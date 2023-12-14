賴蕭陸空催票拚擴大領先，強化內政議題搶年輕選票，立委選舉強攻12激戰區
我們想讓你知道的是
陸戰方面已進入貼身肉搏戰，綠營目標國會過半。黨內評估，目前有12個立委選區屬於倒數1個月要搶救的激戰區，包括新北市第8選區吳崢、台北市第5選區吳沛憶、台北市第7選區許淑華、桃園市第1選區鄭運鵬、桃園市第2選區黃世杰、南投縣第1選區蔡銘軒、南投縣第2選區蔡培慧、台中市第2選區林靜儀、高雄市第3選區李柏毅、高雄市第6選區黃捷、屏東縣第2選區徐富癸、台東縣賴坤成。
賴蕭陸空催票拚擴大領先，立委選舉強攻12激戰區
（中央社）選戰倒數1個月，民進黨賴蕭配與總統蔡英文分進合擊，強拉12個立委激戰區；賴清德下動員令，要求縣市議員廣辦客廳會、站路口、掃市場、家戶拜票，激出組織能量，全力催票。
坊間民調顯示，藍綠支持者各自歸隊，但綠營操盤人士分析，雖然民眾黨總統參選人柯文哲民調往下掉，但固有柯粉黏著度高，不容小覷。
民進黨總統參選人賴清德競選總部主任委員姚立明說，關鍵在年輕與中間選票，他們往哪裡倒，誰就會贏。
綠營近期強化「打趙（國民黨副總統參選人趙少康）批韓（國民黨排名第一不分區立委參選人韓國瑜），試圖拉攏中間選票。賴團隊也嘗試和知識型網紅合作，在專訪節目上穿插笑話，以賴清德自身求學經驗作為出發，爭取年輕族群支持。
黨內人士說，自帶流量的副總統參選人蕭美琴則是發揮女性、溫暖、貼近人心的形象，拉抬小雞們的行程多以軟性為主，加強校園活動，與年輕人對話。
黨內立委分析，南部一直是民進黨最強的地方，尤其賴清德台南崛起，要想辦法把票催到最高；但桃竹苗、花東地區仍相對弱，少輸就是贏，雙北目前呈現五五波狀況，甚至有機會贏，但都要持續努力。
黨內立委表示，空戰最重要關鍵當屬即將登場的電視辯論，當3位總統參選人排排站的時候，對照感很強，也很容易被民眾看出誰有料誰沒料、能否讓選民覺得「像個總統」，這個形象非常重要，也會影響年輕族群與中間選民的投票意願。
陸戰方面已進入貼身肉搏戰，綠營目標國會過半。黨內評估，目前有12個立委選區屬於倒數1個月要搶救的激戰區，包括新北市第8選區吳崢、台北市第5選區吳沛憶、台北市第7選區許淑華、桃園市第1選區鄭運鵬、桃園市第2選區黃世杰、南投縣第1選區蔡銘軒、南投縣第2選區蔡培慧、台中市第2選區林靜儀、高雄市第3選區李柏毅、高雄市第6選區黃捷、屏東縣第2選區徐富癸、台東縣賴坤成。
蔡英文、賴清德、蕭美琴等輔選要角都相繼安排輔選行程。賴清德上週前往艋舺青山宮參香，強力拉抬吳沛憶，接著蕭美琴再偕吳沛憶走訪萬華青草茶老店。
吳崢力拚接棒現任立委江永昌，蕭美琴5日陪同吳崢與在地商家座談，接著蔡英文、賴清德也分別藉由赴中和參香，全力拉抬吳崢，輔選動作一波接一波。
黨內立委認為，總統選舉與立委選舉的邏輯不同，尤其這次總統選舉是三腳督，總統參選人不一定要拿到過半選票才能贏，但區域立委選舉絕大多數是一對一，必須拿到過半選票才能勝出，不能只靠基本盤，要想成功當選，必須想辦法超越藍綠基本盤。
為了讓組織能量最大化，賴清德已下達動員令，要求縣市議員全力輔選，包括廣辦座談會、客廳會、站路口、掃市場、家戶拜票，全面啟動陸戰，握遍選民的手。
輔選人士說，預計選前2週起全台大造勢，舉辦超過20場大型活動，在各縣市遍地開花；黨內人士說，最後1個月除了維持穩定、不要出錯，也要把聲勢造到最高，催出支持者投票動力。
