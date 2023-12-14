課綱沒納入《廉恥》到底是對還是錯？我想用心理學的角度來解析
我們想讓你知道的是
如果回歸到課綱沒納入《廉恥》的議題，課程中排入廉恥，難道一定會比較有「恥」嗎？這裡有幾個環節，一個是老師教授課文和學生學習的概念問題，另一個是學課文一定比較「知恥」嗎？究竟道德是什麼？能不能學呢？我們今天想討論的，是從心理學角度看道德發展這回事。
文：乙烯
最近課綱中沒有包含《廉恥》遭北一女教師批評的事件，吵得轟轟烈烈，有人從課綱和教育的角度去談，有人從文言文與白話文的角度去說。
但我們今天想討論的，是從心理學角度看道德發展這回事，也就是什麼是道德、道德怎麼發展出來，以及到底愈會說道理的人，道德概念是否真的更好、更會實踐。
皮亞傑道德認知發展理論
- 無律階段（Premoral，4、5歲以前）
道德意識尚未發展，不明白規範的意思，行為尚未出現道德價值的規範。
- 他律階段（Heteronomous stage，4-8歲）
道德概念開始萌芽，開始意識到權威，對規則是被動遵守，無法瞭解規則制定的原則。
- 自律階段（Autonomous，8、9歲）
孩童可以知道規則制定的本質，開始從意圖而非結果來判斷行為的好壞。
A不知道媽媽把杯子放在門後，開門太大力導致四個杯子被撞破；B想吃糖果，媽媽告訴他吃飽飯才能吃，但他等不及了，爬上櫃子拿糖果時弄破一個杯子，誰應該受更大的處罰？
如果是他律階段的孩子，會覺得A應該受更大懲罰，因為從結果上來看，A打破更多杯子，他律階段的孩子還沒辦法把意圖也拿進去考慮。
柯爾伯格（Kohlberg）道德發展理論
柯爾伯格利用道德的兩難問題（漢斯偷藥的故事）來評估受試者的道德階段層次。
漢斯的妻子罹患了一種罕有的疾病，瀕臨死亡，唯一的希望是一個藥劑師剛發明的藥物， 但是價格高昂。這種藥物的成本只有200美元，藥劑師卻要賣2000美元。但漢斯舉家只能拿出1000美元。他把所有錢都給了藥劑師，然而藥劑師還是拒絕了；漢斯請求能否以後再支付餘下的，卻仍遭到藥劑師的拒絕。絕望中，漢斯開始考慮偷藥。漢斯應為他的妻子進店偷藥嗎？這樣做是錯誤的嗎？為什麼呢？
- 成規前（pre-conventional）
服從與懲罰導向：從罰責的角度思考（因為偷藥會被處罰）
工具性的相對主義導向階段：追求欲求達到的結果（漢斯會想要太太的病好起來）
- 成規俗例期（conventional）
人際關係的和諧導向階段：關心到社會角色（漢斯是愛太太的先生，所以漢斯很難眼睜睜看著太太的生命消失，只好去偷藥）
法律與秩序的導向階段：法律與服從法律的義務（漢斯偷藥違法，法律是為了維護社會秩序）
- 成規後（post-conventional）
社會契約違法性的導向階段：從法律的緣起來給答案（法律是為了保障大多數人的福祉，當初制定法律的契約被違反了，代表你不認為自己是社會的一份子）
道德的普遍原則導向階段：普遍性的道德倫理價值（漢斯有善良的心，想要挽救生命，其實生命議題可能也會發生在其他動物與人身上，不限於自己的親人，因此漢斯的良善使其傾聽內心，做出偷藥的行為）
吉莉根（Gilligan）道德發展階段（又稱為道德關懷論）
- 成規前（pre-conventional）
考慮自己的利益（漢斯不能偷藥，不然會被抓去關）
- 成規俗例期（conventional）
考慮他人，卻因此犧牲自我，無法整合
- 成規後（post-conventional）
自利利人，在考量自己和他人中整合
小結
道理我都懂，也會說，但沒做。
Keniston, K. （1970）的論文中提到，過去研究顯示，道德發展程度愈高，與自主參與學運、靜坐等抗爭等行為的相關並不顯著。
筆者這裡覺得有幾個點可以思考，第一個是參與學運是不是真的就是一種道德的體現呢？其實某些參與學運的學生並不一定是出於道德。
再來，如果回歸到課綱沒納入《廉恥》的議題，課程中排入廉恥，難道一定會比較有「恥」嗎？這裡有幾個環節，一個是老師教授課文和學生學習的概念問題，另一個是學課文一定比較「知恥」嗎？究竟道德是什麼？能不能學呢？
道德學習？
道德是人類共同生活時，行為舉止應遵循的規範與準則
道德有時候其實是一個很快地激發，像是如果聽到有人把老去的賽馬運去宰殺成馬肉，我們常常會直覺的有情緒被喚起，那這樣很快的、情緒上的感覺，到底能不能學呢？有時候，道德是一種超越規範的存在。
這是能從文本中學習的嗎？或許每個人重視的道德面向不同，像是幫派重視忠誠、中華文化重視君臣、父子關係等，但這到底是怎麼習得的呢？是寫在基因裡還是我們後天學的呢？我想這是我們可以思考的。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：從心理學角度看課綱《廉恥》事件——談道德發展
延伸閱讀
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：丁肇九
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好想住桃園！市民最有感的「宜居智慧城市」發展秘辛大公開
