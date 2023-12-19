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2023/12/19,
生活

日本人的飲酒文化大不相同，原來最後一杯酒喝完要吃「拉麵」當收尾？

日本人的飲酒文化大不相同，原來最後一杯酒喝完要吃「拉麵」當收尾？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

日本人的飲酒文化跟其他國家不太一樣，一群人到了店裡通常會先點飲料，等飲料端來的空檔再決定點什麼菜。日本人點第一杯飲料多數是「啤酒」，算是不成文規矩。而比較奇特的一點，多數日本人喝完酒喜歡點「拉麵」當做最後一道料理，即便是炎熱的夏天也要吃上一碗熱騰騰的拉麵。

文：原小科

生活壓力山大的日本人挺喜歡喝酒，「居酒屋」之類適合喝酒閒聊的場所也就應運而生。日本人前往居酒屋多數是跟朋友、同事一起、抱怨、吐槽公司、上司、另一半……喝到茫喝到不省人事。壓力散發完了，隔天到了公司繼續社畜生活。

北海道函館當地拉麵
圖片來源：元小科
北海道函館當地拉麵

日本人的飲酒文化跟其他國家不太一樣，一群人到了店裡通常會先點飲料，等飲料端來的空檔再決定點什麼菜。日本人點第一杯飲料多數是「啤酒」，算是不成文規矩。背後原因是啤酒不像其他酒類需要店員花太多時間調酒，很快能讓大家人手一杯，一起舉杯互道「工作辛苦了」、「乾杯」之類的話語。第二杯之後再隨自己的喜好點想喝的酒。

日本人同事之間喝酒多半是自酌自飲，很少強迫「勸」酒，也不像台灣會划酒拳，行酒令。不過若是跟上司或老闆、客戶喝酒那就是別樣作風，規矩可不少。

一般喝酒多的人，邊飲酒邊吃東西的量會比較少，所以日本人在結束前喜歡點能填飽肚子的料理，多半會點飯、麵、粥之類的碳水食物。日語有專有名詞「締め」=「しめ（shi me）」或寫成「〆」（唸法一樣，菜單常見該字）表示最後一道料理。

右上角「〆のお食事」/一合一笑居酒屋蓮華的菜單
圖片來源：元小科
右上角「〆のお食事」，來自一合一笑居酒屋蓮華的菜單。

話說「餃子」在台灣也會被當做主食，但是在日本幾乎沒人當它是主食，只是一道菜或是下酒菜的感覺，甚至有「餃子定食」這樣的套餐，也就是將餃子當做主菜！

焼餃子定食/元祖肉汁餃子之店

比較奇特的一點，多數日本人喝完酒喜歡點「拉麵」當做最後一道料理，即便是炎熱的夏天也要吃上一碗熱騰騰的拉麵。

有人說吃拉麵第二天比較不會宿醉，只是個人親身體驗會不會宿醉好像跟拉麵沒多大關係。

比較可信的說法，有醫師指出，人體的肝臟在分解代謝酒精成份時，血糖值會暫時下降，大腦會自主發出要求補充血糖的指令。再者，酒喝多了，會頻繁上廁所排出水份，人體需要足夠的水份保持電解質平衡。再加上日本隨處可見的拉麵店，湯湯水水的拉麵正好做為最後一道料理補充剛才提到的各種缺少要素。另外，周遭的人們都這麼說「飲んだあとのラーメン最高（喝酒後的拉麵最棒）」，有從眾心理的日本人在不知不覺中被洗腦，自己也會浮現出這種感覺（白色情人節全民買巧克力也是同樣情況）。

只不過，拉麵雖然是日本人酒後喜歡吃的料理，卻不宜常吃。演化到現在的日本拉麵在我看來是高膽固醇、高鹹度的不健康料理。近年很流行的二郎系拉麵（油脂濃厚的湯底配上粗麵條，再放上叉燒及大量蔬菜，超重口味）是我最不喜歡的拉麵系列。

比較健康的料理首推「烏龍麵」，湯底多數以柴魚、昆布熬煮而成，配菜也不是高油脂類，整體口味不會很重。

另外一種推薦料理是「味噌湯」，尤其是加入蛤蜊或蜆的味噌湯。有以上的功效外還能幫助解酒，只可惜沒有飽足感。

不過，最好的做法還是不要喝過量，適量的飲酒對身體的負擔最小，微醺的放鬆狀態更有助於促進朋友同事之間的友誼。

順帶提一下，日本人喝酒喜歡「續攤」（台灣用語，指吃喝完後換下一家吃喝。日語「はしご」）。續攤原因通常是客人不好意思打擾店家太久，或是換個環境，喝酒的心情（話題）又會不一樣。另外一個重要原因，喝到太晚，電車等大眾交通工具都停止運行，只剩下很昂貴的計程車可以搭車回家，與其花這筆車錢不如續攤繼續喝到天亮。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：為什麼日本人喝酒後喜歡吃拉麵

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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：王祖鵬


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