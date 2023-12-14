胎兒危及生命仍遭法院禁止墮胎，德州孕婦赴別州手術，被警告親友、醫師恐面臨法律責任

文：張瑞邦（Tucker Chang）

美國德州最高法院於2023年12月11日推翻地方法院核准該州一名孕婦因健康風險允許墮胎的判決，德州總檢察長派克斯頓（Ken Paxton）同時揚言，無論德州地方法院的裁決結果為何，只要有醫師為該名孕婦終止妊娠，將有可能遭追究相關的法律責任。

根據《美國廣播公司》（ABC）報導，現年31歲的孕婦柯克斯（Kate Cox）在懷孕超過20周後被診斷出腹中胎兒患有染色體異常的「愛德華氏症」（Trisomy 18），罹患此病症的胎兒容易胎死腹中，就算順利出生也難以於嬰兒期存活。

在得知該風險後，柯克斯及其家人隨即向德州地方法院尋求墮胎許可，德州特拉維斯郡（Travis County）地方法院法官甘布爾（Maya Guerra Gamble），亦依照該州醫療特許條例裁定柯克斯有權墮胎，以避免危及柯克斯的性命安全。

美國《有線電視新聞網》（CNN）轉述德州地方法院判決書中所提及的說法強調，由於柯克斯過往曾2次接受剖腹產手術，現階段若再繼續懷孕恐面臨子宮破裂、妊娠糖尿病（GDM）、未來生育能力受損，甚至危及生命等風險。相關醫界人士亦告訴地方法院，柯克斯現在所懷的胎兒幾乎不可能活著出生，這類案例最終多以流產或死產告終，能活過1歲生日的愛德華氏症患者亦不超過10％。

「我現在需要墮胎，這樣我才能保護好自己並養育我的其他2個孩子，也讓我在未來有機會以健康的身體再次懷孕。另外，我也不希望我肚子裡的這個孩子在出生後還要遭病痛折磨。」柯克斯在接受外媒專訪時如此說道。

儘管如此，德州最高法院仍在地方法院公布判決後，隨即下令暫緩執行允許墮胎的決定。《美國國家廣播公司》（NBC）對此轉述柯克斯委任律師的說法表示，由於柯克斯繼續懷孕的風險太高，她已於2023年12月11日離開德州尋求州外墮胎。

為何協助柯克斯墮胎的醫師恐面臨法律責任？