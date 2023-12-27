《日常生活中的自我呈現》導讀：研究人類總體生活的可能性，影響力甚至超越了社會學
我們想讓你知道的是
在本書序言，高夫曼提到了他的社會學觀點都是「特別局限在建築物或工廠內部的社會生活」。因此我們不得不留意到，空間性其實是擬劇論的主要構成要件，就像表演也會需要舞台，需要一個劇場空間來支持。
文：耿一偉（台北藝術大學戲劇系兼任助理教授）
【導讀】從人生舞台到虛擬世界的自我表演
「全世界就是一個舞台，所有的男男女女不過是一些演員，他們都有下場的時候，也都有上場的時候。一個人的一生中扮演著好幾個角色。」——莎士比亞，《皆大歡喜》
「全世界就是一個舞台」這句話，出現在本書的結論。這種將人生視為角色扮演的戲劇觀點，在歷史上就很早出現，西元一世紀的羅馬作家佩特羅尼烏（Petronius）就已提出全世界是一個舞台（totus mundus agit histrionem）的觀點，中文也有人生如戲的常識性說法。
但高夫曼在本書中，對角色扮演與相關的構成條件，進行了開創性的微觀分析，剖析了我們的社會存在是如何受到前台與後台的左右，並為了影響他人對我們看法而進行各種表演的策略。
一部經典的誕生
《日常生活中的自我呈現》是高夫曼的第一本著作，於一九五六年由愛丁堡大學的社會科學研究中心出版，一九五九年又在美國出版，之後流通的版本即以一九五九年的增訂版為主。其實兩個版本差異不大，五九年的版本增加了兩小節，分別是第一章最後一節〈現實與謀劃〉，以及結論最後一節〈演出與自我〉。
《日常生活中的自我呈現》於一九六一年獲得美國社會學學會的馬可維獎（Maclver award）。而到了一九九八年，本書與韋伯《經濟與社會》、布迪厄《區判：品味判斷的社會批判》、哈伯瑪斯《溝通行動理論》都被國際社會學學會選入二十世紀最重要的十大社會學著作。
本書有一部分的內容，脫胎自高夫曼於一九五一年完成的博士論文，即他在序言提到對昔得蘭島的田野調查。特別的是，雖然這本書的主要分析的架構來自戲劇表演，但是高夫曼並沒有在任何段落或註腳，引用任何與戲劇或劇場相關的研究成果，甚至連莎士比亞這個名字都沒出現過。
我們可以說，高夫曼將角色扮演的模式，以及前台／後台的區隔，當作一種類似普世的直觀現象，無須顧及可能存在的文化或時代差異。高夫曼創造了擬劇論（dramaturgical）的觀點，將戲劇當作一種理解社會行為的隱喻架構，藉由這些概念鷹架的搭建，來理解人們的社會行為。
不過，我們還是在註腳中發現一些了蛛絲馬跡，可以用來追溯高夫曼的思想起源。除了涂爾幹、齊美爾等社會學家，或是芮克里夫—布朗（Radcliffe-Brown）等人類學家的著作外，高夫曼引用了好幾次美國修辭學家肯尼斯・伯克（Kenneth Burke）在一九四五年的著作《動機語法學》（A Grammar of Motives）。在這本書中，伯克發展了所謂的「戲劇理論」（dramatism），以戲劇的架構來解釋人們在一定情境中的行為動機。後來高夫曼也承認伯克的觀點是他採用戲劇框架的靈感來源。
高夫曼的書寫風格
既然《日常生活中的自我呈現》是一部社會學著作，那我們就千萬不要忘記，高夫曼的分析都著重在當自我遇見他人（即觀眾）時，進行各種印象管理的行為。沒有觀眾的存在，就不會有角色扮演的必要性。意識到這一點，我們才能解釋，為何在這一本社會學著作中，高夫曼會忽然好幾次引用了沙特的《存在與虛無》以及西蒙・波娃的《第二性》。
因為在這兩位存在主義者的分析中，經常討論自我存在當遭遇他人目光時，會發生什麼樣的存在性轉變，而《日常生活中的自我呈現》在某種角度上，對沙特與西蒙・波娃那種往往帶有文學色彩的現象學描述，進行了更有體系的論述補充。
在本書序言，高夫曼提到了他的社會學觀點都是「特別局限在建築物或工廠內部的社會生活」。因此我們不得不留意到，空間性其實是擬劇論的主要構成要件，就像表演也會需要舞台，需要一個劇場空間來支持。空間的作用發生在兩個面向，一是與他人相遇的空間場域，特別是工作場所，將定義角色扮演的脈絡，以及可以控制的各種布景。
另一個是空間面向，是人們在前台與後台的不同行為模式，而構成前台與後台的差異依舊是空間性的，「對於在前台與後台區域所進行的表演來說，外牆顯然具有功能。」
大家對本書的印象好像是談論自我的角色扮演，但這也不過是第一章的主要焦點。其實本書有三分之二的內容，都在探討團體對內與對外的各種互動情形，因為當人們處在團體之中時，角色之間的互動情況更為複雜，而高夫曼所著重的關鍵，往往是這些角色的功能或類型（比如第四章討論告密者、暗樁、打探者、中間者等不一致的角色），而非表演的技巧（比如肢體、表情或說話方式）。
高夫曼的書寫風格，有兩個特殊之處，一是他很喜歡先建立某種概念架構，比如給予／營造、前台／後台、禮貌／禮儀、戲劇主導／導演主導等分類。但是在建立了這些概念體系後，他又喜歡去挖掘一些偶發狀況。這時候理論的一致性並不是他關注的，反而是這些多樣性所具有的特殊意義。比如在第三章，高夫曼花了很多篇幅描述了人們在前台與後台的行為差異，但是到了該章最後，他又認為可以合理增添名為「外面」的第三個區域。
第二個特殊之處是，他的書寫帶有某種人類學與社會學的混合風格，有時行文充滿抽象的概念分析，但往往筆鋒一轉，又會出現各種具體描述。在序言，高夫曼強調他的社會學觀點「可以用來解釋所有具體的社會體制」，但到了結論，他又提到擬劇論運用到非西方文化也可能會出現水土不符的狀況，從而又出現了某種人類學式的謹慎態度。
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