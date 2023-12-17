品牌設計、LOGO設計傻傻分不清楚？這兩個概念其實完全不一樣

文：藍寶傑尼

在當今競爭激烈的商業環境中，品牌設計和LOGO設計，成為企業成功的不可或缺的元素。然而，許多人常常將這兩者混淆，導致在設計的海洋中迷失。本文將深入探討品牌設計和LOGO設計之間的異同，幫助你更清楚地理解這兩個概念。

品牌設計的本質

品牌設計並非僅僅關乎視覺元素，而是涉及建立一個全面的品牌形象，這包括品牌的價值觀、聲音、情感和文化。這需要一個經過深思熟慮的過程，通常被稱為品牌設計流程。

在這個流程中，首先需要明確定義品牌的核心價值觀和目標受眾。這是品牌設計的基石，決定了後續的所有決策。品牌的核心價值觀應該貫穿整個企業，為品牌建立獨特的身份。

然後，品牌的視覺元素被開始設計，這包括標誌、色彩、字體等。這些元素應該與品牌的核心價值觀保持一致，形成一個統一的品牌形象。此外，這些元素需要在各種媒體和平台上保持一致性，以確保品牌的可識別性和連貫性。

品牌設計還包括品牌的聲音和情感。這意味著品牌的語言風格、廣告口吻和與消費者的互動方式都應該反映品牌的個性和價值觀。情感方面則強調建立品牌與消費者之間的情感聯繫，使其超越單純的商品或服務交換。

LOGO設計的焦點

相對於品牌設計的全面性，LOGO設計更侷限於視覺元素的創建。儘管它是品牌設計的一部分，但其主要目標是創造一個簡單而具有識別性的標誌，以代表企業或產品。

LOGO設計的首要目標是產生一個令人難忘的標誌，能夠迅速傳達品牌的核心特徵。這可能包括使用獨特的形狀、圖案或字體，以確保LOGO在大腦中留下深刻印象。

與品牌設計不同，LOGO通常是單一的視覺元素，它在各種媒體和大小的應用中都能保持清晰可識別。這種簡單性使LOGO在不同場合中都能夠表現出色，無論是在業務卡上還是巨大的廣告牌上。

異同點的關鍵

範圍和深度

品牌設計在範圍和深度上更為廣泛。它不僅僅關注視覺形象，還包括品牌的價值觀、聲音和情感聯繫。這種全面性使品牌能夠在消費者心中建立豐富的形象。

LOGO設計則著眼於簡潔而具體的視覺元素。它專注於創造一個容易識別並與品牌相聯繫的標誌。

目的和功能

品牌設計的目的是建立一個有深度且引人注目的品牌形象，從而與目標受眾建立強烈的連接。品牌設計的功能是在市場中塑造一個獨特而有吸引力的品牌。

LOGO設計的目的是在視覺上代表企業或產品，讓人們迅速識別品牌。其功能主要是在各種平台和應用中提供一致的視覺識別。

時間和投資

品牌設計流程通常需要較長的時間，因為它涉及到深入的品牌分析和策略制定。這需要企業投入時間和資源，但帶來的回報通常是長期的品牌忠誠度。

LOGO設計的時間投資相對較少，因為它主要集中在視覺元素的創建上。然而，一個成功的LOGO仍然需要精心設計，以確保其達到在市場上引起注意的效果。

小結

總之，品牌設計和LOGO設計雖然在設計的過程中有所交叉，但它們有著不同的焦點和功能。品牌設計是建立深刻且豐富的品牌形象，而LOGO設計則專注於創造簡單而具有識別性的視覺標誌。在選擇設計策略時，企業應該根據自身需求和目標仔細權衡兩者的優勢。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：品牌vs. LOGO設計：三點速讓你清楚兩者的異同，不再迷失在設計的海洋中！

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航