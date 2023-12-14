課綱沒納入《廉恥》到底是對還是錯？我想用心理學的角度來解析

文：乙烯

最近課綱中沒有包含《廉恥》遭北一女教師批評的事件，吵得轟轟烈烈，有人從課綱和教育的角度去談，有人從文言文與白話文的角度去說。

但我們今天想討論的，是從心理學角度看道德發展這回事，也就是什麼是道德、道德怎麼發展出來，以及到底愈會說道理的人，道德概念是否真的更好、更會實踐。

皮亞傑道德認知發展理論

無律階段（Premoral，4、5歲以前）

道德意識尚未發展，不明白規範的意思，行為尚未出現道德價值的規範。

他律階段（Heteronomous stage，4-8歲）

道德概念開始萌芽，開始意識到權威，對規則是被動遵守，無法瞭解規則制定的原則。

自律階段（Autonomous，8、9歲）

孩童可以知道規則制定的本質，開始從意圖而非結果來判斷行為的好壞。

A不知道媽媽把杯子放在門後，開門太大力導致四個杯子被撞破；B想吃糖果，媽媽告訴他吃飽飯才能吃，但他等不及了，爬上櫃子拿糖果時弄破一個杯子，誰應該受更大的處罰？

如果是他律階段的孩子，會覺得A應該受更大懲罰，因為從結果上來看，A打破更多杯子，他律階段的孩子還沒辦法把意圖也拿進去考慮。

柯爾伯格（Kohlberg）道德發展理論

柯爾伯格利用道德的兩難問題（漢斯偷藥的故事）來評估受試者的道德階段層次。

漢斯的妻子罹患了一種罕有的疾病，瀕臨死亡，唯一的希望是一個藥劑師剛發明的藥物， 但是價格高昂。這種藥物的成本只有200美元，藥劑師卻要賣2000美元。但漢斯舉家只能拿出1000美元。他把所有錢都給了藥劑師，然而藥劑師還是拒絕了；漢斯請求能否以後再支付餘下的，卻仍遭到藥劑師的拒絕。絕望中，漢斯開始考慮偷藥。漢斯應為他的妻子進店偷藥嗎？這樣做是錯誤的嗎？為什麼呢？

成規前（pre-conventional）

服從與懲罰導向：從罰責的角度思考（因為偷藥會被處罰）

工具性的相對主義導向階段：追求欲求達到的結果（漢斯會想要太太的病好起來）

成規俗例期（conventional）

人際關係的和諧導向階段：關心到社會角色（漢斯是愛太太的先生，所以漢斯很難眼睜睜看著太太的生命消失，只好去偷藥）

法律與秩序的導向階段：法律與服從法律的義務（漢斯偷藥違法，法律是為了維護社會秩序）

成規後（post-conventional）

社會契約違法性的導向階段：從法律的緣起來給答案（法律是為了保障大多數人的福祉，當初制定法律的契約被違反了，代表你不認為自己是社會的一份子）

道德的普遍原則導向階段：普遍性的道德倫理價值（漢斯有善良的心，想要挽救生命，其實生命議題可能也會發生在其他動物與人身上，不限於自己的親人，因此漢斯的良善使其傾聽內心，做出偷藥的行為）

吉莉根（Gilligan）道德發展階段（又稱為道德關懷論）

成規前（pre-conventional）

考慮自己的利益（漢斯不能偷藥，不然會被抓去關）

成規俗例期（conventional）

考慮他人，卻因此犧牲自我，無法整合

成規後（post-conventional）

自利利人，在考量自己和他人中整合

小結

道理我都懂，也會說，但沒做。

Keniston, K. （1970）的論文中提到，過去研究顯示，道德發展程度愈高，與自主參與學運、靜坐等抗爭等行為的相關並不顯著。

筆者這裡覺得有幾個點可以思考，第一個是參與學運是不是真的就是一種道德的體現呢？其實某些參與學運的學生並不一定是出於道德。

再來，如果回歸到課綱沒納入《廉恥》的議題，課程中排入廉恥，難道一定會比較有「恥」嗎？這裡有幾個環節，一個是老師教授課文和學生學習的概念問題，另一個是學課文一定比較「知恥」嗎？究竟道德是什麼？能不能學呢？

道德學習？

道德是人類共同生活時，行為舉止應遵循的規範與準則

道德有時候其實是一個很快地激發，像是如果聽到有人把老去的賽馬運去宰殺成馬肉，我們常常會直覺的有情緒被喚起，那這樣很快的、情緒上的感覺，到底能不能學呢？有時候，道德是一種超越規範的存在。

這是能從文本中學習的嗎？或許每個人重視的道德面向不同，像是幫派重視忠誠、中華文化重視君臣、父子關係等，但這到底是怎麼習得的呢？是寫在基因裡還是我們後天學的呢？我想這是我們可以思考的。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：從心理學角度看課綱《廉恥》事件——談道德發展

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：丁肇九