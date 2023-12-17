中野京子《型男名畫的黑歷史》：大玩Cosplay的神聖羅馬帝國皇帝利奧波德一世

文：中野京子

大玩Cosplay的皇帝

Photo Credit: 時報出版 《穿戲服的皇帝利奧波德一世》 Leopold I, Holy Roman Emperor, in theatrical costume, dressed as Acis from “La Galatea”

湯瑪斯・楊 Thomas of Ypres （Johannes or Jan）

date.│1667年 dimensions.│33.3cm×24.2cm location.│維也納藝術史博物館，維也納，奧地利

這幅畫作的裝扮實在太誇張，會讓人以為是哪個農村或鄉下戲班的演員吧！ 如果知道他竟是神聖羅馬帝國皇帝利奧波德一世（瑪麗亞・ 特蕾莎女王的祖父），或許會讓人很驚訝吧！

不，或者倒也不奇怪，因為那時正是過度奢華的巴洛克時期，王侯貴族中的男人比女人更愛花俏華麗地打扮自己。

湯瑪斯．楊畫的這幅作品其實原本是成對的畫作，另一幅畫的主角，是從西班牙遠嫁過來的新婚妻子瑪格麗特（關於瑪格麗特，大多數人是透過維拉斯奎茲的畫作《宮女》等作品瞭解她的童年形象）。瑪格麗特在那幅畫中穿著在她祖國都難以想像的華麗服裝微笑著。可以說這是一幅類似結婚紀念照的成對肖像畫，而且畫中的他們還大玩角色扮演。

他們扮演的是以希臘神話為原型改編的音樂劇《加拉泰亞》[1] 中的英俊牧人阿喀斯和海神的女兒加拉泰亞。

Photo Credit: 時報出版 前面肖像畫另一半的畫面，是由瑪格麗特扮演希臘神話中的加拉泰亞。畫中的她芳齡十六。

「英俊」這個詞用在利奧波德身上，或許會讓我們對這個詞有歧義，他那典型的哈布斯堡臉 [2] 讓人覺得是個錯誤的角色選擇。但如果國王不能成為英雄，還有誰能當主角呢？

再說，哪個牧羊人會穿著這麼昂貴的衣服呢？

即便是羊，看到了也一定會感到困惑吧。

在原來的希臘神話中，這兩個戀人的命運結局是很悲慘的。單戀加拉泰亞的獨眼巨人波利菲莫斯用巨石砸死了阿喀斯。但是在這齣義大利版的牧人劇中，兩人合力打敗了巨人，最後是個幸福圓滿的大團圓結局。就像他們的愛情，在彼此的祖國之間架起橋樑，成為奧地利和西班牙在這場婚姻中緊密連結的象徵。

其實，當時兩國的關係已經十分密切了，這對新婚夫婦的血緣關係也是如此。

這兩個人其實是叔叔和侄女的關係，

為了維持哈布斯堡的純正血統而結婚。

儘管其中的內幕是混亂至極的近親婚姻，但這場婚禮看起來卻充滿健康、開朗和歡慶的氛圍。利奧波德一世對法國的太陽王路易十四抱著強烈的競爭心，所以他舉行了比當時凡爾賽宮盛宴更隆重的儀式。

阿喀斯和加拉泰亞，也就是利奧波德一世和瑪格麗特的這場結婚典禮，竟然持續了近兩年之久！

Photo Credit: 時報出版 這幅肖像畫與上一篇介紹的太陽王畫像正相反，皇帝無憂無慮地在玩著Cosplay（角色扮演）。而作為君主的他，也是一位賢明且運氣極好的皇帝。

婚慶典禮的活動中，除了包括這齣牧羊人的戲劇之外，還有音樂會、假面舞會、芭蕾、煙火晚會、馬戲表演、旅行……等。利奧波德舉辦了一場直至他統治時期結束，都一直為人傳頌的最盛大慶典，也難怪後世要尊稱他為「巴洛克大帝」了。

Photo Credit: 時報出版 提到的《宮女》，畫的正中央是小公主瑪格麗特，周遭則環繞著她的仕女。畫家維拉斯奎茲則站在最左邊，手上拿著畫筆，表情嚴肅。

譯註

[1]《加拉泰亞》是塞萬提斯的處女作，為牧歌體傳奇。

[2] 由於哈布斯堡家族的成員長期進行近親婚姻，導致基因缺陷的累積，包括：矮小、瘦弱，尤其是異常突出的下顎，被稱為「哈布斯堡下顎」。

書籍介紹

本文摘錄自《型男名畫的黑歷史：畫作中男裝的時尚密碼與惡趣味》，時報出版

作者：中野京子

譯者：于曉菁

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為了維持鬍鬚的挺拔，要用蠟固定，晚上睡覺要把鬍鬚裝進「鬚袋」，有時也要灑上金粉、香水或是染色。

蕾絲、珠寶、皮草、絲襪、紅色高跟鞋……這些原來都是男人穿戴的！

我是國王我任性！神聖羅馬帝國皇帝在結婚畫像中裝扮成希臘神話裡的牧羊人，大玩cosplay。

十五世紀的尖頭鞋是身份的象徵，平民的鞋長最多只能為腳的0.5倍，王族則可以達2.5倍！

Photo Credit: 時報出版

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