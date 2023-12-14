專訪緬甸民族團結政府代總統：「戰局已朝對我們有利的方向發展，未來還想與中國做生意」
我們想讓你知道的是
緬甸反對派成立的影子政府代總統杜瓦拉希拉對《美國之音》表示，自「三兄弟聯盟」、「1027行動」開始行動以來，一步步推進，現在已佔領200多個軍政府的基地。「無論如何，我們將繼續戰鬥，直到敏昂萊和他的軍事獨裁被徹底推翻。」
文：英盈奈
緬甸反對派政府代理總統杜瓦拉希拉（Duwa Lashi La）對《美國之音》（VOA）表示，緬甸人民「決心戰鬥到底」。他還說：「對話的大門沒有關閉。」這位反對派領袖同時質疑，在這個東南亞國家的軍政府持續襲擊平民的情況下，和平談判的條件是否合適。
12月8日，反對派成立的影子政府－緬甸民族團結政府的領導人杜瓦拉希拉在，緬甸境內一個秘密地點透過Zoom接受《美國之音》的訪問。他也討論了與中國的關係。中國最近呼籲緬甸實現民族和解。
訪談是在緬甸軍政府遭受一系列失敗後進行的，以下是這段訪談的中文翻譯。出於簡潔清晰目的，訪談文字有經過編輯潤飾。
VOA：您是否認為緬甸已進入內戰階段？緬甸當地的少數民族武裝團體是否在民族團結政府的幫助下，獲得了對抗軍政府的勢頭？
代理總統杜瓦拉希拉：當我們看看目前的局勢時，我們可以看到戰局已經朝著對我們有利的方向發展。正如我之前所說，它會一波又一波地到來，而且只會越來越快。公眾和我們的（人民防衛軍）絕對沒有什麼可退縮的。現在，（軍政府領導人）敏昂萊（Min Aung Hlaing）很快就會被徹底解除領導權。他知道他的軍事政變是錯的。人民的力量將回到人民手中。在那之前，戰爭將會升級。
眾所周知，特別是「三兄弟聯盟」、「1027行動」開始以來，我們一步步推進，現在已經佔領了200多個（軍政府）軍事基地。此外，許多鄉鎮也被奪回，例如實皆地區非常重要的城鎮考林。果敢地區的許多地方也被收復，所以撣邦北部處於非常有利的位置。
我無法將緬甸目前的情況定義為內戰。我能說的是，無論如何，我們將繼續戰鬥，直到敏昂萊和他的軍事獨裁被徹底推翻。不過，因為戰鬥節奏越來越快，我擔心民眾的痛苦也會增加。人民經歷了許多磨難，仍然給予我們鼓勵和支持。他們決心戰鬥到底。
VOA：自10月底以來，我們看到全國各地的反軍政府抵抗力量在欽邦、若開邦和克倫邦對緬軍發起了「1027行動」、「1111行動」等攻擊。這些行動和民族團結政府有任何關聯嗎？
杜瓦拉希拉：是的，我們不僅在政治上，而且在行動上都在合作和協調。事實上，我們想要的——也是最好的——是在同一個指揮系統下進行軍事行動，例如在未來，當我們重建我們的聯邦軍隊時。
目前，即使我們沒有這樣的指揮系統，我們也能夠協調不同群體之間的行動。例如，我們已將國家北部指定為軍區，人民防衛軍正在那裡與民族武裝組織並肩作戰。在南部，克倫尼邦、克倫邦、德林達依省、仰光省和巴古省被指定為南方軍區，民族武裝組織和人民防衛軍一直在那裡協同工作。
我們從一開始就清楚，我們的人民防衛軍不能孤立存在，我們需要軍事訓練和基地。因此，在克倫民族聯盟（Karen National Union）地區，人民防衛軍在克倫民族聯盟部隊的指揮下參與了聯合行動。同樣，在克倫尼邦，人民防衛軍一直在與武裝組織克倫尼民族防衛軍（Karenni Nationalities Defense Force）合作開展行動。人民防衛軍無所不在－在北部、南部和中部地區。
