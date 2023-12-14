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2023/12/14,
政治

賴蕭陸空催票拚擴大領先，強化內政議題搶年輕選票，立委選舉強攻12激戰區

賴蕭陸空催票拚擴大領先，強化內政議題搶年輕選票，立委選舉強攻12激戰區
民進黨總統參選人賴清德（左）與副手蕭美琴（右）。（中央社檔案照片）

我們想讓你知道的是

陸戰方面已進入貼身肉搏戰，綠營目標國會過半。黨內評估，目前有12個立委選區屬於倒數1個月要搶救的激戰區，包括新北市第8選區吳崢、台北市第5選區吳沛憶、台北市第7選區許淑華、桃園市第1選區鄭運鵬、桃園市第2選區黃世杰、南投縣第1選區蔡銘軒、南投縣第2選區蔡培慧、台中市第2選區林靜儀、高雄市第3選區李柏毅、高雄市第6選區黃捷、屏東縣第2選區徐富癸、台東縣賴坤成。

賴蕭陸空催票拚擴大領先，立委選舉強攻12激戰區

（中央社）選戰倒數1個月，民進黨賴蕭配與總統蔡英文分進合擊，強拉12個立委激戰區；賴清德下動員令，要求縣市議員廣辦客廳會、站路口、掃市場、家戶拜票，激出組織能量，全力催票。

坊間民調顯示，藍綠支持者各自歸隊，但綠營操盤人士分析，雖然民眾黨總統參選人柯文哲民調往下掉，但固有柯粉黏著度高，不容小覷。

民進黨總統參選人賴清德競選總部主任委員姚立明說，關鍵在年輕與中間選票，他們往哪裡倒，誰就會贏。

綠營近期強化「打趙（國民黨副總統參選人趙少康）批韓（國民黨排名第一不分區立委參選人韓國瑜），試圖拉攏中間選票。賴團隊也嘗試和知識型網紅合作，在專訪節目上穿插笑話，以賴清德自身求學經驗作為出發，爭取年輕族群支持。

黨內人士說，自帶流量的副總統參選人蕭美琴則是發揮女性、溫暖、貼近人心的形象，拉抬小雞們的行程多以軟性為主，加強校園活動，與年輕人對話。

黨內立委分析，南部一直是民進黨最強的地方，尤其賴清德台南崛起，要想辦法把票催到最高；但桃竹苗、花東地區仍相對弱，少輸就是贏，雙北目前呈現五五波狀況，甚至有機會贏，但都要持續努力。

黨內立委表示，空戰最重要關鍵當屬即將登場的電視辯論，當3位總統參選人排排站的時候，對照感很強，也很容易被民眾看出誰有料誰沒料、能否讓選民覺得「像個總統」，這個形象非常重要，也會影響年輕族群與中間選民的投票意願。

陸戰方面已進入貼身肉搏戰，綠營目標國會過半。黨內評估，目前有12個立委選區屬於倒數1個月要搶救的激戰區，包括新北市第8選區吳崢、台北市第5選區吳沛憶、台北市第7選區許淑華、桃園市第1選區鄭運鵬、桃園市第2選區黃世杰、南投縣第1選區蔡銘軒、南投縣第2選區蔡培慧、台中市第2選區林靜儀、高雄市第3選區李柏毅、高雄市第6選區黃捷、屏東縣第2選區徐富癸、台東縣賴坤成。

蔡英文、賴清德、蕭美琴等輔選要角都相繼安排輔選行程。賴清德上週前往艋舺青山宮參香，強力拉抬吳沛憶，接著蕭美琴再偕吳沛憶走訪萬華青草茶老店。

吳崢力拚接棒現任立委江永昌，蕭美琴5日陪同吳崢與在地商家座談，接著蔡英文、賴清德也分別藉由赴中和參香，全力拉抬吳崢，輔選動作一波接一波。

黨內立委認為，總統選舉與立委選舉的邏輯不同，尤其這次總統選舉是三腳督，總統參選人不一定要拿到過半選票才能贏，但區域立委選舉絕大多數是一對一，必須拿到過半選票才能勝出，不能只靠基本盤，要想成功當選，必須想辦法超越藍綠基本盤。

為了讓組織能量最大化，賴清德已下達動員令，要求縣市議員全力輔選，包括廣辦座談會、客廳會、站路口、掃市場、家戶拜票，全面啟動陸戰，握遍選民的手。

輔選人士說，預計選前2週起全台大造勢，舉辦超過20場大型活動，在各縣市遍地開花；黨內人士說，最後1個月除了維持穩定、不要出錯，也要把聲勢造到最高，催出支持者投票動力。

民進黨正規畫新一波行動，預計在耶誕節前展開4天3夜的「環島拼圖」活動，賴清德將到各縣市競總拼字，包含拼出「選對的人，走對的路」、「美德WIN台灣」等標語，期盼將選情炒熱、催出最高票。

年輕族群牽動勝負，賴陣營強化內政議題

（中央社）《紐約時報》分析，台灣年輕選民是2024大選關鍵變數，厭倦地緣政治議題，關注內政。賴清德輔選人士說，很早就觀察到這個現象，也一直努力推出就業、就學、育兒等政見，展現出賴蕭配是真正照顧全民生活的一組參選人。

民進黨總統參選人賴清德競選總部主任委員姚立明認為，2020總統大選，總統蔡英文的817萬票，有200萬人是年輕、中間選民，這是未來選戰中永遠的勝負關鍵，而這群人感同身受且貼身的問題，最重要是內政。

賴清德近來也嘗試上網紅節目，增進與年輕人交流，在傳統的造勢場合，也著墨育兒、醫療和交通安全等議題的政見。

民進黨內人士說，副總統參選人蕭美琴具同理心，溫暖、貼近人心的角色，也透過軟性行程與年輕人對話，雖然效果不是一蹴可幾，但至少年輕人聽得進去。

賴清德競總輔選人士說，年輕人確實不滿，「我們看到了、也感受到了」，賴陣營前階段陸續推出相關政見，包括私校學費、租屋補助、社宅等，希望幫助年輕人。

輔選人士說，藍綠白3陣營當中，賴陣營最常跟年輕人接觸，包括校園、新創活動等，從就業、就學、育兒 等政見，透過不同方式與年輕人溝通，凸顯賴蕭配是未來真正照顧大家生活的一組參選人。

民進黨人士表示，台灣經濟成長果實雖然豐碩，但年輕人沒有感受；賴清德在兩岸外交要延續總統蔡英文路線，但內政上必須走在行政團隊前面，這也是為什麼賴清德陸續拋出縮減公、私立大學學費落差、健保點值補助、改善醫界工作條件，希望形成「未來執政，可以做得更好」的印象。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰


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