日本人的飲酒文化大不相同，原來最後一杯酒喝完要吃「拉麵」當收尾？
我們想讓你知道的是
日本人的飲酒文化跟其他國家不太一樣，一群人到了店裡通常會先點飲料，等飲料端來的空檔再決定點什麼菜。日本人點第一杯飲料多數是「啤酒」，算是不成文規矩。而比較奇特的一點，多數日本人喝完酒喜歡點「拉麵」當做最後一道料理，即便是炎熱的夏天也要吃上一碗熱騰騰的拉麵。
文：原小科
生活壓力山大的日本人挺喜歡喝酒，「居酒屋」之類適合喝酒閒聊的場所也就應運而生。日本人前往居酒屋多數是跟朋友、同事一起、抱怨、吐槽公司、上司、另一半……喝到茫喝到不省人事。壓力散發完了，隔天到了公司繼續社畜生活。
日本人的飲酒文化跟其他國家不太一樣，一群人到了店裡通常會先點飲料，等飲料端來的空檔再決定點什麼菜。日本人點第一杯飲料多數是「啤酒」，算是不成文規矩。背後原因是啤酒不像其他酒類需要店員花太多時間調酒，很快能讓大家人手一杯，一起舉杯互道「工作辛苦了」、「乾杯」之類的話語。第二杯之後再隨自己的喜好點想喝的酒。
日本人同事之間喝酒多半是自酌自飲，很少強迫「勸」酒，也不像台灣會划酒拳，行酒令。不過若是跟上司或老闆、客戶喝酒那就是別樣作風，規矩可不少。
一般喝酒多的人，邊飲酒邊吃東西的量會比較少，所以日本人在結束前喜歡點能填飽肚子的料理，多半會點飯、麵、粥之類的碳水食物。日語有專有名詞「締め」=「しめ（shi me）」或寫成「〆」（唸法一樣，菜單常見該字）表示最後一道料理。
話說「餃子」在台灣也會被當做主食，但是在日本幾乎沒人當它是主食，只是一道菜或是下酒菜的感覺，甚至有「餃子定食」這樣的套餐，也就是將餃子當做主菜！
比較奇特的一點，多數日本人喝完酒喜歡點「拉麵」當做最後一道料理，即便是炎熱的夏天也要吃上一碗熱騰騰的拉麵。
有人說吃拉麵第二天比較不會宿醉，只是個人親身體驗會不會宿醉好像跟拉麵沒多大關係。
比較可信的說法，有醫師指出，人體的肝臟在分解代謝酒精成份時，血糖值會暫時下降，大腦會自主發出要求補充血糖的指令。再者，酒喝多了，會頻繁上廁所排出水份，人體需要足夠的水份保持電解質平衡。再加上日本隨處可見的拉麵店，湯湯水水的拉麵正好做為最後一道料理補充剛才提到的各種缺少要素。另外，周遭的人們都這麼說「飲んだあとのラーメン最高（喝酒後的拉麵最棒）」，有從眾心理的日本人在不知不覺中被洗腦，自己也會浮現出這種感覺（白色情人節全民買巧克力也是同樣情況）。
只不過，拉麵雖然是日本人酒後喜歡吃的料理，卻不宜常吃。演化到現在的日本拉麵在我看來是高膽固醇、高鹹度的不健康料理。近年很流行的二郎系拉麵（油脂濃厚的湯底配上粗麵條，再放上叉燒及大量蔬菜，超重口味）是我最不喜歡的拉麵系列。
比較健康的料理首推「烏龍麵」，湯底多數以柴魚、昆布熬煮而成，配菜也不是高油脂類，整體口味不會很重。
另外一種推薦料理是「味噌湯」，尤其是加入蛤蜊或蜆的味噌湯。有以上的功效外還能幫助解酒，只可惜沒有飽足感。
不過，最好的做法還是不要喝過量，適量的飲酒對身體的負擔最小，微醺的放鬆狀態更有助於促進朋友同事之間的友誼。
順帶提一下，日本人喝酒喜歡「續攤」（台灣用語，指吃喝完後換下一家吃喝。日語「はしご」）。續攤原因通常是客人不好意思打擾店家太久，或是換個環境，喝酒的心情（話題）又會不一樣。另外一個重要原因，喝到太晚，電車等大眾交通工具都停止運行，只剩下很昂貴的計程車可以搭車回家，與其花這筆車錢不如續攤繼續喝到天亮。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：為什麼日本人喝酒後喜歡吃拉麵
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：王祖鵬
Tags：
你也憧憬海外生活嗎？中國信託【離家 抵家】帶你跨越國籍， 勇闖世界！
我們想讓你知道的是
中國信託11月25日（六）在松山文創園區1號倉庫舉辦「離家 抵家－異同勇闖世界」主題活動，現場除了東南亞韻味濃厚的市集，也邀請謝哲青、吳鳳，以及身經百戰的外派工作者們蒞臨，帶大家踏出探索世界的腳步，認識不一樣的東南亞！
