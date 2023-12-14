台東鳳梨釋迦復銷中國首批驗出害蟲，包裝廠業者停權10天，農糧署估量減4成產地價揚
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農糧署長胡忠一昨日出席鳳梨釋迦行銷活動時，提及今年鳳梨釋迦因風災減產4成。媒體聯訪時提問，恢復輸銷中國，又被稱驗出蟲害有部分果品須退運，今年是否產銷問題的壓力減少。胡忠一說，今年生產過剩幾乎是零。
鳳梨釋迦復銷中國首批驗出害蟲，台東縣府：包裝廠業者停權10天
（中央社）台東鳳梨釋迦被中國禁銷2年多後，月初首批出關重返中國市場，但其中1貨櫃驗出蟲害，台東縣府昨（13）日表示，首批運中國釋迦驗出害蟲，將對出貨的包裝廠台東地區農會停權10天。
台東縣政府提出一套鳳梨釋迦蟲害零檢出的規範，從源頭產農的生產履歷到包裝廠的檢疫，建構一套嚴謹防止蟲害作業規範，這套規範獲得中國接受，並在6月宣告台東釋迦重返中國市場。首批鳳梨釋迦在這個月初出關，但昨天傳出其中1貨櫃驗出蟲害，將被退回。
台東縣政府昨早發布新聞稿證實首批重返中國市場的鳳梨釋迦被中國海關驗出蟲害，台東縣長饒慶鈴呼籲業者落實品管，縣府將嚴謹查核。
饒慶鈴表示，日前首批出貨至中國的其中1貨櫃，被檢出有害生物，即刻依《鳳梨釋迦品質管理規範》對違規包裝廠停權10天，並將相關資訊公布於鳳梨釋迦品質認證系統 ，請各包裝廠業者落實品管，勿心存僥倖，落實標準化清潔作業流程，提升果實品質。
台東地區農會總幹事李建通接受《中央社》記者電話訪問表示，尚未接獲中國方面的正式公文，但經初步查證，可能是釋迦蒂頭部分驗出害蟲，有些害蟲的卵和小蟲躲在蒂頭處，肉眼無法看出，等出櫃後孵化或長大被發現，地區農會依照台東縣政府規範，停止10天收釋迦，因現在尚未進入量產季節，停10天收釋迦對農民影響不大。
台東鳳梨釋迦銷中驗出蟲害，防檢署籲恢復檢疫對談
（中央社）台東鳳梨釋迦首批恢復輸銷中國，其中1貨櫃被驗出蟲害須退運。防檢署昨日表示，尚未接獲中國通知，若確認，會請台東縣府加強品管，防檢署檢疫抽驗將強化，並再呼籲中國恢復雙邊檢疫對談解決。
台東首批鳳梨釋迦5日恢復輸銷中國，農業部代理部長陳駿季當時接受聯訪時說，農業部防檢署絕對不會阻攔，會依照過往檢疫方法檢疫，至於這些果品是不是順利輸到中國，那是另外一件事，因為檢疫條件是否需要更改，農業部曾提出的新作為，得不到任何回應，並沒有跟中國相關單位經過正式確認。
台東縣政府昨日表示，首批重返中國市場的鳳梨釋迦被中國海關驗出蟲害，其中1貨櫃被檢出有害生物。農業部動植物防疫檢疫署副署長杜麗華告訴《中央社》記者，迄今沒有在「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議平台」接獲中國正式通知，不了解相關內容，例如有害生物為何等。
她並說，國際農產貿易都要進行雙邊檢疫對談，目前不清楚中國關注、重視的是什麼，之前暫停輸入，農業部也提出新作為，但是沒有機會進行雙邊檢疫對談，因此還是要呼籲中國回歸「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議平台」討論，才能針對問題解決，方是可行、長遠之道。
她也說，如果有接獲相關通知，將會內容提供給台東縣府了解，建議回溯產地到包裝場了解全程作業實況，並加強品管，落實之前地方政府已請專家學者協助研議的標準作業流程。
杜麗華補充，台東釋迦出口前須經防檢署執行檢疫，檢疫通過才會核發證明，而檢驗率已提高為一般的2倍，即通常每1001到1500箱抽驗7箱，這次抽驗14箱；必要時可以再提高檢驗率，甚至執行最嚴格的指定貨櫃檢驗，也就是說開櫃後搬出全數裝箱農產品，進行隨機抽驗，而非一般開櫃後，隨機抽驗前面的箱數。
