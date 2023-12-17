品牌設計、LOGO設計傻傻分不清楚？這兩個概念其實完全不一樣
我們想讓你知道的是
品牌設計和LOGO設計雖然在設計的過程中有所交叉，但它們有著不同的焦點和功能。品牌設計是建立深刻且豐富的品牌形象，而LOGO設計則專注於創造簡單而具有識別性的視覺標誌。在選擇設計策略時，企業應該根據自身需求和目標仔細權衡兩者的優勢。
文：藍寶傑尼
在當今競爭激烈的商業環境中，品牌設計和LOGO設計，成為企業成功的不可或缺的元素。然而，許多人常常將這兩者混淆，導致在設計的海洋中迷失。本文將深入探討品牌設計和LOGO設計之間的異同，幫助你更清楚地理解這兩個概念。
品牌設計的本質
品牌設計並非僅僅關乎視覺元素，而是涉及建立一個全面的品牌形象，這包括品牌的價值觀、聲音、情感和文化。這需要一個經過深思熟慮的過程，通常被稱為品牌設計流程。
在這個流程中，首先需要明確定義品牌的核心價值觀和目標受眾。這是品牌設計的基石，決定了後續的所有決策。品牌的核心價值觀應該貫穿整個企業，為品牌建立獨特的身份。
然後，品牌的視覺元素被開始設計，這包括標誌、色彩、字體等。這些元素應該與品牌的核心價值觀保持一致，形成一個統一的品牌形象。此外，這些元素需要在各種媒體和平台上保持一致性，以確保品牌的可識別性和連貫性。
品牌設計還包括品牌的聲音和情感。這意味著品牌的語言風格、廣告口吻和與消費者的互動方式都應該反映品牌的個性和價值觀。情感方面則強調建立品牌與消費者之間的情感聯繫，使其超越單純的商品或服務交換。
LOGO設計的焦點
相對於品牌設計的全面性，LOGO設計更侷限於視覺元素的創建。儘管它是品牌設計的一部分，但其主要目標是創造一個簡單而具有識別性的標誌，以代表企業或產品。
LOGO設計的首要目標是產生一個令人難忘的標誌，能夠迅速傳達品牌的核心特徵。這可能包括使用獨特的形狀、圖案或字體，以確保LOGO在大腦中留下深刻印象。
與品牌設計不同，LOGO通常是單一的視覺元素，它在各種媒體和大小的應用中都能保持清晰可識別。這種簡單性使LOGO在不同場合中都能夠表現出色，無論是在業務卡上還是巨大的廣告牌上。
異同點的關鍵
範圍和深度
- 品牌設計在範圍和深度上更為廣泛。它不僅僅關注視覺形象，還包括品牌的價值觀、聲音和情感聯繫。這種全面性使品牌能夠在消費者心中建立豐富的形象。
- LOGO設計則著眼於簡潔而具體的視覺元素。它專注於創造一個容易識別並與品牌相聯繫的標誌。
目的和功能
- 品牌設計的目的是建立一個有深度且引人注目的品牌形象，從而與目標受眾建立強烈的連接。品牌設計的功能是在市場中塑造一個獨特而有吸引力的品牌。
- LOGO設計的目的是在視覺上代表企業或產品，讓人們迅速識別品牌。其功能主要是在各種平台和應用中提供一致的視覺識別。
時間和投資
- 品牌設計流程通常需要較長的時間，因為它涉及到深入的品牌分析和策略制定。這需要企業投入時間和資源，但帶來的回報通常是長期的品牌忠誠度。
- LOGO設計的時間投資相對較少，因為它主要集中在視覺元素的創建上。然而，一個成功的LOGO仍然需要精心設計，以確保其達到在市場上引起注意的效果。
小結
總之，品牌設計和LOGO設計雖然在設計的過程中有所交叉，但它們有著不同的焦點和功能。品牌設計是建立深刻且豐富的品牌形象，而LOGO設計則專注於創造簡單而具有識別性的視覺標誌。在選擇設計策略時，企業應該根據自身需求和目標仔細權衡兩者的優勢。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：品牌vs. LOGO設計：三點速讓你清楚兩者的異同，不再迷失在設計的海洋中！
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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【一圖看懂】能源轉型新趨勢？零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢一次看懂
我們想讓你知道的是
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，本篇將帶您一次看懂零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢。
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，目前全球有超過30個國家或地區，明確制定氫能戰略藍圖，如韓國就在2019年推出氫能經濟發展路徑圖，德國則計畫投入70億歐元，將氫能視為能源發展必備的生力軍，為全球重點發展的能源課題之一。
優勢 1：終極潔淨能源
由於氫氣的使用過程，不會產生溫室氣體和其他汙染物質，燃燒後只會產生水，不會排放二氧化碳，而且能源轉換效率比化石燃料高，因而在「氫氣本身來源無溫室氣體排放」下可被視為終極潔淨能源。
因此，氫能成為綠色能源未來的重要一環，為我們走向低碳社會提供了關鍵的解決方案。透過氫能的應用，我們不僅能夠實現能源轉型，還能同時保護環境、減緩氣候變遷，為可持續發展注入新的希望。
優勢 2：儲能能力高
氫能具有高能量密度，可以有效儲存和運輸能源，意味著氫能更適合用於高能量需求的應用，能夠遠距離運輸也是一大特點，可靈活應用於不同領域，不受時間和地點的限制，有利於供應能源至偏遠地區。
氫能在能量的儲存方面，可以採用氫氣、氨或合成燃料等方式，確保能源供應的穩定性。多樣化的型態使得氫能技術在面對不同能源需求和地區性挑戰時有出色的表現，是推動能源轉型的重要利器。
優勢 3：再生能源界的百變怪
相較於太陽能、風能主要使用於電力；氫能可以應用於多個領域，包括交通、工業、電力生產和暖氣等，並且可以用於不同技術，如燃料電池和去碳燃氫。
- 氫燃料電池：將氫氣轉化為電力和熱能的裝置，當氫氣進入氫燃料電池時，它與氧氣（通常來自空氣）在電化學反應中結合，產生電力、熱能和水蒸氣。除了廣泛應用於交通領域，如氫燃料電池汽車，它們以氫氣為燃料並產生電力，以驅動電動馬達。同時也用於電力生產、能源儲存和其他應用 。
- 混氫燃料：在天然氣中混入部分比例的氫氣，並作為燃料使用，目前鋼鐵業、燃氣電廠等工業使用皆引進混氫燃燒技術，台電曾指出「在每年以混氫5％運轉7000小時情況下，可減少7,130公噸二氧化碳排放量，相當於每發電一小時可減碳一公噸。」此技術為「去碳之前先減碳」的階段性任務中有著舉足輕重的地位。
為落實永續發展的目標，維護環境、減少溫室氣體的排放成為必不可少的任務，氫能的發展便是因應這樣的使命而生。氫能作為化石燃料替代能源之一，除了能有效減少對其的過度依賴，燃燒後僅產生水的特性，也大大的減少了對環境的負擔。
現今，氫能的建設乃至於再生能源的轉型都成為全球趨之若鶩的浪潮。
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