為鼓勵臺灣人看見不同，勇敢踏出探索世界的腳步，中國信託11月25日（六）在松山文創園區1號倉庫舉辦「離家 抵家－異同勇闖世界」主題活動。現場不只有泰式奶茶、編織手作等東南亞韻味濃厚的南洋市集；還邀請知名作家謝哲青、臺灣女婿吳鳳，以及身經百戰的外派工作者蒞臨現場，透過「課本外的東南亞」、「異國婚姻大解密」、「給嚮往海外工作者的建議」三大主題，帶大家認識你可能不知道的東南亞。
為了當天的活動，中國信託還特別深入泰國，用影像記錄下遠在異鄉的海外工作者們，是如何跨越文化藩籬，找到「離家抵家」的幸福真諦；也讓現場的每一位民眾，能藉由溫柔動人的鏡頭，在不同的國度裡，看見相同的溫情與感動。
看見不同、理解不同，收穫無國界的美好
首場文化講堂是由知名作家謝哲青帶來的「課本外的東南亞：泰式文化生活」。他是從種族、語言及宗教的源頭開始梳理，再透過北中南部的特色景點，深入淺出的介紹泰國文化的不同面貌。其中最有趣的一段，是他在旅途中了解泰國人生命觀的經歷，「北地府桑卡布里（Sangkhla Buri），有個國際知名的景點『孟橋』（Saphan Mon）。孟橋就像圖片上那樣搖搖晃晃的、很沒有安全感。所以我就去問當地人，為什麼橋要這樣蓋？結果他們回答，『不會死、不會壞的東西是妖怪。真正有生命的東西要面對宇宙的循環，它有它的生老病死，所以時間一到橋就會壞。』」謝哲青分享，這次經驗不只能看見人對大自然、生命不去強求的態度，也讓他更進一步理解泰國人的處世觀點與生活文化。
緊接著，是臺灣女婿吳鳳帶來的「異國婚姻大解密」，與臺籍妻子Rynne結婚將近9年的他特別來到現場分享異國婚姻的個人經驗，以及步入禮堂後，他和Rynne兩人是如何彼此尊重、維持甜美的關係。吳鳳分享，「在婚姻裡「國籍」其實並不那麼重要，更重要的是雙方願不願意融入彼此的家庭、敞開心胸接納不同的文化。」因為結婚終究是彼此之間的關係，兩人的態度與價值觀是否契合，能否彼此包容、共同打拚，其實才是異國婚姻中最重要的關鍵。
勇敢追夢！重量級前輩的外派工作指南
最後，則是由主持人何戎、薛長興工業防寒衣運籌部林怡芳部長、中國信託人力資源總管理處魏爾彰資深副總與陳思孜（Nicola），以及共同與談，分享他們的多年外派經驗以及實用建議，提供擁有海外工作夢想的聽眾一份獨一無二的「圓夢指南」。
對於沒有全然沒有外派經驗的工作者而言，語言能力、專業能力、離鄉背井……心中每次的困惑與遲疑都是挑戰，到底外派工作者需要具備怎麼樣的條件或特質？林怡芳部長認為，最困難的，其實還是跨出第一步。「聽到外派，很多人會認為『我的語言能力不夠好』、『我的專業能力不夠好』，心理就退縮了；但事實上很多事情都是在當地學習，然後在日常生活中學習、進步。」因此，外派工作最重要的是適應力，以及願意接受挑戰、勇於探索你未知事物的心態，她說，「在真正遇到困難的時候，這些信念才能夠幫助你度過困境、從外派中學到更多。」
當然，外派出國其實也不全然是工作。除了每天8小時的上班時間，海外工作者還有16個小時要在當地度過，所以心態的調整就非常關鍵。魏爾彰副總也分享他的外派經驗，「在當地廣泛結交朋友、找到興趣很重要，因為有了當地的人際關係和休閒娛樂，你才會覺得你是『生活』在這，而不是『外派』到這，而且多和當地人互動也能更了解他們的思維，對工作上的溝通也會有幫助。」
付出這麼多的心力，外派經驗給工作者的回報也相當可觀。魏爾彰認為，除了直觀的薪資及職涯成長，還能夠讓你收穫一段在不同國家、不同文化生活的經驗，相當難得且不平凡。神秘嘉賓陳思孜也補充，「外派工作就像加速器，不管是工作上的專業困難、個人身體的情緒消化與健康管理，還是同事間的人際互動，在外派期間都必須自己調整消化。在臺灣，經歷這些人生變化可能需要5年、10年，但外派只要短短1年就可能會經歷、體會。」最後，三人也不約而同的鼓勵台下對於外派工作躍躍欲試的聽眾，若有機會給自己多一點挑戰，就勇敢踏出第一步吧！
流浪的心，已經安然抵家
跨出臺灣、展開旅途的理由有千百種，不論是開展為期數日的短期旅行，看看更廣闊的世界；或是展開一年的海外打工，來場人生壯遊；還是接受深具挑戰的長期派駐任務，進入未知的國度工作，每一段旅程，我們都在探索未知、發現差異，理解彼此的異與同。只要我們一起用心傾聽、理解，必定能看見不同文化的美麗、拓展人生的視野。