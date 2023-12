談侯康配「555買房方案」（下）：「文化大學城」現形錄，與大量開放陸生的詭計

在新北市長大的雲林北港人——就讀逢甲大學都市計畫與空間資訊學系,曾任職於個別指導補習班擔任社會講師逾兩年半,現任職政治工作、業餘興趣則是寫作。 「The important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existing.」 關心國土計畫與都市計畫及交通等相關政策議題,時記錄所見、所聞、所想之心得小品,並透過個人網站、媒體投書發表議題觀點,同時以實地走訪各議題討論區——以此自勉寫出更有溫度的文章。

看更多此作者文章...