中國2021年9月20日起以介殼蟲為由，片面暫停台灣鳳梨釋迦輸入。防檢署說明，中國海關總署6月20日恢復台灣釋迦輸入，但是迄今沒有透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議平台」提供輸入相關檢疫的規範，因此5日起受理業者申請輸出檢疫，採原本的做法辦理。
鳳梨釋迦輸中1櫃被退，農糧署估量減4成價揚
（中央社）中國恢復台東鳳梨釋迦進口，首批有1櫃被驗出蟲害須退運。農糧署長胡忠一昨日表示，今年受風災影響減產4成，生產過剩機率幾乎是零，產地價揚，2、3月盛產的量，加工、內外銷可能還不夠。
5日台東鳳梨釋迦首批恢復輸銷中國，運抵後因為其中1貨櫃被驗出蟲害須退運。
胡忠一昨日出席鳳梨釋迦行銷活動時，提及今年鳳梨釋迦因風災減產4成。媒體聯訪時提問，恢復輸銷中國，又被稱驗出蟲害有部分果品須退運，今年是否產銷問題的壓力減少。胡忠一說，今年生產過剩幾乎是零。
他說，鳳梨釋迦盛產集中在2、3月，那時候的量，在加工、國內外行銷還是不太夠，為因應2021年9月20日起中國暫停輸入台灣釋迦，農業部持續強化加工、內外銷，目前接的訂單有相當數量，希望今年能生產更多，充分供應市場需求，不然會擔心原料（鮮果）不夠會斷線，因為可能會發生在明（2024）年及以後，參與的業者不接單。
他補充，鳳梨釋迦量少價格高，昨日產地價（A級果）每公斤新台幣123元，送台北果菜批發市場拍賣的價格每公斤也有83.8元；今年產量1萬5883公噸，原本規劃強化行銷加工方面，出口4000公噸、內銷及加工處理各3000公噸。
針對中國驗出有蟲害，胡忠一回應，農業部沒有收到中國的正式通知，所以不知道有何種蟲害、目前無法判斷；不過介殼蟲等有些蟲在台灣存在很久，所以生產流程的工作環境必須很乾淨，不然已經處理好的果品，在運送、分級包裝時還有污染的可能。
他並以輔導產銷履歷果品的實況舉例說明，不管中國檢驗情況如何，從生產的田區供果園、分級包裝的流程，都要嚴格管控，不然有可能這顆鳳梨釋迦都已經處理乾淨了，蟲又被吹到另一個地方污染其他果品；因此，農業部台東區農業改良場已研發出相關處理設備，會用玻璃罩起來，讓蟲不會飛散，讓安全度達到99%以上。
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【馬力歐陪你喝一杯】旅遊達人林鴻祥的澳門旅遊攻略
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澳門旅遊入門攻略：區域特色、遊玩亮點看過來
說到澳門，你會聯想到什麼呢？澳門擁有眾多世界文化遺產和博物館，以及兩隻手數不完的國際級娛樂集團進駐的度假村酒店和度假娛樂設施，甚至在2017年時，澳門還被聯合國教科文組織評定為「創意城市美食之都」。可以說，澳門完全具備了旅遊最重要的三大條件──吃好、住好、玩好，而且入境免簽證、當地中文也流通，絕對是臺灣人旅行、度假的絕佳去處。
雖然擁有如此多樣的特色，但澳門的土地面積非常小，只有33.3平方公里，大約是臺北市內湖區那麼大。澳門由3+1個島嶼組成，分別是最北邊的澳門半島、中間的氹仔島（Taipa），以及最下方的路環島。有趣的是，氹仔島和路環島中間原本是條長2.2公里的橋，但1998年開始，澳門政府在這填海造陸，到現在面積已經超過6平方公里，所以整個澳門就變成三座島嶼加一個路氹填海區。也因為每個島嶼的特色不同，它們也發展出各自的觀光亮點：
- 澳門半島：澳門半島部分土地與中國廣東省相接，不到10平方公里的範圍內，就有25個世界文化遺產、20座博物館，屬於整個澳門歷史文化最豐富的島嶼。
- 氹仔島：氹仔島為標準的住宅區與商業區，還有一條百米長的「官也街」，是購買伴手禮、品嘗道地美食的好去處。
- 路環島：路環島過去是澳門政府規劃的自然保育區，僅有一間高級酒店和澳門唯一的高爾夫球場。
- 路氹填海區：用最直接的比喻，填海區就好像是美國的拉斯維加斯，包含金沙、永利、新葡京等，澳門30個以上的國際級酒店都在這裡。
你可能不知道的澳門小故事──原來是這樣被納入世界文化遺產？！