國家的中心地區非常重要，因為內比都（軍政府的軍事首都和行動基地）就在那裡。如果我們都能合作加強中部地區，我們就能威脅到內比都。這就是我們的目標。
VOA：從軍事角度來看，有人說現在斷定像人民防衛軍這樣的遊擊隊能夠戰勝訓練有素、裝備精良的緬甸軍隊還為時過早。另一方面，你說過革命力量正在取得勝利。 你能解釋為什麼嗎？
杜瓦拉希拉：當我們剛開始的時候，全世界都在問我們怎麼可能打敗如此強大的軍隊。我的回答是，人比武器更重要。這是一場我們全民參與的戰爭，所以我們一定能贏。
美國和平研究所（United States Institute of Peace）的一份研究報告認為，軍方已經不可能恢復當年之勇了。這是事實。現在北方那麼多地方已經被革命團體佔領了，軍政府想要奪回這些地方是絕對不可能的。起初，這場革命一無所有。我們一開始只有信念，相信我們必須將事情改變成我們想要的樣子。沒有人有任何武器。漸漸地，我們有所進展了，現在可以說我們能匹敵甚至超過了軍政府的部隊。
VOA：由「三兄弟聯盟」在撣邦北部領導的「1027行動」包括取締中緬邊境飛地中利潤豐厚的犯罪活動，這也與中國的反跨國犯罪努力相一致。因此，一些分析人士表示，中國支持他們針對軍政府的行動。您對此有何回應？中國政府與民族團結政府是什麼關係？
杜瓦拉希拉：民族團結政府的立場很明確。我們奉行與所有鄰國建立友好關係的政策，包括中國、印度、泰國和孟加拉國，我們將照顧他們的利益，而不僅僅是我們自己的利益。對於中國，我們有三、四個不同的現有管道，我們一直在與他們溝通。我們還沒有看到任何明確的證據表明中國支持「1027行動」。他們已經宣布要鎮壓進行這些網路詐騙的犯罪團夥，這也符合「三兄弟聯盟」的目標，但他們也表示，他們尊重緬甸主權，不干涉我們的內政。
VOA：您認為民族團結政府與中國的關係牢固嗎？
杜瓦拉希拉：中國仍然承認全國民主聯盟（NLD）的存在。全民聯曾是緬甸人民的政府。民族團結政府正在透過中國大使館與中國外交官保持聯繫，我們已經對他們的關切做出了回應。例如我們不會干涉中國在緬甸的計畫；我們將盡可能提供協助。正如我們經常說的，我們未來想與中國做生意，所以我們的關係總體上是好的。
VOA：由於國際媒體報導軍政府狀況不佳，瀕臨崩潰，有聲音——例如《華盛頓郵報》（Washington Post）最近發表的一篇社論——呼籲美國政府正式承認民族團結政府為緬甸政府。 您認為美國正在有效支持民族團結政府嗎？
杜瓦拉希拉：國際社會已經開始承認民族團結政府。起初，週邊國家和世界都認為我們無法對抗如此強大的成建制的軍隊。現在人們變得更感興趣了，他們開始問軍政府最終解散後我們要做什麼。因此，就美國承認我們而言，是的，這顯然會受到歡迎。如果美國提供支持，我們將始終歡迎。美國越早承認民族團結政府，對擊敗軍政府就越有幫助。一旦我們做到了這一點，我們就能夠迅速解決人民目前面臨的許多問題，建立一個穩定、和平的新緬甸。國際承認非常重要。美國是一個一直鼓勵民主發展的國家，他們的鼓勵值得我們讚賞，也為我們的鬥爭提供了道德上的支持。
VOA：包括中國和聯合國在內的國際社會成員最近發表聲明，呼籲和平解決緬甸問題。您認為何時開始對話以結束衝突並開始重建國家是合適的？
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「本來以為，只是跌倒而已⋯⋯」—居家照顧服務，幫助年長者走出老老照顧困境
我們想讓你知道的是
「老老照顧」家庭似乎隨著高齡化越來越多，但年長者照顧的問題，不該成為另一位長者的負擔。「老老照顧」反映了這個社會，對長者的支持和資源分配不足。我們期待的是，在經歷了大半輩子的努力之後，年長者應該能夠享有安穩、尊嚴和被溫柔支持的晚年生活，而不是面臨照顧其他老年人的壓力。
