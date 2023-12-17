【小說】韋納荷索《半夢半醒的世界》推薦序：時間消泯處，世界平行生
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第二次世界大戰在1945年畫下句點，但直到1974年日本軍官小野田寬郎走出菲律賓盧邦島的叢林之前，他的戰爭都未曾止息。1997年，德國傳奇導演韋納．荷索因緣際會結識小野田寬郎，與他多次長談，從而寫出這部講述小野田經歷的小說。他以半紀實半虛構的手法，如詩如夢的文字，編織出小野田超現實且悲愴的叢林萬夜，也反思戰爭的荒謬和人類存在的意義。
文：廖偉棠（詩人、作家）
【推薦序】時間消泯處，世界平行生
對於荷索，沒有什麼不可能的事。看了他那麼多部電影，才在《遊牧之歌》（Nomad: In the Footsteps of Bruce Chatwin）得知他還是一個背包登山客；前年剛剛讀到他的詩，現在又讀到他的小說，電影導演跨界的不少，難得的是在各方面都做到極致，幾乎讓人忘記他的老本行。
而最關鍵的是：這無數個荷索會合而為一，成就這個獨一無二的自由又孤清的靈魂。這個靈魂在蒼茫荒野上遊蕩，尋找和自己一樣的超越時間和空間的羈絆者，彷彿尋找自己的影子投射。他在《冰雪紀行》（Vom Gehen im Eis : München-Paris）裡找到過詩人荷爾德林（和他一樣徒步穿越黑森林的瘋子），在《遊牧之歌》找到旅行家、作家布魯斯．查特文，在電影《藍星人懷鄉曲》（The Wild Blue Yonder）裡虛構了很多相信自己是外星人的夢想家……這次，他找到一個更為複雜、更具爭議性的影子：太平洋戰爭中最後一名投降的日軍小野田寬郎。
電影學者薩洛蒙．波拉厄（Salomon Prawer）提出過一說法：在荷索的電影世界裡存在著兩類人，「一種是局外人，他們所處的社會，永遠都不會給予他們家的感覺，甚至到頭了還要毀了他們；另一種則是叛逆者，他們借助暴力手段，想要獲得生活拒絕給予他們的東西，結果同樣以失敗而告終。」小野田寬郎可能兩者兼有，但是二次大戰給他提供了一個舞台，讓他贏得某種虛幻的勝利，而荷索這部小說《半夢半醒的世界》則嘗試提醒我們在失敗與勝利的二分之外，其實還有另外的確認一個人的存在的方式。勉強名之，曰：夢。
當浮生若夢之際，夢反而成了淪陷者抓住的唯一真實。二戰的最後一顆棋子，因此能在歷史的外圍載浮載沉。他的隱匿和全世界對他的尋找、勸降，構成一個超越戰爭的遊戲，甚至儀式。
另一位研究荷索的學者阿莫斯．沃格爾（Amos Vogel）聲稱荷索的主角們是一群存在於電影中的「聖愚」，這種人 「敢冒天下之大不韙，於是乎，他們更有可能抵達通往更深層真相的各種源頭。相比我們，這種人會更接近那些源頭，儘管他們並不一定全都具有抵達這些源頭的能力。」那麼日本聖愚小野田寬郎接近的、或無意昭示的真相是什麼？也許是：戰爭作為一種儀式的巨大荒謬感。
「對於宇宙、對於人民的命運、對於戰爭的進程而言，小野田的戰爭毫無意義。小野田的戰爭，是想像而出的虛無與夢境融合而成的；不過，小野田的戰爭就這樣從虛無中誕生，是一樁從永恆奪來的了不起的事件。」荷索講得很清楚了，他的文字製造出與之呼應的感覺：就在小野田身上停滯了的時間與我們世界前行的時間相遇的瞬間，因為主視角來自前者，讓我們得以反思我們的進步——從功利角度，這是小野田對於非軍國主義者、非戰爭親歷者的我們唯一的意義。
荷索不無調侃地從小野田的角度看我們的世界，頗有《帕帕拉吉》裡虛構的薩摩亞酋長杜亞比看待所謂的文明人「帕帕拉吉」時的辛辣。比如說當小野田撿到一張報紙，他狐疑地認為是偽造的，因為「除了頭版之外，幾乎有一半的可用版面全是廣告。但是，報紙給予廣告的篇幅，一般不會超過百分之二或者百分之三。沒人有能力購買所有產品，完全是不可能的。」這種對消費社會的反諷，深陷其中的我們反而是想不到的。
