台東鳳梨釋迦復銷中國首批驗出害蟲，包裝廠業者停權10天，農糧署估量減4成產地價揚

鳳梨釋迦復銷中國首批驗出害蟲，台東縣府：包裝廠業者停權10天

（中央社）台東鳳梨釋迦被中國禁銷2年多後，月初首批出關重返中國市場，但其中1貨櫃驗出蟲害，台東縣府昨（13）日表示，首批運中國釋迦驗出害蟲，將對出貨的包裝廠台東地區農會停權10天。

台東縣政府提出一套鳳梨釋迦蟲害零檢出的規範，從源頭產農的生產履歷到包裝廠的檢疫，建構一套嚴謹防止蟲害作業規範，這套規範獲得中國接受，並在6月宣告台東釋迦重返中國市場。首批鳳梨釋迦在這個月初出關，但昨天傳出其中1貨櫃驗出蟲害，將被退回。

台東縣政府昨早發布新聞稿證實首批重返中國市場的鳳梨釋迦被中國海關驗出蟲害，台東縣長饒慶鈴呼籲業者落實品管，縣府將嚴謹查核。

饒慶鈴表示，日前首批出貨至中國的其中1貨櫃，被檢出有害生物，即刻依《鳳梨釋迦品質管理規範》對違規包裝廠停權10天，並將相關資訊公布於鳳梨釋迦品質認證系統 ，請各包裝廠業者落實品管，勿心存僥倖，落實標準化清潔作業流程，提升果實品質。

台東地區農會總幹事李建通接受《中央社》記者電話訪問表示，尚未接獲中國方面的正式公文，但經初步查證，可能是釋迦蒂頭部分驗出害蟲，有些害蟲的卵和小蟲躲在蒂頭處，肉眼無法看出，等出櫃後孵化或長大被發現，地區農會依照台東縣政府規範，停止10天收釋迦，因現在尚未進入量產季節，停10天收釋迦對農民影響不大。

台東鳳梨釋迦銷中驗出蟲害，防檢署籲恢復檢疫對談

（中央社）台東鳳梨釋迦首批恢復輸銷中國，其中1貨櫃被驗出蟲害須退運。防檢署昨日表示，尚未接獲中國通知，若確認，會請台東縣府加強品管，防檢署檢疫抽驗將強化，並再呼籲中國恢復雙邊檢疫對談解決。

台東首批鳳梨釋迦5日恢復輸銷中國，農業部代理部長陳駿季當時接受聯訪時說，農業部防檢署絕對不會阻攔，會依照過往檢疫方法檢疫，至於這些果品是不是順利輸到中國，那是另外一件事，因為檢疫條件是否需要更改，農業部曾提出的新作為，得不到任何回應，並沒有跟中國相關單位經過正式確認。

台東縣政府昨日表示，首批重返中國市場的鳳梨釋迦被中國海關驗出蟲害，其中1貨櫃被檢出有害生物。農業部動植物防疫檢疫署副署長杜麗華告訴《中央社》記者，迄今沒有在「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議平台」接獲中國正式通知，不了解相關內容，例如有害生物為何等。

她並說，國際農產貿易都要進行雙邊檢疫對談，目前不清楚中國關注、重視的是什麼，之前暫停輸入，農業部也提出新作為，但是沒有機會進行雙邊檢疫對談，因此還是要呼籲中國回歸「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議平台」討論，才能針對問題解決，方是可行、長遠之道。

她也說，如果有接獲相關通知，將會內容提供給台東縣府了解，建議回溯產地到包裝場了解全程作業實況，並加強品管，落實之前地方政府已請專家學者協助研議的標準作業流程。

杜麗華補充，台東釋迦出口前須經防檢署執行檢疫，檢疫通過才會核發證明，而檢驗率已提高為一般的2倍，即通常每1001到1500箱抽驗7箱，這次抽驗14箱；必要時可以再提高檢驗率，甚至執行最嚴格的指定貨櫃檢驗，也就是說開櫃後搬出全數裝箱農產品，進行隨機抽驗，而非一般開櫃後，隨機抽驗前面的箱數。

中國2021年9月20日起以介殼蟲為由，片面暫停台灣鳳梨釋迦輸入。防檢署說明，中國海關總署6月20日恢復台灣釋迦輸入，但是迄今沒有透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議平台」提供輸入相關檢疫的規範，因此5日起受理業者申請輸出檢疫，採原本的做法辦理。

鳳梨釋迦輸中1櫃被退，農糧署估量減4成價揚

（中央社）中國恢復台東鳳梨釋迦進口，首批有1櫃被驗出蟲害須退運。農糧署長胡忠一昨日表示，今年受風災影響減產4成，生產過剩機率幾乎是零，產地價揚，2、3月盛產的量，加工、內外銷可能還不夠。

5日台東鳳梨釋迦首批恢復輸銷中國，運抵後因為其中1貨櫃被驗出蟲害須退運。

胡忠一昨日出席鳳梨釋迦行銷活動時，提及今年鳳梨釋迦因風災減產4成。媒體聯訪時提問，恢復輸銷中國，又被稱驗出蟲害有部分果品須退運，今年是否產銷問題的壓力減少。胡忠一說，今年生產過剩幾乎是零。

他說，鳳梨釋迦盛產集中在2、3月，那時候的量，在加工、國內外行銷還是不太夠，為因應2021年9月20日起中國暫停輸入台灣釋迦，農業部持續強化加工、內外銷，目前接的訂單有相當數量，希望今年能生產更多，充分供應市場需求，不然會擔心原料（鮮果）不夠會斷線，因為可能會發生在明（2024）年及以後，參與的業者不接單。

他補充，鳳梨釋迦量少價格高，昨日產地價（A級果）每公斤新台幣123元，送台北果菜批發市場拍賣的價格每公斤也有83.8元；今年產量1萬5883公噸，原本規劃強化行銷加工方面，出口4000公噸、內銷及加工處理各3000公噸。

針對中國驗出有蟲害，胡忠一回應，農業部沒有收到中國的正式通知，所以不知道有何種蟲害、目前無法判斷；不過介殼蟲等有些蟲在台灣存在很久，所以生產流程的工作環境必須很乾淨，不然已經處理好的果品，在運送、分級包裝時還有污染的可能。

他並以輔導產銷履歷果品的實況舉例說明，不管中國檢驗情況如何，從生產的田區供果園、分級包裝的流程，都要嚴格管控，不然有可能這顆鳳梨釋迦都已經處理乾淨了，蟲又被吹到另一個地方污染其他果品；因此，農業部台東區農業改良場已研發出相關處理設備，會用玻璃罩起來，讓蟲不會飛散，讓安全度達到99%以上。