近十年來，隨著高齡化、少子化和各種社會發展趨勢的疊加，年長者的照顧問題浮上檯面，「老老照顧」的狀態，也逐漸進入公共話語中。所謂的「老老照顧」，是指65歲以上年長者，不僅要應對自己隨著年齡增長而來的健康問題，還要承擔24小時照顧另一位長者／失能長者的重負。
身體上的高負荷和精神層面的緊繃狀態，常使得這些年長的照顧者，處於身心失衡的邊緣。他們可能更容易罹患憂鬱、焦慮和失眠等心理健康問題。除此之外，照顧者可能因為照顧工作而無法安排個人時間，無暇參加社交和娛樂活動，導致感到孤獨和無助，與社會疏離。對於年長者而言，他們的社交資源和互動網絡本來就相對缺乏，這些內在的壓力就更容易被忽視，使得老老照顧的挑戰，在社會上長期處於被低估的狀態。
本來以為，只是跌倒而已⋯⋯
77歲的洪爺爺和72歲的洪奶奶，住在一個安安靜靜的小社區裡。他們夫妻倆有三個孩子，長女和次子都已經組成了自己的家庭，只有曾經小中風的長子與他們同住，一家三口靠著洪爺爺的豬血糕攤子，勉強的維持著生活。
大約在五、六年前，洪爺爺就發現自己身體不太舒服，下腹部常常疼痛。或許是不願意面對自己生病的事實，因此只讓醫生開止痛消炎藥應付病狀，拒絕進一步的檢查和治療。但今年初，他突然四肢無力，倒了下去。這次，醫生檢查出了洪爺爺的疝氣問題，緊急動了手術。但手術之後，身體的復原狀況並不理想，脊椎也發現了退化和磨損等問題，再加上原本就有高血壓和青光眼，洪爺爺不僅無法做生意，連生活起居都得依賴洪奶奶的照顧。從起床到進食、洗漱、上下床，生活的每一步都需要依靠妻子攙扶協助。但是，洪奶奶自己也是一個70多歲的長者了，骨質疏鬆症和膝關節病痛已糾纏她多年，加上獨自照顧著失能丈夫的壓力，不管是在體力或心理上，對奶奶來說都是非常大的負荷。「我照顧他（洪爺爺），要背、要推、要抱⋯⋯照顧得我自己都生病了，全身都在痛。我們住四樓，沒有電梯，帶他去看醫生，要找爬梯機的人來幫忙，上、下樓一趟都各要花費900元，真的太貴了，負擔不起。」洪奶奶說。提供爬梯機服務的工作人員，看到洪家爺爺奶奶處在這樣的困境中，建議奶奶尋求外部援助，她才終於在今年八月，撥打了1966申請長期照護服務。
老老照顧的窘迫，有可能發生在每個人身上
「『老老照顧』的狀況，在已經是高齡社會、即將邁向超高齡社會的台灣，的確有越來越多趨勢。」伊甸基金會的居服員督導陳紹慈解釋道，在傳統的台灣家庭中，照顧長者通常會被視為是家庭成員的責任，然而，隨著現代生活節奏的加快、勞動力市場的變化、現代家庭組成的改變，越來越多的年輕人無法提供日常的家庭照顧。這使得許多中老年人，在自己可能也需要被照顧的情況下，仍得承擔起照顧更年長或健康狀況較差的老年人的責任。「許多家庭會陷入『老老照顧』的狀況，有幾個主要原因，一是資訊的缺乏，比方偏鄉、經濟條件較差、資訊取得不易等等，讓這些家庭可能不知道，其實有其他的管道可以提供協助；另一是傳統觀念的束縛，很多人會認為把父母親送到老人院，就是代表不孝。」
一直以來，伊甸基金會嘗試用許多不同的方式，提升一般民眾對於長照議題的認識和敏感度。因此，從都市到偏鄉，伊甸基金會在全台各地設立長照服務站、關懷據點、長照機構、日照中心、社區輔具站等實體單位，定期安排社區服務，包括訪視、弱勢長者餐飲服務等等。也透過社群媒體，例如YouTube、Facebook、Instagram和Podcast等平台，向不一樣的族群和年齡層傳播關於長照的觀念。「我們會這麼做，是因為我們知道，傳播新的觀念不容易，改變舊的觀念更是困難。就像獨自照顧洪爺爺的洪奶奶，如果不是提供爬梯機服務的工作人員建議，她可能要更久，甚至永遠也不知道自己是可以獲得幫助的。」陳紹慈說道。
