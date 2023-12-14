談侯康配「555買房方案」（上）：其實是「建商福利政策」，恐讓台灣青年走向次貸風暴

次貸危機，全名次級房屋借貸危機（Subprime mortgage crisis），發生在2000年代的美國，起因是FRB（美國聯邦準備銀行）長期實施貨幣寬鬆政策，使不動產的熱潮不斷升溫，許多低收入階層紛紛辦理房屋貸款來購置不動產，而後引發房地產市場到信貸市場接連破產，最終引發了2008年的金融海嘯。

所謂的「次貸」就是針對償還能力低的人，以房屋做擔保收取高額利息的貸款，主要是指房屋貸款。而國民黨侯康配日前提出的「555政策」在優惠寬限期間，每個月房貸大約繳1萬9到2萬元，不過第6年開始本息攤還，每月還款金額可能飆到7萬。

還記得嗎？21世紀初美國房地產市場持續走高，並由於不動產價格不斷看漲，信用評級公司甚至給予相關證券AAA級的評價，除了金融法規管制不嚴格，尤其針對KYC（Know Your Customer認識你的客戶）和信評機制欠缺管考，爾後高利率的次級房貸在2007年不斷出現呆帳，導致泡沫危機。

作者製作提供 21世紀次貸風暴由房地產市場蔓延信貸市場引發金融海嘯一覽

人們迫切地渴望擁有屬於自己的家，卻低估了次貸償還能力的風險，進而使房市泡沫走向不可收拾的地步。

如果說555政策不是為了建商手上的空屋解套，與具有發展權的都市計畫土地開發，那是為了甚麼？別忘了，台灣總人口從2018年的2358萬高峰，已經連續4年負成長至2326萬人。

金融市場穩定性，就這樣變成政策牛肉旁的三色豆一同去了

次級貸款的主要形式，就是將購買住宅時的抵押貸款，以最低的借貸市場利率貸給不符一般貸款標準的借款人。如果借款人在償還抵押貸款時拖欠付款，貸款人可以依貸款中的實收款項依法占有房產所有權，這就叫做法拍。

1997年到2006年間，普遍美國住房價格增加124％。房地產泡沫導致不少屋主對好不容易貸款買來的房子進行利率再融資，在房價不斷上升的同時，消費者儲蓄較少，借貸與開支卻更多了。信貸和房價的爆炸性發展導致房市榮景，後來未能出售的房屋，導致美國房價2006年中期昇至頂點並開始下跌。

侯康配提出的「555政策」不正是透過一堆優惠政策，誘導年輕人去借款買自己根本買不起的房嗎？最後不僅可能導致法拍、公股行庫呆帳等一連串的經濟問題，到時候更要由國庫要來救「不能倒」的公股行庫，重演2008年金融危機。美國為了救金融海嘯，開啟無法回頭的QE（Quantitative Easing量化寬鬆）政策，但台灣的央行能像美國這樣印鈔票嗎？

現在青年購屋555政策直接來一個0元交房專案，只能說那個熟悉的味道zsr一下就上來了——看似侯康，暗藏青年危機；畢竟你不理財、財不理你。

既然要透過金融機構，就應該回歸已經建立起秩序的「金融監理機制」，政府的工作只是藉由利息補貼減輕負擔。但555政策顯然欠缺配套，只是把年輕人的買房壓力拋給銀行承擔，對金融市場的穩定有不利影響，金融市場好不容易建立起的穩定性，就這樣變成政策牛肉旁的三色豆一同去了。

政策不是現有政策照抄，再把餅無限畫大

這餅會吃死人的。

次級抵押貸款在美國確實大幅拉高了家庭擁房率，並增加整體住房需求量，然後呢？「零門檻搶房，房價直接噴飛」、「準備六都公寓一千萬起跳」、「以前連傢俱裝潢的錢都貸給你」、「以前貸滿100％加送裝潢貸，無本金入住新家，還可以送裝潢」這些都是筆者撰寫文章期間看到的網友觀點，也是555政策不得不面對的危機。

看到這裡，還會覺得555政策是優惠青年、青年購屋有好康嗎？

確實，青年的住房想像不該只剩租屋一條路，但是國家一直在努力的社會住宅與「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」（以下簡稱新青安）不就是現在進行式嗎？

「青年安心成家購屋優惠貸款」係2010年由小英政府推出，支援無殼族購屋置產及成家立業需求，持續至2024年底止的「青年安心成家購屋優惠貸款」。然因房價高、央行升息，讓房貸族本息負擔加重，才再度擴大補貼。即便如此也從沒喊出0元交房這種會吃死人的政策，以下是關於新舊制的比較：

青年安心成家貸款新制舊制比較一覽：

項目 青年安心成家購屋優惠貸款精進方案2023-2026 青年安心成家購屋優惠貸款2010-2024 最高貸款額度 最高新台幣1000萬元 最高新台幣800萬元 貸款年限 40年期 30年期 還款寬限期 5年 3年 政府利息補貼 補貼1碼，期間3年 無 公股銀行減半碼優惠 延長至2026年 2024年底止 青安貸款實施年限 延長至2026年 2024年底止 資料來源：行政院

555政策其實就是在現有政策上把餅畫大而已，就像老闆畫的餅一樣——很難吃下，還會消化不良引發胃潰瘍；甚至無厘頭地無限放大，敢喊出0元交房專案這種大餅，這餅是會吃死人的，真心佩服國民黨的勇氣。

侯友宜的說法，與未出席的趙少康？

趙少康在政策記者會召開後一天，即在校園被問到這題，趙少康表示他不在乎房價多少，只在乎年輕人拿不拿得出頭期款。如果按照這個邏輯，那怎麼不直接發錢給要買房的年輕人？所以說，諸如「青年安心成家貸款」的貸款政策，目的都是為了「幫助本來就有買房能力的人」減輕還款期間的負擔，而不是讓你陷入高額貸款風險。

一個月繳6萬？我還真的不敢想像。

所以住宅貸款補貼政策，徵信就會是核貸的重點，絕對不能像555政策一樣用優惠貸款騙買不起的年輕人去當房奴。而是持續用租金補貼、社會住宅、包租代管提升年輕人的居住品質及消費能力，難道為了一間房，白白被套牢犧牲所有生活品質，是青年要的嗎？或者說，是侯友宜或趙少康這種不知民間疾苦的總統候選人能想像的嗎？

真正的危機根本不是青年的還款能力，而是青年會直接被政策與市場洪流活生生玩死。最終得利的是誰？昭然若揭。