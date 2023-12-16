談侯康配「555買房方案」（下）：「文化大學城」現形錄，與大量開放陸生的詭計
我們想讓你知道的是
政府要正視青年買不起房、還不起房貸的問題，不會因為補助他就變買得起了。推動多元社宅、打房降低價格，二選一。貸款是為了推年輕人一把，不是把人推下懸崖！用555政策解決買不起房的問題，根本癡人說夢、不切實際，究竟真的是圖利社會大眾嗎？還是圖利到建商與既得利益者的私利上了？
上一篇文章講到，國民黨侯康配提出的555方案，將帶領台灣青年走向次貸風暴的危機。
在優惠寬限期間，每個月房貸大約繳1萬9到兩萬元，不過第六年開始本息攤還，每月還款金額可能飆到7萬，本質上有如透過一堆優惠政策，誘導年輕人去借款買自己根本買不起的房，最後不僅可能導致法拍、公股行庫呆帳等一連串的經濟問題，到時候更要由國庫要來救「不能倒」的公股行庫，重演2008年金融危機。
在這篇文章，讓我們從文化大學城、大專院校招生危機，與侯友宜的大量開放陸生政策，來談一場總統大選版，關乎建商與既得利益者版本的「救救我啊我救我」。
文化大學城青年租房現形錄
中國文化大學對內稱呼「華岡」。因校址位於陽明山山仔后，校本部原為一片橘子園，自購得建校基地後才改名為華岡。
山仔后地區存有多數美軍眷舍，今日則轉為主題景觀餐廳、別墅、學生分租宿舍或公務館舍使用，由於棟距、街廓、建築法式深具美式風格，因而成為進入華岡前的整體視覺意象，亦為臺灣現存最完整的美式建築聚落。美軍撤退後，文化大學的學生逐漸成為山仔后生活的主旋律之一。
根據高教工會2017年的統計，台灣的大學宿舍床位總缺口為26萬餘床，約近5成的學生無宿舍可住，且都會區大學更為嚴重。近台北市區、毗鄰國家公園的文化大學更是不用說，為了解決這個問題甚至還發明了「溫泉飯店宿舍」計畫。
溫泉飯店宿舍計畫由熱海飯店應允提供文化大學學生優惠住宿價格：約7.5坪房間一學期雙人入住為每人19800元，約5坪房間一學期雙人入住每人17000元，約5坪房間一學期單人入住每人28800元，以上價格均含水電費。
文化大學城居住方案的「JOE是要對決」
文化大學長達30多年的宿舍不足問題，誰來負責青年租屋供給面？不正是既已建成的聚落們嗎？恰巧，侯友宜家族名下的前文大學生宿舍「大群館（現已改名凱旋苑）」就是其中一個青年租屋大房東。大群館更在重新裝潢後更名凱旋苑，化身豪華物件——月租金最低1.6萬，若是滿租月收租達164萬元。
凱旋苑16000的月租金，等於一學期房租就要繳掉約72000元。對比一學期19800到28800的熱海飯店，看看侯友宜痛心疾呼的居住正義大旗，這不明擺著睜著眼睛說瞎話嗎？侯友宜要喊居住正義，就來先降文大房租，再來點溫泉好像也不賴？
|文化大學城居住品質比較
|
文化大學溫泉飯店宿舍
|
前文大宿舍大群館
|
標的物
|
熱海飯店
|
侯友宜家族的凱旋苑
|
房數/床數
|
至少250床溫泉飯店
|
103間套房
|
每學期租金
|
19000-28000不等
|
以一學期18周計約72000
侯友宜與他的文化大學城市場
擺在台灣高齡化、少子化的社會進行式眼前，急於收拾的就是普設大學的反作用力。在這樣的狀況下只有兩種方式：裁撤或合併大學，加上部分大專院校轉型重點特色校園；抑或者，讓更多學生來補滿這個大洞！恰巧，侯友宜在2023年11月27日舉辦的「2023台灣經濟發展論壇－與國家未來領導人對談」，端出的政策正是大量開放陸客旅遊、陸生就學。
筆者絕對不是看衰文化大學、亦非引戰，但就土地區位及招生率平心而論，文化大學城（university town）不就是最明顯的利害關係人之一嗎？
大量開放陸生，然後呢？看似救了一間大學，然後需求拉高、房價繼續上漲？陽明山沒有讓畢業生留下來的誘因，「不存在」畢業生留在當地拉漲大學城房價的問題，此時利害關係人是誰？誰受害？不正是就讀大學租屋的青年族群嗎？
對比空房率日漸高漲的台灣，與建商看著流口水的都市發展土地，555政策到底是為了解決青年住房議題，還是用居住正義包裝的建商福利政策？0元貸款是為了讓房市價格居高不下，還是推年輕人一把？開放陸生是為了解救大專院校，還是解救自己的租房市場？
555政策、開放陸生政策真的是圖利社會大眾嗎？還是圖利到建商與既得利益者的私利上了？
政府要正視青年買不起房、還不起房貸的問題，不會因為補助他就變買得起了。推動多元社宅、打房降低價格，二選一。貸款是為了推年輕人一把，不是把人推下懸崖！用555政策解決買不起房的問題，根本癡人說夢、不切實際。