還有因為不信任勸降者的舉措，小野田他們從目睹的世界變化，拼湊出一個屬於他們自己的時局圖，可以說是一種簡陋的「架空歷史式寫作」，諸如「印度脫離英國獨立，西伯利亞從俄羅斯分裂出來，兩國如今和日本結合成強力同盟，對抗美國」此類，也為我們對目前這個「理所當然」的世界權力劃分，多了一絲質疑。
不過「蟬，不在乎什麼是戰爭、什麼是和平，戰爭如何命名、又是由誰賦予名稱。牠們再度揚起更加高亢的單調鳴叫，現在這是牠們的戰爭，但或許也是和平協議，我們對此所知甚少。明月。拂曉的曙光照得月亮越發蒼白，一顆不具深刻意涵的星體，早在人類存在以前，便已如此。」這才是超越小野田，荷索在意的事物。在一個日本皇軍的儀式感之外，這蒼蒼莽莽生長的菲律賓叢林世界，是這本書最詩意的部分。因其超然漠然，倒為作為殺戮機器的小野田帶來唯一的慰藉，也為冷眼觀看荒誕劇的我們帶來慰藉。
但無論我們被「精彩」史實吸引還是被詩意慰藉，都不要忘記了荷索的電影工作者的身分。我看到本書最重要的一次反思，恰好跟電影有關，在一次小野田拔刀禦敵之後，他有這樣的自省：「我持刀進攻彷彿像電影，我是扮演武士的演員。這是不可原諒的錯誤。這場戰爭如今有些不同了，展現英雄行徑不是我們的任務。我們必須隱身，必須欺敵，必須有覺悟做出不光彩的事情，心中卻不忘保持武士的榮耀。」——這裡是帶有荷索作為一個電影工作者的敏感的——從電影的虛妄性出發，指向人性虛榮的虛妄性，小野田的沉思只對了前一半：殘兵小野田在扮演絕代武士小野田；他的「覺悟」卻顯示出他無力出離武士道的奴性一面。
正是這些反思，讓我相信假如日後荷索把《半夢半醒的世界》拍成電影的話，不會像阿瑟．哈拉里（Arthur Harari）的電影《一萬個叢林夜》（Onoda: 10,000 Nights in the Jungle）那麼曖昧。雖然兩者都可能因為忽略小野田的對立面：那些菲律賓農民的視角，而受到批判。
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永豐「DAWHO之夜」帶大戶看大勢：展望2024經濟走向，深度解析股房雙市投資契機！
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今年11月29日，關鍵評論網攜手永豐銀行舉辦直播活動《DAWHO之夜》，邀請到吳怡霈主持，以及政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農兩位投資專家，與大家分析2024年的經濟、房市，以及持續發燒的AI議題，尋覓投資契機！
去年開始，關鍵評論網攜手永豐銀行DAWHO數位帳戶，舉辦系列直播活動《DAWHO之夜》。每次邀請不同領域的專家學者帶來實用的生活、理財知識，播出至今深受觀眾喜愛，像是2月播出的「行為財務學實踐大戶方舟策略」、或是6月播出的「大戶的日本秘境攻略」，也都好評如潮。
今年11月29日傍晚，雙方再次合作舉辦大戶們敲碗已久的直播活動──「DAWHO之夜：2024經濟展望」，本次邀請到知性主播吳怡霈擔綱主持，以及政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農兩位股市房市投資專家，與大家細細分析2024年的經濟、房市，以及持續發燒的AI議題，在溫和衰退中尋覓投資契機！
2024經濟「審慎樂觀」！做好資產分配是投資成功關鍵
隨著2023年越來越接近尾聲， 2024年臺灣經濟預測也紛紛出爐，綜觀各界預測報告*，2024年經濟成長率預估落在3%上下，較2023年增長約1.5個百分點。對於明年臺灣的景氣觀察，政大商學院教授周冠男以烏俄戰爭、美中科技角力等國際事件的影響力式微為例，說明過去影響經濟的風險事件都已漸漸被認為「可控」，再加上近期作為經濟先行指標的股市也回穩、上漲，因此認為未來景氣將會緩慢恢復正常。
周教授提醒，雖然樂觀看待未來趨勢，但還是必須關注美國聯準會的「利率政策」和「以巴衝突」的後續情形。不管是債市還是股市，只要利率政策有點風吹草動，就會對市場產生巨大影響；此外他也提到，雖然從過去歷史看來，地緣政治事件對市場影響短暫，但仍建議投資人要多加注意，才能及時調整自己的投資組合。
