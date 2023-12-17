中野京子《型男名畫的黑歷史》：大玩Cosplay的神聖羅馬帝國皇帝利奧波德一世
我們想讓你知道的是
讓我們隨著藝術史暢銷作家中野京子，透過三十幅西方古典畫作，穿越到當時男性的「穿搭研究室」。書中巧妙結合繪畫藝術、時尚趨勢和人文歷史的趣聞逸事，說明男裝元素的演變、如何融入現代時尚，讓人得以窺見當時王公貴族藉由服飾穿搭爭奇鬥豔、花枝招展的程度，完全不輸現代的女性時尚。也了解平民百姓為了反抗「衣裝代表社會階級」的鄙視心態，又付出了哪些代價。
文：中野京子
大玩Cosplay的皇帝
這幅畫作的裝扮實在太誇張，會讓人以為是哪個農村或鄉下戲班的演員吧！ 如果知道他竟是神聖羅馬帝國皇帝利奧波德一世（瑪麗亞・ 特蕾莎女王的祖父），或許會讓人很驚訝吧！
不，或者倒也不奇怪，因為那時正是過度奢華的巴洛克時期，王侯貴族中的男人比女人更愛花俏華麗地打扮自己。
湯瑪斯．楊畫的這幅作品其實原本是成對的畫作，另一幅畫的主角，是從西班牙遠嫁過來的新婚妻子瑪格麗特（關於瑪格麗特，大多數人是透過維拉斯奎茲的畫作《宮女》等作品瞭解她的童年形象）。瑪格麗特在那幅畫中穿著在她祖國都難以想像的華麗服裝微笑著。可以說這是一幅類似結婚紀念照的成對肖像畫，而且畫中的他們還大玩角色扮演。
他們扮演的是以希臘神話為原型改編的音樂劇《加拉泰亞》[1] 中的英俊牧人阿喀斯和海神的女兒加拉泰亞。
「英俊」這個詞用在利奧波德身上，或許會讓我們對這個詞有歧義，他那典型的哈布斯堡臉 [2] 讓人覺得是個錯誤的角色選擇。但如果國王不能成為英雄，還有誰能當主角呢？
再說，哪個牧羊人會穿著這麼昂貴的衣服呢？
即便是羊，看到了也一定會感到困惑吧。
在原來的希臘神話中，這兩個戀人的命運結局是很悲慘的。單戀加拉泰亞的獨眼巨人波利菲莫斯用巨石砸死了阿喀斯。但是在這齣義大利版的牧人劇中，兩人合力打敗了巨人，最後是個幸福圓滿的大團圓結局。就像他們的愛情，在彼此的祖國之間架起橋樑，成為奧地利和西班牙在這場婚姻中緊密連結的象徵。
其實，當時兩國的關係已經十分密切了，這對新婚夫婦的血緣關係也是如此。
這兩個人其實是叔叔和侄女的關係，
為了維持哈布斯堡的純正血統而結婚。
儘管其中的內幕是混亂至極的近親婚姻，但這場婚禮看起來卻充滿健康、開朗和歡慶的氛圍。利奧波德一世對法國的太陽王路易十四抱著強烈的競爭心，所以他舉行了比當時凡爾賽宮盛宴更隆重的儀式。
阿喀斯和加拉泰亞，也就是利奧波德一世和瑪格麗特的這場結婚典禮，竟然持續了近兩年之久！
婚慶典禮的活動中，除了包括這齣牧羊人的戲劇之外，還有音樂會、假面舞會、芭蕾、煙火晚會、馬戲表演、旅行……等。利奧波德舉辦了一場直至他統治時期結束，都一直為人傳頌的最盛大慶典，也難怪後世要尊稱他為「巴洛克大帝」了。
譯註
[1]《加拉泰亞》是塞萬提斯的處女作，為牧歌體傳奇。
[2] 由於哈布斯堡家族的成員長期進行近親婚姻，導致基因缺陷的累積，包括：矮小、瘦弱，尤其是異常突出的下顎，被稱為「哈布斯堡下顎」。
書籍介紹
本文摘錄自《型男名畫的黑歷史：畫作中男裝的時尚密碼與惡趣味》，時報出版
作者：中野京子
譯者：于曉菁
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《膽小別看畫》系列暢銷作家，
以腦洞大開的怪奇視角，另類解讀西方古典畫作的男性穿搭。
「腿部曲線美」曾是男性的專屬用語？
為了穿著代表尊貴身份的毛皮大衣，寧願忍受衣物裡跳蚤的叮咬？
讓我們隨著藝術史暢銷作家中野京子，透過三十幅西方古典畫作，穿越到當時男性的「穿搭研究室」。
書中巧妙結合繪畫藝術、時尚趨勢和人文歷史的趣聞逸事，說明男裝元素的演變、如何融入現代時尚，讓人得以窺見當時王公貴族藉由服飾穿搭爭奇鬥豔、花枝招展的程度，完全不輸現代的女性時尚。也了解平民百姓為了反抗「衣裝代表社會階級」的鄙視心態（如：穿長褲會被送上斷頭臺、條紋裝是囚犯或底層階級的專屬服裝……等），又付出了哪些代價。
此外，大約兩百年前，有一種服裝，不分男女老幼、貧富貴賤，甚至流行度橫掃全世界，直至今日仍廣受喜愛。你知道是什麼服裝嗎？答案請在本書中尋找吧。
如今的我們看到當時那些奇裝異服也許會驚訝不已，但那時的人們若看到我們現代人的服飾，想必也會大驚失色或哈哈大笑吧。
男裝的最高境界是什麼？軍裝！尤其是拿破崙時代的軍裝。
為了維持鬍鬚的挺拔，要用蠟固定，晚上睡覺要把鬍鬚裝進「鬚袋」，有時也要灑上金粉、香水或是染色。
蕾絲、珠寶、皮草、絲襪、紅色高跟鞋……這些原來都是男人穿戴的！
我是國王我任性！神聖羅馬帝國皇帝在結婚畫像中裝扮成希臘神話裡的牧羊人，大玩cosplay。
十五世紀的尖頭鞋是身份的象徵，平民的鞋長最多只能為腳的0.5倍，王族則可以達2.5倍！
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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兼具時尚百搭、保暖實用的舒適機能衣著體驗！EF衣芙發熱衣的六大日常風格穿搭指南
我們想讓你知道的是
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