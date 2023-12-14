COP28達成協議推動擺脫化石燃料，各方反應一次看；環境部估影響長期而緩和

COP28通過歷史性協議，推動擺脫化石燃料

（中央社）來自近200個國家的代表13日在COP28聯合國氣候峰會，通過首次呼籲世界擺脫化石燃料的協議。化石燃料是全球氣候變遷危機的罪魁禍首。

《法新社》報導，經過13天和不眠不休談判一整夜後，以石油收入為主的阿拉伯聯合大公國COP28大會主席敲下木槌，標誌著全球達成共識。

聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）主席賈比爾（Sultan Al Jaber）說：「你們確實挺身而出，展現靈活性，且將共同利益置於自身利益之上。」賈比爾作為阿拉伯聯合大公國國家石油公司負責人的角色，遭到許多環保人士質疑。

他說，阿拉伯聯合大公國對於為地球帶來「轉型變革」方面發揮作用「感到驕傲」。

他說：「世界需要找到一條新的道路。透過追隨北極星，我們找到了這條新道路。」他指的是將氣溫升幅限制在攝氏1.5度的目標。

賈比爾幾小時前發布一份協議草案，旨在讓擔心沉沒的島國和帶頭持續出口石油的沙烏地阿拉伯達成共識。

這份協議比先前遭嚴厲譴責的草案措辭還要強硬，呼籲「以公正、有序和公平的方式過渡，從能源系統中擺脫化石燃料，在這個關鍵十年加速行動，以便在符合科學的情況下在2050年實現淨零排放」。

這是聯合國氣候高峰會28年來首次提及所有化石燃料。

歐盟氣候代表胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）在全體會議之前表示：「30年來，我們第一次可能開始終結化石燃料。」

COP28達成協議推動擺脫化石燃料，各方反應一次看

（中央社）近200個國家齊聚阿拉伯聯合大公國杜拜開會，首度達成協議要推動全球從化石燃料往其他燃料過渡，各方反應不一，有人喜出望外，也有人對此多所疑忌。

聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）達成這項協議，目的是要對抗造成代價高昂毀滅性後果的氣候變遷。

《法新社》整理部分重要反應如下：

有理由樂觀

美國氣候特使凱瑞（John Kerry）表示：「在爆發烏克蘭和中東戰爭的世界上、在其他所有挑戰陷入困境的星球上，每個人都應該為此而高興。」他強調，「有樂觀的理由，有對在場每個人感激以及某種非常恭喜的理由」。

後化石燃料時代

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在社群媒體發文稱：「今天的協議標誌著後化石燃料時代的開端。」

沙烏地阿拉伯表示感激

代表阿拉伯集團（Arab Group）的沙烏地阿拉伯官員陶非克（Albara Tawfiq）對這項磋商表達「感激」。

全球最大產油國沙烏地曾經強烈反對在協議文本中提到「逐步淘汰」或「逐步減少」化石燃料這種字樣。

已開發國家的責任

中國生態環境部副部長趙英民告訴COP28：「已開發國家對氣候變遷有著不可動搖的歷史責任，因此必須先於世界其他國家，帶頭開始投入（升溫不超過）攝氏1.5度之路。」

以身作則

巴西環境部長席瓦（Marina Silva）在杜拜說：「已開發國家帶頭展開化石燃料過渡至關重要。」

漸進式發展

小島國家聯盟（Alliance of Small Island States）輪值主席國大洋洲國家薩摩亞的首席談判代表拉斯穆森（Anne Rasmussen）說：「我們已經針對一成不變改採漸進式發展，真的需要在行動上發生指數型大躍進。」

不具顛覆性

小島國家聯盟在聲明中指出，文本呼籲世界過渡、擺脫化石燃料，這「向前邁出一步」，但只是「漸進的，不具顛覆性」。

應該引以為傲

COP28主席賈比爾（Sultan Al Jaber）說：「我們應該對我們的歷史性成就引以為傲。對於能夠發揮作用、幫助推動這項進展，阿拉伯聯合大公國理所當然地引以為傲。」

逐步淘汰化石燃料，環境部估影響長期而緩和

《中央社》報導，環境部次長施文真昨日出席「111年綠色採購及綠色消費推廣績優單位頒獎典禮」，會前接受媒體聯訪時表示，對台灣來說，希望逐步提高再生能源占比，台灣化石燃料依靠進口，仍有安全疑慮，因此傾向以再生能源為主，達成2050淨零的終極目標。

至於是否會擔心化石燃料在談判後價格造成波動，甚至影響民生。施文真指出，中長期來說，不論這次COP的結果，大部分國家都宣誓淨零的情況下，每一個國家會調整化石燃料使用的比例，會因為各國的政策驅使，不見得波動會這麼大。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航