民進黨正規畫新一波行動，預計在耶誕節前展開4天3夜的「環島拼圖」活動，賴清德將到各縣市競總拼字，包含拼出「選對的人，走對的路」、「美德WIN台灣」等標語，期盼將選情炒熱、催出最高票。
年輕族群牽動勝負，賴陣營強化內政議題
（中央社）《紐約時報》分析，台灣年輕選民是2024大選關鍵變數，厭倦地緣政治議題，關注內政。賴清德輔選人士說，很早就觀察到這個現象，也一直努力推出就業、就學、育兒等政見，展現出賴蕭配是真正照顧全民生活的一組參選人。
民進黨總統參選人賴清德競選總部主任委員姚立明認為，2020總統大選，總統蔡英文的817萬票，有200萬人是年輕、中間選民，這是未來選戰中永遠的勝負關鍵，而這群人感同身受且貼身的問題，最重要是內政。
賴清德近來也嘗試上網紅節目，增進與年輕人交流，在傳統的造勢場合，也著墨育兒、醫療和交通安全等議題的政見。
民進黨內人士說，副總統參選人蕭美琴具同理心，溫暖、貼近人心的角色，也透過軟性行程與年輕人對話，雖然效果不是一蹴可幾，但至少年輕人聽得進去。
賴清德競總輔選人士說，年輕人確實不滿，「我們看到了、也感受到了」，賴陣營前階段陸續推出相關政見，包括私校學費、租屋補助、社宅等，希望幫助年輕人。
輔選人士說，藍綠白3陣營當中，賴陣營最常跟年輕人接觸，包括校園、新創活動等，從就業、就學、育兒 等政見，透過不同方式與年輕人溝通，凸顯賴蕭配是未來真正照顧大家生活的一組參選人。
民進黨人士表示，台灣經濟成長果實雖然豐碩，但年輕人沒有感受；賴清德在兩岸外交要延續總統蔡英文路線，但內政上必須走在行政團隊前面，這也是為什麼賴清德陸續拋出縮減公、私立大學學費落差、健保點值補助、改善醫界工作條件，希望形成「未來執政，可以做得更好」的印象。
新聞來源
延伸閱讀
- 聽聽候選人們說什麼：2024大選政見發表會、電視辯論會，重點時間一次看
- 王家衛《一代宗師》上映10周年：柯、賴、侯都能從中找到對應台詞，與當下的自己共鳴
- 蕭美琴赴政大校園座談：維持現狀是最大公約數，去中國化最強烈的是共產黨
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
“2024總統大選”的相關議題
- 2023-12-14 趙少康政大座談：是否辭中廣董事長「我自己會決定」，當選一年內沒推內閣制就辭職
- 2023-12-14 侯康配拚「北票南補」決戰中台，端牛肉扭轉年輕票流向，立委席次上看50席
- 2023-12-14 賴蕭陸空催票拚擴大領先，強化內政議題搶年輕選票，立委選舉強攻12激戰區
- 2023-12-14 王家衛《一代宗師》上映10周年：柯、賴、侯都能從中找到對應台詞，與當下的自己共鳴
- 2023-12-13 蕭美琴赴政大校園座談：維持現狀是最大公約數，去中國化最強烈的是共產黨
Tags：
「本來以為，只是跌倒而已⋯⋯」—居家照顧服務，幫助年長者走出老老照顧困境
我們想讓你知道的是
「老老照顧」家庭似乎隨著高齡化越來越多，但年長者照顧的問題，不該成為另一位長者的負擔。「老老照顧」反映了這個社會，對長者的支持和資源分配不足。我們期待的是，在經歷了大半輩子的努力之後，年長者應該能夠享有安穩、尊嚴和被溫柔支持的晚年生活，而不是面臨照顧其他老年人的壓力。
近十年來，隨著高齡化、少子化和各種社會發展趨勢的疊加，年長者的照顧問題浮上檯面，「老老照顧」的狀態，也逐漸進入公共話語中。所謂的「老老照顧」，是指65歲以上年長者，不僅要應對自己隨著年齡增長而來的健康問題，還要承擔24小時照顧另一位長者／失能長者的重負。
