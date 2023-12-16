談侯康配「555買房方案」（下）：「文化大學城」現形錄，與大量開放陸生的詭計

上一篇文章講到，國民黨侯康配提出的555方案，將帶領台灣青年走向次貸風暴的危機。

在優惠寬限期間，每個月房貸大約繳1萬9到兩萬元，不過第六年開始本息攤還，每月還款金額可能飆到7萬，本質上有如透過一堆優惠政策，誘導年輕人去借款買自己根本買不起的房，最後不僅可能導致法拍、公股行庫呆帳等一連串的經濟問題，到時候更要由國庫要來救「不能倒」的公股行庫，重演2008年金融危機。

在這篇文章，讓我們從文化大學城、大專院校招生危機，與侯友宜的大量開放陸生政策，來談一場總統大選版，關乎建商與既得利益者版本的「救救我啊我救我」。

文化大學城青年租房現形錄

中國文化大學對內稱呼「華岡」。因校址位於陽明山山仔后，校本部原為一片橘子園，自購得建校基地後才改名為華岡。

山仔后地區存有多數美軍眷舍，今日則轉為主題景觀餐廳、別墅、學生分租宿舍或公務館舍使用，由於棟距、街廓、建築法式深具美式風格，因而成為進入華岡前的整體視覺意象，亦為臺灣現存最完整的美式建築聚落。美軍撤退後，文化大學的學生逐漸成為山仔后生活的主旋律之一。

擷取自Google Earth Pro 文化大學與周邊大學城聚落

根據高教工會2017年的統計，台灣的大學宿舍床位總缺口為26萬餘床，約近5成的學生無宿舍可住，且都會區大學更為嚴重。近台北市區、毗鄰國家公園的文化大學更是不用說，為了解決這個問題甚至還發明了「溫泉飯店宿舍」計畫。

溫泉飯店宿舍計畫由熱海飯店應允提供文化大學學生優惠住宿價格：約7.5坪房間一學期雙人入住為每人19800元，約5坪房間一學期雙人入住每人17000元，約5坪房間一學期單人入住每人28800元，以上價格均含水電費。

文化大學城居住方案的「JOE是要對決」

文化大學長達30多年的宿舍不足問題，誰來負責青年租屋供給面？不正是既已建成的聚落們嗎？恰巧，侯友宜家族名下的前文大學生宿舍「大群館（現已改名凱旋苑）」就是其中一個青年租屋大房東。大群館更在重新裝潢後更名凱旋苑，化身豪華物件——月租金最低1.6萬，若是滿租月收租達164萬元。

凱旋苑16000的月租金，等於一學期房租就要繳掉約72000元。對比一學期19800到28800的熱海飯店，看看侯友宜痛心疾呼的居住正義大旗，這不明擺著睜著眼睛說瞎話嗎？侯友宜要喊居住正義，就來先降文大房租，再來點溫泉好像也不賴？

文化大學城居住品質比較 文化大學溫泉飯店宿舍 前文大宿舍大群館 標的物 熱海飯店 侯友宜家族的凱旋苑 房數/床數 至少250床溫泉飯店 103間套房 每學期租金 19000-28000不等 以一學期18周計約72000

侯友宜與他的文化大學城市場

擺在台灣高齡化、少子化的社會進行式眼前，急於收拾的就是普設大學的反作用力。在這樣的狀況下只有兩種方式：裁撤或合併大學，加上部分大專院校轉型重點特色校園；抑或者，讓更多學生來補滿這個大洞！恰巧，侯友宜在2023年11月27日舉辦的「2023台灣經濟發展論壇－與國家未來領導人對談」，端出的政策正是大量開放陸客旅遊、陸生就學。

筆者絕對不是看衰文化大學、亦非引戰，但就土地區位及招生率平心而論，文化大學城（university town）不就是最明顯的利害關係人之一嗎？

大量開放陸生，然後呢？看似救了一間大學，然後需求拉高、房價繼續上漲？陽明山沒有讓畢業生留下來的誘因，「不存在」畢業生留在當地拉漲大學城房價的問題，此時利害關係人是誰？誰受害？不正是就讀大學租屋的青年族群嗎？

作者繪製 陸生進入文化大學租房市場循環模擬圖

對比空房率日漸高漲的台灣，與建商看著流口水的都市發展土地，555政策到底是為了解決青年住房議題，還是用居住正義包裝的建商福利政策？0元貸款是為了讓房市價格居高不下，還是推年輕人一把？開放陸生是為了解救大專院校，還是解救自己的租房市場？

555政策、開放陸生政策真的是圖利社會大眾嗎？還是圖利到建商與既得利益者的私利上了？

政府要正視青年買不起房、還不起房貸的問題，不會因為補助他就變買得起了。推動多元社宅、打房降低價格，二選一。貸款是為了推年輕人一把，不是把人推下懸崖！用555政策解決買不起房的問題，根本癡人說夢、不切實際。

以房換房一派輕鬆，跟青年談甚麼居住正義？

在這場選舉擔任侯友宜的副手，趙少康吃著台灣錢淹腳目的紅利，訴說當初他在外商擔任亞洲區經理待遇不錯，20幾歲就在台北買了2、3間公寓。並且用「以房換房」的方式累積財富比起，將居住正義價值消費的渣都不剩。

「以房換房」是甚麼概念？不就是青年最不願意看到的狀況嗎？還是要青年效仿再來拉高一次房價，做到真正債留子孫？

台灣已經用50年的時間示範過「以房換房」是甚麼概念了。從1973年的第一次石油危機，到1979年的第二次石油危機，兩次危機與政策因應都再再影響了房地產脈動。結果不正是由下個世代的無殼族承擔歷史共業嗎？社會住宅政策不就是在這樣的風風雨雨中催生的嗎？

許多人的成功，是建構在土地的框架下，踏著人往上爬的。這絕對不是我們期待看到的公民社會。

「重點是居住與生活品質並進，這些老人們到底懂不懂居住正義？」筆者在討論地方政策時常聽到一句話：「不拖後腿的政策，就是好政策的及格標準」555政策不正是透過政策擾亂好不容易建立起來的金融監理秩序嗎？萬一在這時候青年繳到一半的貸款慘遭斷頭，得利的是誰？受害的是誰？

確實，住房政策需要有多元視角、多元想像；但筆者寧願乖乖租社宅培養消費能力，再想辦法用合理的貸款方式買房，也不願意玩全額貸這招害人害己的爛步數。

Photo Credit: 中央社 居住正義遊行侯的政策主張都還沒講完，台下已是噓聲不斷

假談居住正義，實則撕裂台灣的惡劣政策