪個故事好聽走哪邊。因為每個人的風險承受度不同，投資理財的規劃、資產配置的方式也不同，投資人必須仔細思考，做好功課，然後才能在一次次的配置和操作過程，領悟到屬於自己的投資心法，並在2024年把握市場大勢，享受被動投資的甜美果實。
*註1：綜觀中央銀行、行政院主計總處、中華經濟研究院、台灣經濟研究院等單位所公布之經濟報告中的台灣經濟成長率預估值。
*註2：2023年10月3日，中央銀行業務報告暨 113 年度中央政府總預算案行政院歲入預算有關中央銀行股息紅利繳庫部分之說明，第33頁。
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2. 美股：
(1). 投資人投資海外股票之決定應依本身判斷為之，且應自行負擔投資風險及投資結果；本行並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資海外股票有投資風險(包括但不限於信用、價格、匯率、下市、政治之風險)，亦可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失為全部投資本金及利息。申購前請至永豐銀行美股網站參考完整投資警語說明：https://bank.sinopac.com/sinopacBT/webevents/USStock/index.html
(2). 投資一定有風險，股票/ETF投資有賺有賠，申購前請至永豐銀行 ShareShares 網站參考完整投資警語說明：https://mma.sinopac.com/ShareShares/Index.aspx
3. ibrAin：永豐商業銀行經金融監督管理委員會109年9月10日金管證投字第1090352215號函核准辦理兼營證券投資顧問業務。請至永豐銀行ibrAin網站參考完整投資警語說明：https://bank.sinopac.com/sinopacBT/webevents/ibrain/index.html
4. 大戶投：「大戶投」為永豐金證券提供之服務，詳情請至大戶投網站參考完整說明：https://dawho.tw/hot/dawhotou/
5.房貸：「理財型房貸」為永豐銀行提供之服務，請評估投資風險及自身償債能力，詳情請至房貸網站參考完整說明：https://dawho.tw/hot/mortgage/