身體上的高負荷和精神層面的緊繃狀態，常使得這些年長的照顧者，處於身心失衡的邊緣。他們可能更容易罹患憂鬱、焦慮和失眠等心理健康問題。除此之外，照顧者可能因為照顧工作而無法安排個人時間，無暇參加社交和娛樂活動，導致感到孤獨和無助，與社會疏離。對於年長者而言，他們的社交資源和互動網絡本來就相對缺乏，這些內在的壓力就更容易被忽視，使得老老照顧的挑戰，在社會上長期處於被低估的狀態。
本來以為，只是跌倒而已⋯⋯
77歲的洪爺爺和72歲的洪奶奶，住在一個安安靜靜的小社區裡。他們夫妻倆有三個孩子，長女和次子都已經組成了自己的家庭，只有曾經小中風的長子與他們同住，一家三口靠著洪爺爺的豬血糕攤子，勉強的維持著生活。
大約在五、六年前，洪爺爺就發現自己身體不太舒服，下腹部常常疼痛。或許是不願意面對自己生病的事實，因此只讓醫生開止痛消炎藥應付病狀，拒絕進一步的檢查和治療。但今年初，他突然四肢無力，倒了下去。這次，醫生檢查出了洪爺爺的疝氣問題，緊急動了手術。但手術之後，身體的復原狀況並不理想，脊椎也發現了退化和磨損等問題，再加上原本就有高血壓和青光眼，洪爺爺不僅無法做生意，連生活起居都得依賴洪奶奶的照顧。從起床到進食、洗漱、上下床，生活的每一步都需要依靠妻子攙扶協助。但是，洪奶奶自己也是一個70多歲的長者了，骨質疏鬆症和膝關節病痛已糾纏她多年，加上獨自照顧著失能丈夫的壓力，不管是在體力或心理上，對奶奶來說都是非常大的負荷。「我照顧他（洪爺爺），要背、要推、要抱⋯⋯照顧得我自己都生病了，全身都在痛。我們住四樓，沒有電梯，帶他去看醫生，要找爬梯機的人來幫忙，上、下樓一趟都各要花費900元，真的太貴了，負擔不起。」洪奶奶說。提供爬梯機服務的工作人員，看到洪家爺爺奶奶處在這樣的困境中，建議奶奶尋求外部援助，她才終於在今年八月，撥打了1966申請長期照護服務。
老老照顧的窘迫，有可能發生在每個人身上
「『老老照顧』的狀況，在已經是高齡社會、即將邁向超高齡社會的台灣，的確有越來越多趨勢。」伊甸基金會的居服員督導陳紹慈解釋道，在傳統的台灣家庭中，照顧長者通常會被視為是家庭成員的責任，然而，隨著現代生活節奏的加快、勞動力市場的變化、現代家庭組成的改變，越來越多的年輕人無法提供日常的家庭照顧。這使得許多中老年人，在自己可能也需要被照顧的情況下，仍得承擔起照顧更年長或健康狀況較差的老年人的責任。「許多家庭會陷入『老老照顧』的狀況，有幾個主要原因，一是資訊的缺乏，比方偏鄉、經濟條件較差、資訊取得不易等等，讓這些家庭可能不知道，其實有其他的管道可以提供協助；另一是傳統觀念的束縛，很多人會認為把父母親送到老人院，就是代表不孝。」
一直以來，伊甸基金會嘗試用許多不同的方式，提升一般民眾對於長照議題的認識和敏感度。因此，從都市到偏鄉，伊甸基金會在全台各地設立長照服務站、關懷據點、長照機構、日照中心、社區輔具站等實體單位，定期安排社區服務，包括訪視、弱勢長者餐飲服務等等。也透過社群媒體，例如YouTube、Facebook、Instagram和Podcast等平台，向不一樣的族群和年齡層傳播關於長照的觀念。「我們會這麼做，是因為我們知道，傳播新的觀念不容易，改變舊的觀念更是困難。就像獨自照顧洪爺爺的洪奶奶，如果不是提供爬梯機服務的工作人員建議，她可能要更久，甚至永遠也不知道自己是可以獲得幫助的。」陳紹慈說道。
