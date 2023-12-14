專訪緬甸民族團結政府代總統：「戰局已朝對我們有利的方向發展，未來還想與中國做生意」

文：英盈奈

緬甸反對派政府代理總統杜瓦拉希拉（Duwa Lashi La）對《美國之音》（VOA）表示，緬甸人民「決心戰鬥到底」。他還說：「對話的大門沒有關閉。」這位反對派領袖同時質疑，在這個東南亞國家的軍政府持續襲擊平民的情況下，和平談判的條件是否合適。

12月8日，反對派成立的影子政府－緬甸民族團結政府的領導人杜瓦拉希拉在，緬甸境內一個秘密地點透過Zoom接受《美國之音》的訪問。他也討論了與中國的關係。中國最近呼籲緬甸實現民族和解。

訪談是在緬甸軍政府遭受一系列失敗後進行的，以下是這段訪談的中文翻譯。出於簡潔清晰目的，訪談文字有經過編輯潤飾。

VOA：您是否認為緬甸已進入內戰階段？緬甸當地的少數民族武裝團體是否在民族團結政府的幫助下，獲得了對抗軍政府的勢頭？

代理總統杜瓦拉希拉：當我們看看目前的局勢時，我們可以看到戰局已經朝著對我們有利的方向發展。正如我之前所說，它會一波又一波地到來，而且只會越來越快。公眾和我們的（人民防衛軍）絕對沒有什麼可退縮的。現在，（軍政府領導人）敏昂萊（Min Aung Hlaing）很快就會被徹底解除領導權。他知道他的軍事政變是錯的。人民的力量將回到人民手中。在那之前，戰爭將會升級。

Photo Credit: GettyImages 緬甸全民盟政府（NUG）成立的⼈⺠防衛軍（PDF）對抗軍政府的仰光人民國防軍成員

眾所周知，特別是「三兄弟聯盟」、「1027行動」開始以來，我們一步步推進，現在已經佔領了200多個（軍政府）軍事基地。此外，許多鄉鎮也被奪回，例如實皆地區非常重要的城鎮考林。果敢地區的許多地方也被收復，所以撣邦北部處於非常有利的位置。

我無法將緬甸目前的情況定義為內戰。我能說的是，無論如何，我們將繼續戰鬥，直到敏昂萊和他的軍事獨裁被徹底推翻。不過，因為戰鬥節奏越來越快，我擔心民眾的痛苦也會增加。人民經歷了許多磨難，仍然給予我們鼓勵和支持。他們決心戰鬥到底。

VOA：自10月底以來，我們看到全國各地的反軍政府抵抗力量在欽邦、若開邦和克倫邦對緬軍發起了「1027行動」、「1111行動」等攻擊。這些行動和民族團結政府有任何關聯嗎？

杜瓦拉希拉：是的，我們不僅在政治上，而且在行動上都在合作和協調。事實上，我們想要的——也是最好的——是在同一個指揮系統下進行軍事行動，例如在未來，當我們重建我們的聯邦軍隊時。

目前，即使我們沒有這樣的指揮系統，我們也能夠協調不同群體之間的行動。例如，我們已將國家北部指定為軍區，人民防衛軍正在那裡與民族武裝組織並肩作戰。在南部，克倫尼邦、克倫邦、德林達依省、仰光省和巴古省被指定為南方軍區，民族武裝組織和人民防衛軍一直在那裡協同工作。

我們從一開始就清楚，我們的人民防衛軍不能孤立存在，我們需要軍事訓練和基地。因此，在克倫民族聯盟（Karen National Union）地區，人民防衛軍在克倫民族聯盟部隊的指揮下參與了聯合行動。同樣，在克倫尼邦，人民防衛軍一直在與武裝組織克倫尼民族防衛軍（Karenni Nationalities Defense Force）合作開展行動。人民防衛軍無所不在－在北部、南部和中部地區。