「澳門歷史城區」一直是澳門本島頗具盛名的歷史名勝古蹟，並在2005年被列入《世界文化遺產名錄》；但你可能不知道，其實最初澳門只以「大三巴牌坊」向聯合國教科文組織申請世界文化遺產。林鴻祥打趣地說，「當聯合國教科文組織的審查委員們來到澳門，實際走一趟舊城區、了解到整個歷史（例如澳門是中國第一個跟西方接觸的地方），才發現世界文化遺產不該只有一個大三巴牌坊，應該要把整個舊城區全部納入。」後來就像大家所熟知的，聯合國教科文組織把整個城區列入了《世界文化遺產名錄》，並列出25項世界文化遺產。
林鴻祥說，澳門有趣的小故事還有很多，不只有澳門歷史城區成為世界文化遺產的故事；像是「大三巴牌坊」的名稱由來也很有趣。「大三巴牌坊本來是聖保祿大教堂，叫『São Paulo』，是以前遠東地區最大的天主教堂，也是中國第一座西式大學。但因為當地人覺得São Paulo很難發音，所以取諧音作『三巴』，再為了和聖若瑟修院區隔，人們就叫它大三巴、叫聖若瑟修院小三巴，最後又因為聖保祿大教堂歷經三次大火燒到只剩一片牆，跟中國的「牌坊」很像，所以才被稱呼為『大三巴牌坊』。」
「度假村旅遊」是什麼？達人教你澳門度假村怎麼玩
除了了解有趣的歷史，另一個澳門必玩的就是度假村。澳門的度假村非常特別，其他地方的度假村是單一旅館，但澳門最少是由3至13個旅館組合而成，無論是住宿環境、餐飲內容、服務品質都是國際級的頂尖規格。另外，度假村的娛樂項目也非常多樣，有適合全家同樂的水上主題樂園、室內樂園，有最新科技的沉浸式主題遊戲，也有聞名世界的博弈設施（Casino）、度假服務與娛樂表演。林鴻祥分享，「度假村的好處是在小小範圍裡就能看見等比例的倫敦塔、二分之一比例的巴黎鐵塔，甚至是體驗威尼斯人的貢多拉（Gondola），再加上宛如拉斯維加斯般不同造型、內容的設施，一趟行程光度假村就玩不玩，尤其對難有長假的人而言非常值得。」
在今年4月公布的《2023香港澳門米其林指南》中，澳門總共有17間餐廳、獲得28顆米其林星級評定。林鴻祥說，澳門高級酒店雲集，每間度假村都用盡辦法打造亮點。這些米其林星餐廳，不只裝潢、布置、服務各有特色，食材、酒水也都是最頂級的，菜式更是中式、韓式、日式、歐美菜式通通都有，包羅萬象。節目中，林鴻祥也分享他個人的用餐經驗，不藏私地推薦好幾間CP值超高的米其林星級餐廳，並由衷地建議大家，「真的，人的一生可以去品嘗一次。」
除了頂級的米其林星級餐廳，中西交融的澳門歷史也讓當地發展出許多富含特色的「澳門式」葡國菜──土生菜；林鴻祥特別推薦，「來到澳門，大家一定要品嘗混合中國食材、葡式料理方法、東南亞香料的『葡國雞』，這是專屬於澳門、獨一無二的融合料理。」如果還想吃像豬扒包、葡式蛋塔、竹昇麵等平民美食，林鴻祥也建議大家可以到度假村的美食街多晃晃，一趟下來絕對有吃不完的澳門美食。
現在就準備出發！澳門私房景點、機票資訊這裡看
看到這裡，已經迫不及待想規劃一趟澳門度假之旅了嗎？林鴻祥建議，規劃前可以先關注「澳門旅遊局」的官方LINE帳號，裡面不只有許多旅遊景點資訊，甚至連澳門一日遊的行程都能直接幫你安排的妥妥當當。
而達人行程的部分，林鴻祥分享了他最愛的私房景點，「我覺得最好玩、旅遊業也很少人去的，是澳門路環島的『九澳村』。」他接著說，「前往九澳村的交通很方便，搭公車就到了。一下車就是非常有名的安德魯蛋塔，然後前面有個非常葡萄牙式的海關，和一間名為『荔枝碗造船廠』的觀光工廠；再繼續往前走，就會看到一間主打400轉綿密奶泡的漢記咖啡；在道路的對面，還有知名影視場景『聖方濟各教堂』。最後會來到擁有百年歷史的『路環漁村』，一路上有吃有喝有玩有看，就像回到以前時空，很有歷史感、很值得去走，推薦給大家。」
今年台灣旅遊業也邀請了一些航空公司，設計「香港進去，澳門出來」的機票行程，讓旅客們經過港珠澳大橋到澳門，然後玩完就搭航班飛回台灣，希望增加國人前往澳門旅遊的方便性。此外，星宇航空也推出了每天兩班直飛、早去晚回澳門航班，想要前往澳門旅遊的民眾不妨多多利用。還想了解更詳細的澳門旅遊及機票資訊？立即收聽本集《馬力歐陪你喝一杯》節目吧！