除了讓大家認識被照顧者的需求之外，近年來，伊甸基金會努力將照顧的範圍，拓展到照顧者身上。「因為照顧者所承受的身心壓力是驚人的。比方他必須承受情感上的壓力，尤其是照顧親密的家庭成員時，可能會特別悲傷、無助或焦慮，在所照顧對象的健康狀況惡化時更是嚴重。」另外還有與社會隔絕、經濟壓力等等，陳紹慈也提醒道，照顧者還有很大的一個壓力來源，是自己的身體負擔：「照顧工作往往涉及體力勞動，而且是很大量的勞動，比方協助病患移動、翻身等等，在沒有接受過專業訓練的情況下，照顧者自己可能也很快就會受傷。」像洪奶奶的情況就是如此——她自己的膝蓋和骨質疏鬆的問題，就在照顧洪爺爺之後變得更加嚴重，因此，提供適當的支持和關懷給照顧者是非常重要的。這樣的支持包括提供實際的照顧服務和經濟援助，包括心理和社會支持，包括讓照顧者擁有喘息的時間。因為，只有照顧好自己，才有能力更好的照顧別人，所以伊甸基金會的努力，不僅提升了照顧者的生活品質，同時也加強整個長照體系的效能和持續性。
安享晚年，應該是我們共同期待的未來
在居服員開始協助洪家之後，洪奶奶終於感到身上的重擔減輕了一些。「他（洪爺爺）是很固執的人，又餓不得。以前我得幫他洗好澡之後再去弄飯，他會因為餓了而生氣。現在有一哥（居服員）來幫忙，我可以趁這個時候趕快去處理午餐，他一洗好就可以吃，真的覺得輕鬆很多。」不只如此，洪爺爺也非常喜歡一哥的協助。只要是一哥要來服務的日子，洪爺爺總是早早就期盼著他，不斷詢問他人什麼時候會到。另外，洪奶奶也在個管員的評估和協助下，申請了居家用的輔具，這樣即使居服員不在，她獨自照顧洪爺爺也會輕鬆一點。
「我們在評估每個家庭的狀況的時候，都是先看他們當下最緊急的需要是什麼，就從這邊開始安排。這也是我們和每一個家庭認識彼此、磨合的開始。因為我們往往在評估的過程中，就會發現家庭中還有更多需要協助的地方。我們必須慢慢地、一步步地協助家庭接納更多的服務項目，或者嘗試其他的服務方式。」伊甸基金會居服員督導說到，協助個案家庭，必須設立短、中、長程目標。以洪爺爺為例，現在他接受了沐浴、肢體關節活動這些服務，然後也申請了輔具，這屬於短程的目標，拉到中、長程來看，居服員督導更希望可以鼓勵洪爺爺出門、願意去看醫生，讓他的脊椎得到真正妥善的治療和照顧。「因為洪爺爺還蠻喜歡和居服員相處，所以未來我們也期待可以透過居服員的引導，讓他能夠走出家門，接受治療，甚至體力可以好到能夠進入我們的日照機構或社區據點，參加活動。」伊甸基金會期待著，在大家的協助下，洪爺爺和洪奶奶能夠生活得更舒適，好好享受老年生活的每一個美好時刻。
「老老照顧」家庭越來越多，老夫妻互相陪伴很美好，但年長者照顧的問題，不該成為另一位長者的負擔。「老老照顧」反映了這個社會，對長者的支持和資源分配不足。我們期待的是，在經歷了大半輩子的努力之後，年長者應該能夠享有安穩、尊嚴和被溫柔支持的晚年生活，而不是面臨照顧其他老年人的壓力。多年來，伊甸基金會投注心力，希望能夠成為年長者晚年的依靠。但我們更希望的是，有一天社會可以建立一個更友善、全面的支援系統，確保長者都能擁有一定的生活水準。這樣的系統應該涵蓋足夠的醫療照護、經濟援助、居住安排以及社交活動，減輕個人和家庭的負擔，並提升整個社會對於年長者的關懷與尊重，更進一步的，讓長者們享受他們應得的尊嚴和幸福。
伊甸基金會「老人照顧服務計畫」透過日間照顧、公托中心、關懷據點、居家服務、長者送餐服務、照顧者團體支持、照顧者資源連結等，讓長輩在熟悉的地方找到服務，也讓照顧者在專業的地方得到喘息，讓每一位長輩及照顧者一起安心、快樂地好好變老。