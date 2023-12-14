胎兒危及生命仍遭法院禁止墮胎，德州孕婦赴別州手術，被警告親友、醫師恐面臨法律責任
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由於柯克斯過往曾2次接受剖腹產手術，現階段若再繼續懷孕恐面臨子宮破裂、妊娠糖尿病（GDM）、未來生育能力受損，甚至危及生命等風險。相關醫界人士亦告訴地方法院，柯克斯現在所懷的胎兒幾乎不可能活著出生，這類案例最終多以流產或死產告終，能活過1歲生日的愛德華氏症患者亦不超過10％。
文：張瑞邦（Tucker Chang）
美國德州最高法院於2023年12月11日推翻地方法院核准該州一名孕婦因健康風險允許墮胎的判決，德州總檢察長派克斯頓（Ken Paxton）同時揚言，無論德州地方法院的裁決結果為何，只要有醫師為該名孕婦終止妊娠，將有可能遭追究相關的法律責任。
根據《美國廣播公司》（ABC）報導，現年31歲的孕婦柯克斯（Kate Cox）在懷孕超過20周後被診斷出腹中胎兒患有染色體異常的「愛德華氏症」（Trisomy 18），罹患此病症的胎兒容易胎死腹中，就算順利出生也難以於嬰兒期存活。
在得知該風險後，柯克斯及其家人隨即向德州地方法院尋求墮胎許可，德州特拉維斯郡（Travis County）地方法院法官甘布爾（Maya Guerra Gamble），亦依照該州醫療特許條例裁定柯克斯有權墮胎，以避免危及柯克斯的性命安全。
美國《有線電視新聞網》（CNN）轉述德州地方法院判決書中所提及的說法強調，由於柯克斯過往曾2次接受剖腹產手術，現階段若再繼續懷孕恐面臨子宮破裂、妊娠糖尿病（GDM）、未來生育能力受損，甚至危及生命等風險。相關醫界人士亦告訴地方法院，柯克斯現在所懷的胎兒幾乎不可能活著出生，這類案例最終多以流產或死產告終，能活過1歲生日的愛德華氏症患者亦不超過10％。
「我現在需要墮胎，這樣我才能保護好自己並養育我的其他2個孩子，也讓我在未來有機會以健康的身體再次懷孕。另外，我也不希望我肚子裡的這個孩子在出生後還要遭病痛折磨。」柯克斯在接受外媒專訪時如此說道。
儘管如此，德州最高法院仍在地方法院公布判決後，隨即下令暫緩執行允許墮胎的決定。《美國國家廣播公司》（NBC）對此轉述柯克斯委任律師的說法表示，由於柯克斯繼續懷孕的風險太高，她已於2023年12月11日離開德州尋求州外墮胎。
為何協助柯克斯墮胎的醫師恐面臨法律責任？
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【一圖看懂】能源轉型新趨勢？零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢一次看懂
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為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，本篇將帶您一次看懂零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢。
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，目前全球有超過30個國家或地區，明確制定氫能戰略藍圖，如韓國就在2019年推出氫能經濟發展路徑圖，德國則計畫投入70億歐元，將氫能視為能源發展必備的生力軍，為全球重點發展的能源課題之一。
優勢 1：終極潔淨能源
由於氫氣的使用過程，不會產生溫室氣體和其他汙染物質，燃燒後只會產生水，不會排放二氧化碳，而且能源轉換效率比化石燃料高，因而在「氫氣本身來源無溫室氣體排放」下可被視為終極潔淨能源。
因此，氫能成為綠色能源未來的重要一環，為我們走向低碳社會提供了關鍵的解決方案。透過氫能的應用，我們不僅能夠實現能源轉型，還能同時保護環境、減緩氣候變遷，為可持續發展注入新的希望。
優勢 2：儲能能力高
氫能具有高能量密度，可以有效儲存和運輸能源，意味著氫能更適合用於高能量需求的應用，能夠遠距離運輸也是一大特點，可靈活應用於不同領域，不受時間和地點的限制，有利於供應能源至偏遠地區。
氫能在能量的儲存方面，可以採用氫氣、氨或合成燃料等方式，確保能源供應的穩定性。多樣化的型態使得氫能技術在面對不同能源需求和地區性挑戰時有出色的表現，是推動能源轉型的重要利器。
優勢 3：再生能源界的百變怪
相較於太陽能、風能主要使用於電力；氫能可以應用於多個領域，包括交通、工業、電力生產和暖氣等，並且可以用於不同技術，如燃料電池和去碳燃氫。
- 氫燃料電池：將氫氣轉化為電力和熱能的裝置，當氫氣進入氫燃料電池時，它與氧氣（通常來自空氣）在電化學反應中結合，產生電力、熱能和水蒸氣。除了廣泛應用於交通領域，如氫燃料電池汽車，它們以氫氣為燃料並產生電力，以驅動電動馬達。同時也用於電力生產、能源儲存和其他應用 。
- 混氫燃料：在天然氣中混入部分比例的氫氣，並作為燃料使用，目前鋼鐵業、燃氣電廠等工業使用皆引進混氫燃燒技術，台電曾指出「在每年以混氫5％運轉7000小時情況下，可減少7,130公噸二氧化碳排放量，相當於每發電一小時可減碳一公噸。」此技術為「去碳之前先減碳」的階段性任務中有著舉足輕重的地位。
為落實永續發展的目標，維護環境、減少溫室氣體的排放成為必不可少的任務，氫能的發展便是因應這樣的使命而生。氫能作為化石燃料替代能源之一，除了能有效減少對其的過度依賴，燃燒後僅產生水的特性，也大大的減少了對環境的負擔。
現今，氫能的建設乃至於再生能源的轉型都成為全球趨之若鶩的浪潮。
（經濟部能源署廣告）