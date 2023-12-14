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2023/12/14,
環境

全球氣候評比台灣倒數第七：環境部駁指標不合理，專家表示台灣真的減碳不多

全球氣候評比台灣倒數第七：環境部駁指標不合理，專家表示台灣真的減碳不多
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

獲CCPI邀請參與今年的氣候政策評估的徐光蓉表示，台灣的氣候政策表現在國際間算滿好的，排名很前面。雖然有好的政策，但執行不力，等同「講了沒有落實」，「事實就是台灣減碳不多，這兩年的減碳工作並未讓人『有感』，可以趁機會評估政策遇到的困難。」

環境資訊中心記者 李蘇竣報導

國際智庫今（8）日公布最新「氣候變遷績效指標」（Climate Change Performance Index），台灣在64個國家之中排名61名，連續兩年位居倒數第七（編按：由於排名前三為從缺，因此64個國家中最後一名為67名，台灣61名為倒數第七）。

由於評比方法多次被政府認為不具參考性，環境部今以另一份歐盟評比結果重申，我國減碳成果居國際前段班。但學者指出，不同評比是用不同指標檢視台灣的表現，我國仍應正面回應CCPI評比當中，強調總體能源供給，如調整石化產業規模、減少石油需求等議題，才有機會跟國際對話。

連續兩年，台灣拿倒數第七成績單

德國看守協會（Germanwatch）、新氣候研究所（NewClimate Institute）與氣候行動網絡（Climate Action Network，CAN）今（8）日於聯合國氣候大會（COP28）公布2024年「氣候變遷績效指標」（Climate Change Performance Index），今年新增了四個評比國家，總共有64個國家與歐盟的氣候行動表現一起列入評比。

台灣今年的成績同樣不理想，排名第61，較去年下跌了四名，連續兩年位居倒數第七；與本屆COP東道國阿聯酋，以及俄羅斯、美國同屬氣候績效「非常差」的後段班。分析評比四項指標，我國在再生能源發展、氣候政策的評比成績為「差」，溫室氣體排放、能源使用則是「非常差」。

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Photo Credit: 環境資訊中心

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯強調，CCPI的評比方法學中，給予台灣與韓國相對嚴苛的減碳責任，如要求台韓應於2030年時將人均排放量降至2.5噸，相當於10年間須減量80%。因此就算台灣將2030減量目標提升至40%，都難以爭取到較佳的成績。

媽媽氣候行動聯盟常務理事徐光蓉則認為，這次評比對象新增了四個國家，其中有三國排名在台灣前面，才導致整體排名更動，實際上台灣較去年只下降了一名。

環境部：CCPI「齊頭式」評比不合理

環境部發出新聞稿表示，CCPI的指標方法有爭議，評比結果不具代表性。

CCPI是以「人口數」為各國設定2030目標，以「溫室氣體排放」為例，CCPI設定我國2030年人均溫室氣體排放必須降到2.43公噸二氧化碳當量，反觀排放大國如中國、美國，CCPI給予的目標值分別4.07公噸、7.57公噸，比我國目標寬鬆。依此情境，我國必須比排碳大國履行更多減量工作，此評比方法明顯不合理。

環境部並引用「全球大氣研究溫室氣體排放資料庫」（EDGAR）的最新報告說明，全球2022年溫室氣體排放較2005年增加27%，相對之下，我國卻降低7%，在210個國家中排名第45名前段班。環境部也強調，根據國際再生能源總署統計，2022年我國光電與風電設置增量為全球第18名、能源效率改善也獲美國能源經濟委員會（ACEEE）2022年評比為全球第八。

不同評比多比較，學者：就像找出符合需求的體檢

趙家緯認為，環境部引用EDGAR報告對台灣碳排放趨勢的推估，跟國內的狀況相近。他也認同環境部接軌不同國際的氣候治理評比，用不同指標檢視台灣的表現，像是「找符合自己需求的體檢」，政策才可以更全面。

趙家緯指出，CCPI只是諸多國際評比的其中之一，台灣到底有沒有削減排放量才是關鍵。國內應藉此機會思考氣候政策還有哪些不足之處，如能源轉型政策，CCPI看的是「總體能源供給」，台灣就不該停留在「電力占比」的討論。他強調，再生能源必須擴大到運具電動化、調整石化產業規模，同步減少石油需求。台灣應該正面回應此事，才有機會跟國際對話。

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Photo Credit: 環境資訊中心

趙家緯也表示，評比報告出爐後，國內一定會有意見質疑「非核家園」導致排名落後、藉此主張啟用核電。但CCPI長期對核電持批評態度，台灣不該誤讀這項指標，這次排名落後的主因是產業減碳速度太慢，牽動人均能源消費高漲，才會導致排放量隨著工業景氣起伏。呼籲政府拿出工業淨零政策，補齊缺失的減排策略。

徐光蓉則獲CCPI邀請參與今年的氣候政策評估，他表示，台灣的氣候政策表現在國際間算滿好的，排名很前面。雖然有好的政策，但執行不力，等同「講了沒有落實」。

徐光蓉說，事實就是台灣減碳不多，這兩年的減碳工作並未讓人「有感」，可以趁機會評估政策遇到的困難。值得肯定的是，國內的再生能源政策方向正確，再生能源發展進步，但問題出在能源需求持續擴大，國內治理思維不斷配合產業需求，沒有開始「節約」。她呼籲，節能是花費最少、效果最好的能源策略，工業的能源需求一定要想辦法降低。

參考資料

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此
原標題：氣候評比台灣下滑四個名次 環境部續駁不合理 學者仍點出這點要檢討

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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