以房換房一派輕鬆，跟青年談甚麼居住正義？
在這場選舉擔任侯友宜的副手，趙少康吃著台灣錢淹腳目的紅利，訴說當初他在外商擔任亞洲區經理待遇不錯，20幾歲就在台北買了2、3間公寓。並且用「以房換房」的方式累積財富比起，將居住正義價值消費的渣都不剩。
「以房換房」是甚麼概念？不就是青年最不願意看到的狀況嗎？還是要青年效仿再來拉高一次房價，做到真正債留子孫？
台灣已經用50年的時間示範過「以房換房」是甚麼概念了。從1973年的第一次石油危機，到1979年的第二次石油危機，兩次危機與政策因應都再再影響了房地產脈動。結果不正是由下個世代的無殼族承擔歷史共業嗎？社會住宅政策不就是在這樣的風風雨雨中催生的嗎？
許多人的成功，是建構在土地的框架下，踏著人往上爬的。這絕對不是我們期待看到的公民社會。
「重點是居住與生活品質並進，這些老人們到底懂不懂居住正義？」筆者在討論地方政策時常聽到一句話：「不拖後腿的政策，就是好政策的及格標準」555政策不正是透過政策擾亂好不容易建立起來的金融監理秩序嗎？萬一在這時候青年繳到一半的貸款慘遭斷頭，得利的是誰？受害的是誰？
確實，住房政策需要有多元視角、多元想像；但筆者寧願乖乖租社宅培養消費能力，再想辦法用合理的貸款方式買房，也不願意玩全額貸這招害人害己的爛步數。
假談居住正義，實則撕裂台灣的惡劣政策
“2024總統大選”的相關議題
- 2023-12-16 談侯康配「555買房方案」（下）：「文化大學城」現形錄，與大量開放陸生的詭計
- 2023-12-15 區塊鏈版「未來事件交易所」用「幣」賭台灣總統大選結果，傳出台灣用戶下注後遭警約談
- 2023-12-15 美媒引述Graphika報告：社群媒體逾800假帳號操弄台灣時事，試圖干預2024總統大選
Tags：
永豐「DAWHO之夜」帶大戶看大勢：展望2024經濟走向，深度解析股房雙市投資契機！
我們想讓你知道的是
今年11月29日，關鍵評論網攜手永豐銀行舉辦直播活動《DAWHO之夜》，邀請到吳怡霈主持，以及政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農兩位投資專家，與大家分析2024年的經濟、房市，以及持續發燒的AI議題，尋覓投資契機！
去年開始，關鍵評論網攜手永豐銀行DAWHO數位帳戶，舉辦系列直播活動《DAWHO之夜》。每次邀請不同領域的專家學者帶來實用的生活、理財知識，播出至今深受觀眾喜愛，像是2月播出的「行為財務學實踐大戶方舟策略」、或是6月播出的「大戶的日本秘境攻略」，也都好評如潮。
今年11月29日傍晚，雙方再次合作舉辦大戶們敲碗已久的直播活動──「DAWHO之夜：2024經濟展望」，本次邀請到知性主播吳怡霈擔綱主持，以及政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農兩位股市房市投資專家，與大家細細分析2024年的經濟、房市，以及持續發燒的AI議題，在溫和衰退中尋覓投資契機！
2024經濟「審慎樂觀」！做好資產分配是投資成功關鍵
隨著2023年越來越接近尾聲， 2024年臺灣經濟預測也紛紛出爐，綜觀各界預測報告*，2024年經濟成長率預估落在3%上下，較2023年增長約1.5個百分點。對於明年臺灣的景氣觀察，政大商學院教授周冠男以烏俄戰爭、美中科技角力等國際事件的影響力式微為例，說明過去影響經濟的風險事件都已漸漸被認為「可控」，再加上近期作為經濟先行指標的股市也回穩、上漲，因此認為未來景氣將會緩慢恢復正常。
周教授提醒，雖然樂觀看待未來趨勢，但還是必須關注美國聯準會的「利率政策」和「以巴衝突」的後續情形。不管是債市還是股市，只要利率政策有點風吹草動，就會對市場產生巨大影響；此外他也提到，雖然從過去歷史看來，地緣政治事件對市場影響短暫，但仍建議投資人要多加注意，才能及時調整自己的投資組合。
談到投資心法，周冠男也強調，「投資絕對不是短線賺大錢的事情，不能急。為什麼『經濟循環』裡面有『循環』？因為它不可能永遠都不好。所以我們要做好資產配置，長期它就可能會自然而然地往上增值。」除此之外，他也分享資產配置比例的建議，「我覺得更精確的比例是『100-年齡』。」例如30歲年輕人的配置方向就是70%股票、30%債券，然後每個人再根據個別的風險承受能力調節。最後，周冠男也建議大家在選擇標的時要落實分散的動作，避免一注獨壓某檔標的，因為市場到底最後誰會存活、誰能出線都是未知數。
2024房市「量」重於「價」！給首購族與投資人的建議