我們想讓你知道的是
城市該如何串聯企業、社會及公民組織，創造永續價值？依據關鍵議題研究中心發布的最新市調結果，帶大家一窺國門之都「桃園」，為了宜居智慧城市付出哪些努力。
桃園作為臺灣與世界接軌的第一站，面對永續未來的國際共識也採取了諸多措施，期盼能藉此逐步實踐「宜居智慧城市」的願景。
城市宜居的關鍵是什麼？過半民眾認為「交通運輸」政策影響最有感
這次問卷中，我們以「城市居住的理想藍圖」為題，詢問網路民眾最重視城市發展的哪些面向。結果發現，不分年齡性別，多數民眾對「宜居城市」都有相當類似的想像，最重視的三個方向分別是「大眾運輸與交通便利性」（52.9%）、「經濟發展與就業機會」（38.8%）及「社區安全與治安狀況」（33.7%）。
不論上班通勤、日常生活，還是旅遊觀光，「移動」都是行動的必須過程。一座城市是否宜居便利、能否永續發展，很大程度取決於整體運輸系統的設計規劃、市政措施完善與否。這次市調也發現類似的結果，像是談到近期桃市府讓民眾最有感的施政項目時，有將近四成的民眾選擇了「基北北桃通勤月票都會通」以及「鐵路地下化工程及捷運路網建設」等交通相關的政策。
另外，根據本次調查顯示，16-40歲的族群較為重視「教育資源的質量與分配」、「政府服務的效能」以及「文化節慶與娛樂活動的豐富程度」；41-60歲的桃園民眾則較為重視「醫療服務與設施品質」、「居住環境周邊設有公園綠地」以及「友善高齡者、身心障礙等群體的設施」；而詳加檢視近一年來桃市府所推出的政策或活動，許多也正好對應到前述的需求，例如「國中小營養午餐免費」、結合科技執法的「靜桃專案」、舊城區改造、參觀人次破千萬的「世界客家博覽會」、擴大肺癌篩檢、加速設立市立醫院及特色診所、興建7座旗艦型公園與推動「高齡友善換居社宅專案」等，是桃園民眾除交通類別以外的有感施政措施。
而針對整體都市發展，今年由張善政市長召集成立的「未來城市空間發展會報」，也開始著手短、中、長期的舊城再生規劃，並布局城市大型公共建設，關注人行空間與城市關係的有序發展；搭配桃園現在進行式的鐵路地下化工程，進一步推動車站周邊產業轉型及土地活化，更將效法歐美成功先例，規劃興建長16公里的綠色廊道，打造回歸人本思維的城市空間，提供市民最宜居、舒適的生活藍圖。
傳產轉型、新創支持、文化深耕：城市發展的永續金三角！
不過，僅是安全完善的交通路網還不夠，城市的經濟發展也是攸關市民生活品質的重要指標之一。調查指出，約三成民眾認為「提供傳統產業轉型的資源」（31.7%）、「支持產業創新發展」（31.3%）、「鼓勵農業轉型與特色觀光發展」（27.8%）是城市發展中相當重要的產業元素。
在青創產業的扶持上，桃市府近年設立了許多創育機構，例如專注孕育AI及智慧機器人等物聯網科技團隊的「新明青創基地」，及今年新成立、以整合電商平台資源為目標的「中路電商基地」。而未來更將成立「中路青創加速器基地」及「A8產業加速器」，分別催化能接軌國際的頂尖團隊，與協助傳產數位轉型。此外，桃市府也透過相關計畫提供創業辦公硬體、培訓資源，積極媒合青創團隊，並提供在地市場驗證機會，期待透過青創團隊產品規模化的過程，帶動整個桃園的產業升級。
此外，富有在地特色的人文觀光也是近年桃市府大力投入的領域，像是透過創新形式與傳統禮俗的融合「大溪大禧」，將關聖帝君聖誕遶境打造成跨越當代設計與民俗信仰的城市祭典；今年全新打造的觀光品牌「探索北橫」，推出數條能充分感受山水風光、體驗原民文化的主題遊程。不僅如此，桃市府也積極串聯周遭縣市的觀光資源，聯合推出整合了北北基桃共30處旅遊景點的旅遊套票，藉此導入更多的外部資源，促進桃園觀光產業的蓬勃發展。
二度奪下永續城市特優獎！持續邁向更宜居、更智慧的桃園
針對「永續經營」相關作為的重要性認知，絕大多數民眾認為「大眾運輸路網的長遠規劃與建置」（40.3%）是落實永續的關鍵。桃園作為全台第一個符合聯合國推動「奔向淨零」（Race to Zero）倡議的城市，於今年3月29日率先發表桃園邁向2050淨零碳排路徑圖，除規劃空氣品質淨化區、打造全齡友善的共融式公園綠地、協助企業產業轉型，更積極建置及完善市內捷運路網，全方位實踐淨零的永續目標；其中，桃捷綠線中壢延伸線綜合規劃，交通部同意捷運綠線從G01站延伸至中壢車站（桃捷A23），連結捷運綠線與機場捷運，形成桃園首條環狀捷運路網，而捷運三鶯延伸八德、棕線計畫，均已針對交通部審查意見提出修正，期盼今年底可獲行政院核定。
此外，桃園更再度榮獲今周刊「2023永續城市SDGs大調查」的「永續城市特優獎」及「經濟力特別傑出獎」，展現桃園無論民間企業抑或政府機關，都將永續發展視為重要目標。而明年更將整合研究發展考核委員會及資訊科技局設立「智慧城鄉發展委員會」，期盼藉由組織整改消弭隔閡，讓各單位的目標、任務都更加明確並發揮效益，並優化各項公共服務，為市民打造更為舒適的生活環境，使「智慧桃園」的目標更上層樓。
桃市府在都市景觀、城市機能、產業精進及施政效能等面向的耕耘，短期成效不僅為民眾所有目共睹，長期觀之，更是為桃園往後的蓬勃發展打下關鍵基礎，使宜居智慧城市的願景正實現。
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