除了讓大家認識被照顧者的需求之外，近年來，伊甸基金會努力將照顧的範圍，拓展到照顧者身上。「因為照顧者所承受的身心壓力是驚人的。比方他必須承受情感上的壓力，尤其是照顧親密的家庭成員時，可能會特別悲傷、無助或焦慮，在所照顧對象的健康狀況惡化時更是嚴重。」另外還有與社會隔絕、經濟壓力等等，陳紹慈也提醒道，照顧者還有很大的一個壓力來源，是自己的身體負擔：「照顧工作往往涉及體力勞動，而且是很大量的勞動，比方協助病患移動、翻身等等，在沒有接受過專業訓練的情況下，照顧者自己可能也很快就會受傷。」像洪奶奶的情況就是如此——她自己的膝蓋和骨質疏鬆的問題，就在照顧洪爺爺之後變得更加嚴重，因此，提供適當的支持和關懷給照顧者是非常重要的。這樣的支持包括提供實際的照顧服務和經濟援助，包括心理和社會支持，包括讓照顧者擁有喘息的時間。因為，只有照顧好自己，才有能力更好的照顧別人，所以伊甸基金會的努力，不僅提升了照顧者的生活品質，同時也加強整個長照體系的效能和持續性。
安享晚年，應該是我們共同期待的未來
在居服員開始協助洪家之後，洪奶奶終於感到身上的重擔減輕了一些。「他（洪爺爺）是很固執的人，又餓不得。以前我得幫他洗好澡之後再去弄飯，他會因為餓了而生氣。現在有一哥（居服員）來幫忙，我可以趁這個時候趕快去處理午餐，他一洗好就可以吃，真的覺得輕鬆很多。」不只如此，洪爺爺也非常喜歡一哥的協助。只要是一哥要來服務的日子，洪爺爺總是早早就期盼著他，不斷詢問他人什麼時候會到。另外，洪奶奶也在個管員的評估和協助下，申請了居家用的輔具，這樣即使居服員不在，她獨自照顧洪爺爺也會輕鬆一點。
「我們在評估每個家庭的狀況的時候，都是先看他們當下最緊急的需要是什麼，就從這邊開始安排。這也是我們和每一個家庭認識彼此、磨合的開始。因為我們往往在評估的過程中，就會發現家庭中還有更多需要協助的地方。我們必須慢慢地、一步步地協助家庭接納更多的服務項目，或者嘗試其他的服務方式。」伊甸基金會居服員督導說到，協助個案家庭，必須設立短、中、長程目標。以洪爺爺為例，現在他接受了沐浴、肢體關節活動這些服務，然後也申請了輔具，這屬於短程的目標，拉到中、長程來看，居服員督導更希望可以鼓勵洪爺爺出門、願意去看醫生，讓他的脊椎得到真正妥善的治療和照顧。「因為洪爺爺還蠻喜歡和居服員相處，所以未來我們也期待可以透過居服員的引導，讓他能夠走出家門，接受治療，甚至體力可以好到能夠進入我們的日照機構或社區據點，參加活動。」伊甸基金會期待著，在大家的協助下，洪爺爺和洪奶奶能夠生活得更舒適，好好享受老年生活的每一個美好時刻。
「老老照顧」家庭越來越多，老夫妻互相陪伴很美好，但年長者照顧的問題，不該成為另一位長者的負擔。「老老照顧」反映了這個社會，對長者的支持和資源分配不足。我們期待的是，在經歷了大半輩子的努力之後，年長者應該能夠享有安穩、尊嚴和被溫柔支持的晚年生活，而不是面臨照顧其他老年人的壓力。多年來，伊甸基金會投注心力，希望能夠成為年長者晚年的依靠。但我們更希望的是，有一天社會可以建立一個更友善、全面的支援系統，確保長者都能擁有一定的生活水準。這樣的系統應該涵蓋足夠的醫療照護、經濟援助、居住安排以及社交活動，減輕個人和家庭的負擔，並提升整個社會對於年長者的關懷與尊重，更進一步的，讓長者們享受他們應得的尊嚴和幸福。
伊甸基金會「老人照顧服務計畫」透過日間照顧、公托中心、關懷據點、居家服務、長者送餐服務、照顧者團體支持、照顧者資源連結等，讓長輩在熟悉的地方找到服務，也讓照顧者在專業的地方得到喘息，讓每一位長輩及照顧者一起安心、快樂地好好變老。