除了股市，房市的發展也是許多投資人關注的重點，尤其在臺灣號稱年度最重的打「炒房」政策《平均地權條例修正案》正式實施以後，不少人認為房市好像活力不再。對此，樂居創辦人李奕農以國泰房價指數及央行報告*推論，認為未來房市將出現「價格緩漲、成交量萎縮、建商推案量縮」三大趨勢，建議2024年投資人可以從「成交量」觀察房屋的剛性需求強烈與否，進而判斷未來房市走勢。
此外，李奕農進一步指出，「看似條例實施壓縮了預售屋的淨轉手空間，整體市場萎縮、監理轉嚴，預售屋受傷應該比較嚴重，但實際上預售屋還是交易最熱絡的。」原因出在預售市場分期支付款項的特性，所以他認為未來預售屋的成交量還是持續看漲，且整體房市也不會過於疲弱。他接著解釋，「就像實價登錄不能稱為打房手段，近期政府只是增加監管力道，整頓市場的交易狀況，讓房地產交易回歸正常化，所以我不認為這些政策會導致房市走緩。」
面對首購族的聽眾，李奕農認為可以跟著政策走，例如現在提供利率補貼、寬限期延長、貸款年限延長的「新青年安心成家房貸」就是不錯的機會；但如果是投資人，李奕農則建議要等到政府把限貸政策移除的時候，才比較是進場投資的時機。
AI話題持續發燒，股房雙市怎麼看？
活動過程中，也談到近年熱門的AI話題。對此，李奕農分享美國房產領域已經有運用AI預測房地產價值的成熟案例，說明AI未來很可能成為房市中預測物件價值的工具，無論是投資還是自住都能幫助到想買房的購屋族。周冠男也認同AI崛起的趨勢，並從兩大觀點進一步分析，「第一，市場最近剛從AI熱潮冷靜下來，市場和投資人也能更客觀的看待產業未來的前景；第二，回到生活面來看，AI也只會越來越強，不管是金融商品推薦、醫藥應用、電信通訊、傳播應用，甚至是娛樂產業都是一片藍海，值得投資人持續關注。」
不過論及「出手」時，他也鄭重的再次提醒，「還是那一句，出手之前要做研究、不要單押某一家股票；最好AI相關標的都要有所涉獵，或是挑選一個投資組合，盡量把風險透過資產配置分散開。」就像周冠男教授不斷強調的，投資最忌諱人云亦云，哪個故事好聽走哪邊。因為每個人的風險承受度不同，投資理財的規劃、資產配置的方式也不同，投資人必須仔細思考，做好功課，然後才能在一次次的配置和操作過程，領悟到屬於自己的投資心法，並在2024年把握市場大勢，享受被動投資的甜美果實。
*註1：綜觀中央銀行、行政院主計總處、中華經濟研究院、台灣經濟研究院等單位所公布之經濟報告中的台灣經濟成長率預估值。
*註2：2023年10月3日，中央銀行業務報告暨 113 年度中央政府總預算案行政院歲入預算有關中央銀行股息紅利繳庫部分之說明，第33頁。
* 來賓言論不代表永豐銀行之立場，直播活動體驗旨在提供趣味性互動，因每個人的狀況不盡相同，使用者應自行評估與參考，切勿以此直播內容作為生活規劃的唯一依據。
* 注意事項：
1. 基金：投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。請至永豐銀行基金網站參考完整投資警語說明：https://mma.sinopac.com/mma/SinopacFundSearch/search/FundIndex.aspx
2. 美股：
(1). 投資人投資海外股票之決定應依本身判斷為之，且應自行負擔投資風險及投資結果；本行並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資海外股票有投資風險(包括但不限於信用、價格、匯率、下市、政治之風險)，亦可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失為全部投資本金及利息。申購前請至永豐銀行美股網站參考完整投資警語說明：https://bank.sinopac.com/sinopacBT/webevents/USStock/index.html
(2). 投資一定有風險，股票/ETF投資有賺有賠，申購前請至永豐銀行 ShareShares 網站參考完整投資警語說明：https://mma.sinopac.com/ShareShares/Index.aspx
3. ibrAin：永豐商業銀行經金融監督管理委員會109年9月10日金管證投字第1090352215號函核准辦理兼營證券投資顧問業務。請至永豐銀行ibrAin網站參考完整投資警語說明：https://bank.sinopac.com/sinopacBT/webevents/ibrain/index.html
4. 大戶投：「大戶投」為永豐金證券提供之服務，詳情請至大戶投網站參考完整說明：https://dawho.tw/hot/dawhotou/
5.房貸：「理財型房貸」為永豐銀行提供之服務，請評估投資風險及自身償債能力，詳情請至房貸網站參考完整說明：https://dawho.tw/hot/mortgage/