國家的中心地區非常重要，因為內比都（軍政府的軍事首都和行動基地）就在那裡。如果我們都能合作加強中部地區，我們就能威脅到內比都。這就是我們的目標。

Photo Credit：VOA/ AFP 緬甸德昂民族解放軍士兵在撣邦北部的南康鎮站崗。照片攝於11月9日。

VOA：從軍事角度來看，有人說現在斷定像人民防衛軍這樣的遊擊隊能夠戰勝訓練有素、裝備精良的緬甸軍隊還為時過早。另一方面，你說過革命力量正在取得勝利。 你能解釋為什麼嗎？

杜瓦拉希拉：當我們剛開始的時候，全世界都在問我們怎麼可能打敗如此強大的軍隊。我的回答是，人比武器更重要。這是一場我們全民參與的戰爭，所以我們一定能贏。

美國和平研究所（United States Institute of Peace）的一份研究報告認為，軍方已經不可能恢復當年之勇了。這是事實。現在北方那麼多地方已經被革命團體佔領了，軍政府想要奪回這些地方是絕對不可能的。起初，這場革命一無所有。我們一開始只有信念，相信我們必須將事情改變成我們想要的樣子。沒有人有任何武器。漸漸地，我們有所進展了，現在可以說我們能匹敵甚至超過了軍政府的部隊。

VOA：由「三兄弟聯盟」在撣邦北部領導的「1027行動」包括取締中緬邊境飛地中利潤豐厚的犯罪活動，這也與中國的反跨國犯罪努力相一致。因此，一些分析人士表示，中國支持他們針對軍政府的行動。您對此有何回應？中國政府與民族團結政府是什麼關係？

杜瓦拉希拉：民族團結政府的立場很明確。我們奉行與所有鄰國建立友好關係的政策，包括中國、印度、泰國和孟加拉國，我們將照顧他們的利益，而不僅僅是我們自己的利益。對於中國，我們有三、四個不同的現有管道，我們一直在與他們溝通。我們還沒有看到任何明確的證據表明中國支持「1027行動」。他們已經宣布要鎮壓進行這些網路詐騙的犯罪團夥，這也符合「三兄弟聯盟」的目標，但他們也表示，他們尊重緬甸主權，不干涉我們的內政。

Photo Credit：VOA 緬甸民族團結政府代理總統杜瓦拉希拉2023年12月8日在緬甸一個秘密地點透過Zoom接受《美國之音》訪問。

VOA：您認為民族團結政府與中國的關係牢固嗎？

杜瓦拉希拉：中國仍然承認全國民主聯盟（NLD）的存在。全民聯曾是緬甸人民的政府。民族團結政府正在透過中國大使館與中國外交官保持聯繫，我們已經對他們的關切做出了回應。例如我們不會干涉中國在緬甸的計畫；我們將盡可能提供協助。正如我們經常說的，我們未來想與中國做生意，所以我們的關係總體上是好的。

VOA：由於國際媒體報導軍政府狀況不佳，瀕臨崩潰，有聲音——例如《華盛頓郵報》（Washington Post）最近發表的一篇社論——呼籲美國政府正式承認民族團結政府為緬甸政府。 您認為美國正在有效支持民族團結政府嗎？

杜瓦拉希拉：國際社會已經開始承認民族團結政府。起初，週邊國家和世界都認為我們無法對抗如此強大的成建制的軍隊。現在人們變得更感興趣了，他們開始問軍政府最終解散後我們要做什麼。因此，就美國承認我們而言，是的，這顯然會受到歡迎。如果美國提供支持，我們將始終歡迎。美國越早承認民族團結政府，對擊敗軍政府就越有幫助。一旦我們做到了這一點，我們就能夠迅速解決人民目前面臨的許多問題，建立一個穩定、和平的新緬甸。國際承認非常重要。美國是一個一直鼓勵民主發展的國家，他們的鼓勵值得我們讚賞，也為我們的鬥爭提供了道德上的支持。

Photo Credit:Gettyimages 今年3月27日在閱兵儀式上巡視的緬甸軍方領導人敏昂萊。

VOA：包括中國和聯合國在內的國際社會成員最近發表聲明，呼籲和平解決緬甸問題。您認為何時開始對話以結束衝突並開始重建國家是合適的？