談到投資心法，周冠男也強調，「投資絕對不是短線賺大錢的事情，不能急。為什麼『經濟循環』裡面有『循環』？因為它不可能永遠都不好。所以我們要做好資產配置，長期它就可能會自然而然地往上增值。」除此之外，他也分享資產配置比例的建議，「我覺得更精確的比例是『100-年齡』。」例如30歲年輕人的配置方向就是70%股票、30%債券，然後每個人再根據個別的風險承受能力調節。最後，周冠男也建議大家在選擇標的時要落實分散的動作，避免一注獨壓某檔標的，因為市場到底最後誰會存活、誰能出線都是未知數。
2024房市「量」重於「價」！給首購族與投資人的建議
除了股市，房市的發展也是許多投資人關注的重點，尤其在臺灣號稱年度最重的打「炒房」政策《平均地權條例修正案》正式實施以後，不少人認為房市好像活力不再。對此，樂居創辦人李奕農以國泰房價指數及央行報告*推論，認為未來房市將出現「價格緩漲、成交量萎縮、建商推案量縮」三大趨勢，建議2024年投資人可以從「成交量」觀察房屋的剛性需求強烈與否，進而判斷未來房市走勢。
此外，李奕農進一步指出，「看似條例實施壓縮了預售屋的淨轉手空間，整體市場萎縮、監理轉嚴，預售屋受傷應該比較嚴重，但實際上預售屋還是交易最熱絡的。」原因出在預售市場分期支付款項的特性，所以他認為未來預售屋的成交量還是持續看漲，且整體房市也不會過於疲弱。他接著解釋，「就像實價登錄不能稱為打房手段，近期政府只是增加監管力道，整頓市場的交易狀況，讓房地產交易回歸正常化，所以我不認為這些政策會導致房市走緩。」
面對首購族的聽眾，李奕農認為可以跟著政策走，例如現在提供利率補貼、寬限期延長、貸款年限延長的「新青年安心成家房貸」就是不錯的機會；但如果是投資人，李奕農則建議要等到政府把限貸政策移除的時候，才比較是進場投資的時機。
AI話題持續發燒，股房雙市怎麼看？
活動過程中，也談到近年熱門的AI話題。對此，李奕農分享美國房產領域已經有運用AI預測房地產價值的成熟案例，說明AI未來很可能成為房市中預測物件價值的工具，無論是投資還是自住都能幫助到想買房的購屋族。周冠男也認同AI崛起的趨勢，並從兩大觀點進一步分析，「第一，市場最近剛從AI熱潮冷靜下來，市場和投資人也能更客觀的看待產業未來的前景；第二，回到生活面來看，AI也只會越來越強，不管是金融商品推薦、醫藥應用、電信通訊、傳播應用，甚至是娛樂產業都是一片藍海，值得投資人持續關注。」
不過論及「出手」時，他也鄭重的再次提醒，「還是那一句，出手之前要做研究、不要單押某一家股票；最好AI相關標的都要有所涉獵，或是挑選一個投資組合，盡量把風險透過資產配置分散開。」就像周冠男教授不斷強調的，投資最忌諱人云亦云，哪個故事好聽走哪邊。因為每個人的風險承受度不同，投資理財的規劃、資產配置的方式也不同，投資人必須仔細思考，做好功課，然後才能在一次次的配置和操作過程，領悟到屬於自己的投資心法，並在2024年把握市場大勢，享受被動投資的甜美果實。
*註1：綜觀中央銀行、行政院主計總處、中華經濟研究院、台灣經濟研究院等單位所公布之經濟報告中的台灣經濟成長率預估值。
*註2：2023年10月3日，中央銀行業務報告暨 113 年度中央政府總預算案行政院歲入預算有關中央銀行股息紅利繳庫部分之說明，第33頁。
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2. 美股：
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3. ibrAin：永豐商業銀行經金融監督管理委員會109年9月10日金管證投字第1090352215號函核准辦理兼營證券投資顧問業務。請至永豐銀行ibrAin網站參考完整投資警語說明：https://bank.sinopac.com/sinopacBT/webevents/ibrain/index.html
4. 大戶投：「大戶投」為永豐金證券提供之服務，詳情請至大戶投網站參考完整說明：https://dawho.tw/hot/dawhotou/
5.房貸：「理財型房貸」為永豐銀行提供之服務，請評估投資風險及自身償債能力，詳情請至房貸網站參考完整說明：https://dawho.tw/hot/mortgage/