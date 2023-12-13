台灣世界展望會「紅包傳愛」助4.5萬名弱勢孩子翻轉未來 動力火車、奇軒 啟動傳愛列車 讓孩子成為更好的大人！

今（12）日活動代言人動力火車，以及擁有YouTube高點閱率的展望會自立青年吳奇軒（奇軒Tricking）分享探訪展望會服務案家的故事以及他們受資助的歷程。台灣世界展望會同時公佈台灣弱勢孩童需求與困境分析，展望會會長李紹齡表示，全球邁入後疫情時代，但國內持續通膨加上萬物齊漲，使貧富差距屢創新高，經濟弱勢家庭負擔更重！邀請社會大眾捐款，合力為弱勢兒少與家庭提供助學金、營養扶助金和送餐服務及急難救助金，並協助青少年與家長學習就業技能，讓孩子成為更好的大人！

台灣世界展望會北區暨中區辦事處處長胡婉雯分析展望會連續3年進行「兒少生活樣態與成長環境檢視調查」，檢視全會服務約4.5萬名弱勢孩童與家庭現況，發現有約7,500名孩子的家庭難以負擔基本生存與教育醫療開銷，1,600人有生存發展急迫需求，300名兒少甚至是家庭經濟支撐者，必須工作維持家庭開銷或提供家庭成員金錢。

胡婉雯說，台灣即使已是「全入時代」，人人幾乎有大學可念，弱勢兒少卻易因經濟壓力不再升學，必須提早進入社會工作，展望會服務弱勢兒少升大學的比例（79.1%），低於全國兒少（90.1%）1成左右；在營養健康方面，有5,000人經常吃不具營養價值的食物當正餐，2,600人體重過輕。在生涯規劃上，有7,300人因為住在離島偏鄉缺乏探索資源，6,219名中學生對於未來的職涯發展尚無方向，需要社工引導。

今年擔任活動代言人的動力火車，兒時也曾受台灣世界展望會幫助，今年特地跟著展望會傳愛列車拜訪服務的弱勢案家。尤秋興說，從小希望變成善良的大人，因為有展望會的幫助，如今有能力回饋，已經達成夢想！顏志琳從小就愛音樂，因為有展望會的音樂教室資源，讓他學吉他、彈琴，現在也如願成為音樂人。動力火車呼籲，弱勢家庭的小孩很早就必須分擔家計，「我們很幸運在一路上有很多的貴人幫助，也一直努力朝夢想前進，請大家一起跟著台灣世界展望會為需要的兒少送出希望。」

展望會的自立青年吳奇軒，靠著阿嬤做麻糬擺攤的收入撫養長大，小學5年級成為台灣世界展望會資助童，他同樣分享受資助過程，勉勵困境中的兒少堅持夢想努力前進。他說，理想中的大人是可以開心的做自己喜歡的事，從小因為有展望會資助人鼓勵他「擇你所愛，愛你所擇」，因此一直努力不斷進步，成為更好的大人！奇軒說：「英雄不怕出身低，只要追求卓越，就會成功！」

Photo Credit : 台灣世界展望會

台灣世界展望會即將邁入60週年，一甲子走來感謝社會大眾的愛心，今年紅包傳愛活動亦感謝愛心企業響應，包括COZZI Blu和逸飯店 • 桃園館、大地酒店、川方企業與寶春慈善基金會、台北首都客運、台北漢來大飯店、金元福包裝企業股份有限公司、信吉衛視、威秀影城、美麗華娛樂股份有限公司、泰郡建設機構、莊松榮製藥廠股份有限公司、富采集團等（順序按筆劃排列），邀請全台民眾與企業共同加入，一起展望更好的世界，讓孩子有能量健康長大、有力量翻轉生命，成為更好的大人！

即日起至2024年2月29日止，凡透過展望會官網完成線上捐款「紅包傳愛」，單筆紅包金額達1,000元即贈台灣世界展望會x郭公館獨家設計紅包袋一組，單筆款金額達5,000元，即贈大地酒店奇岩一號《紅袍藤椒乾拌麵》一份。詳情可上官網查詢。

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